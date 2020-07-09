Херсонский горсовет проголосовал за обращение к Зеленскому о недопустимости подачи воды в оккупированный Крым

На сессии Херсонского горсовета 9 июля депутаты проголосовали за обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и премьер-министру о недопустимости подачи воды в оккупированный Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"За" проголосовали 32 депутата, не голосовали за данное обращение - 10.

На заседание пришли активисты с плакатами и призывами: "Нельзя поить оккупантов".

"Нужно прекратить любые инсинуации по поводу подачи воды в оккупированный Крым. Поить оккупантов, предоставлять воду для предприятий и военных баз - недопустимо", - заявил перед голосованием депутат Сергей Волошинов.

Как уточнил на заседании Херсонский городской глава Владимир Миколаенко, в тексте обращения убрали спорные моменты и депутаты будут голосовать за документ в новой редакции.

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