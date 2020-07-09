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За поправки к Конституции РФ, обнуляющие президентские сроки Путина, голосовали тысячи недействительных паспортов, - СМИ

За поправки к Конституции РФ, обнуляющие президентские сроки Путина, голосовали тысячи недействительных паспортов, - СМИ

В Российской Федерации в голосовании по поправкам в Конституцию участвовали тысячи недействительных паспортов.

Об этом пишет издание "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что более миллиона жителей Москвы и Нижегородской области проголосовали за поправки к Конституции РФ или против них через интернет.

""Медуза" выяснила, что паспортные данные этих избирателей лежали практически в открытом доступе. Более того, оказалось, что некоторые интернет-избиратели были записаны в системе дважды, а другие смогли проголосовать, хотя их паспорта МВД считает недействительными. Мы опубликовали список недействительных паспортов, а также простую инструкцию, чтобы вы могли сами проверить нашу находку", - пишет издание.

Отмечается, что 30 июня источник "Медузы" прислал фотографию инструкции по проверке интернет-избирателей на голосовании по изменениям в Конституции РФ. Московская городская избирательная комиссия накануне направила ее главам территориальных избирательных комиссий российской столицы. Документ не содержал никаких грифов секретности и конфиденциальности.

Проверка требовалась, чтобы 1 июля на своем избирательном участке могли проголосовать только те из записавшихся на интернет-голосование, кто с 25 по 30 июня не сделал этого.

Журналисты тоже скачали архив degvoter.zip. Программа для проверки интернет-избирателей представлена в виде небольшого исполняемого файла degvoter.exe. Она предлагает ввести серию и номер паспорта гражданина России — после чего сообщает, был ли предоставлен человеку с этим паспортом "доступ к бюллетеню на дистанционном электронном голосовании" или нет.

Сами сведения о паспортах интернет-избирателей с пометками о голосовании лежали в базе данных db.sqlite, не защищенной паролем. Серии и номера паспортов были закодированы, но расшифровать паспортные данные интернет-избирателей оказалось просто.

В итоге у журналистов оказались 1 190 726 записей с паспортными данными. Интернет-избирателям было выдано 1 107 594 электронных бюллетеня (некоторые избиратели не голосовали в итоге).

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По официальным данным, на интернет-голосование записались 1 051 000 москвичей и 139 726 жителей Нижегородской области. 921 176 увиденных журналистами паспортов имеют код Москвы (45), 135 723 — Нижегородской области (22). На третьем месте с 47 463 паспортами находится Московская область (46), в каждом из других регионов выдано меньше трех тысяч паспортов.

"Медуза" обнаружила 97 паспортов, которые оказались записаны в базе данных интернет-избирателей дважды. Возле шести из этих паспортов в обеих записях стоит отметка, что избиратель не участвовал в интернет-голосовании. Для остальных 91 паспорта одна отметка утверждает, что избиратель уже проголосовал дистанционно, другая – что нет, еще не голосовал.

Программа избиркомов в 25 из 91 случая утверждала, что избиратель с таким паспортом еще не голосовал, хотя вторая отметка утверждала обратное. Теоретически избиратель с таким паспортом мог прийти на свой избирательный участок 1 июля и "получить бумажный бюллетень.

Сверка с базой данных МВД показала, что тысячи паспортов участников дистанционного голосования считаются недействительными: 2347 по базе 22 мая и 4720 по базе 3 июля (209 паспортов интернет-избирателей, которые считались недействительными 22 мая, к 3 июля исчезли из базы МВД).

"Медуза" проверила: большая часть владельцев этих недействительных паспортов приняла участие в интернет-голосовании. 2060 из 2347 (22 мая) или 4233 из 4720 (3 июля).

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Автор: 

голосование (1397) Конституция (2236) путин владимир (31345) СМИ (3839)


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Топ комментарии
+2
Ага, московитов все устраивает, о себе думайте, кацапы им нужны...
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09.07.2020 14:43
+1
А що,оцей кацапський цирк на дроті,коли вони там волєізьявлялісь біля гаражів,помийниць,в багажниках автомобілів,біля під"їздів, і т.д. можна назвати голосуванням?
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09.07.2020 14:20
+1
ПаРашка перестала быть республикой и переродилась фалломорфировала в полуконституционную недомонархию.
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09.07.2020 14:22
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СИВОЧЕЛый Гетьман у вас трусы в шоколаде
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09.07.2020 14:16 Ответить
А що,оцей кацапський цирк на дроті,коли вони там волєізьявлялісь біля гаражів,помийниць,в багажниках автомобілів,біля під"їздів, і т.д. можна назвати голосуванням?
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09.07.2020 14:20 Ответить
Странно, что вообще Путину понадобилось "голосование"... Народ в России, процентов на 60, опущен ниже плинтуса и о его чувстве гражданского достоинства нужно забыть. Зачем морочиться было с дешевым шоу? Ведь эти 60% даже от детей своих откажутся, если Путин скажет: "Надо!"
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09.07.2020 15:16 Ответить
На Youtube є майже півторагодинне інтерв"ю гордона з алєксеем венедіктовим,який є головним редактором єха мацкви,у якому цей венедіктов старається пояснити,чому путєн-***** затіяв це тіпа голосування.
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09.07.2020 15:35 Ответить
ПаРашка перестала быть республикой и переродилась фалломорфировала в полуконституционную недомонархию.
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09.07.2020 14:22 Ответить
вы переоцениваете этих гнид.
Голосование на пенечке или в багажнике без наблюдателей - какие, нафиг, паспорта?!
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09.07.2020 14:25 Ответить
И что с того?
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09.07.2020 14:31 Ответить
Ага, московитов все устраивает, о себе думайте, кацапы им нужны...
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09.07.2020 14:43 Ответить
Голосуй , не голосуй ,
все одно получиш ***** .
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09.07.2020 14:34 Ответить
Та хай голосуют, кто им доктор?
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09.07.2020 14:44 Ответить
" Главное не как голосуют, а главное, кто считает " / И. Сталин/
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09.07.2020 14:45 Ответить
Хло, еще на Крыме отработал технологию "референдум" когда хочешь поменять законы под себя, проводишь референдум, холопам не обязательно на него приходить от них ничего не зависит)).
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09.07.2020 14:45 Ответить
По любому.... Я не знаю ни одного человека, кто бы голосовал "за". А вот о фактах собирания паспортных данных у муниципальных и гос. служащих (мол, подтвердите через отдел кадров ваши данные) - таки, да. Жена вопрошателей подальше послала (она в отпуске была), но она почему-то уверена, что за нее электронно проголосовали (судя по поведению отдела кадров).
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09.07.2020 14:47 Ответить
виртуальный мир. вот скоро гундяй, по поправкам о тамошнем бохе, упоминаемым всуе в ****************, будет вносить поправки в библию, так там ещё больше виртуальных душ будут "за"шото голосовать )
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09.07.2020 14:59 Ответить
Спокойно граждане рашии, Ху-ло снова целка в третий раз, И это записали в конституцию. А бабка терешкова за инициативу получила щиру подяку.
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09.07.2020 18:31 Ответить
демократия - удел цивилизованных христианских обществ,
для хомосоветикус с нее никакого толку
безбожники всегда обманут, ибо убеждены что Бога нет, а видео под их контролем
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09.07.2020 18:57 Ответить
И миллионы дебилов.
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09.07.2020 21:53 Ответить
 
 