РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13708 посетителей онлайн
Новости
6 460 42

Офис генпрокурора расследует госизмену "слуги народа" Геруса, экс-министра Оржеля и члена НКРЭКУ Коваленко

Офис генпрокурора расследует госизмену

На основании решения Печерского районного суда Киева Офис генерального прокурора начал уголовное производство по факту государственной измены народного депутата, главы комитета ТЭК Верховной Рады Андрея Геруса, экс-министра энергетики Алексея Оржеля и члена НКРЭКУ Дмитрия Коваленко.

Об этом говорится в выписке из реестра досудебных расследований, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Расследование начато по факту возможной государственной измены по предварительному сговору нардепа Андрея Геруса, экс-министра Алексея Оржеля и члена НКРЭКУ Дмитрия Коваленко, которая привела к причинению вреда экономической безопасности Украины в принятии решения об отмены ограничений на импорт электроэнергии из Российской Федерации.

Ранее Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ возбудить дело по заявлению Олега Ляшко о совершении Герусом действий, которые нанесли значительный ущерб госбюджету и отечественным энергокомпаниям.

В июне 2020 уже Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по злоупотреблениям на рынке электроэнергии, коррупционных схем в энергоотрасли и открытие импорта тока из России.

Напомним, ранее сообщалось, что пролоббированная в сентябре Андреем Герусом поправка к закону позволила начать импорт электроэнергии из России. Она была внесена с нарушением регламентных нор. Импорт по мнению экспертов, а также Минэнерго привел к кризису отрасли и накоплению многомиллиардных убытков госкомпаниями.

Из-за кризиса импорт был ограничен, но 2 июля 2020 г. Андрей Герус вынес на голосование парламентского комитета по энергетики законопроект №3657-1, которым планируется внести правки в закон и восстановить импорт из стран СНГ, в частности России.

Проект поддержали 11 депутатов: от фракции "Слуга народа" Андрей Жупанин (автор законопроекта), Андрей Герус, Олег Семинский, Дмитрий Вяхирь, Евгений Пивоваров, Сергей Нагорняк, Анатолий Костюх, а также Юрий Шаповалов, Анна Скороход (депгруппа "За будущее"), Максим Ефимов (депгруппа "Доверие"), Инна Совсун ("Голос").

государственная измена (1547) Герус Андрей (184) Алексей Оржель (62) Офис Генпрокурора (2480)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Это типа - мы беспристрастны. Клоуны бл...ь.
показать весь комментарий
09.07.2020 14:10
+8
Какая же "конченная" эта зелёная свора... ПРосто капец. Рвут себя сами на куски. Кому доверились 73% ?
показать весь комментарий
09.07.2020 14:10
+7
Большой прЮвет Баканову, типа главе службы безопасности Украины.

https://twitter.com/chastime
https://twitter.com/chastime Голоc Амepики
https://twitter.com/chastime @chastime

