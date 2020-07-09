ОАСК открыл производство по делу о въезде в РФ на основании загранпаспорта

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу об обжаловании постановления, которым были внесены изменения в порядок пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, информирует Цензор.НЕТ.

"Суд принял к рассмотрению дела по правилам общего искового производства и назначил подготовительное судебное заседание по делу на 21 июля 2020 года", - сказано в сообщении.

Так, истцы просят суд признать противоправным и недействительным постановление правительства от 18 декабря 2019 года №1056 "О действии отдельных положений международных договоров Украины с Российской Федерацией".

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В соответствии с указанным документом, украинцам с 1 марта 2020 года запрещено въезжать, следовать транзитом, пребывать и передвигаться по территории Российской Федерации на основании паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении для детей до 16 лет. А для выезда на территорию РФ гражданам Украины нужен загранпаспорт.

Как сообщалось, 24 июня в Окружной административный суд города Киева поступило два иска к Кабинету министров Украины относительно обжалования постановления, которым были внесены изменения в порядок пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией.