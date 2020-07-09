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Зеленский о строительстве дорог: Вопрос тендеров меня не очень интересует, меня интересует быстрый результат

Зеленский о строительстве дорог: Вопрос тендеров меня не очень интересует, меня интересует быстрый результат

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его главная задача - показать народу Украины, что дороги будут строиться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в ходе рабочего визита на Волынь.

Одна из журналисток сказала президенту, что "Волыньавтодор" жалуется, что фирмы из Луганска и Донецка забирают у них тендеры, даже когда "Волыньавтодор" выигрывает их.

"Мне кажется, мы живем в стране, в которой не было дорог. Наша задача - в течение тех годов, которые нам дал народ Украины показать, что дороги будут строиться. Я вам чесно скажу, я не знаю, что там с тендерами и честно, меня это не очень интересует, потому что меня интересует быстрый результат. Кто дает качественный и быстрый результат, пусть тот и строит дороги", - отметил Зеленский. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верим, что не будет второй волны коронавируса, и дети пойдут в школу, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

дороги (2512) Зеленский Владимир (20525) Волынская область (997)


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Топ комментарии
+39
- Что вам мешает провести семь взаимно перпендикулярных линий ?

- Математика.

- Просто игнорируйте её.
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09.07.2020 12:23
+35
То есть даю отмашку на распил. Кто у нас в Украине Ротенберг?
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09.07.2020 12:23
+31
"мне некогда думать стратегически!"(с)зеленна шмаркля
...да и нечем))
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09.07.2020 12:30
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покажите ему, лять, эту картинку!
Зеленський про будівництво доріг: Питання тендерів мене не дуже цікавить, мене цікавить швидкий результат - Цензор.НЕТ 8127
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09.07.2020 12:47 Ответить
Не поймет же.
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09.07.2020 12:52 Ответить
Не стоит "ему" показывать!
Тендер может выиграть кто угодно, но в первую очередь естественно это ермак, мендель, бенядиктова и прочая зелёная шушара! Оно сказало об этом и что даст любые деньги (наши деньги) что бы делали, хоть в фиолетовом секторе, а полупрокурорчиха-любитель всё крышанёт, мол "Имеем право на ошибки!" или "Порохоботы!!!".
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09.07.2020 14:17 Ответить
дебіл, сраний неосвічений дебіл.
його мати може з трусів вистрибувати та верещати, що оце є юристом, але це не так.
замовник не може та й не повинен ігнорувати Закон України "Про публічні закупівлі", а отже дороги буде будувати не той, "Хто дає якісний і швидкий результат, нехай той і будує дороги" Джерело: https://censor.net/ua/n3207105 , а, той, хто виграв закупівлю, відповідає кваліфікаційним вимогам замовника та подав тендерну пропозицію, яка відповідає всім вимогам тендерної документації (принаймні, якщо спиратися на Закон, а не на домовленості, схеми та забаганки оленя).
і ще одне, - тобі, падло, тільки здається, що в цій країні не було доріг (не здивуюся, якщо воно впевнене, що до нього взагалі нічого не було), дороги були й до тебе - уяви. десь кращі, десь гірші, десь просто чудові, а десь повна срака, але вони були.

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09.07.2020 12:47 Ответить
клали они на закон, как и на Конституцию.
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09.07.2020 12:50 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3200995.html В Черновцах преЗЕдент разозлился, заистерил и повернулся ж...ой к своим избирателям.
Возмущенные граждане собрались возле Черновицкого Национального Университета имени Ю.Федьковича, чтобы выразить президенту Зеленскому свое недовольство происходящим на Буковине.
В перечне были плохие дороги и вырубка лесов.
Зеленский выслушал, и отреагировал: "Вы сами выбрали такую коррумпированую власть!" (😳😳😳)
Собравшиеся начали перечислять регионы, где идет масштабная вырубка, а также нет дорог.
ПреЗЕдент откровенно разозлился: "Ну давай... Дорог нет, хлеб черствый. Давайте по порядку. Вы о вырубке лесов?" - раздраженно сказал он.
Народ продолжал возмущаться, но преЗЕдент уже не слушал.
Он https://ukranews.com/news/713535-zelenskij-ushel-ne-doslushav-zhaloby-lyudej-v-chernovtsah?fbclid=IwAR0vz3PunkCoo0VjbB5Y2vcrT03pd5uTwT46daJ-qgtoU3fdkJsFVOAX3mA разозлился , повернулся спиной (!!!) к этому самому народу, и ушел.
А.Ермакова
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09.07.2020 12:51 Ответить
за год при шмаркли - вырубка и экспорт древесины выросли в ШЕСТЬ раз.. по состоянию на май 2020. А с июня - рост еще в во сколько раз - х.з.
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09.07.2020 13:01 Ответить
ПОРОХОБОТ!!! >
Жарт =)
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09.07.2020 14:43 Ответить
"Міня інтересуют тока айкоси і карабельние сосни", - заявив президент під час робочої поїздки на Волинщину.
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09.07.2020 12:52 Ответить
Відкати по 30 %,те,що піарна кампанія фінансується з фонду боротьби з епідемією,при супердефіцитному бюджеті,його не цікавить,а от рекламні банери-то да !
Шо ти ! Програма Президента України ,а не дерибан бабла !
Зеленський про будівництво доріг: Питання тендерів мене не дуже цікавить, мене цікавить швидкий результат - Цензор.НЕТ 5712
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09.07.2020 12:53 Ответить
"Быстрый результат" только у кошек, а страна так не строитсЯ ! у нас будет результат только в том случае, когда тебе ,
зе , дадут под зад коленом....
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09.07.2020 12:57 Ответить
А куда подевались все волонтеры-правдорубы, крывшие Полторака и Муженко за каждую лужу на полигонах?
Медальки от Зю прикрыли им глаза и уши?

