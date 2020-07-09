Семь новых школ будут сданы в эксплуатацию на Волыни в этом году, - Зеленский

Во время рабочей поездки в Волынскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил новый детский сад в селе Крупа Подгайцовской объединенной территориальной громады, который был построен в рамках реализации Национальной программы "Большая стройка".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Необходимость сооружения нового детского сада на 105 мест обусловлена тем, что более 250 детей дошкольного возраста с девяти населенных пунктов ОТГ не имеют доступа к дошкольному образованию. Кроме того, садик создает 32 новых рабочих места.

Заведение планируют открыть в августе 2020 года.

Глава государства отметил, что детсад в селе Крупа довольно современный, но надо завершить работы по благоустройству окружающей территории.

Председатель Волынской областной государственной администрации Юрий Погуляйко рассказал Зеленскому о других социальных объектах, которые восстанавливаются в области в рамках программы "Большая стройка".

"У нас семь школ, три сада и две спортивных площадки. Учитывая наш новый стадион, будет три стадиона. Это будет большой стадион - по программе "Украина - чемпион", посвященный нашему выдающемуся тренеру, который тренирует луцкую команду", - отметил глава ОГА.

"Семь новых школ (в Волынской области. - Ред.) будут сданы в этом году. И три садика. В сумме - 10. По плану у нас было пять школ и пять садов. Надо увеличить в следующем году в этой программе количество садов, именно их не хватает", - отметил глава государства.

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