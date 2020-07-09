РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13972 посетителя онлайн
Новости
1 419 20

Закон о вступлении без ВНО для выпускников из оккупированных территорий передали на подпись Зеленскому

Закон о вступлении без ВНО для выпускников из оккупированных территорий передали на подпись Зеленскому

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон №3734, который позволяет абитуриентам с оккупированных территорий поступать в вузы без ВНО.

Соответствующая информация указывается на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается в карточке законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей", документ возвращен с подписью Председателя ВР и передан на подпись Президенту 8 июля.

Закон позволяет поступать по вступительным экзаменам в рамках установленных квот для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория и территория населенных пунктов на линии соприкосновения, во все высшие учебные заведения. На сегодняшний день поступление по квоте предусмотрено только для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория АР Крым и города Севастополя в уполномоченных учреждениях высшего образования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для абитуриентов из оккупированного Крыма и ОРДЛО будет отдельная квота в вузы, чтобы они не конкурировали со сдававшими ВНО, - "слуга народа" Бабак

Автор: 

Крым (26412) оккупация (10167) Донбасс (26956) ВНО (417)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
И ведь малограмотный зебил малоросс подпишет
показать весь комментарий
09.07.2020 13:45
+8
Давайте их сразу в слуги народа принимайте.
показать весь комментарий
09.07.2020 13:50
+6
Вот так вот. Займут места, а вы детки на платное... Или в армию.
показать весь комментарий
09.07.2020 14:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И ведь малограмотный зебил малоросс подпишет
показать весь комментарий
09.07.2020 13:45 Ответить
А для вас краще, щоб вони не навчалися у нас, а воювали з нами?
показать весь комментарий
09.07.2020 13:47 Ответить
они выучаться.....и будут с нами воевать...дураками))))
показать весь комментарий
09.07.2020 13:50 Ответить
Краще щоб вони зникли и так, чтобы их долго искали и не нашли.
показать весь комментарий
09.07.2020 13:50 Ответить
А если лугандонские детлохи пойдут учиться в военные училища? Как смотрите на такую перспективу, а после получения погон - поедут как специалисты воевать за ордило?
показать весь комментарий
09.07.2020 13:52 Ответить
Та ні. В основному вони вступають в універи МВС. На мєнтів.
показать весь комментарий
09.07.2020 13:54 Ответить
Стандартна колоніальна тема - брати дітей з території яку захопив до себе на навчання - принцип пряника.
Що ви можете для них запропонувати крім ненависті? Навіщо за них боротися?
Як що це не робити зараз, за десять років там не залишиться лояльного населення.
показать весь комментарий
09.07.2020 14:17 Ответить
А де вони всі жили до війни?
показать весь комментарий
09.07.2020 13:55 Ответить
Давайте их сразу в слуги народа принимайте.
показать весь комментарий
09.07.2020 13:50 Ответить
передали на под пись...пись Зеленскому
показать весь комментарий
09.07.2020 13:50 Ответить
"Медико - Природничий Университет" проводит летний набор студентов !
11:00, 9 июля

«Медико - Природничий Университет» проводит летний набор студентов на очную (дневную, вечернюю), заочную и дистанционную формы обучения. Набор осуществляется без ВНО (на основе диплома бакалавра, специалиста, магистра) с зачислением на II - III курсы. На основании диплома младшего специалиста (ВНО - украинский язык и литература), зачисление на ІІ-ІІІ курс по специальностям:

223 МЕДСЕСТРИНСТВО (бакалавр)
Специализации:
1. Медицинская сестра по массажу и лечебной физкультуре;
2. Медицинская сестра по стоматологическим процедурам;
3. Медицинская сестра по косметологическим процедурам (медицинский косметолог) / Сестра медицинская по косметологическим процедурам (медицинский подолог);
4. Медицинская сестра по диетическому питанию;
5. Менеджмент и управление в области Здравоохранения (с правом занимать должность старшей, главной медицинской сестры, заместителя главного врача по медсестринству в ЛПУ, здравпунктах, ФАПах);
6. Методика преподавания дисциплин в области Здравоохранения (преподаватель ВУЗа 1-2 уровня аккредитации).
053 ПСИХОЛОГИЯ (бакалавр)
Специализации:
- практическая психология;
- медицинская психология.
Телефоны приемной комиссии: (096)-305-05-96, (095)-443-67-79, (093)-608-62-97.
Адрес: г. Николаев, пр. Богоявленский 43-А
Сайт: http://vnz-mpu.com.ua/
отакої...ждемо від ахверистів академії "асенізаторів-золотарів!"

http://vnz-mpu.com.ua/
показать весь комментарий
09.07.2020 13:54 Ответить
Вот так вот. Займут места, а вы детки на платное... Или в армию.
показать весь комментарий
09.07.2020 14:02 Ответить
Будувати дороги за 6000 на місяць.
показать весь комментарий
09.07.2020 14:19 Ответить
И в попку пусть не забудет их поцеловать, это же "наши люди".
показать весь комментарий
09.07.2020 14:17 Ответить
У Задрота есть возможность реабилитироваться в глазах украинцев не подписав этот закон.
показать весь комментарий
09.07.2020 14:24 Ответить
Це явна дескримінація всіх інших українських дітей!!!! Негайно подати на розгляд Конституційного Суда даний дескримінаційний закон! І відмінити негайно його дію. Не має бути винятків, всі рівні по можливостях і перед Законом. А якщо ще й зясується, що батьки є учасниками незаконних бандформувань, зрадниками сепаратистами для таких взагалі має бути закритий шлях в українські Вузи.
показать весь комментарий
09.07.2020 14:36 Ответить
....у себя на комитете, то решением комитета мы попросили премьер-министра, чтобы он выделил эту квоту отдельно как дополнение к количеству бюджетных мест, которая есть сейчас в Украине для широкого вступления, - все равно,что бы члены рейстага попросили Гитлера о квоте для детей советских офицеров ,или же депутаты израильского кнесета попросили у Биньямина дополнительные квот для детей "хезболлы"
показать весь комментарий
09.07.2020 15:00 Ответить
Вова соскучился по петициям ? Это не сшивание страны,а культивация шатания и прямое нарушение Конституции!
показать весь комментарий
09.07.2020 17:06 Ответить
Порушено вимоги Конституції про рівність . А головне-- тупий і найтупіший займе місце талантливого юнака. Ворог буде з дипломом України.
показать весь комментарий
09.07.2020 17:17 Ответить
Придурки слуг народа!
показать весь комментарий
09.07.2020 18:31 Ответить
 
 