Офис генпрокурора расследует госизмену "слуги народа" Геруса, экс-министра Оржеля и члена НКРЭКУ Коваленко

На основании решения Печерского районного суда Киева Офис генерального прокурора начал уголовное производство по факту государственной измены народного депутата, главы комитета ТЭК Верховной Рады Андрея Геруса, экс-министра энергетики Алексея Оржеля и члена НКРЭКУ Дмитрия Коваленко.

Об этом говорится в выписке из реестра досудебных расследований, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Расследование начато по факту возможной государственной измены по предварительному сговору нардепа Андрея Геруса, экс-министра Алексея Оржеля и члена НКРЭКУ Дмитрия Коваленко, которая привела к причинению вреда экономической безопасности Украины в принятии решения об отмены ограничений на импорт электроэнергии из Российской Федерации.

Ранее Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ возбудить дело по заявлению Олега Ляшко о совершении Герусом действий, которые нанесли значительный ущерб госбюджету и отечественным энергокомпаниям.

В июне 2020 уже Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по злоупотреблениям на рынке электроэнергии, коррупционных схем в энергоотрасли и открытие импорта тока из России.

Напомним, ранее сообщалось, что пролоббированная в сентябре Андреем Герусом поправка к закону позволила начать импорт электроэнергии из России. Она была внесена с нарушением регламентных нор. Импорт по мнению экспертов, а также Минэнерго привел к кризису отрасли и накоплению многомиллиардных убытков госкомпаниями.

Из-за кризиса импорт был ограничен, но 2 июля 2020 г. Андрей Герус вынес на голосование парламентского комитета по энергетики законопроект №3657-1, которым планируется внести правки в закон и восстановить импорт из стран СНГ, в частности России.

Проект поддержали 11 депутатов: от фракции "Слуга народа" Андрей Жупанин (автор законопроекта), Андрей Герус, Олег Семинский, Дмитрий Вяхирь, Евгений Пивоваров, Сергей Нагорняк, Анатолий Костюх, а также Юрий Шаповалов, Анна Скороход (депгруппа "За будущее"), Максим Ефимов (депгруппа "Доверие"), Инна Совсун ("Голос").