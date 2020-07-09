Россия настаивает, чтобы Украина вела переговоры по Донбассу исключительно с "Л/ДНР", мы настаиваем на диалоге с РФ, - Кулеба

В переговорах по Донбассу существует один вопрос, который блокирует все, - это прямой диалог.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Голосу Америки", отвечая на вопрос в какой стадии находятся мирные переговоры с Россией и что нужно для того, что получить прорыв в переговорах, передает Цензор.НЕТ.

"Есть один вопрос, который блокирует все. Если решить этот вопрос, можно двигаться вперед. Этот вопрос – прямой диалог. Потому что Россия настаивает, что мы должны вести переговоры исключительно с так называемыми "ДНР" и "ЛНР", а мы настаиваем, что мы должны вести диалог с Российской Федерацией и искать решение с ними. Честно скажу, удалось бы достичь прорыва во многих вопросах, если бы смогли решить эту проблему. Пока решения нет. Вы даже из публичных заявлений. и украинских, и российских, можете видет, что именно это является темой острово противостояния", – сказал Кулеба.

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