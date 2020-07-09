Закон о вступлении без ВНО для выпускников из оккупированных территорий передали на подпись Зеленскому

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон №3734, который позволяет абитуриентам с оккупированных территорий поступать в вузы без ВНО.

Соответствующая информация указывается на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается в карточке законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей", документ возвращен с подписью Председателя ВР и передан на подпись Президенту 8 июля.

Закон позволяет поступать по вступительным экзаменам в рамках установленных квот для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория и территория населенных пунктов на линии соприкосновения, во все высшие учебные заведения. На сегодняшний день поступление по квоте предусмотрено только для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория АР Крым и города Севастополя в уполномоченных учреждениях высшего образования.

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