Решение МКМТ не ограничивать импорт удобрений в Украину принято в пользу российских корпораций, - ZN.UA

Решение украинской Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) не вводить квоты на импорт минеральных удобрений подыграло российской корпорации "Еврохим", вложившей 1 миллиард долларов в строительство завода в Казахстане.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на материал "Национальный интерес" издания ZN.UA.

22 июня МКМТ приняла решение отказать украинским производителям в защитных мерах и введении квот на импорт минеральных удобрений с формулировкой: "применение специальных мероприятий противоречит национальным интересам Украины".

Отмечается, что МКМТ не сопроводила свое решение какими-либо расшифровками или уточнениями.

"Минэкономразвития, в свою очередь, так и не опубликовало свой отчет о расследованиях. До сих пор единственной официальной позицией министерства остается заявление Тараса Качки, в котором четко сказано, что итогом расследований будет именно введение квот", - сообщает "Зеркало Недели" со ссылкой на заявление замминистра развития экономики Тараса Качки от 21 мая, согласно которому результатом длившегося 10 месяцев (с августа 2019-го по май 2020-го года) специального расследования должно было стать введение квот на импорт минудобрений в Украину.

Однако спустя месяц те же инстанции опубликовали прямо противоположный вывод: о нецелесообразности введения квот. Как сообщает Сергей Следзь, "известно как минимум об одном эпизоде, когда в вопрос импорта минеральных удобрений в Украину вмешался лично президент Владимир Зеленский. По словам главы Госгеокадастра Украины Романа Лещенко, Зеленский посчитал, что квоты на импорт минеральных удобрений вводить нецелесообразно, так как это может навредить интересам аграриев".

В материале сообщается, что украинские чиновники, приняв решение о полном открытии внутреннего рынка для импортных удобрений, подыграли российским корпорациям.

"Российский "Еврохим", который был включен СНБО и КМУ во всевозможные санкционные списки, несколько лет назад получил права недропользования на фосфоритовых месторождениях "Аралтобе", "Кесиктобе" и "Гиммельфарбское" в Жамбылской области Казахстана. И уже к 2021 году планирует запустить там завод по выпуску минудобрений, инвестировав 1 млрд долл. Мощность завода составит 1 млн тонн удобрений в год. Будет создано более 2 тысяч новых рабочих мест", - говорится в материале.

Эксперт отмечает, что удобрения с новых производственных мощностей в Казахстане будут поставляться в том числе и на украинский рынок.

"Если бы квоты были введены, это поставило бы под серьезный удар инвестиции россиян в Казахстане. Для "Еврохима" пропала бы уникальная площадка для поставок своей продукции из Казахстана на огромный рынок Украины. Вот почему для того же "Еврохима" решение МКМТ было столь критичным. На кону — инвестиция в 1 млрд долл. и заслон, который могла бы поставить Украина. Но не сделала этого", - констатирует Сергей Следзь.

По словам эксперта, "Еврохим" — не единственный бенефициар решений украинских чиновников. В РФ работает как минимум пятерка крупных корпораций, для которых обход украинского эмбарго на российские минеральные удобрения стал одной из ключевых бизнес-задач последнего времени.

По мнению эксперта, чиновники из МКМТ, ссылаясь на национальные интересы, нанесли ущерб рабочим местам в Украине и поспособствовали иностранным производителям.

"Странно, что решения, которые принимает сегодня украинская власть, способствуют созданию тем же "Еврохимом" тысяч рабочих мест в Казахстане (зарплаты этих тысяч сотрудников будут обеспечены в том числе и деньгами, полученными с украинского рынка), и в то же время уничтожают те же рабочие места в Черкассах, Каменском и Северодонецке", - резюмирует автор.