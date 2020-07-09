Херсонский горсовет проголосовал за обращение к Зеленскому о недопустимости подачи воды в оккупированный Крым
На сессии Херсонского горсовета 9 июля депутаты проголосовали за обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и премьер-министру о недопустимости подачи воды в оккупированный Крым.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
"За" проголосовали 32 депутата, не голосовали за данное обращение - 10.
На заседание пришли активисты с плакатами и призывами: "Нельзя поить оккупантов".
"Нужно прекратить любые инсинуации по поводу подачи воды в оккупированный Крым. Поить оккупантов, предоставлять воду для предприятий и военных баз - недопустимо", - заявил перед голосованием депутат Сергей Волошинов.
Как уточнил на заседании Херсонский городской глава Владимир Миколаенко, в тексте обращения убрали спорные моменты и депутаты будут голосовать за документ в новой редакции.
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Но я все же верю в их -- зеленых -- наглую тупость: давят.
https://defence-line.org/2020/07/pervyj-rubezh-chast-1/ Первый рубеж (Часть 1) --- https://defence-line.org/2020/07/pervyj-rubezh-chast-5/ часть 5
у облизуванні ПЄтіної дупи )))
И вот тогда Порох перешел в наступление, уличая уже на железных фактах и ДБР, и прокуратуру и зеленых. Видимо судье не хватило воздуха и он объявил перерыв. А возможно, он звонил «наверх», чтобы сообщить, что с таким г*вном он дела иметь не хочет.
Но как только Порох появился на крыльце, вся площадь мгновенно заполнилась теми, кто отдыхал в скверах и где-то в переулках. Это уже была совершенно другая картина
у мене від емоцій просто сльоза навернулась..
уже 1/3 летнего стока Днепра !!!!!
что будет в следующие годы ?
вики, родной, вики
распятых мальчиковводу в Крым и тд.
А нащо потрібно продажним кремлівським слугам - яничарам цим Іудам ЗЕбілам капітулянтам які так маніакально -злочинно хочуть забезпечувати водою окупований нашими лютими ворогами кремлівськими фашистами )(уйла Український Крим? Але ж ясно краще щоб велика нестача води залишалася постійним головним болем проклятих кремлівських виродків і по наростаючи піднімала ціну злочинної окупації Українського Криму з кожним днем! Так для України поточні проблеми проклятих окупантів пов'язані з нестачею води це відмінна - позитивна новина. Якщо ми хочемо як можно скоріше повернути свій тимчасово окупований лютим ворогом рідний Крим. Нам потрібно з усіх сил як тільки можна всіляко сприяти тому, щоб він уже сьогодні, і завтра,і кожен день висів на шиї клятих ворогів -окупантів найважчою гирею, яка є тільки можлива, взагалі не приносячи доходів а тільки максимум гігантських витрат і проблем.
Але прокляті продажні ЗЕбіли капітулянти, ці слуги - холуї кремлівських загарбників видно хочуть злочинно продати проклятій ворожій паРаші наш рідний Український але тимчасово окупований Крим а потім вже і всю Україну...