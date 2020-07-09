Семь новых школ будут сданы в эксплуатацию на Волыни в этом году, - Зеленский
Во время рабочей поездки в Волынскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил новый детский сад в селе Крупа Подгайцовской объединенной территориальной громады, который был построен в рамках реализации Национальной программы "Большая стройка".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Необходимость сооружения нового детского сада на 105 мест обусловлена тем, что более 250 детей дошкольного возраста с девяти населенных пунктов ОТГ не имеют доступа к дошкольному образованию. Кроме того, садик создает 32 новых рабочих места.
Заведение планируют открыть в августе 2020 года.
Глава государства отметил, что детсад в селе Крупа довольно современный, но надо завершить работы по благоустройству окружающей территории.
Председатель Волынской областной государственной администрации Юрий Погуляйко рассказал Зеленскому о других социальных объектах, которые восстанавливаются в области в рамках программы "Большая стройка".
"У нас семь школ, три сада и две спортивных площадки. Учитывая наш новый стадион, будет три стадиона. Это будет большой стадион - по программе "Украина - чемпион", посвященный нашему выдающемуся тренеру, который тренирует луцкую команду", - отметил глава ОГА.
"Семь новых школ (в Волынской области. - Ред.) будут сданы в этом году. И три садика. В сумме - 10. По плану у нас было пять школ и пять садов. Надо увеличить в следующем году в этой программе количество садов, именно их не хватает", - отметил глава государства.
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Хотя это тоже безнадежно.
Поинтересуйтесь за какое время и как строятся подобные здания (да даже 6-ти этажные) в Штатах:
"...most commercial buildings that are more than 10,000 square feet will take somewhere between 4-6 months to build. When you get up into more complex office buildings and larger industrial buildings, say 50,000 square feet or more, they can take from six to eight months. Year-long projects are usually projects that have a dollar value of five million dollars or more."
http://rockfordstructures.com/index.php/how-long-will-it-take-to-build-my-building/
https://www.quora.com/How-long-does-it-take-to-build-a-school#:~:text=Around%20here%2C%20from%20design%20through,a%20plethora%20of%20other%20matters.
https://www.probuilder.com/how-long-did-it-take-build-apartment-building-2015
И не говори...А то и знаки разные там...
НЕ "знак" он отркрывал, а ТРАССУ ГОС ЗНАЧЕНИЯ после ремонта!
Щось якось не віриться...
когда эти садики, школы и стадионы строить начали, если этой программе 4 месяца?
Как же он меня бесит!
Это точно уровень президента? Похоже на зама сельского головы по благоустройству.
«What? Мендель беременна от Зеленского?» - то ли спрашивает, то ли удивляется журналист и далее идет набор нецензурных выражений.