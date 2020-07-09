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40% иностранцев, приезжающих жить и работать в Венгрию, из Украины, - Центральное статистическое управление

40% иностранцев, приезжающих жить и работать в Венгрию, из Украины, - Центральное статистическое управление

Четыре из десяти иностранцев, приезжающих жить и работать в Венгрию - это украинцы.

Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического управления Венгрии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если в 2015 году власти Венгрии зарегистрировала 1143 украинских граждан, то в 2019 году уже 21 тыс. граждан из Украины подали документы на получение удостоверения на постоянное жительство. Это означает, что 40 процентов иностранцев, которые приезжают в Венгрию - из Украины", - говорится в публикации.

Одной из причин этого является то, что венгерская экономика вынуждена бороться с дефицитом рабочей силы. Поэтому для украинцев была упрощена процедура трудоустройства еще до эпидемии коронавируса.

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Выросла за год также вьетнамская община - с 1279 до 1961 человек. Больше всего выходцев из этой страны приехали в Венгрию в 2014 году, когда каждый третий иммигрант был из Азии. Сейчас их общее количество составляет около 12 000 человек.

Третьи по количеству - сербы. Однако если иммигрнатов из Сербии в 2007 году было почти 20 процентов, то за последние годы их количество резко снизилось. Также резко уменьшилось количество людей, которые приезжают в Венгрию из других стран-членов ЕС.

Хотя еще 10 лет назад половина иностранцев, приезжавших в Венгрию, была из стран ЕС. Всего до эпидемии коронавируса в Венгрии официально проживали 200 тыс иностранных граждан. Из них больше всего (77 905 человек) указало основную цель - работу.

По последним данным Венгерского статистического управления, в Венгрии никогда еще не приезжало больше иностранцев, чем в 2019 году. Количество иностранцев, которые просили разрешение на постоянное проживание в стране составило 55 297 человек.

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В 2018 году это количество было 49 тыс., в 2017 году - 36 тыс., в 2016 году - только 23 тыс. Даже во времена правления "левых" под руководством Ференца Дюрчаня, которых сейчас активно критикуют в правительстве как "промигрантских" количество мигрантов никогда не достигало даже 36 тыс. человек в год.

Автор: 

Венгрия (1965) мигранты (983) статистика (2310) украинцы (3865) заробитчане (587)


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Топ комментарии
+2
Из-за политики , проводимой Венгрией , не поехал бы в эту страну даже как турист , не говоря уже о том , чтобы там поработать...
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09.07.2020 13:13
+2
Україна для інших країн як бездонна криниця по поставці людських та природних ресурсів, от тільки черпати з тії криниці скоро нічого буде, так як вертикаль село-місто-закордон де частка села 30% і в основному вона давала приріст містам зменшується швидкими темпами .
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09.07.2020 13:39
+1
З них 99% громадяни і ****** і ЮА.
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09.07.2020 13:10
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З них 99% громадяни і ****** і ЮА.
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09.07.2020 13:10 Ответить
Из-за политики , проводимой Венгрией , не поехал бы в эту страну даже как турист , не говоря уже о том , чтобы там поработать...
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09.07.2020 13:13 Ответить
Чим більше мадярів виїде в Угорщину - тим спокійніше буде в Україні.
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09.07.2020 13:15 Ответить
Логічно було б зробити українську мову другою державною в Угорщині.
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09.07.2020 13:16 Ответить
Там нет таких локаций украинцев, как венгров в Закарпатье, и они граждане.
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09.07.2020 13:25 Ответить
Вырос вместе с венграми в Берегово, хороший и культурный народ, европейцы. Они и при Совке ходили в церковь, отмечали Пасху и... Хеллоувин... Надо не вставать на дыбы, а проводить нормальную политику. И да, в мире сейчас побеждает не армия, а экономическая модель (кроме Рашки). Она у нас есть, эта модель? П.С. И да, Венгрия физически не сможет нас оккупировать.
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09.07.2020 13:22 Ответить
''хороший и культурный народ, европейцы'' вчать і обов'язково знають добре мову народу серед якого живуть!
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09.07.2020 13:33 Ответить
Я был бы согласен, если бы сам в детстве не понимал мадярский. И не знал ситуации. Они и при совке русский не учили. И в массе своей они живут как раз среди "своего народу", т.к. это венгерский национальный округ. Я же говорю, есть особенности. Это не тот случай с русской мовой...
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09.07.2020 13:40 Ответить
Сам такий самий "мадяр" - ні бе ні ме українською, сожитєлі с...!
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09.07.2020 13:42 Ответить
Ты прямо Фарион с Тягнибоком, такие дуроломы очень Кремлю нужны.....Ненависть разжигать.... Ах эти мадяры, ату их, чертей....
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09.07.2020 13:44 Ответить
Живеш тут все життя, а кацап кацапом! Як можна не поважати цього хлопчину афро-американця???!!!