Британський економіст Тімоті Еш пише, що «вказують замовкнути Гонтаревій, Смолію і Чурію» і називає це «обурливим».
Вашингтонський економіст Андерс Аслунд трактує заяву як свідчення, що «Служба безпеки України з кожним днем стає совєтською/російською».
показать весь комментарий
09.07.2020 14:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Офис генпрокурора расследует госизмену "слуги народа" Геруса, экс-министра Оржеля и члена НКРЭКУ Коваленко - Цензор.НЕТ 5156
показать весь комментарий
09.07.2020 14:09 Ответить
Це на фоні "розстрільної" стінки?
показать весь комментарий
09.07.2020 14:21 Ответить
А Скотиняка видимо таки вставил Герусу
показать весь комментарий
09.07.2020 14:49 Ответить
Какая же "конченная" эта зелёная свора... ПРосто капец. Рвут себя сами на куски. Кому доверились 73% ?
показать весь комментарий
09.07.2020 14:10 Ответить
прикол в том что Беню как бы нет хотя вся оборудка шла именно для этого с покупкой света из РФ и Белоруссии и еще прикольней что бубочка и ермак и самокатный получили каждый свой процент гешефту а теперь измена Родиене нет я не оправдываю просто хочу сказать -мы наблюдаем как тарганы кушают друг друга в одной закатаной банке...
показать весь комментарий
09.07.2020 14:25 Ответить
Це типова поведінка жирної зеленої мухи. Ти її виганяєш з хати у двері, а вона залітає через вікно.
показать весь комментарий
09.07.2020 14:23 Ответить
Обнимаю )))
показать весь комментарий
09.07.2020 14:10 Ответить
Это типа - мы беспристрастны. Клоуны бл...ь.
показать весь комментарий
09.07.2020 14:10 Ответить
А где же сам Ляшко?Совсем "скотыняка" пропал с поля зрения, что с ним, кто знает?
показать весь комментарий
09.07.2020 14:10 Ответить
мабуть хліб купляє для Геруса і сушити буде
показать весь комментарий
09.07.2020 14:11 Ответить
Живет себе припевающи в своем имении в Макаровском районе, захваченном у охотничьего хозяйства.
показать весь комментарий
09.07.2020 14:12 Ответить
А чем тебе встрался Ляшко?
Он хоть раз голосовал за какую-нибудь хирню или что-то скоммуниздил?
показать весь комментарий
09.07.2020 14:13 Ответить
Переживаю. В последний раз его появление наблюдал несколько месяцев назад, на ЦН в блогах он написал статейку, а никто даже не отреагировал (вообще ноль комментов). Кто ж будет веселить честнОй народ, бегая с видами и коровами?
показать весь комментарий
09.07.2020 14:17 Ответить
У Ляшко недавно родился сын, а старшей дочери где-то лет шестнадцать.
Причем всё это то одной и той же жены.
Так что при наличии подростка и младенца в доме ему, видать, есть чем заниматься, вот и не сильно активничает в публичном пространстве.
показать весь комментарий
09.07.2020 14:36 Ответить
Простите, меня не половые приключения Ляшко интересуют, а скорее где он и что с ним. Вот, выяснили всем миром, что там, где была охотбаза-теперь скотобаза.
показать весь комментарий
09.07.2020 14:42 Ответить
Герус, перелогінься
показать весь комментарий
09.07.2020 19:50 Ответить
Та ти шо?? Всьо нажито важкою працею !!!))
показать весь комментарий
09.07.2020 14:17 Ответить
Брехня. Он же (Ляшко то есть) сам говорил-выиграл влатерейю.
показать весь комментарий
09.07.2020 14:18 Ответить
Вилами т.е.
показать весь комментарий
09.07.2020 14:17 Ответить
Когда-то там была охотбаза. Я там все детство проводил лето. На этом самом месте рыбу ловил. А теперь все вокруг озера принадлежит Ляшку.
Офіс Генпрокурора розслідує держзраду "слуги народу" Геруса, ексміністра Оржеля та члена НКРЕКП Коваленка - Цензор.НЕТ 4717
показать весь комментарий
09.07.2020 14:16 Ответить
Офіс Генпрокурора розслідує держзраду "слуги народу" Геруса, ексміністра Оржеля та члена НКРЕКП Коваленка - Цензор.НЕТ 3011
показать весь комментарий
09.07.2020 14:17 Ответить
Вот те раз. Слуги Коломойского и госизмена. Да не может такого быть!!!
показать весь комментарий
09.07.2020 14:11 Ответить
На Херуса подали заяву за госизмену, Венпорокуратура должна рассмотреть заявку,думаешь привлекут? так что, это пшик в поле.
показать весь комментарий
09.07.2020 14:28 Ответить
Большой прЮвет Баканову, типа главе службы безопасности Украины.

https://twitter.com/chastime
https://twitter.com/chastime Голоc Амepики
https://twitter.com/chastime @chastime

Британський економіст Тімоті Еш пише, що «вказують замовкнути Гонтаревій, Смолію і Чурію» і називає це «обурливим».
Вашингтонський економіст Андерс Аслунд трактує заяву як свідчення, що «Служба безпеки України з кожним днем стає совєтською/російською».
показать весь комментарий
09.07.2020 14:12 Ответить
Британський економіст Тімоті Еш https://twitter.com/tashecon/status/1280916659637796864?s=20 пише у Twitter , що на його думку таким чином «вказують замовкнути (Валерії) Гонтаревій, (Якову) Смолію і (Олегу) Чурію» і називає це «обурливим».

Еш вважає, що йдеться про намагання підірвати незалежність НБУ та про «захоплення установ силами олігархічної держави за сприяння Зеленського».

Вашингтонський економіст https://twitter.com/anders_aslund/status/1280919499382939649?s=20 Андерс Аслунд трактує заяву СБУ як свідчення, що «Служба безпеки України з кожним днем стає більш радянською/російською».

«Сьогодні СБУ попросило замовкнути колишню голову НБУ Гонтареву, яку СБУ не змогло захистити від найбільш злочинного українця Коломойського?» - запитує Аслунд і пропонує натомість притягти до відповідальності олігарха.
показать весь комментарий
09.07.2020 14:12 Ответить
Он подлец, а мы ж не знали (с)
показать весь комментарий
09.07.2020 14:13 Ответить
А податки загарбнику - це теж державна зрада, чи нічого страшного?
показать весь комментарий
09.07.2020 14:14 Ответить
То амнезія
показать весь комментарий
09.07.2020 14:21 Ответить
САП,НАБУ,ДБР,ГПУ,СБУ,МВС... Всі щось там собі розслідують-розслідують,а толку нуль...
показать весь комментарий
09.07.2020 14:15 Ответить
Головне це імітація бурхливої діяльності !!))
показать весь комментарий
09.07.2020 14:20 Ответить
Геруса надо на мыло пустить
показать весь комментарий
09.07.2020 14:15 Ответить
еп дивизия - если Куник то топо с двумя паспортами стал Дупутатом.
Это бред же. так что мы тупо читаем "лапшу"
епт - на Конституцию наложили.

