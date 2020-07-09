40% иностранцев, приезжающих жить и работать в Венгрию, из Украины, - Центральное статистическое управление

Четыре из десяти иностранцев, приезжающих жить и работать в Венгрию - это украинцы.

Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического управления Венгрии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если в 2015 году власти Венгрии зарегистрировала 1143 украинских граждан, то в 2019 году уже 21 тыс. граждан из Украины подали документы на получение удостоверения на постоянное жительство. Это означает, что 40 процентов иностранцев, которые приезжают в Венгрию - из Украины", - говорится в публикации.

Одной из причин этого является то, что венгерская экономика вынуждена бороться с дефицитом рабочей силы. Поэтому для украинцев была упрощена процедура трудоустройства еще до эпидемии коронавируса.

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Выросла за год также вьетнамская община - с 1279 до 1961 человек. Больше всего выходцев из этой страны приехали в Венгрию в 2014 году, когда каждый третий иммигрант был из Азии. Сейчас их общее количество составляет около 12 000 человек.

Третьи по количеству - сербы. Однако если иммигрнатов из Сербии в 2007 году было почти 20 процентов, то за последние годы их количество резко снизилось. Также резко уменьшилось количество людей, которые приезжают в Венгрию из других стран-членов ЕС.

Хотя еще 10 лет назад половина иностранцев, приезжавших в Венгрию, была из стран ЕС. Всего до эпидемии коронавируса в Венгрии официально проживали 200 тыс иностранных граждан. Из них больше всего (77 905 человек) указало основную цель - работу.

По последним данным Венгерского статистического управления, в Венгрии никогда еще не приезжало больше иностранцев, чем в 2019 году. Количество иностранцев, которые просили разрешение на постоянное проживание в стране составило 55 297 человек.

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В 2018 году это количество было 49 тыс., в 2017 году - 36 тыс., в 2016 году - только 23 тыс. Даже во времена правления "левых" под руководством Ференца Дюрчаня, которых сейчас активно критикуют в правительстве как "промигрантских" количество мигрантов никогда не достигало даже 36 тыс. человек в год.