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Зеленский планирует в 2021 году построить в два раза больше дорог: Хочу, чтобы мы построили все государственные дороги

Зеленский планирует в 2021 году построить в два раза больше дорог: Хочу, чтобы мы построили все государственные дороги

Президент Украины Владимир Зеленский хочет в следующем году увеличить объемы строительства автодорог в два раза по сравнению с текущими планами на 2020 год.

"Я бы хотел в следующем году увеличить (объемы строительства. - Ред.) с точки зрения километража дорог еще на 100%, то есть в два раза. Сейчас мы увеличили на 1000% в сравнении с прошлым годом, но хочется увеличить в два раза. По крайней мере в полтора раза мы увеличим, это есть в планах", - заявил президент в ходе встречи с представителями бизнеса в Волынской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я хочу, чтобы мы не за десятки лет, а за несколько лет построили все государственные дороги Украины. Для нас это очень важно", - подчеркнул президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все местные дороги передадут на баланс "Укравтодору", - Зеленский

При этом Зеленский также отметил профессиональность и честность нынешнего руководителя "Укравтодора" (Государственного агентства автомобильных дорог Украины) Александра Кубракова.

Автор: 

дороги (2512) Зеленский Владимир (20525) строительство (1997)


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Топ комментарии
+27
Буба Криворожский - оригинальный куплетист
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09.07.2020 15:02
+25
Зеленский хочет в 2021 году построить в два раза больше дорог: Хочу, чтобы мы построили все государственные дороги - Цензор.НЕТ 7450
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09.07.2020 15:04
+23
хотел сегодня,хочу завтра и буду хотеть после завтра - обещал - обещаю и буду обещать - моника ...........
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09.07.2020 15:05
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За два года - половина, а вторая половина за полгода или около того. Так?
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10.07.2020 08:54 Ответить
- Слушайте, а этот "Рошен" точно мы построили? - с легким беспокойством спросил глава фракции "Слуга народа" Арахамия, ни к кому конкретно не обращаясь. - Какое-то название странное.
- Ёпта, а кто построил? - удивился народный депутат господин Корявченков. - Еще скажи, что Порошенко.Зеленский перевел незамутненный взгляд с вывески "Рошен", под которой была криво прибита вывеска "Спорткомплекс для детей от президента Владимира Зеленского", на зеленую ленточку, натянутую поперек прозрачной двери. За дверью виднелся плакат с надписью: "В этом году мы начали программу "Большая стройка", а в следующем году мы начнем программу "Большая стройка - 2". Владимир Зеленский". Джерело: https://censor.net.ua/ua/r3207324
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11.07.2020 11:14 Ответить
https://censor.net/user/173780 Так, мабуть, не в тій, не в казковій.
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09.07.2020 15:43 Ответить
Он хочет...
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09.07.2020 15:25 Ответить
Виходьть правий був Дмитро Марунич,який прогнозував ситуацію в минулому році.Вуха бабушки Бені стирчать з тих доріг,як локатори
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=429750421120017&id=100022551880798&refid=52&__tn__=-R Про дороги,цемент і Беню
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09.07.2020 15:30 Ответить
Так что не строить дороги? достаточно тех, что есть?
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09.07.2020 23:57 Ответить
Не строй из себя дурака, а нормально отвечай на вопрос.

Так как строить, если монополия, ведь попаредник не составил Бене конкуренцию? Битум откуда брать?
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10.07.2020 09:09 Ответить
Задавили при попареднике?

К Зе какие претензии, если у него нет выбора?
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10.07.2020 09:33 Ответить
Так что не строить дороги?
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10.07.2020 09:49 Ответить
Иными словами, ты за то, чтобы строить на Юге. Хорошо, только есть один нюанс: битум придётся и для Юга брать у того же Бени. Вопрос, ник Марк Ролевский, какого бена ты заводил разговор о покупке битума у Бени?

