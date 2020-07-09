Для абитуриентов из оккупированного Крыма и ОРДЛО будет отдельная квота в вузы, чтобы они не конкурировали со сдававшими ВНО, - "слуга народа" Бабак

Для детей из временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей будет отдельная квота на поступление в вузы, чтобы они не конкурировали с теми, кто сдает внешнее независимое оценивание.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

"У них отдельная квота… Когда мы рассматривали данный законопроект (об особенностях поступлений в вузы Украины для детей из Крыма и ОРДЛО. - Ред.) у себя на комитете, то решением комитета мы попросили премьер-министра, чтобы он выделил эту квоту отдельно как дополнение к количеству бюджетных мест, которая есть сейчас в Украине для широкого вступления. Тогда они вообще ни с кем не будут конкурировать. Насколько мне известно, сейчас Министерство образования и науки с Министерством экономики уже на финишной прямой по согласованию этой дополнительной бюджетной квоты", - объяснил Бабак.

Также он отметил, что такая квота для детей из оккупированного Крыма и ОРДЛО предположительно будет каждый год.

"Мы будем делать таким образом, чтобы дети действительно не конкурировали с украинскими детьми, которые сдают внешнее независимое оценивание", - добавил Бабак.

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