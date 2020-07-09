Офис генпрокурора расследует госизмену "слуги народа" Геруса, экс-министра Оржеля и члена НКРЭКУ Коваленко
На основании решения Печерского районного суда Киева Офис генерального прокурора начал уголовное производство по факту государственной измены народного депутата, главы комитета ТЭК Верховной Рады Андрея Геруса, экс-министра энергетики Алексея Оржеля и члена НКРЭКУ Дмитрия Коваленко.
Об этом говорится в выписке из реестра досудебных расследований, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Расследование начато по факту возможной государственной измены по предварительному сговору нардепа Андрея Геруса, экс-министра Алексея Оржеля и члена НКРЭКУ Дмитрия Коваленко, которая привела к причинению вреда экономической безопасности Украины в принятии решения об отмены ограничений на импорт электроэнергии из Российской Федерации.
Ранее Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ возбудить дело по заявлению Олега Ляшко о совершении Герусом действий, которые нанесли значительный ущерб госбюджету и отечественным энергокомпаниям.
В июне 2020 уже Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по злоупотреблениям на рынке электроэнергии, коррупционных схем в энергоотрасли и открытие импорта тока из России.
Напомним, ранее сообщалось, что пролоббированная в сентябре Андреем Герусом поправка к закону позволила начать импорт электроэнергии из России. Она была внесена с нарушением регламентных нор. Импорт по мнению экспертов, а также Минэнерго привел к кризису отрасли и накоплению многомиллиардных убытков госкомпаниями.
Из-за кризиса импорт был ограничен, но 2 июля 2020 г. Андрей Герус вынес на голосование парламентского комитета по энергетики законопроект №3657-1, которым планируется внести правки в закон и восстановить импорт из стран СНГ, в частности России.
Проект поддержали 11 депутатов: от фракции "Слуга народа" Андрей Жупанин (автор законопроекта), Андрей Герус, Олег Семинский, Дмитрий Вяхирь, Евгений Пивоваров, Сергей Нагорняк, Анатолий Костюх, а также Юрий Шаповалов, Анна Скороход (депгруппа "За будущее"), Максим Ефимов (депгруппа "Доверие"), Инна Совсун ("Голос").
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Он хоть раз голосовал за какую-нибудь хирню или что-то скоммуниздил?
Причем всё это то одной и той же жены.
Так что при наличии подростка и младенца в доме ему, видать, есть чем заниматься, вот и не сильно активничает в публичном пространстве.
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https://twitter.com/chastime Голоc Амepики
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Британський економіст Тімоті Еш пише, що «вказують замовкнути Гонтаревій, Смолію і Чурію» і називає це «обурливим».
Вашингтонський економіст Андерс Аслунд трактує заяву як свідчення, що «Служба безпеки України з кожним днем стає совєтською/російською».
Еш вважає, що йдеться про намагання підірвати незалежність НБУ та про «захоплення установ силами олігархічної держави за сприяння Зеленського».
Вашингтонський економіст https://twitter.com/anders_aslund/status/1280919499382939649?s=20 Андерс Аслунд трактує заяву СБУ як свідчення, що «Служба безпеки України з кожним днем стає більш радянською/російською».
«Сьогодні СБУ попросило замовкнути колишню голову НБУ Гонтареву, яку СБУ не змогло захистити від найбільш злочинного українця Коломойського?» - запитує Аслунд і пропонує натомість притягти до відповідальності олігарха.
Это бред же. так что мы тупо читаем "лапшу"
епт - на Конституцию наложили.
"взять мерзавца, его свяжите"........
В протоколе депутаты указывают, что во время голосования девять депутатов - членов комитета проголосовали за:Андрей Герус,Остап Шипайло,Андрей Жупанин,Роман Мулик,Дмитрий Припутень,Юлий Камельчук,Александр Юрченко,Олег Семинский,Евгений Пивоваров.
Все депутаты - представители партии "Слуга народа"
Монобольшинство проголосовало - ЗА в турборежиме. Где остальные 246 открытых, за госизмену, дел?
"За даними КВУ найбільше нереалістичних законопроєктів зареєстрували депутати фракції «Слуга народу». Із загалом 203 нереалістичних законопроєктів депутати монобільшості були серед авторів 108 законопроєктів. Також серед лідерів фінансового популізму депутати «Опозиційного платформи - за життя», в яких 61 нереалістичний законопроєкт", - йдеться в повідомленні.
На третьому місці депутати ВО "Батьківщина" із показником 42 нереалістичні проєкти.
Найменше популістських законопроєктів, за даними КВУ, у депутатів "Європейської солідарності" (22 проєкти) і "Голосу" (21 проєкт).
"Депутати «Слуги народу» фактично очолили рейтинг фінансових популістів Ради, зареєструвавши більше 100 нереалістичних законопроєктів з початку карантину. Значна частина таких законопроєктів були авторськими розробками депутатів монобільшості: зокрема, Ольги Василевської-Смаглюк, Євгена Брагара, Дмитра Чорного, Ігоря Фріса, Зіновія Андрійовича, Вікторії Кінзбурської та ін. Той факт, що депутати «Слуги народу» подають таку кількість нереалістичних законопроектів, виглядає дивно. Як правило, представники більшості мають діяти в унісон з урядом, а не вигадувати власні ініціативи. В іншому випадку це виглядає як спроба перетягнути ковдру і зайнятися самопіаром на соціальну тематику", - розповів голова КВУ Олексій Кошель.https://bykvu.com/ua/bukvy/sluga-naroda-i-opzzh-zaregistrirovali-bolshe-vsego-nerealistichnyh-zakonoproektov-v-rade-kiu/
Ясна річ, що за голосування посадити не можна, але я не проти, щоб посадили з Герусом тих депутаті, хто проголосував за поправку, і Зеленського за те що підписав