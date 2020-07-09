Зеленский о строительстве дорог: Вопрос тендеров меня не очень интересует, меня интересует быстрый результат

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его главная задача - показать народу Украины, что дороги будут строиться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в ходе рабочего визита на Волынь.

Одна из журналисток сказала президенту, что "Волыньавтодор" жалуется, что фирмы из Луганска и Донецка забирают у них тендеры, даже когда "Волыньавтодор" выигрывает их.

"Мне кажется, мы живем в стране, в которой не было дорог. Наша задача - в течение тех годов, которые нам дал народ Украины показать, что дороги будут строиться. Я вам чесно скажу, я не знаю, что там с тендерами и честно, меня это не очень интересует, потому что меня интересует быстрый результат. Кто дает качественный и быстрый результат, пусть тот и строит дороги", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верим, что не будет второй волны коронавируса, и дети пойдут в школу, - Зеленский. ВИДЕО