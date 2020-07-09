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Решение МКМТ не ограничивать импорт удобрений в Украину принято в пользу российских корпораций, - ZN.UA

Решение МКМТ не ограничивать импорт удобрений в Украину принято в пользу российских корпораций, - ZN.UA

Решение украинской Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) не вводить квоты на импорт минеральных удобрений подыграло российской корпорации "Еврохим", вложившей 1 миллиард долларов в строительство завода в Казахстане.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на материал "Национальный интерес" издания ZN.UA.

22 июня МКМТ приняла решение отказать украинским производителям в защитных мерах и введении квот на импорт минеральных удобрений с формулировкой: "применение специальных мероприятий противоречит национальным интересам Украины".

Отмечается, что МКМТ не сопроводила свое решение какими-либо расшифровками или уточнениями.

"Минэкономразвития, в свою очередь, так и не опубликовало свой отчет о расследованиях. До сих пор единственной официальной позицией министерства остается заявление Тараса Качки, в котором четко сказано, что итогом расследований будет именно введение квот", - сообщает "Зеркало Недели" со ссылкой на заявление замминистра развития экономики Тараса Качки от 21 мая, согласно которому результатом длившегося 10 месяцев (с августа 2019-го по май 2020-го года) специального расследования должно было стать введение квот на импорт минудобрений в Украину.

Однако спустя месяц те же инстанции опубликовали прямо противоположный вывод: о нецелесообразности введения квот. Как сообщает Сергей Следзь, "известно как минимум об одном эпизоде, когда в вопрос импорта минеральных удобрений в Украину вмешался лично президент Владимир Зеленский. По словам главы Госгеокадастра Украины Романа Лещенко, Зеленский посчитал, что квоты на импорт минеральных удобрений вводить нецелесообразно, так как это может навредить интересам аграриев".

В материале сообщается, что украинские чиновники, приняв решение о полном открытии внутреннего рынка для импортных удобрений, подыграли российским корпорациям.

"Российский "Еврохим", который был включен СНБО и КМУ во всевозможные санкционные списки, несколько лет назад получил права недропользования на фосфоритовых месторождениях "Аралтобе", "Кесиктобе" и "Гиммельфарбское" в Жамбылской области Казахстана. И уже к 2021 году планирует запустить там завод по выпуску минудобрений, инвестировав 1 млрд долл. Мощность завода составит 1 млн тонн удобрений в год. Будет создано более 2 тысяч новых рабочих мест", - говорится в материале.

Эксперт отмечает, что удобрения с новых производственных мощностей в Казахстане будут поставляться в том числе и на украинский рынок.

"Если бы квоты были введены, это поставило бы под серьезный удар инвестиции россиян в Казахстане. Для "Еврохима" пропала бы уникальная площадка для поставок своей продукции из Казахстана на огромный рынок Украины. Вот почему для того же "Еврохима" решение МКМТ было столь критичным. На кону — инвестиция в 1 млрд долл. и заслон, который могла бы поставить Украина. Но не сделала этого", - констатирует Сергей Следзь.

По словам эксперта, "Еврохим" — не единственный бенефициар решений украинских чиновников. В РФ работает как минимум пятерка крупных корпораций, для которых обход украинского эмбарго на российские минеральные удобрения стал одной из ключевых бизнес-задач последнего времени.

По мнению эксперта, чиновники из МКМТ, ссылаясь на национальные интересы, нанесли ущерб рабочим местам в Украине и поспособствовали иностранным производителям.

"Странно, что решения, которые принимает сегодня украинская власть, способствуют созданию тем же "Еврохимом" тысяч рабочих мест в Казахстане (зарплаты этих тысяч сотрудников будут обеспечены в том числе и деньгами, полученными с украинского рынка), и в то же время уничтожают те же рабочие места в Черкассах, Каменском и Северодонецке", - резюмирует автор.

Автор: 

импорт (560) Кабмин (14031) Казахстан (781) квоты (169) россия (95725) СНБО (4435) Минэкономразвития (652) минеральные удобрения (21)


