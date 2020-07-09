За поправки к Конституции РФ, обнуляющие президентские сроки Путина, голосовали тысячи недействительных паспортов, - СМИ

В Российской Федерации в голосовании по поправкам в Конституцию участвовали тысячи недействительных паспортов.

Об этом пишет издание "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что более миллиона жителей Москвы и Нижегородской области проголосовали за поправки к Конституции РФ или против них через интернет.

""Медуза" выяснила, что паспортные данные этих избирателей лежали практически в открытом доступе. Более того, оказалось, что некоторые интернет-избиратели были записаны в системе дважды, а другие смогли проголосовать, хотя их паспорта МВД считает недействительными. Мы опубликовали список недействительных паспортов, а также простую инструкцию, чтобы вы могли сами проверить нашу находку", - пишет издание.

Отмечается, что 30 июня источник "Медузы" прислал фотографию инструкции по проверке интернет-избирателей на голосовании по изменениям в Конституции РФ. Московская городская избирательная комиссия накануне направила ее главам территориальных избирательных комиссий российской столицы. Документ не содержал никаких грифов секретности и конфиденциальности.

Проверка требовалась, чтобы 1 июля на своем избирательном участке могли проголосовать только те из записавшихся на интернет-голосование, кто с 25 по 30 июня не сделал этого.

Журналисты тоже скачали архив degvoter.zip. Программа для проверки интернет-избирателей представлена в виде небольшого исполняемого файла degvoter.exe. Она предлагает ввести серию и номер паспорта гражданина России — после чего сообщает, был ли предоставлен человеку с этим паспортом "доступ к бюллетеню на дистанционном электронном голосовании" или нет.

Сами сведения о паспортах интернет-избирателей с пометками о голосовании лежали в базе данных db.sqlite, не защищенной паролем. Серии и номера паспортов были закодированы, но расшифровать паспортные данные интернет-избирателей оказалось просто.

В итоге у журналистов оказались 1 190 726 записей с паспортными данными. Интернет-избирателям было выдано 1 107 594 электронных бюллетеня (некоторые избиратели не голосовали в итоге).

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По официальным данным, на интернет-голосование записались 1 051 000 москвичей и 139 726 жителей Нижегородской области. 921 176 увиденных журналистами паспортов имеют код Москвы (45), 135 723 — Нижегородской области (22). На третьем месте с 47 463 паспортами находится Московская область (46), в каждом из других регионов выдано меньше трех тысяч паспортов.

"Медуза" обнаружила 97 паспортов, которые оказались записаны в базе данных интернет-избирателей дважды. Возле шести из этих паспортов в обеих записях стоит отметка, что избиратель не участвовал в интернет-голосовании. Для остальных 91 паспорта одна отметка утверждает, что избиратель уже проголосовал дистанционно, другая – что нет, еще не голосовал.

Программа избиркомов в 25 из 91 случая утверждала, что избиратель с таким паспортом еще не голосовал, хотя вторая отметка утверждала обратное. Теоретически избиратель с таким паспортом мог прийти на свой избирательный участок 1 июля и "получить бумажный бюллетень.

Сверка с базой данных МВД показала, что тысячи паспортов участников дистанционного голосования считаются недействительными: 2347 по базе 22 мая и 4720 по базе 3 июля (209 паспортов интернет-избирателей, которые считались недействительными 22 мая, к 3 июля исчезли из базы МВД).

"Медуза" проверила: большая часть владельцев этих недействительных паспортов приняла участие в интернет-голосовании. 2060 из 2347 (22 мая) или 4233 из 4720 (3 июля).

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