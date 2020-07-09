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Новости Коронавирус и карантин
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Из-за нарушителей масочного режима почти на час задержалась электричка на Харьковщине, - "Укрзализныця"

Из-за нарушителей масочного режима почти на час задержалась электричка на Харьковщине, -

Вчера, 8 июля, пригородный поезд №6015 Казачья Лопань - Харьков прибыл на конечную станцию с задержкой в 49 минут. Причиной этого стало нарушение пассажирами карантинных требований, а именно - пребывание в вагоне электропоезда без защитных масок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Пассажиров-нарушителей масочного режима во время посадки в поезд на станции Дергачи обнаружили проводники и стрелки военизированной охраны регионального филиала "Южная железная дорога" - они как раз осуществляли очередной рейд по соблюдению гражданами карантинных требований. На замечания и разъяснения железнодорожников пассажиры не реагировали, как и на напоминание по громкоговорителю о необходимости пользоваться защитными масками. Железнодорожники были вынуждены вызвать наряд Национальной полиции.

Прибывшие на вызов правоохранители, провели разъяснительную работу среди нарушителей масочного режима. Правда, из-за этого поезд был задержан на станции Дергачи на 51 минуту, на конечную станцию ​​Харьков-Пассажирский прибыл с задержкой в ​​49 минут.

"Сейчас Харьковщина входит в список областей, которые не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер. Поэтому еще раз призываем пассажиров следовать рекомендациям Министерства здравоохранения: надевать защитные маски, соблюдать социальную дистанцию в вагоне и занимать места только для сидения", - подытожили в "Укрзализныце".

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Автор: 

карантин (16729) нарушения (948) Укрзализныця (2753) Харьковщина (5577) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) маски (115)


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Топ комментарии
+6
таких тупых и необразованных особей можно найти во всех странах)) их лозунг- " Если я это не вижу,то это не существует" ))
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09.07.2020 14:38
+6
Розкажи це тим, хто перехворів на коронавірус сам, або був в палаті, де рідні були на апаратах ШВЛ.
Або, хто поховав, кого з рідних.
Як ото їм, читати твою маячню.
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09.07.2020 15:09
+3
Петя ******* Украины
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09.07.2020 14:05
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Петя ******* Украины
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09.07.2020 14:05 Ответить
Так украинские электрички постоянно опаздывают. Кто обвинил в этом масочный режим?
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09.07.2020 14:08 Ответить
Розкажи це тим, хто перехворів на коронавірус сам, або був в палаті, де рідні були на апаратах ШВЛ.
Або, хто поховав, кого з рідних.
Як ото їм, читати твою маячню.
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09.07.2020 15:09 Ответить
Не надо ля-ля,у нас электрички ходят по графику.
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09.07.2020 20:23 Ответить
1) за відсутності воєнного або надзвичайного стану ніхто не має права будь-де вимагати від здорової людини носіння маски
2) карантинні постанови не були зареєстровані в Мін'юсті у встановленому законом порядку, отже вони не вступили в законну силу і не почали діяти
3) коли вже держава почне забезпечувати, як вона це зобов'язалась робити у відповідності з чинним законодавством, населення респіраторами з рівнем захисту fffp3? бо все інше є лише видимістю діяльності з перекладанням своєї відповідальності на людей
фактично у нас не було і немає маскового режиму, бо ті ганчірки на обличчях 95% людей ніяким чином не впливають на поширення вірусів, а є лише спецперепусткою в магазин, транспорт та оберігом від протоколу про "порушення карантину" (якого, як вказано вище, в нас ні де-юре, ні де-факто немає)
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09.07.2020 14:12 Ответить
таких тупых и необразованных особей можно найти во всех странах)) их лозунг- " Если я это не вижу,то это не существует" ))
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09.07.2020 14:38 Ответить
твій мозок з'їв невидимий грибок
доказів не проси, ти ж в усе сліпо віриш, вір і в це
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09.07.2020 17:24 Ответить
государство обязано полностью обеспечивать средствами защиты только медперсонал.

даже при наличии медстраховки защита не покрывается страховкой для простых граждан в развитых странах))
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09.07.2020 14:40 Ответить
Закон Украины О защите населения при инфекционных заболеваниях ст.8 читай.
Профилактические мероприятия это и есть маски и антисептики, они должны быть бесплатные.
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09.07.2020 15:25 Ответить
ну у вас и медицина бесплатная по конституции))))
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09.07.2020 15:32 Ответить
В ЕС бесплатные только для мед. персонала.
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09.07.2020 15:39 Ответить
да ты хоть эту маску одень, так нет же, будет со слюной доказывать, что он прав, а его права ущемляют. А почему такие долбоебы не учитывают прав других людей. Мне например не приятно, когда рядом стоит гавно кашляющее и которое даже свою пасть рукой не может прикрыть. Но тоже кричит о правах и масках.
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09.07.2020 15:38 Ответить
якщо ти - гівно безмозке, це твої проблеми
я не кашляю, я здоровий, не маю симптомів, що ти від мене хочеш, їбанько?
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09.07.2020 17:23 Ответить
то, что ты здоровый, это 100% не так. Ты полный дебил. Мозгов у тебя наверное как у зеленского) Но при этом ты еще и мудак и тебе уже ни один доктор не поможет.)
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15.07.2020 15:48 Ответить
не приємно? вдягни на себе 10 масок і зверху відро, або краще сиди вдома в приємностях
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09.07.2020 17:24 Ответить
Раньше по электричкам ходили наряды транспортной полиции.Возобновить с резиновыми дубинками.
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09.07.2020 14:13 Ответить
садомазохіст?
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09.07.2020 17:30 Ответить
Лучше вообще никуда не ездить, чем ездить в маске. Потому как нахождение в маске при жаре свыше +30°С опасно для здоровья, а некоторым и для жизни.
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09.07.2020 15:12 Ответить
страна то богатая но побирается постоянно по миру))
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09.07.2020 15:33 Ответить
Во-во!
Набитая под завязку электричка едет три часа - то, что вирус прописал!
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09.07.2020 18:14 Ответить
Заголовок невірний. Пропоную: "Місцева влада та Укрзалізниця виявилися не здатні організувати комфортне перевезення пасажирів з дотриманням умов карантину". Сам стараюсь дотримуватися вимог, але в тих умовах - переповнений вагон, їдуть стоячи, навряд чи є кондиціонер. В таких умовах за літньої спеки у масці непритомність, різке загострення серцево-судинних захворювань може статись за кілька хвилин. Легко звинуватити людей змушених їхати в таких умовах. А де відповідальність організаторів такого перевезення?
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09.07.2020 19:48 Ответить
 
 