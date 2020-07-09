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Новости Пожары в Украине
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Пострадавшие от пожаров на Луганщине получат по 300 тыс. грн за полностью сгоревший дом, по 50 тыс. грн за частичное разрушение, - госкомиссия ТЭБ и ЧС

Пострадавшие от пожаров на Луганщине получат по 300 тыс. грн за полностью сгоревший дом, по 50 тыс. грн за частичное разрушение, - госкомиссия ТЭБ и ЧС

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла комплекс мер по ликвидации последствий пожаров в Луганской области.

"По словам премьер-министра, пострадавшие от пожаров получат суммы компенсации аналогичны тем, которые получили пострадавшие при наводнении в западных областях Украины: за полностью утраченный дом - 300 тыс. грн, 50 тыс. грн - на капитальный ремонт в частично разрушенных домах, 20 тыс. - возмещение потерь. Также помощь получат семьи погибших при пожарах", - сообщает пресс-служба правительства по результатам заседания госкомиссия ТЭБ и ЧС, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, по итогам заседания комиссия поручила всем ОГА, соответствующим органам исполнительной власти и местному самоуправлению предотвращать лесные пожары в летний период. В частности, ответственные службы обязаны: установить круглосуточный мониторинг пожаров в природных экосистемах с использованием систем дистанционного наблюдения; обустроить вокруг населенных пунктов, коттеджных городков, дачных садовых обществ и т.п. защитные противопожарные минерализованные полосы; организовать создание и обновление в лесных массивах противопожарных водоемов; обеспечить уборку сухой растительности с целью недопущения переброски лесных пожаров на жилые дома.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Семьи, потерявшие жилье из-за пожаров в Луганской области, получат по 300 тыс. грн, - Зеленский. ВИДЕО

В случае возникновения локальных очагов соответствующие структуры должны безотлагательно обеспечить их тушения на начальных этапах. Также должно быть организовано патрулирование наиболее пожароопасных лесных массивов для контроля за соблюдением требований пожарной опасности.

В свою очередь, ОГА должны скоординировать противопожарную деятельность государственных лесных агентств, территориальных органов ГСЧС и других служб в областях.

Напомним, в районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, состоялась эвакуация местных жителей. Также веласья ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Национальной гвардии и ВСУ.

Глава Луганской ОГА не исключил, что пожары возникли в результате поджогов.

ГСЧС сообщили, что подтверждена гибель 5 человек, 9 - госпитализированы, сгорели 103 дома.

Автор: 

Кабмин (14031) компенсации (481) пожар (5961) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+1
ну а землю они свою продадут крупным агрохолдингам : эпохи бедности больше нет....
https://www.youtube.com/watch?v=w5DcN6-XBAw
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09.07.2020 13:25
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Кажуть, Зелений ходить і розпускає чутки, що запліднив Мендель. Хизується.
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09.07.2020 13:23 Ответить
Старый рояль
Весь в испуге.
Раньше играл
Он только фуги
Он весь дрожит от страха.
Не слыша Баха.
Теперь на нем играю я.
Старый рояль,
Мне поверь, мне поверь,
Старый рояль!(с)
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09.07.2020 13:36 Ответить
ну а землю они свою продадут крупным агрохолдингам : эпохи бедности больше нет....
https://www.youtube.com/watch?v=w5DcN6-XBAw
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09.07.2020 13:25 Ответить
50 тыс - и на двери не хватит
300 тыс - 10 тыс евро - на двери хватит
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09.07.2020 13:42 Ответить
купи себе двери попроще
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09.07.2020 14:09 Ответить
Обойдусь без подсказок зеленой сопли
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09.07.2020 14:47 Ответить
Да на 50 тыс, можно "грандиозано" отремонтировать дом, еще и сдача останется.
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09.07.2020 13:44 Ответить
Афігєть. Зєліной щедрості просто нема граніц - 300 тис грн за згорівшу хату. Рєально може сдача остаца з такой суми. Де можна купить часний дом з мєбєлью , шмотками і документами на все , от людини і до дома , за 11,5 штук баксов? Я б купив по мєсту мого житія-битія під Одесою.
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09.07.2020 13:48 Ответить
Самое печальное, что даже этих копеек нарид не получит.
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09.07.2020 13:55 Ответить
Та да. Або за паї налог вищитають , або скажуть шо самі вінаватиє нечєво гарєть. Робочі сосни такі.
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09.07.2020 14:13 Ответить
хз что можно построить на 300к грн?
сарайчик разве что
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09.07.2020 14:00 Ответить
 
 