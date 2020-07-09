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Новости Пожары в Украине
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Луганская полиция не пропустила волонтеров Нацкорпуса, которые везли гуманитарную помощь пострадавшим от огня

Луганская полиция не пропустила волонтеров Нацкорпуса, которые везли гуманитарную помощь пострадавшим от огня

Полиция не пропустила волонтеров "Национального Корпуса" в поселок Смоляниново в Луганской области, где продолжается пожар. Активистов, которые планировали присоединиться к тушению огня и собрали гуманитарную помощь для пострадавших без объяснения причин заставили покинуть территорию населенного пункта.

Об этом 8 июля сообщили на сайте политической партии "Национальний Корпус", передает Цензор.НЕТ.

Рассказывается, что все действия добровольцев были предварительно согласованы с ГСЧС, но полиция этот аргумент не восприняла, заставив волонтеров развернуть машины и уехать прочь.

"Вчера вечером к нам подошли правоохранители и намекнули, что наша помощь не нужна, и все под контролем. В то же время, в 50 метрах от нас горел жилой дом, и это было не единственное место возгорания", - заявил руководитель инициативной группы партии в Северодонецке Михаил Карабут.

Сейчас гуманитарная помощь, которая была собрана волонтерами Нацкорпуса для жителей села Смоляниново передана в городское отделение ГСЧС. В партии также заявили о намерении разобраться в ситуации и привлечь максимальное количество волонтеров для помощи ГСЧС в борьбе с огнем на Луганщине.

Напомним, что волонтеры Нацкорпуса ранее участвовали в тушении масштабного пожара в Житомирской области, вспыхнувшем весной этого года. Сейчас пожарные также не возражают против помощи активистов, ведь пожар уже охватил территорию более 5000 га. Локализовать огонь мешают порывы ветра.

Известно также, что огонь унес жизни 5 человек и еще 9-ть (из них двое детей) госпитализированы. Всего пожар уничтожил в регионе уже 139 домов: в 59 из них постоянно проживали. Сейчас эти люди остались без крова.

Автор: 

пожар (5961) Нацполиция (16501) волонтеры (2637) гуманитарная помощь (1262) Национальный корпус (393)


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Топ комментарии
+6
Сучки авакянские
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09.07.2020 12:40
+5
Аваков, пора тебе убираться
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09.07.2020 12:41
+4
А не тот ли это Нацкорпус, который преследовал Порошенка ??? И который делал все возможное, для победы Зе-беды на выборах?
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09.07.2020 12:50
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Сучки авакянские
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09.07.2020 12:40 Ответить
Нацкорпус - теж Аваков (тільки через проксі - Білецького).
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09.07.2020 13:05 Ответить
таки какие из них . которых не пустили или которые не пускали ?
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09.07.2020 13:05 Ответить
Кто именно из них?
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09.07.2020 15:46 Ответить
Нацкорпус уже в волонтеры заделался,как низко упасть а война идет..
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09.07.2020 12:41 Ответить
Я далеко не є фанатом нацкорпусу, але волонтерять вони постійно при подібних катастрофічних для населення явищах.
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09.07.2020 13:55 Ответить
Аваков, пора тебе убираться
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09.07.2020 12:41 Ответить
Нацкорпус - теж Аваков (тільки через проксі - Білецького).
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09.07.2020 13:06 Ответить
Тебе платят за одно и то же под копирку?
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09.07.2020 17:11 Ответить
Они служат Путьке, но за наши деньги.
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09.07.2020 12:43 Ответить
Не брешіть. суки прокацапські.
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09.07.2020 14:57 Ответить
Аваков переигрывает.
Ростов?
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09.07.2020 12:45 Ответить
на него есть компроматы, сидеть ему и его сыночку если не будет подчиняться. Гадко то, что такой приспособленец у власти.
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09.07.2020 13:10 Ответить
разогнать накуй эту сепарню
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09.07.2020 12:47 Ответить
А не тот ли это Нацкорпус, который преследовал Порошенка ??? И который делал все возможное, для победы Зе-беды на выборах?
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09.07.2020 12:50 Ответить
Твого поросенка, цинічного брехла -баригу, вся Україна ненавидить. Лідер оппозиції, блін, через букву (П). Блазень = барига, різниця тільки в тім, що "сивочолий" більш цинічний і розумніший. Вміє лошар нараз розводити.
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09.07.2020 15:03 Ответить
Луганська поліція не пропустила волонтерів Нацкорпусу, які везли гуманітарну допомогу постраждалим від вогню - Цензор.НЕТ 8064
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09.07.2020 15:19 Ответить
Луганська поліція не пропустила волонтерів Нацкорпусу, які везли гуманітарну допомогу постраждалим від вогню - Цензор.НЕТ 6559 І цей цинічний хряк, вчора сам себе проголосив "лідером оппозиції" і бидло радіє! Дійсно - лохи не мамонти, не вимруть!
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09.07.2020 15:24 Ответить
Деградована аваківська падаль у вигляді поліції, банальне ОЗУ..прийде час і цю срань будуть знищувати..Сабаков разом з зеленим лайном буде тікати...
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09.07.2020 12:51 Ответить
За бюджетные деньги можно только ВСУ содержать, а полицию, прокуроров и судей можно разгонять. Они больше на Путьку работают.
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09.07.2020 12:52 Ответить
что бы местных сепаров не злить
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09.07.2020 13:07 Ответить
а при Порошенке Аваков другой был...
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09.07.2020 13:28 Ответить
А нех на помощь ехать, размахивая партийными знамёнами!
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09.07.2020 13:32 Ответить
отбеливают связь с нацдружин с аваковым . Смотрите типа аваков их щимит , они не вместе. Даже можно сказать пчёлы против мёда
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09.07.2020 13:40 Ответить
 
 