"взять мерзавца, его свяжите"........
показать весь комментарий
09.07.2020 14:17 Ответить
Герус внес поправку.
В протоколе депутаты указывают, что во время голосования девять депутатов - членов комитета проголосовали за:Андрей Герус,Остап Шипайло,Андрей Жупанин,Роман Мулик,Дмитрий Припутень,Юлий Камельчук,Александр Юрченко,Олег Семинский,Евгений Пивоваров.
Все депутаты - представители партии "Слуга народа"
Монобольшинство проголосовало - ЗА в турборежиме. Где остальные 246 открытых, за госизмену, дел?
показать весь комментарий
09.07.2020 14:19 Ответить
В этом состава преступления нет. А обвинить подозрение можно кому угодно.
показать весь комментарий
09.07.2020 14:20 Ответить
за грати !
Офіс Генпрокурора розслідує держзраду "слуги народу" Геруса, ексміністра Оржеля та члена НКРЕКП Коваленка - Цензор.НЕТ 1113
показать весь комментарий
09.07.2020 14:22 Ответить
Кто это интересно зеле так гриву причесал что он своих прихвостней аж за Госизмену решился зашкурить??? там видать такой разгул и анархия шо надо своих уже парочку расстрелять для устрашения.
показать весь комментарий
09.07.2020 14:29 Ответить
Що розлідувати? ГПУ на захитсі " мордорських патріотів"
показать весь комментарий
09.07.2020 14:40 Ответить
«Слуга народу» і ОПЗЖ зареєстрували найбільше нереалістичних законопроєктів в Раді, - КВУ. Народні депутати з фракцій "Слуга народу" та "Опозиційна платформа - за життя" зареєстрували у Верховній Раді найбільше нереалістичних законопроєктів.Про це повідомляє Комітет виборців України у Facebook.

"За даними КВУ найбільше нереалістичних законопроєктів зареєстрували депутати фракції «Слуга народу». Із загалом 203 нереалістичних законопроєктів депутати монобільшості були серед авторів 108 законопроєктів. Також серед лідерів фінансового популізму депутати «Опозиційного платформи - за життя», в яких 61 нереалістичний законопроєкт", - йдеться в повідомленні.

На третьому місці депутати ВО "Батьківщина" із показником 42 нереалістичні проєкти.

Найменше популістських законопроєктів, за даними КВУ, у депутатів "Європейської солідарності" (22 проєкти) і "Голосу" (21 проєкт).

"Депутати «Слуги народу» фактично очолили рейтинг фінансових популістів Ради, зареєструвавши більше 100 нереалістичних законопроєктів з початку карантину. Значна частина таких законопроєктів були авторськими розробками депутатів монобільшості: зокрема, Ольги Василевської-Смаглюк, Євгена Брагара, Дмитра Чорного, Ігоря Фріса, Зіновія Андрійовича, Вікторії Кінзбурської та ін. Той факт, що депутати «Слуги народу» подають таку кількість нереалістичних законопроектів, виглядає дивно. Як правило, представники більшості мають діяти в унісон з урядом, а не вигадувати власні ініціативи. В іншому випадку це виглядає як спроба перетягнути ковдру і зайнятися самопіаром на соціальну тематику", - розповів голова КВУ Олексій Кошель.https://bykvu.com/ua/bukvy/sluga-naroda-i-opzzh-zaregistrirovali-bolshe-vsego-nerealistichnyh-zakonoproektov-v-rade-kiu/
показать весь комментарий
09.07.2020 14:45 Ответить
Венедиктова расследует ? Со смеху бы не умереть Офіс Генпрокурора розслідує держзраду "слуги народу" Геруса, ексміністра Оржеля та члена НКРЕКП Коваленка - Цензор.НЕТ 2701
показать весь комментарий
09.07.2020 14:48 Ответить
Я не в захваті від Геруса, скажу більше, він мені не подобається. Але це треш. За його поправку проголосувала Верховна Рада, а підписав закон Зеленський.
Ясна річ, що за голосування посадити не можна, але я не проти, щоб посадили з Герусом тих депутаті, хто проголосував за поправку, і Зеленського за те що підписав
показать весь комментарий
09.07.2020 16:12 Ответить
В Геруса за рік дупутатства й є що конфіскувати незаконно нажите - чмо з грязі подалося в князі!!! А то всьо ганяються, ЗЕбіляки, за патріотами та Порохом, а свої крадуть мільярди!
показать весь комментарий
09.07.2020 16:19 Ответить
 
 