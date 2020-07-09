Зеленский о строительстве дорог: Вопрос тендеров меня не очень интересует, меня интересует быстрый результат
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его главная задача - показать народу Украины, что дороги будут строиться.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в ходе рабочего визита на Волынь.
Одна из журналисток сказала президенту, что "Волыньавтодор" жалуется, что фирмы из Луганска и Донецка забирают у них тендеры, даже когда "Волыньавтодор" выигрывает их.
"Мне кажется, мы живем в стране, в которой не было дорог. Наша задача - в течение тех годов, которые нам дал народ Украины показать, что дороги будут строиться. Я вам чесно скажу, я не знаю, что там с тендерами и честно, меня это не очень интересует, потому что меня интересует быстрый результат. Кто дает качественный и быстрый результат, пусть тот и строит дороги", - отметил Зеленский.
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Тендер может выиграть кто угодно, но в первую очередь естественно это ермак, мендель, бенядиктова и прочая зелёная шушара! Оно сказало об этом и что даст любые деньги (наши деньги) что бы делали, хоть в фиолетовом секторе, а полупрокурорчиха-любитель всё крышанёт, мол "Имеем право на ошибки!" или "Порохоботы!!!".
його мати може з трусів вистрибувати та верещати, що оце є юристом, але це не так.
замовник не може та й не повинен ігнорувати Закон України "Про публічні закупівлі", а отже дороги буде будувати не той, "Хто дає якісний і швидкий результат, нехай той і будує дороги" Джерело: https://censor.net/ua/n3207105 , а, той, хто виграв закупівлю, відповідає кваліфікаційним вимогам замовника та подав тендерну пропозицію, яка відповідає всім вимогам тендерної документації (принаймні, якщо спиратися на Закон, а не на домовленості, схеми та забаганки оленя).
і ще одне, - тобі, падло, тільки здається, що в цій країні не було доріг (не здивуюся, якщо воно впевнене, що до нього взагалі нічого не було), дороги були й до тебе - уяви. десь кращі, десь гірші, десь просто чудові, а десь повна срака, але вони були.
Возмущенные граждане собрались возле Черновицкого Национального Университета имени Ю.Федьковича, чтобы выразить президенту Зеленскому свое недовольство происходящим на Буковине.
В перечне были плохие дороги и вырубка лесов.
Зеленский выслушал, и отреагировал: "Вы сами выбрали такую коррумпированую власть!" (😳😳😳)
Собравшиеся начали перечислять регионы, где идет масштабная вырубка, а также нет дорог.
ПреЗЕдент откровенно разозлился: "Ну давай... Дорог нет, хлеб черствый. Давайте по порядку. Вы о вырубке лесов?" - раздраженно сказал он.
Народ продолжал возмущаться, но преЗЕдент уже не слушал.
Он https://ukranews.com/news/713535-zelenskij-ushel-ne-doslushav-zhaloby-lyudej-v-chernovtsah?fbclid=IwAR0vz3PunkCoo0VjbB5Y2vcrT03pd5uTwT46daJ-qgtoU3fdkJsFVOAX3mA разозлился , повернулся спиной (!!!) к этому самому народу, и ушел.
А.Ермакова
Жарт =)
Шо ти ! Програма Президента України ,а не дерибан бабла !
зе , дадут под зад коленом....
Медальки от Зю прикрыли им глаза и уши?
Перед візитом президента Володимира Зеленського у Волинську область військові вигрібали воду з калюж, які утворилися внаслідок відсутності ремонту дороги.
Про це повідомляє https://24tv.ua/viyskovi-vigribali-vodu-kalyuzh-pered-vizitom-novini-lutska-sogodni_n1374688 24 канал , з посиланням на джерела з 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації.
Сьогодні, 9 липня Зеленський відвідає 204-ту Севастопольську бригаду тактичної авіації, яка наразі розташована у Луцьку.
Перед його візитом військовим наказали за допомогою пляшок і листя вигрібати воду з калюж, щоб осушити болото, яке утворилося внаслідок дощів та відсутності відремонтованої дороги.
Зеленський.
Уверен на 100%, что у нас будет самый дорогой в мире битум.
Издай Указ "Именем тарабарского короля повелеваю дорогам построиться!"
Источник: https://censor.net/n3207105
Так видосик же можно запилить, "бубочка".
С 3D графикой.
Посмотрел виртуально на то, как будет - и ничего больше и не нужно в реале.
швидко гроші
Президент, по совместительству - "дорожный строитель". Зациклился на дорогах..)