Защитник нелогичности, когда логика уму не подвластна, остаётся только смеяться, но не только тебе, но и над тобой.
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11.07.2020 08:48 Ответить
нужно покупать технику для строительства бетонных дорог и нужно в каждой области строить цементобетонные заводы, чтобы сразу дороги одновременно строились везде! бетонные дороги по всем параметрам выгоднее строить, потому что они не ломаются, как асфальт, а минимум 30 лет без ямок будут и они крепче в 13-15 раз и фуры их не разрушают. и колеса лучше зацеп к бетонной поверхности делают - это можно у любого стритрейсера спросить. асфальт дает пробуксовку, а за бетон зацеп колес лучше! железобетонные дороги, это как взлетная полоса или как сооружение! А асфальт имеет поры в которые заливается вода и зимой вода замерзает и лед расширяется и асфальт весь разрушается! нахер он надо??? по статистике в Украине официальной непригодных дорог 90%. А почему так? а потому что они из асфальта! в нашем климате надо строить железобетонные дороги качественные!
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09.07.2020 15:31 Ответить
Пізно пити боржомі-фактична монополія на цемент вже у Коломойського https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/kompaniya-mazepy-pokupaet-ukrainskie-aktivy-tsementnogo-giganta Кипрская фирма, связанная с Concorde Capital купила украинские активы компании HeidelbergCement AG
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09.07.2020 15:41 Ответить
Як там у Павла Глазового?
- Дурне поїхало в турне!
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09.07.2020 15:32 Ответить
Что-то в этом году вообще не вижу, чтобы дороги у нас ремонтировали в Харькове и области. В прошлые годы было явно поактивнее в этом.)
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09.07.2020 15:33 Ответить
Ого !!! Ну його і пре . Принесіть йому води,він скоро пити схоче,а пізніше шаурму ))))
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09.07.2020 15:40 Ответить
Дурень думкою багатіє
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09.07.2020 15:43 Ответить
ну точно занесли - штырит не по-детски вованчика
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09.07.2020 15:43 Ответить
ішак-ти тупий пустобрьох.
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09.07.2020 15:44 Ответить
- Стадіон, натовп, Зеленський клянеться, що його нічого не пов'язує із Коломойським...
- 73% обирають президентом Зеленського
- Зеленський фактично одноособово призначає Уряд, який звісно, ну ніяк не пов'язаний із Коломойським (ви ж пам'ятаєте - стадіон?!)
- Коломойський починає масово скуповувати асфальтові заводи в Україні
- Уряд відразу пропонує почати масове будівництво асфальтових доріг, хоча скептики закликають будувати в Україні бетонні. Бо бітум на асфальт, ми змушені покупати у РФ, а цементу у арматури у нас вистачає, але... Коломойський скуповує не цементні, а асфальтні заводи, тому, про що тут сперечатись?
- а тепер три новини за сьогодні: заводи Коломойського, виявляються суттєво збільшили прибуток і головний компонент йому постачає Білорусь! є він правда тільки у РФ, але Бєня ж не зрадник, йому продає Білорусь... ? Усі дороги Зеленський забере від місцевих органів самоврядування до Украавтодору? та да... вибори місцеві скоріше за усе Зелені програють, а потім як із Бєнєю красти на будівництві цих доріг? А Автодор що, якусь Корабельну сосну туди призначиш і косим бабло... А як косити, це ж процедури, закупівлі? А от і ні, новина номер 3 - Зеленського не цікавлять тендера, головне швидкість

Ну що 73%, "сходили на стадіон"???
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09.07.2020 15:48 Ответить
Цементні теж уже його(через Мазепу)
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09.07.2020 15:52 Ответить
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09.07.2020 15:55 Ответить
На будівництві доріг краще всього розкрадати гроші
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09.07.2020 15:54 Ответить
"Желаю, чтобы все!" (с) М.Булгаков
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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09.07.2020 15:55 Ответить
Зеленський хоче в 2021 році побудувати вдвічі більше доріг: Хочу, щоб ми побудували всі державні дороги - Цензор.НЕТ 541
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09.07.2020 15:56 Ответить
... и отправить экспедицию на Марс.

Как известно, Зеленский - не лох, но вас, его избиратели, он держит за самых что ни на есть натуральных лохов.
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09.07.2020 16:02 Ответить
у шмарклі якась дитяча травма, пов'язана з дорогою... гепнулося об асфальт чи асфальт на нього, бо якось хворобливо його плющить від цих доріг
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09.07.2020 16:14 Ответить
""Я бы хотел в следующем году увеличить (объемы строительства. - Ред.) с точки зрения километража дорог еще на 100%, то есть в два раза. Сейчас мы увеличили на 1000% в сравнении с прошлым годом, но хочется увеличить в два раза. По крайней мере в полтора раза мы увеличим, это есть в планах",

А план такой - на 100% увеличим курс доллара - это даст в два раза больше денег в бюджет, и на эти деньги простоим в два раза больше дорог. Ну и или 199 детских садиков.
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09.07.2020 16:19 Ответить
Хочу увидеть тартаровца,потому сейчас буду тебя немного "поскребать" (нааписал все вместе,потому что русский язык мне не родной,и не знаю где ставить пропуск.
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09.07.2020 16:54 Ответить
Для любимого дружка - хоть серёжку из ушка!

