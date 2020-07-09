Массовые обыски у крымских татар: оккупанты арестовали двух задержанных до 9 сентября

Задержанные 7 июля в оккупированном Крыму Алим Суфьянов и Сейран Хайретдинов арестованы до 9 сентября 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.

"Сегодня, 9 июля 2020 года, состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения в отношении Алима Суфьянова и Сейрана Хайретдинова , задержанных 7 июля по обвинению в участии политической организации Хизб ут-Тахрир, которая запрещена в России с 2003 года. Киевский районный суд вынес решение содержание под стражей до 9 сентября 2020 года. Защиту осуществляла адвокат Лиля Гемеджи", - сказано в сообщении.

Напомним, около 4 утра 7 июля стало известно об одновременном проведении массовых обысков в нескольких районах Крыма. По итогам следственных мероприятий, которые прошли в 13-ти домах, сотрудники ФСБ задержали 7 человек - Зиядинова Эмиля, Ибрагимова Исмета, Суфьянова Алима, Хайретдинова Сейрана, Сизикова Александра, Бектемирова Вадима, Муратова Зекирью. Всех доставили в здание УФСБ Крыма в Симферополе. Дилявера Меметова, к которому пришли с постановлением на арест, в его домовладении не было. Спецслужбы продолжают его искать.

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