Перед візитом президента Володимира Зеленського у Волинську область військові вигрібали воду з калюж, які утворилися внаслідок відсутності ремонту дороги.


Про це повідомляє https://24tv.ua/viyskovi-vigribali-vodu-kalyuzh-pered-vizitom-novini-lutska-sogodni_n1374688 24 канал , з посиланням на джерела з 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації.
Сьогодні, 9 липня Зеленський відвідає 204-ту Севастопольську бригаду тактичної авіації, яка наразі розташована у Луцьку.
Перед його візитом військовим наказали за допомогою пляшок і листя вигрібати воду з калюж, щоб осушити болото, яке утворилося внаслідок дощів та відсутності відремонтованої дороги.
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09.07.2020 12:58 Ответить
Швидко з мендель,а тут треба якісно.
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09.07.2020 13:01 Ответить
Тендер це по закону, мене не хвилює тендер.
Зеленський.
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09.07.2020 13:11 Ответить
Так можно просто покрасить или картоном постелить с высоты гарно буде
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09.07.2020 13:13 Ответить
Якщо на крок вперед, то найліпшою дією людей проти зедебілів будуть фото осінніх розбитих доріг, розміщених на різних ресурсах з підписом кшалту - "Де наші гроші, бубочка?"
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09.07.2020 13:22 Ответить
********-другого правительства нет
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09.07.2020 13:22 Ответить
"Зеленский о строительстве дорог: Вопрос тендеров меня не очень интересует, меня интересует быстрый результат" - результат уже есть. - https://biz.censor.net/news/3206975/zavod_kolomoyiskogo_uvelichil_proizvodstvo_bituma_dlya_remonta_dorog_na_42.
Уверен на 100%, что у нас будет самый дорогой в мире битум.
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09.07.2020 13:29 Ответить
Вопрос тендеров тибя не интересует? Не вапрос!
Издай Указ "Именем тарабарского короля повелеваю дорогам построиться!"
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09.07.2020 13:44 Ответить
"Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его главная задача - показать народу Украины, что дороги будут строиться"
Источник: https://censor.net/n3207105

Так видосик же можно запилить, "бубочка".
С 3D графикой.
Посмотрел виртуально на то, как будет - и ничего больше и не нужно в реале.
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09.07.2020 14:04 Ответить
тебе і питаня декларування бабла через прокрутки не хвилює.
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09.07.2020 14:14 Ответить
корупція, корупція, корупція...
швидко гроші
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09.07.2020 14:16 Ответить
И что тут удивительного?!Ведь местные выборы уже на носу!!! Ну и чем зелёные могут задобрить "нарот домбасса" и их князей из ОПЗЖ...если у "СН" нет достаточного количества наличных денег?! Правильно-через всякие хитрые "тендеры и закупки",льготы при поступлении в Вузы,льготное налогообложение и тд!
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09.07.2020 14:20 Ответить
Комик, по совместительству - президент.
Президент, по совместительству - "дорожный строитель". Зациклился на дорогах..)
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09.07.2020 14:24 Ответить
А голова Зеленскому зачем? Он в неё ест
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09.07.2020 14:31 Ответить
як я торчу від цих дебілів. сидіти бубочні років 10.
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09.07.2020 14:40 Ответить
А что он считает результатом?
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09.07.2020 15:02 Ответить
Продажные сми найдут обязательно воровство,.И куда смотрят Схемы? Почему дороги строятся ,а воровства нет? Нехорошо.
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09.07.2020 15:50 Ответить
Не удивлюсь, если эти фирмы из ОРДЛО
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09.07.2020 16:01 Ответить
Так если дороги окажутся в итоге "золотыми", кто тогда отвечать будет , пан Зеленский?
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09.07.2020 17:44 Ответить
Быстро господин зеленский, только кошки и то не всегда!! всё остальное огромная площадка для воровства!!!
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09.07.2020 18:41 Ответить
Построенные гундявым дороги не доживут до окончания его президентского срока.
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09.07.2020 18:46 Ответить
И это заявляет президент, якобы, гарант соблюдения законности и прозрачности? Бог ты мой, какого же бесстыжего подонка, притом дебила, выбрали эти 73% Жду-не дождусь, когда патриоты Украины вынесут нахрен это позорище!!! Гребаный стыд - этот ваш "перзидент"
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09.07.2020 22:30 Ответить
Зеленський про будівництво доріг: Питання тендерів мене не дуже цікавить, мене цікавить швидкий результат - Цензор.НЕТ 3882
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10.07.2020 00:16 Ответить
не получится зрадник
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26.08.2020 10:51 Ответить
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