Из-за нарушителей масочного режима почти на час задержалась электричка на Харьковщине, - "Укрзализныця"
Вчера, 8 июля, пригородный поезд №6015 Казачья Лопань - Харьков прибыл на конечную станцию с задержкой в 49 минут. Причиной этого стало нарушение пассажирами карантинных требований, а именно - пребывание в вагоне электропоезда без защитных масок.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
Пассажиров-нарушителей масочного режима во время посадки в поезд на станции Дергачи обнаружили проводники и стрелки военизированной охраны регионального филиала "Южная железная дорога" - они как раз осуществляли очередной рейд по соблюдению гражданами карантинных требований. На замечания и разъяснения железнодорожников пассажиры не реагировали, как и на напоминание по громкоговорителю о необходимости пользоваться защитными масками. Железнодорожники были вынуждены вызвать наряд Национальной полиции.
Прибывшие на вызов правоохранители, провели разъяснительную работу среди нарушителей масочного режима. Правда, из-за этого поезд был задержан на станции Дергачи на 51 минуту, на конечную станцию Харьков-Пассажирский прибыл с задержкой в 49 минут.
"Сейчас Харьковщина входит в список областей, которые не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер. Поэтому еще раз призываем пассажиров следовать рекомендациям Министерства здравоохранения: надевать защитные маски, соблюдать социальную дистанцию в вагоне и занимать места только для сидения", - подытожили в "Укрзализныце".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Або, хто поховав, кого з рідних.
Як ото їм, читати твою маячню.
2) карантинні постанови не були зареєстровані в Мін'юсті у встановленому законом порядку, отже вони не вступили в законну силу і не почали діяти
3) коли вже держава почне забезпечувати, як вона це зобов'язалась робити у відповідності з чинним законодавством, населення респіраторами з рівнем захисту fffp3? бо все інше є лише видимістю діяльності з перекладанням своєї відповідальності на людей
фактично у нас не було і немає маскового режиму, бо ті ганчірки на обличчях 95% людей ніяким чином не впливають на поширення вірусів, а є лише спецперепусткою в магазин, транспорт та оберігом від протоколу про "порушення карантину" (якого, як вказано вище, в нас ні де-юре, ні де-факто немає)
доказів не проси, ти ж в усе сліпо віриш, вір і в це
даже при наличии медстраховки защита не покрывается страховкой для простых граждан в развитых странах))
Профилактические мероприятия это и есть маски и антисептики, они должны быть бесплатные.
я не кашляю, я здоровий, не маю симптомів, що ти від мене хочеш, їбанько?
Набитая под завязку электричка едет три часа - то, что вирус прописал!