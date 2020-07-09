В Украине действует 1571 мобильная бригада по тестированию на COVID-19, - Нацслужба здоровья
В Украине по состоянию на конец июня действовало 1 571 мобильная бригада по тестированию на COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальная служба здоровья (НСЗУ) в Facebook.
Согласно сообщению, за апрель-июнь мобильные бригады осуществили почти 325 тыс. тестирований на COVID-19 методом ПЦР, из них около 144 тыс. - в июне.
Мобильные бригады выезжают к пациенту с подозрением на СOVID-19 и осуществляют забор материала для тестирования методом ПЦР. Затем доставляют этот материал в лабораторию.
Услуги мобильных бригад по забору материала для тестирования методом ПЦР и само тестирование является бесплатным для пациента.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
не то шоб подорвать эффективность, а то шоб обстебать Стебанова
Люди, вам не надоело быть управляемыми вот этими ООНовскими о ВОЗовскими холуями ?