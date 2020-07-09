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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине действует 1571 мобильная бригада по тестированию на COVID-19, - Нацслужба здоровья

В Украине действует 1571 мобильная бригада по тестированию на COVID-19, - Нацслужба здоровья

В Украине по состоянию на конец июня действовало 1 571 мобильная бригада по тестированию на COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальная служба здоровья (НСЗУ) в Facebook.

Согласно сообщению, за апрель-июнь мобильные бригады осуществили почти 325 тыс. тестирований на COVID-19 методом ПЦР, из них около 144 тыс. - в июне.

Мобильные бригады выезжают к пациенту с подозрением на СOVID-19 и осуществляют забор материала для тестирования методом ПЦР. Затем доставляют этот материал в лабораторию.

Услуги мобильных бригад по забору материала для тестирования методом ПЦР и само тестирование является бесплатным для пациента.

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В Украине действует 1571 мобильная бригада по тестированию на COVID-19, - Нацслужба здоровья 01

карантин (16729) тестирование (496) НСЗУ (171) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Слаживается мнение что у нас ничем больше не болеют кроме Уханьки.
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09.07.2020 12:58 Ответить
Приказ получен от Хозяев.
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09.07.2020 13:14 Ответить
Выходит что 1571 бригада делает в день только по 100 тестов каждая !? ..зебилы мля
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09.07.2020 12:59 Ответить
,k//////// бл.......... жаль шо я не пранкер как Великий Вольнов, а то бы проверил эти бригады... от и до

не то шоб подорвать эффективность, а то шоб обстебать Стебанова
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09.07.2020 13:00 Ответить
Это одна бригада не делает и 100 тестов в месяц. Просто на все бригады один врач - и тот Ляшко. А командиром у него - санитар. А у санитара командир - ишак. Вот это и есть обратная вертикаль. Ишак на санитаре, санитар врачом погоняет.
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09.07.2020 13:09 Ответить
Едрить. Других болезней нет. Туберкулёз извели, СПИД побеждён, гепатит С испугался и сбежал сам.
Люди, вам не надоело быть управляемыми вот этими ООНовскими о ВОЗовскими холуями ?
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09.07.2020 13:14 Ответить
коли зєбидлу нєх дєлать, вони создають 1571 мобільну бригаду хз для чого.
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09.07.2020 13:14 Ответить
Там бабло такое моется на этом, что вам и не снилось.
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09.07.2020 13:24 Ответить
Ці бригади треба бойкотувати. І піддавати осРакізму.
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09.07.2020 14:36 Ответить
 
 