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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Для абитуриентов из оккупированного Крыма и ОРДЛО будет отдельная квота в вузы, чтобы они не конкурировали со сдававшими ВНО, - "слуга народа" Бабак

Для абитуриентов из оккупированного Крыма и ОРДЛО будет отдельная квота в вузы, чтобы они не конкурировали со сдававшими ВНО, -

Для детей из временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей будет отдельная квота на поступление в вузы, чтобы они не конкурировали с теми, кто сдает внешнее независимое оценивание.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

"У них отдельная квота… Когда мы рассматривали данный законопроект (об особенностях поступлений в вузы Украины для детей из Крыма и ОРДЛО. - Ред.) у себя на комитете, то решением комитета мы попросили премьер-министра, чтобы он выделил эту квоту отдельно как дополнение к количеству бюджетных мест, которая есть сейчас в Украине для широкого вступления. Тогда они вообще ни с кем не будут конкурировать. Насколько мне известно, сейчас Министерство образования и науки с Министерством экономики уже на финишной прямой по согласованию этой дополнительной бюджетной квоты", - объяснил Бабак.

Также он отметил, что такая квота для детей из оккупированного Крыма и ОРДЛО предположительно будет каждый год.

"Мы будем делать таким образом, чтобы дети действительно не конкурировали с украинскими детьми, которые сдают внешнее независимое оценивание", - добавил Бабак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за переноса ВНО выпускники стали получать повестки в армию - Минобразования просит Минобороны про отсрочку призыва

Автор: 

вступительная кампания (288) ВНО (417) Бабак Сергей (32)


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Топ комментарии
+41
Тоесть дети вынужденных переселенцев, которые бросили там всё и перебрались в Украину, будут толкаться в общем потоке, а дети тех, кто бегал с триколорами на референдум даже украинский язык сдавать не должны для поступления. Ну браво, чё...
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09.07.2020 13:33
+33
за наши налоги пока их родители убивают наших.
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09.07.2020 13:32
+30
А сколько налогов поступило в бюджет Украины из временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей за последние 6 лет?
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09.07.2020 13:33
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Бабак, где зарплата учителям в 4000 долларов?!
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09.07.2020 13:31 Ответить
жди...он еще курсы в Трускавце не закончил....
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09.07.2020 13:37 Ответить
Если есть лишние деньги на бюджет то надо предоставить в первую очередь вожможность поступления детей с Украинской территории!
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09.07.2020 13:32 Ответить
Весь Донбасс и Крым - это украинская территория , московит.
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09.07.2020 13:43 Ответить
Какая разніца. Головне шо зробили це разом, бо усі ми президенти. і це їсти на
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09.07.2020 13:48 Ответить
С временно окупированных территорий должны поступать на общих основаниях. Льготы только для детей бойцов ВСУ.
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09.07.2020 13:54 Ответить
за наши налоги пока их родители убивают наших.
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09.07.2020 13:32 Ответить
Всьо вєрно. Бидло мудронарідне должно знать свойо мєсто! Дайош отдєльную квоту для пострадавших в ВР, кабмінє, в руководствє госпрєдпріятіямі!
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09.07.2020 13:32 Ответить
Тоесть дети вынужденных переселенцев, которые бросили там всё и перебрались в Украину, будут толкаться в общем потоке, а дети тех, кто бегал с триколорами на референдум даже украинский язык сдавать не должны для поступления. Ну браво, чё...
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09.07.2020 13:33 Ответить
Дык им еще и русский язык вернут
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09.07.2020 14:17 Ответить
Все к этому идет
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09.07.2020 17:15 Ответить
А сколько налогов поступило в бюджет Украины из временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей за последние 6 лет?
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09.07.2020 13:33 Ответить
не путай бюджет Украины с карманом Ахметки
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09.07.2020 13:38 Ответить
благодаря таким, как ты, это уже карман не ахметки, а курченко
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09.07.2020 13:41 Ответить
благодаря таким соевым мудакам страна без Крыма и Лугандона
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09.07.2020 13:43 Ответить
О яке... А я думав що Крим та Донбас окупували російські фашисти.
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09.07.2020 13:52 Ответить
вместе с лугандонскими и крысчанскими выродками
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09.07.2020 14:00 Ответить
а я считал, шо благодаря *****
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09.07.2020 13:53 Ответить
если бы соевые гавнюки такие как ты не разграбили бы страну , ***** бы тут ни чего не обломилось
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09.07.2020 13:59 Ответить
а я считал, что это твоя дамбасня разграбила страну
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09.07.2020 14:00 Ответить
треба зазначити, що так звані "соєві" лише один з багатьох кланів, що грабують країну вже майже 30 років..
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09.07.2020 14:05 Ответить
согласен, 30 лет на манеже всё те же
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09.07.2020 14:08 Ответить
опять ты, кремлёвский выпердыш, тут своё кремлёвское неупереджене мнение разносишь ?
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09.07.2020 14:30 Ответить
ботохверма, тобі туди..
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B9
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09.07.2020 14:35 Ответить
не верещи
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09.07.2020 14:51 Ответить
топай топай..
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09.07.2020 14:53 Ответить
Дебілко, Крим окупували при Овочеві, як і Донбас.
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09.07.2020 14:13 Ответить
закусывай и не пей больше летописец
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09.07.2020 14:22 Ответить
Ві́ктор Фе́дорович Януко́вич - колишній https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 український державний діяч, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA політик , злочинець. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президент України (з https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 25 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010 до https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 22 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року)

