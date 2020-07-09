Пострадавшие от пожаров на Луганщине получат по 300 тыс. грн за полностью сгоревший дом, по 50 тыс. грн за частичное разрушение, - госкомиссия ТЭБ и ЧС

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла комплекс мер по ликвидации последствий пожаров в Луганской области.

"По словам премьер-министра, пострадавшие от пожаров получат суммы компенсации аналогичны тем, которые получили пострадавшие при наводнении в западных областях Украины: за полностью утраченный дом - 300 тыс. грн, 50 тыс. грн - на капитальный ремонт в частично разрушенных домах, 20 тыс. - возмещение потерь. Также помощь получат семьи погибших при пожарах", - сообщает пресс-служба правительства по результатам заседания госкомиссия ТЭБ и ЧС, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, по итогам заседания комиссия поручила всем ОГА, соответствующим органам исполнительной власти и местному самоуправлению предотвращать лесные пожары в летний период. В частности, ответственные службы обязаны: установить круглосуточный мониторинг пожаров в природных экосистемах с использованием систем дистанционного наблюдения; обустроить вокруг населенных пунктов, коттеджных городков, дачных садовых обществ и т.п. защитные противопожарные минерализованные полосы; организовать создание и обновление в лесных массивах противопожарных водоемов; обеспечить уборку сухой растительности с целью недопущения переброски лесных пожаров на жилые дома.

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В случае возникновения локальных очагов соответствующие структуры должны безотлагательно обеспечить их тушения на начальных этапах. Также должно быть организовано патрулирование наиболее пожароопасных лесных массивов для контроля за соблюдением требований пожарной опасности.

В свою очередь, ОГА должны скоординировать противопожарную деятельность государственных лесных агентств, территориальных органов ГСЧС и других служб в областях.

Напомним, в районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, состоялась эвакуация местных жителей. Также веласья ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Национальной гвардии и ВСУ.

Глава Луганской ОГА не исключил, что пожары возникли в результате поджогов.

ГСЧС сообщили, что подтверждена гибель 5 человек, 9 - госпитализированы, сгорели 103 дома.