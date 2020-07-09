Зеленский планирует в 2021 году построить в два раза больше дорог: Хочу, чтобы мы построили все государственные дороги

Президент Украины Владимир Зеленский хочет в следующем году увеличить объемы строительства автодорог в два раза по сравнению с текущими планами на 2020 год.

"Я бы хотел в следующем году увеличить (объемы строительства. - Ред.) с точки зрения километража дорог еще на 100%, то есть в два раза. Сейчас мы увеличили на 1000% в сравнении с прошлым годом, но хочется увеличить в два раза. По крайней мере в полтора раза мы увеличим, это есть в планах", - заявил президент в ходе встречи с представителями бизнеса в Волынской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я хочу, чтобы мы не за десятки лет, а за несколько лет построили все государственные дороги Украины. Для нас это очень важно", - подчеркнул президент.

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При этом Зеленский также отметил профессиональность и честность нынешнего руководителя "Укравтодора" (Государственного агентства автомобильных дорог Украины) Александра Кубракова.