Для абітурієнтів з окупованого Криму й ОРДЛО буде окрема квота до вишів, щоб вони не конкурували з тими, хто склав ЗНО, - "слуга народу" Бабак - Цензор.НЕТ 6223
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09.07.2020 14:28 Ответить
Події відбувалися стрімко - у ніч на 27 лютого будівлі Верховної Ради та уряду АРК захопили російські спецпризначенці та встановили на них російські прапори. 16 березня було проведено так званий референдум, а вже через два дні - 18 березня, проголошено про "приєднання" Криму до РФ.
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09.07.2020 14:38 Ответить
а шо ж ты предыдущий абзац не процитировал ?

Не увидел ? )))

Саме 20 лютого 2014 року Росія здійснила міжнародний злочин, порушила базові принципи міжнародного права та європейського устрою, зруйнувала існуючий баланс сил в регіоні, спровокувала найбільшу з часів Другої світової війни безпекову кризу в Європі. Грубо порушуючи територіальну цілісність та суверенітет України, російські війська розпочали окупацію Криму. На півострові з'явилися вантажівки без номерів, так звані «зелені чоловічки» - озброєні військові без розпізнавальних знаків. Водночас відбулося створення й озброєння іррегулярних збройних формувань найманців з-поміж місцевих жителів, якими керували офіцери спецслужб і Збройних Сил Російської Федерації.
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09.07.2020 14:50 Ответить
Соромиться певно, бидлота сєпарська.
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09.07.2020 14:59 Ответить
Надо было не сопли жевать, а расстрелять захваченное здание, вместе с захватчиками. Лучше восстанавливать одно здание, чем бездарно сдавать свою территорию врагу.
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09.07.2020 15:12 Ответить
и кто конкретно должен был расстрелять ?
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09.07.2020 15:51 Ответить
А у нас что, армии не было, которая должна была дать отпор агрессору? Или оружия не было? Пушки и танки отсутствовали, из которых можно стрелять? Или снаряды не подвезли? Просто у руководства страны яиц не было.
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09.07.2020 16:10 Ответить
у нас не было армии.

Странно, что ты этого не знаешь.
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09.07.2020 16:25 Ответить
Была армия, хоть и хреновая, были и патриоты в ней, даже в крыму.Приказа от главнокомандующего не было. Один сбежал, другой ссал.
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09.07.2020 16:47 Ответить
в Уставе вообще нет ни слова про то, что главнокомандующий должен лично каждому рядовому отдавать приказ на каждое действие.

Просто ты не служила и не знаешь такой простой вещи.
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09.07.2020 19:02 Ответить
Да,я не служила, но построение подчинения везде одинаково, что в армии, что на гражданке.Главнокомандующий отдаёт приказ и он расходится вниз по цепочке, пока не дойдёт до рядового. Приказа просто не было и теперь говорить, что некому..., армии не было..., разговор не о чём, если не было самого первейшего-приказа. Если бы был приказ и не исполнили, то это было бы совсем другое дело. Хотя, я думаю, исполнили бы приказ о расстреле здания, вместе с тем спецназом.
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10.07.2020 07:34 Ответить
Такое ощущение, что тебя тогда в Украине не было.

Я тебе ещё раз повторяю две вещи:

1) Не надо отдельного приказа от главнокомандующего на то, что и так прописано в Уставе. СБУ и прочие правоохранительные органы по умолчанию должны были зачистить этих террористов. Они на такую работу нанимались. Для примера, директор танкового завода не должен отдавать отдельный приказ токарю прийти завтра на работу и выточить определённую деталь.