"Як можна не пишатися тим, що ви - українці?!" Афроамериканець Юра з Коломиї звернувся до українців і розповів свою історію (відео) https://vgolos.com.ua/news/yak-mozhna-ne-pyshatysya-tym-shho-vy-ukrayintsi-afroamerykanets-yura-z-kolomyyi-zvernuvsya-do-ukrayintsiv-i-rozpoviv-svoyu-istoriyu-video_1245197.html?fbclid=IwAR2We7lWS49OFJyv8QNo09lXwBQrifaJyTKk3HaH0KFwdtHLwneeqIItV2k
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09.07.2020 13:51 Ответить
Угорську він розумів - а написати два слова державною - ніт….
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09.07.2020 18:06 Ответить
Бо там не тіль ''русскаїзичная чєлюсть", але такий самий і "мозг".
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09.07.2020 21:21 Ответить
Ниє нич.
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09.07.2020 21:37 Ответить
А мадяри не всі в Україні розмовляють і розуміють українську і приклади були, коли посадові особи держави в мадярських школах не могли просто поговорити з їхніми учнями, бо ті ні бе ні ме українською, а такі всі ''хороший и культурный народ, европейцы''...
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09.07.2020 13:40 Ответить
"Одной из причин этого является то, что венгерская экономика вынуждена бороться с дефицитом рабочей силы. Поэтому для украинцев была упрощена процедура трудоустройства еще до эпидемии коронавируса.". Ні, головна причина у тому, що українська економіка знаходиться в ...опі.
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09.07.2020 13:36 Ответить
+100% Будь Украина богатая, а не только отдельные нацмены, вроде Коломойского и Ахметова, венгры бы к нам поехали......
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09.07.2020 13:42 Ответить
Я достаточно часто бываю в Венгрии и могу сказать, что сами венгры, особенно молодежь, не видят будущего в своей стране. Кстати, знание английского （а часто и плюс немецкого） среди школьников и студентов на порядок выше, чем в Украине.
Не знаю, то ли качество преподавания, то ли мотивация у самой молодежи, но иностранный язык у них на высоком уровне.
Правда, выпускники венгерских вузов （до отъезда из Венгрии）очень часто становятся барменами и горничными/администраторами в Будапеште.
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09.07.2020 14:13 Ответить
Україна для інших країн як бездонна криниця по поставці людських та природних ресурсів, от тільки черпати з тії криниці скоро нічого буде, так як вертикаль село-місто-закордон де частка села 30% і в основному вона давала приріст містам зменшується швидкими темпами .
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09.07.2020 13:39 Ответить
Тому треба українців-націоналістів, які тут живуть, захищають цю землю і нікуди не хочуть звідси їхати, бо Україна справд найкраща земля для нас!
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09.07.2020 13:44 Ответить
Вибирати у владу!
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09.07.2020 13:45 Ответить
Они ещё пожалеют,что переехали с Украины.
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09.07.2020 14:14 Ответить
Там нет таких локаций украинцев, как венгров в Закарпатье, и они граждане. Венгры не считают Берегово Украиной, его у венгров забрал Сталин 74 года назад, а мадьяры живут там 1000 лет жители Берегово, абсолютно равнодушны к традициям, обычаям, культуре, и мове украинцев. Говоря; "убирайтесь домой", надо помнить, что в Закарпатье жили сотни поколений мадьяр. Закарпатцы, полностью ориентированы на свой, английский и немецкий языки. Чтобы понять почему, поговорите с таксистом, официантом, или торгашом, в Египте, или скажем Турции на мове. Очень быстро вспоминается язык агрессора, который там крайне популярен.
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09.07.2020 15:49 Ответить
ВЫ !! любители замутить на ровном месте!!! Когда вы уже научитесь писать правду!! А не ту которая вам выгодна!! Например; 40% это сколько? 5 человек или 100 человек. Тогда вообще не о чём говорить. Если же эта цифра 30-40 тысяч человек, то тогда надо задуматься!!
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09.07.2020 18:36 Ответить
 
 