1+1 media после слов Шария о заказе каналу сюжета о его вилле в Испании заявляет о клевете и привлекает юристов
1+1 media расценивает высказывание блогера Анатолия Шария о заказах телеканалу съемки сюжета о его недвижимости как клевету, что угрожает деловой репутации медиагруппы и канала "1+1".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в заявлении медиагруппы, распространенном в среду вечером, их детальным анализом будут заниматься юристы компании.
1+1 media поясняет, что в среду, 8 июля, на YouTube появилось видео от Анатолия Шария, в котором тот пытается убедить зрителей, что якобы планировалось его убийство. По утверждениям автора видео, одним из этапов кампании, которая должна была предшествовать этому, были запланированы визиты журналистов в Испанию, где есть вилла, которая якобы принадлежит Шарию, с целью снять сюжеты о его недвижимости. И, в частности, утверждалось, что вылетать на съемки должны были именно журналисты телеканала "1+1".
"1+1 media заявляет, что слова господина Шария не соответствуют действительности. Никаких обращений и тем более заказов относительно возможности проведения таких съемок ни к каналу "1+1, ни к другим редакциям медиагруппы не поступало. Хотим подчеркнуть: принципы медиагруппы исключают работу "на заказ". В любом случае, эта тема не была и не стоит в повестке дня редакции. Тем более что в Украине действуют карантинные ограничения, в связи с которыми любые зарубежные командировки съемочных групп невозможны
С учетом вышеприведенного, 1+1 media расценивает слова Анатолия Шария как клевету, которая грозит деловой репутации медиагруппы и канала "1+1" в частности. Детальным анализом этих заявлений займутся юристы медиагруппы", - заявили в медиагруппе.
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Ну во-первых, слухи об измене Зе ходят уже давно, а в публичное пространство информацию https://youtu.be/-cLOs9OD0zA вчера запустил Балашов . Который нифига не порохобот. Он же утверждает, что Ленка не болела ковидом, а новость о её «самоизоляции» была прикрытием того, что она узнала об измене, забрала детей и уехала «к маме». И что стоит вопрос о разводе.
Во-вторых, скорее всего слухи о беременности фигня, потому что от минета ещё никто не забеременел. В том смысле, что секс-сексом, а умудриться залететь - это совсем надо дураками быть.
В-третьих, скорее всего слухи об измене тоже фигня, потому что тогда совсем страшно становится от того, кто у руля страны сейчас. Сейчас не 90-е, когда тебя могли подслушивать и записывать только спецслужбы и особо навороченные папарацци, сейчас камера в каждой мобилке, а устройства скрытой записи микроскопические и стоят копейки. Чтобы этого не понимать и подставиться - надо быть реально идиотом с IQ ниже 73%. Просто представьте, что у кого-то есть хоум видео Зеленского и Мендель, и этот кто-то может требовать от Зеленского чего захочет. От президента страны во время войны. У которого IQ ниже 73% и мания величия.
Нет, я допускаю, конечно. Но не хочется верить.
http://rusjev.net/2020/07/09/pochemu-beremennost-mendel-ot-zelenskogo-eto-katastrofa/
а отдуваться будет поцЗе
Порохоботы передайте Бутусову не на ту лошадь поставил....
Ну во-первых, слухи об измене Зе ходят уже давно, а в публичное пространство информацию https://youtu.be/-cLOs9OD0zA вчера запустил Балашов . Который нифига не порохобот. Он же утверждает, что Ленка не болела ковидом, а новость о её «самоизоляции» была прикрытием того, что она узнала об измене, забрала детей и уехала «к маме». И что стоит вопрос о разводе.
Во-вторых, скорее всего слухи о беременности фигня, потому что от минета ещё никто не забеременел. В том смысле, что секс-сексом, а умудриться залететь - это совсем надо дураками быть.
В-третьих, скорее всего слухи об измене тоже фигня, потому что тогда совсем страшно становится от того, кто у руля страны сейчас. Сейчас не 90-е, когда тебя могли подслушивать и записывать только спецслужбы и особо навороченные папарацци, сейчас камера в каждой мобилке, а устройства скрытой записи микроскопические и стоят копейки. Чтобы этого не понимать и подставиться - надо быть реально идиотом с IQ ниже 73%. Просто представьте, что у кого-то есть хоум видео Зеленского и Мендель, и этот кто-то может требовать от Зеленского чего захочет. От президента страны во время войны. У которого IQ ниже 73% и мания величия.
Нет, я допускаю, конечно. Но не хочется верить.
http://rusjev.net/2020/07/09/pochemu-beremennost-mendel-ot-zelenskogo-eto-katastrofa/
Или просто шнурки стирал😆😆😆
Мир в отверстиях пуйла видит совсем другой индивидуум.
https://www.youtube.com/watch?v=2y14WLd6YFY
Конкурс, кто лучше и дальше плюнет говном - петуШарий или ЗЕбанарий.
А я думала, что дно было тогда.
Так и Казак может поставить вопрос!
А какая разніца!