Зеленський хоче в 2021 році побудувати вдвічі більше доріг: Хочу, щоб ми побудували всі державні дороги - Цензор.НЕТ 9102
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09.07.2020 17:34 Ответить
Этот человек -ни при чем. Тартаровец -это ТЫ,и одновременно -советский консервный "ракетчик". И кстати,Тартарии западнее Днестра -НЕ БЫЛО!
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09.07.2020 20:40 Ответить
Мая твая не понимай, пых-пых!
Мехавая штаны мехом внутрь мешают твая русскмй язык, попробуй их снять!
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10.07.2020 08:51 Ответить
"Сообщается, что данный запрет, в частности, транзитный касается людей, которые за последние 14 дней посещали Армению, Бахрейн, Бангладеш, Бразилию, Боснию и Герцеговину, Чили, Кувейт, Северную Македонию, Молдову, Оман, Панаму, Перу, Доминиканскую Республику.Источник: https://censor.net/n3207294
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10.07.2020 09:15 Ответить
Щас до станка дорвусь, бабла напечатаю и как настрою дорого и стадионов подумал бубочка оманский, а благодарные зебилы глядя на курс доллара в 50 грн и буханку хлеба по 25грн будут умиляться и плакать от счастья.
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09.07.2020 16:26 Ответить
Анекдот в тему:

https://anekdot.d3.ru/ofisnoe-2007263/ ***офисное***

- Боря, а какой приличный эвфемизм подобрать к слову "о..уели"?
- Хм.. Сложнореализуемо?
- *****. Ну ладно. Виктория, вы слышали моего коллегу, ваше требование сложнорализуемо.

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09.07.2020 16:28 Ответить
Надо еще запустить наш народный автомобиль (нем."фольксваген"), что бы по этим дорогам ездил .
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09.07.2020 16:35 Ответить
зепацаны до сих пор не могут отличить ямочные латки от "строительства". Построен хоть один автобан на Чёрное или Азовское море? Нет? А пачиму? Может потому что засыпка ям и укладка асфальта на старую дорогу без подушки, ливнёвок и разметки это далеко не "строительство"?
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09.07.2020 17:10 Ответить
Молодець одобряю! Головне тільки контроль має бути тотальний якості і щоб не розкрадали гроші закупляючи не якісні матеріали по завищеним цінам. І якщо так буде, то плюс тобі великий буде.
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09.07.2020 17:26 Ответить
Фантазёр, ты меня называла
Фантазёр, а мы с тобой не пара
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11.07.2020 11:22 Ответить
Видно совсем рейтинг обосравшегося под плинтусом
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09.07.2020 17:35 Ответить
ну, що Ви? Поціновувачі таланту Зе!- це не якісь там затуркані люди-кіномани... Кого-небудь для доведення ефе́кту Да́ннінга - Крю́ґера не беруть.
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11.07.2020 11:28 Ответить
"Я хочу!"
Це слова державного мужа?!
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09.07.2020 17:36 Ответить
в два раза ? Коли НУЛЬ помножити на 2 ( збільшити удвічі)... Дороги не закінчені Омеляном не всчьот ЗЕНЕлоху
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09.07.2020 19:24 Ответить
а я планирую что бубочка встретит 2021 год в москве в компании соловьева
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09.07.2020 21:40 Ответить
Я тоже многое хочу, но ещё больше не могу.
Надеюсь Зеленский уже понял в какое он болото влез по самые уши, не имея наполеоновских способностей.
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09.07.2020 22:25 Ответить
ЗЕ: "Эй, вы двое из ларьца, одинаковых с лица, хочу дорог вдвое больше!".
Шмыгаль и Ермак: "Будет сделано!".
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10.07.2020 01:18 Ответить
Вы сначала танкер Делфи с пляжа уберите.
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25.07.2020 12:35 Ответить
"Я так хочу
Чтобы лето не кончалось!
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29.07.2020 13:03 Ответить
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