И если токарь завтра не выйдет и не выточит эту деталь, то это не потому, что директор не издал специального приказа.

2) Тогда даже министры обороны переходили на сторону врага, шо уж там говорить о простых военнослужащих, живущих там. Вот такая армия была. Номинально была, а фактически не было.
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10.07.2020 11:45 Ответить
пояснение для лохов ,придумай по лучше -------------- КВОТА это уже не равные условия !!!!!
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09.07.2020 13:36 Ответить
це окрмеа каста святих.
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09.07.2020 14:01 Ответить
Чтобы не платить за учебу своих детей, достаточно кричать путинвведи.
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09.07.2020 13:38 Ответить
Так атестати видані кацапами на окупованій території визнаються дійсними ?????????
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09.07.2020 13:39 Ответить
Так.
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09.07.2020 14:14 Ответить
Поступить на бюджет для украинцев стало практически невозможно. Из-за квот сепаратистам проходной бал для наших детей подняли так, что нужно быть Эйнштейном по всем наукам сразу. Зато, если ты быдлота из Лугандонии, ненавидишь украинцев, а твои родители сепары и преступники, то поступление вне конкурса и бесплатно. Это как? С каких пор украинцы в Украине стали вторым сортом?
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09.07.2020 13:42 Ответить
Но ведь надо же учить тех кто будет хохлами в Малоросии править!
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09.07.2020 13:45 Ответить
вторым сортом ? да выше пятого сорта мы никогда не поднимались ...
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09.07.2020 13:46 Ответить
Чувак, да для Зели и ко, вообще-то украинцы в Украине всегда были вторым сортом.
И если ты смеялся с его плоских шуточек про "инспектора Петренко" и прочих образов выставления украинцев идиотами - то чего ты сейчас удивляешься?
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09.07.2020 13:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=v5jpFQ2rSws Для сепаратистів ЗНО - не потрібне. Здобули?
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09.07.2020 13:42 Ответить
не учили украинскую, это их проблема, нужно было учить.
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09.07.2020 13:43 Ответить
Сепаратистов будут субсидировать за счет налогоплательщиков и пропускать без конкурса на места которые могли бы занять дети налогоплательщиков.
Что нужно сделать для получения льгот и субсидий в Украине?!
Стать пророссийским сепаратистом и коллаборантом!
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09.07.2020 13:44 Ответить
Грузия абхазам и осетинам зубы бесплатно делает. Потому как надо голову иметь и думать более хитро, как и полагается украинцам.
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09.07.2020 13:52 Ответить
Хитрость - это предоставлять жителям оккупированых территорий те же права что и своим гражданам. В Грузии страховая медицина, при которой зубы делаются всем застрахованным гражданам в одном порядке. Это разумно.
Поэтому разумно предоставлять жителям оккупированых территорий право на получение образования за счет бюджета. Не разумно делать для этого отдельный конкурс. Они должны претендовать на бесплатное образование по общему конкурсу наравне с иными гражданами.
Иначе получается: более умный патриот - иди на контракт или работать. более глупый коллаборант - иди на бюджет. Из-за зеленых идиотов украинская молодежь будет выезжать в ДНР и регистрироваться там для того чтобы поступать на обучение вне конкурса.
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09.07.2020 15:26 Ответить
Чего а Краснодар или Ростов им не поехать....нах они тут нужны...дебилизм какой то...какая мразь за это ответит?
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09.07.2020 13:46 Ответить
В году этак 2012, в Крыму "Комсомольская Правда" проводила опрос и разные там сочинения среди школоты. И выяснили, что молодежь очень тяготеет не к Русскаму Миру, а к Европе. И видимо решили форсировать свою многолетнюю подрывную деятельность. РФия там плотно работала с 90-х, строили филиалы ВУЗов, давали квартиры,гражданство, заранее купили МВД, СБУ, верхушку армии и флота, прочие украинские смешные организации....
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09.07.2020 13:50 Ответить
А в 2032 вся молодежь будет тяготеть к русскому миру. Просто потому что не будет знать что такое Европа, и будет с детства запугана нацистско-бандеровской хунтой.
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09.07.2020 15:27 Ответить
Бабачило что ты дуру лепишь? Интеллектуально обделенный, ты думаешь люди не понимают, что ровно столько простых умных патриотичных молодых украинцев не поступят в учебные заведения, сколько пройдут без экзаменов по квоте ЛуганДонцы.
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09.07.2020 13:51 Ответить
Виховувати патріотів треба з дитячого садка а не з ВУЗу. Надія, що ордловець за 4 роки навчання стане патріотом, дуже примарна.
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09.07.2020 13:56 Ответить
Если уже квоты , то не больше N % от общего количества мест согласно соотношению численности населения под оккупацией к численности населения подконтрольных территорий ...
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09.07.2020 13:58 Ответить
Процентов 5 , т.к на данный момент численность несовершеннолетнего населения там очень мала ввиду долговременной депрессивности того региона...
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09.07.2020 14:27 Ответить
какая разница, если количество мест ограничено.
если желающих больше, то кто-то в пролете. это и есть конкуренция.
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09.07.2020 13:58 Ответить
тогда только между собой, но платит за них Украина.
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09.07.2020 14:04 Ответить
Коротше, з дітей українців в Україні зекоманда зробила громадян 2-го сорту. 73% "дякую'' вам.
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09.07.2020 14:01 Ответить
Якщо населення лугандона (не рахуючи проукраїнських людей) так ненавиділо Україну і все українське, живучи чверть століття в Україні і кликало окупанта сюди, то за 6 років життя в окупації вони стануть проукраїнські, якщо будуть вчитись в Укарїні?! НЕ ВІРЮ!
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09.07.2020 14:05 Ответить
жутко интересно, как будут конкурировать между собой абитуриенты по квоте? У кого больше папа-мама начальник-коллаборант? Или за мзду?
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09.07.2020 14:06 Ответить
Есть у меня подозрение что квоту они даже не выберут.

