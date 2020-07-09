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Семь новых школ будут сданы в эксплуатацию на Волыни в этом году, - Зеленский

Семь новых школ будут сданы в эксплуатацию на Волыни в этом году, - Зеленский

Во время рабочей поездки в Волынскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил новый детский сад в селе Крупа Подгайцовской объединенной территориальной громады, который был построен в рамках реализации Национальной программы "Большая стройка".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Необходимость сооружения нового детского сада на 105 мест обусловлена тем, что более 250 детей дошкольного возраста с девяти населенных пунктов ОТГ не имеют доступа к дошкольному образованию. Кроме того, садик создает 32 новых рабочих места.

Заведение планируют открыть в августе 2020 года.

Глава государства отметил, что детсад в селе Крупа довольно современный, но надо завершить работы по благоустройству окружающей территории.

Председатель Волынской областной государственной администрации Юрий Погуляйко рассказал Зеленскому о других социальных объектах, которые восстанавливаются в области в рамках программы "Большая стройка".

"У нас семь школ, три сада и две спортивных площадки. Учитывая наш новый стадион, будет три стадиона. Это будет большой стадион - по программе "Украина - чемпион", посвященный нашему выдающемуся тренеру, который тренирует луцкую команду", - отметил глава ОГА.

"Семь новых школ (в Волынской области. - Ред.) будут сданы в этом году. И три садика. В сумме - 10. По плану у нас было пять школ и пять садов. Надо увеличить в следующем году в этой программе количество садов, именно их не хватает", - отметил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все местные дороги передадут на баланс "Укравтодору", - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20525) строительство (1997) школа (3016) Большая стройка (728) Волынская область (997)


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Топ комментарии
+11
обьясните кто нибудь дебилу что капитальные здания НЕ СТРОЯТСЯ за год. в первый год заливается фундамент и он выстаивается до следующего сезона. иначе нельзя - лопнет
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09.07.2020 13:52
+11
Дякуємо Порошенко і його команді!
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09.07.2020 13:53
+9
це банальна добудова, що було розпочато до зеленої ери
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09.07.2020 13:50
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Ну, типу, школ не було, а Зеленський побудує школи (на словах) і Волинь стане грамотною. Товариш Вовка Ленін приїхав.
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09.07.2020 13:50 Ответить
Сім нових шкіл буде здано в експлуатацію на Волині цього року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5762
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09.07.2020 14:39 Ответить
классическая игра словами, по научному - бред
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09.07.2020 14:47 Ответить
Это то, что мы слышим от зеленой власти весь последний год.
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09.07.2020 14:52 Ответить
Для того, чтобы слышать, надо слушать, а вы только зехейтерскими источниками пользуетесь.
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10.07.2020 00:08 Ответить
Типа они были, но их было мало, теперь будeт на 7 больше.
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10.07.2020 00:07 Ответить
це банальна добудова, що було розпочато до зеленої ери
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09.07.2020 13:50 Ответить
Таки да

Сім нових шкіл буде здано в експлуатацію на Волині цього року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1391
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09.07.2020 14:39 Ответить
Ну и почему они наполовину, и как долго строили эту половину?
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10.07.2020 00:11 Ответить
Только не такими темпами.
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10.07.2020 00:09 Ответить
обьясните кто нибудь дебилу что капитальные здания НЕ СТРОЯТСЯ за год. в первый год заливается фундамент и он выстаивается до следующего сезона. иначе нельзя - лопнет
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09.07.2020 13:52 Ответить
Кошти закладаються в бюджет ще набагато раніше)
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09.07.2020 13:54 Ответить
Это надо объяснять не ему, безнадега. Объяснять, ну или пытаться объяснять надо тем дебилам которые поверят.
Хотя это тоже безнадежно.
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09.07.2020 13:55 Ответить
Кто вам эту чушь сказал: "в первый год заливается фундамент и он выстаивается до следующего сезона"?

Поинтересуйтесь за какое время и как строятся подобные здания (да даже 6-ти этажные) в Штатах:

"...most commercial buildings that are more than 10,000 square feet will take somewhere between 4-6 months to build. When you get up into more complex office buildings and larger industrial buildings, say 50,000 square feet or more, they can take from six to eight months. Year-long projects are usually projects that have a dollar value of five million dollars or more."

http://rockfordstructures.com/index.php/how-long-will-it-take-to-build-my-building/

https://www.quora.com/How-long-does-it-take-to-build-a-school#:~:text=Around%20here%2C%20from%20design%20through,a%20plethora%20of%20other%20matters.