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Топ комментарии
+5
Торговля на крови продолжается.Зебилы молчат в тряпочку.
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09.07.2020 14:30
+4
Снова бабло победило совесть чиновника. Алчные скоты распродают родину оптом и в розницу.
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09.07.2020 14:19
+4
При нынешних ценах на газ, который является основным сырьем , можно производить на своих заводах удобрения дешевле кацапских и с большей добавленной стоимостью. Скройся с глаз.
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09.07.2020 14:50
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Правила форума Совет форумчан
да угомонитесь уже, прихвостни Фирташа!
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09.07.2020 14:10 Ответить
Всем не угодишь, аграрии требовали не ограничивать импорт.
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09.07.2020 14:17 Ответить
Они то хотят продавать свою продукцию на экспорт. А для этого им надо быть конкурентоспособными. А как они будут конкурировать с Европейскими фермерами, если те используют гораздо более дешёвые Российские удобрения?
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09.07.2020 14:34 Ответить
При нынешних ценах на газ, который является основным сырьем , можно производить на своих заводах удобрения дешевле кацапских и с большей добавленной стоимостью. Скройся с глаз.
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09.07.2020 14:50 Ответить
набери Фирташа, расскажи ему об этом. Заводы у него.
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09.07.2020 15:00 Ответить
Цены на газ и электроэнергию - 80% себестоимости азотных удобрений. То что цены на газ низкие - ровно тем же образом влияет и на производителей РФ.. При том они покупают газ на внутреннем рынке, а Украина импортирует за валюту, и с наценками.
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09.07.2020 15:05 Ответить
В жопу себе свой газ закачайте, и электрику туда же, лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Что б и духу кацапского здесь не было, твари...
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09.07.2020 16:30 Ответить
Дай, придурок , медаль рос. производителям удобрений! Смею заметить , гадят русаки не у себя, а в Казахстане, из под санкция выводят производство. Сначала сделали невыносимыми условиями работы наших производителей, чтобы потом привести кацабов, и уничтожить свой собственный бизнес. Государство должно защищать интересы собственного бизнеса в первую очередь, а не сдавать за бабло интересы страны агрессору
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09.07.2020 15:29 Ответить
Снова бабло победило совесть чиновника. Алчные скоты распродают родину оптом и в розницу.
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09.07.2020 14:19 Ответить
Рішення МКМТ не обмежувати імпорт добрив в Україну ухвалено на користь російських корпорацій, - ZN.UA - Цензор.НЕТ 3789
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09.07.2020 14:48 Ответить
Ну нацкорпус например щимит петушариков и жоппоблок, Свобода периодически устраивает акции протеста, а что делают порохососы? Скулят о преследовании шоколадного партнера ахметки и мертветчука?
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09.07.2020 16:17 Ответить
Так я и говорю, все хорошо, каждый занимается своим делом.
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09.07.2020 16:24 Ответить
Нужно законами урегулировать, чтобы торговля с РФ полностью прекращалась!
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09.07.2020 14:28 Ответить
Это при Порохе была торговля на крови, теперь все кошерно...
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09.07.2020 14:45 Ответить
Рішення МКМТ не обмежувати імпорт добрив в Україну ухвалено на користь російських корпорацій, - ZN.UA - Цензор.НЕТ 3553
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09.07.2020 14:51 Ответить
я был всегда против Пороха! это рыговская мразь!
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09.07.2020 15:27 Ответить
А ты зеленожопо- кремлевская мразь, и киздишь тут по кремлевским методичкам один в один.
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09.07.2020 15:30 Ответить
За торговлю с врагом нужно казнить! Потому что Россия с вырученных денег потом убивает Украинцев! Торговля с РФ - это работа на врага!
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09.07.2020 14:29 Ответить
Торговля на крови продолжается.Зебилы молчат в тряпочку.
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09.07.2020 14:30 Ответить
Ага.Незалежні експерти Мостової.А те,що українські фермери без добрив з рф,будуть купувати на 25-30% дорожче-кого хвилює !
Може б вони розказали,як боротись з Фірташевською монополією,чи дали б йому поради,як здешевити кінцеву ціну для споживачів ?
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09.07.2020 14:38 Ответить
Для этого надо покупать газ и электричество у РФ (при том желательно на государственном уровне выторговать скидки.

Поражаюсь, как Белоруссия не стала мировым лидером в производстве удобрений?! РФ одно время поставляла им газ и энергию дешевле чем своим потребителям. Но чего то не сложилось.
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09.07.2020 14:43 Ответить
На дешевому газі з рф.Фірташ й заробив мільярди (і без дешевого,як бачимо,-не збанкрутував),а Білорусь-й так вагомий виробник на світовому ринку міндобрив,особливо калійних.
Не буде державної волі,-так і буде Ахмєт користуватись вугіллям з ОРДЛО на своїх ТЕС,а Фірташ-шантажувати банкрутством своїх заводів.

"По данным АМКУ, заводы бизнесмена с 2014 по 2017 годы покупали газ для производства удобрений у связанных компаний, повышая с каждой сделкой его стоимость. "Когда газ доходил к конечному заводу-производителю, его цена была значительно выше, что приводило к завышению стоимости азотных удобрений", - https://www.facebook.com/yuriy.terentyev/posts/2553019518066074 утверждал сам Терентьев.
В результате, цена селитры увеличивалась на 8-36%, https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1295912223903246&set=pcb.1295911743903294&type=3&theater подсчитали в комитете .
Параллельно с газовыми схемами азотные предприятия бизнесмена создавали дефицит удобрений на рынке, выводя производство на "простой", утверждают в АМКУ."https://biz.liga.net/ekonomika/all/article/azotnuyu-imperiyu-firtasha-gotovyat-k-razdelu-prigotovitsya-ahmetovu
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09.07.2020 17:21 Ответить
""Странно, что решения, которые принимает сегодня украинская власть, способствуют созданию тем же "Еврохимом" тысяч рабочих мест в Казахстане (зарплаты этих тысяч сотрудников будут обеспечены в том числе и деньгами, полученными с украинского рынка), и в то же время уничтожают те же рабочие места в Черкассах, Каменском и Северодонецке", - резюмирует автор" - и что, еще кого удивляет тот факт что зе-оккупанты делают все для уничтожения украинской промышленности и экономки???
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09.07.2020 16:14 Ответить
 
 