Надо быть очень странным человеком чтоб живя в Крыму или ОРДЛО, поехать учиться не в Ростов или Краснодар - а в Украину.
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09.07.2020 14:55 Ответить
хитро сделаным дрыщем на побегушках в кегебе
не?
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09.07.2020 17:26 Ответить
Какой дебил поедет учиться в голожопую РФ? Хотя дебилов у нас хватает.
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09.07.2020 19:10 Ответить
Вашей логики не понимаю. В РФ:

1) ближе (В Ростове есть ВУЗы почти всех специальностей, при том повыше уровнем чем ближайшие в Украине))
2) лучше отношение к самим студентам, и безопаснее для их родителей
3) побольше возможностей для трудоустройства
4) единая правовая и языковая среда с ОРДЛО и Крымом.

Не вижу ни малейшего резона выбрать Украину (разве что ты уникальный патриот. Ну так а почему ты тогда не уехал в Украину раньше?)
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09.07.2020 21:19 Ответить
1. В РФ ездят учиться только дегенераты и представители банановых республик.
2. Образование в РФ абсолютно никакое.
3. Что бы учиться в РФ нужно быть не только дегенератом, но ещё и отбросом общества.
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10.07.2020 05:49 Ответить
Образование в РФ абсолютно никакое.


А ВУЗы в мировом рейтинге занимают места выше чем Украинские.
Ну у вас отношение явно предвзятое, и руководствуетесь вы эмоциями. Я с вашей точкой зрения - не согласен.
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10.07.2020 15:55 Ответить
Что-то про зарплату подзабыл. В РФ работать за копейки едут только бездарные дебилы..
Работаю я кстати в Украине. Зарплата у меня с каденции клоуна поменьше стала, после уплаты всех налогов всего 30-32т. гривен в месяц плюс доходы от хобби от 3 до 40 т в месяц. Опять же таки гривен, а не рублей.
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10.07.2020 05:57 Ответить
Ну допустим я тоже примерно столько же получал до того как не начались все эти карантины. За март получил около 70 000 р + около 15 000 р побочных доходов. При том что я не веду никакого бизнеса, а просто работаю на заводе.
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10.07.2020 16:00 Ответить
это тебе повезло
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11.07.2020 09:26 Ответить
Как это не будут конкурировать?
Количество мест в вузах не увеличивается, а просто забирается определенное количество под квоту, то есть свободных мест становится меньше, значит конкуренция больше)
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09.07.2020 14:14 Ответить
Хотя, да, это не конкуренция)
Это чисто рэкет "по данецки")))
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09.07.2020 14:24 Ответить
У них буде окрема квота - відгрібти на вулиці.І це ваша вина "слуги", "уклоністи"!
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09.07.2020 14:14 Ответить
Угу, угу, и квота эта хоть и отдельная, но она создана из общей, тоесть для остальных абитуриентов квота уменьшина.
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09.07.2020 14:15 Ответить
Цим законом ви, "слуги" принизили і облили брудом дітей, батьки яких зі зброєю в руках захистили цю державу, в якій ви приймаєте коряві закони і розподіляєте бюджет!
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09.07.2020 14:17 Ответить
Ну що ж, привітаємо дітей Донбасу!
Для абітурієнтів з окупованого Криму й ОРДЛО буде окрема квота до вишів, щоб вони не конкурували з тими, хто склав ЗНО, - "слуга народу" Бабак - Цензор.НЕТ 1321
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09.07.2020 14:17 Ответить
Ну да! Дети сепаров, дети, которые ненавидят Украину, но хотят диплом, безвиз, теперь имеют льготы!!!
А дети воевавших????

