Из-за нарушителей масочного режима почти на час задержалась электричка на Харьковщине, - "Укрзализныця"

Вчера, 8 июля, пригородный поезд №6015 Казачья Лопань - Харьков прибыл на конечную станцию с задержкой в 49 минут. Причиной этого стало нарушение пассажирами карантинных требований, а именно - пребывание в вагоне электропоезда без защитных масок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Пассажиров-нарушителей масочного режима во время посадки в поезд на станции Дергачи обнаружили проводники и стрелки военизированной охраны регионального филиала "Южная железная дорога" - они как раз осуществляли очередной рейд по соблюдению гражданами карантинных требований. На замечания и разъяснения железнодорожников пассажиры не реагировали, как и на напоминание по громкоговорителю о необходимости пользоваться защитными масками. Железнодорожники были вынуждены вызвать наряд Национальной полиции.

Прибывшие на вызов правоохранители, провели разъяснительную работу среди нарушителей масочного режима. Правда, из-за этого поезд был задержан на станции Дергачи на 51 минуту, на конечную станцию ​​Харьков-Пассажирский прибыл с задержкой в ​​49 минут.

"Сейчас Харьковщина входит в список областей, которые не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер. Поэтому еще раз призываем пассажиров следовать рекомендациям Министерства здравоохранения: надевать защитные маски, соблюдать социальную дистанцию в вагоне и занимать места только для сидения", - подытожили в "Укрзализныце".

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