https://www.probuilder.com/how-long-did-it-take-build-apartment-building-2015
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10.07.2020 00:33 Ответить
Дякуємо Порошенко і його команді!
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09.07.2020 13:53 Ответить
Сьогодні сонце зійшло,дякуємо пораху.
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09.07.2020 14:06 Ответить
За то, что наполовину и бросили?! Ну-ну!
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10.07.2020 00:13 Ответить
Скоро автобусные остановки будет открывать и общественные уборные.
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09.07.2020 13:54 Ответить
Сім нових шкіл буде здано в експлуатацію на Волині цього року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3323
И не говори...А то и знаки разные там...
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09.07.2020 14:17 Ответить
Зе-тыпил, все кацапскую пропаганду читаешь?
НЕ "знак" он отркрывал, а ТРАССУ ГОС ЗНАЧЕНИЯ после ремонта!
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09.07.2020 14:22 Ответить
То воно хоче сказати, що під час економічної кризи, пандемії з карантином за державний кошт (а не з місцевого бюджету) було побудовано 7 шкіл, 2 спортивних майданчика та 3 дит.садочка в одній області?
Щось якось не віриться...
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09.07.2020 13:54 Ответить
Правильно не віриться. Бо ті школи закладались в будівництво і будувались коли була ота якоби злочинна влада. І Президентом був отой якоби барига. Але ще потрібно сказати що і багато на Волині побудовано і за Януковича. Волині в цьому плані повезло, бо головою Волинської обласної адміністрації на той час був великий син Волинського краю Борис Петрович Клімчук. Саме завдяки йому на Волині було розпочате велике будівництво. Те чим зараз хизується зелений скоморох, якраз і є обєктами не завершеного будівництва, яке розпочалось в ті часи, і при Порошенку, коли почало діяти місцеве самоврядування, і кошти від податків почали залишатись в місцевій громаді. От тільки яке відношення до цього всього має Зеленський?????? То питання.
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09.07.2020 15:00 Ответить
Национальная программа «Большая стройка», инициированная Президентом Украин ы Владимиром Зеленским, стартовала по всей Украине 1 марта 2020 года.

когда эти садики, школы и стадионы строить начали, если этой программе 4 месяца?
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09.07.2020 13:54 Ответить
А чіво ета у Вас вапроси какієта парахаботскіє, а? (іронія)
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09.07.2020 13:57 Ответить
" Владимир Зеленский посетил новый детский сад который был построен в рамках реализации Национальной программы "Большая стройка"Источник: https://censor.net/n3207130
Как же он меня бесит!
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09.07.2020 13:58 Ответить
Зеленский, я положил новую плитку, у себя в туалете, в рамках реализации Национальной программы "Большая стройка", приезжай, на открытие, снимешь политические дивиденды. И арохамию захвати
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09.07.2020 14:01 Ответить
утопите их там обоих.
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09.07.2020 14:10 Ответить
Так и сделаю, если приедут. И шампанское открою.
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09.07.2020 14:20 Ответить
Боюсь, что приезд вестника апокалипсиса ничего хорошего не принесёт. Хотя если эти два поца таки утонут, обязуюсь лично приехать на ликвидацию последствий их визита (ложу плитку, клею обои, бетонирую и копаю ямы (надеюсь две понадобятся)).
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09.07.2020 14:29 Ответить
Глава государства отметил, что детсад в селе Крупа довольно современный, но надо завершить работы по благоустройству окружающей территории. Источник: https://censor.net/n3207130

Это точно уровень президента? Похоже на зама сельского головы по благоустройству.
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09.07.2020 14:12 Ответить
Янык был завгар, а этот криворогий шлимазл по профессии
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09.07.2020 14:16 Ответить
Ой, знову стрічка-ножиці? А шо там мєндель? Не народила ще?
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09.07.2020 14:15 Ответить
В сети расползаются слухи о любовной связи между президентом Украины Владимиром Зеленским и его пресс-секретарем Юлией Мендель. Сегодня основатель политического движения в поддержку Порошенко «25%» известный порохобот Роман Реведжук опубликовал на своей странице в соцсети провокационный пост, в котором высказывает предположение о беременности Мендель от своего шефа.
«What? Мендель беременна от Зеленского?» - то ли спрашивает, то ли удивляется журналист и далее идет набор нецензурных выражений.
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09.07.2020 14:18 Ответить
Если шо, строили его с 2017 года
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09.07.2020 14:24 Ответить
открывашка зеленая - позор
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09.07.2020 14:39 Ответить
Дегенерат ЗЕянелох занялся строительством школ. Ну когда же это чувырло объявит сколько открылось общественных сортиров или слабо ему ими заняться?
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09.07.2020 14:43 Ответить
а зеля тут каким боком ?
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09.07.2020 15:36 Ответить
Да його яйцями там чуть не закидали, охорона допомогла, там у Зе охоронців більше ста чоловік.
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09.07.2020 20:14 Ответить
Обновили фасади за місяць і типу нові школи, от і брехло той Вован.
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09.07.2020 23:05 Ответить
Интересно а куда старые школы деваются? Продаются кумовьям за копейки? Было 52 млн населения - хватало и садиков и школ, сейчас от силы 40 млн. и фиг в школу попадешь
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09.07.2020 23:47 Ответить
Шо це за зелений монстр на стіні намальований? Дітей лякати? А якби не треба було президенту відкривати цей садочок, то територію би встигли зробити?
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09.07.2020 23:55 Ответить
 
 