Хотят быть в Украине, пусть переезжают в Украину и живут здесь!!!!

Прекрасная политика ЗЕленой стаи!!!
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09.07.2020 14:36 Ответить
Квота? Бюджетных мест и так не хватает, еще и квота для сепаров. Фанаты Зеленского любят вспоминать. что в СССР образование было бесплатное. Вот для врагов Украины и сепаров СССР уже наступил. Вы зробыли це разом. Обучайте теперь за свой счет детей этих обезьян.
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09.07.2020 14:38 Ответить
"слуга народа" Бабак - "следите за руками, движения простые"! суч@ры, а за чьи деньги эта квота?
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09.07.2020 14:55 Ответить
ЗНО- не потрібно.
Вступати будуть не на загальних умовах, а на пільгових.
Займуть місця талановитих дітей, які чесно пройшли всі іспити.
Паспорти українські чи кацапські, чи какаяразница?
Викладання якою мовою буде, кацапською?

Плісняві, постійно, на чорне кажуть біле, і видають капітуляцію за перемогу.
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09.07.2020 15:09 Ответить
Это несправедливо по отношению к украинским абитуриентам. За семь лет кто хотел уехать, тот давно тут. А остальные...думают по-русски... А почему на наши налоги мы должны их обучать? А качество их знаний какое? кто определяет? Или для всех ЗНО или ни для кого. М.б. для них ЗНО по какой-то иной технологии проводить, но эти люди обязаны показать уровень своих знаний! Иначе вопрос возникает неприятный: всем понравиться хотите за счет нищей экономики страны? Оплачивайте их обучение из своих партийный касс, тогда и не будет вопросов
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09.07.2020 15:18 Ответить
Он что всех за идиотов держит? Если это квота распространяется на всех ордловцев, то конкурса среди них нет. Хромые кривые дурные - приняли всех. Остальные украинские абитуриенты в неравном положении, потому что конкурс есть и всех не примут. Второе - где взяли деньги на эту квоту? Наверно таки из бюджета. Деньги дополнительные? А почему на них не выучить украинцев, которые сдали ВНО? За чай счет банкет, зеленые брехуны?
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09.07.2020 15:32 Ответить
Аттестаты,выданные в ОРДЛО, принимаются в украинских ВУЗах ???

Серьезно ?
Это как понимать ???????????????????????????????????????????
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09.07.2020 15:42 Ответить
при смене власти, всех пересадить, за пособничество террористам
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09.07.2020 17:31 Ответить
Как понимать? да так же как и недавнее вручение правительственной награды Президентом Зеленским некоей Таисии Повалий.
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09.07.2020 18:38 Ответить
отдельная квота для детей- предателей из Крыма и ОРДЛО, за счёт наших детишек!! Прелестно!!! Где такую дебильную нашли!! Значит Украина официально признала атесстаты россии в Украине??!! Вот это ДААААА!!!! А как же государственный украинский язык и литература??? Или мыуже нанялись готовим кадры для россии и ОРДЛО?? ВОТ и весь Верх цинизма и вранья нынешней власти и президента Зеленского!!! А в Одессе, неделю назад, Зеоенский кричал, что мы не забудем и не простим!!! Так когда ты врёшь господин президент!! Вчера или сегодня!!!??? Или всегда???!
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09.07.2020 19:17 Ответить
Я так понимаю наши управляющие государством ребята считают , что мы должны оплачивать балбесов не прошедших ЗНО из нашего общего кармана . Я уже молчу о том , что их папаши убивают наших ребят .
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09.07.2020 19:47 Ответить
 
 