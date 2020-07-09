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ОАСК открыл производство по делу о въезде в РФ на основании загранпаспорта

ОАСК открыл производство по делу о въезде в РФ на основании загранпаспорта

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу об обжаловании постановления, которым были внесены изменения в порядок пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, информирует Цензор.НЕТ.

"Суд принял к рассмотрению дела по правилам общего искового производства и назначил подготовительное судебное заседание по делу на 21 июля 2020 года", - сказано в сообщении.

Так, истцы просят суд признать противоправным и недействительным постановление правительства от 18 декабря 2019 года №1056 "О действии отдельных положений международных договоров Украины с Российской Федерацией".

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В соответствии с указанным документом, украинцам с 1 марта 2020 года запрещено въезжать, следовать транзитом, пребывать и передвигаться по территории Российской Федерации на основании паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении для детей до 16 лет. А для выезда на территорию РФ гражданам Украины нужен загранпаспорт.

Как сообщалось, 24 июня в Окружной административный суд города Киева поступило два иска к Кабинету министров Украины относительно обжалования постановления, которым были внесены изменения в порядок пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией.

загранпаспорт (199) россия (95725) Окружной админсуд Киева (399)


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ОАСК открыл производство по делу о въезде в РФ на основании загранпаспорта - Цензор.НЕТ 6427
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09.07.2020 15:09 Ответить
и кто эти дебилы??????
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09.07.2020 15:21 Ответить
Окружний адміністративний суд міста Києва
Дата/час21.07.2020 10:30
№ Справи640/14087/20
Сторони по справіПозивач (заявник): Лещенко Олександр Олександрович, відповідач (боржник): Кабінет Міністрів України
Суть позовувизнання протиправною та нечинною Постанови КМУ № 1056 від 18.12.2019 р.
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09.07.2020 15:39 Ответить
ЗЕленые малороссы и тупорылая вата хотят ездить как прежде к братушкам
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09.07.2020 15:21 Ответить
Их можно вообще без паспортов выпускать. Не вижу проблемы... И не впускать.
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09.07.2020 15:26 Ответить
рвы нужно копать, идиоты.
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09.07.2020 16:32 Ответить
Я поражаюсь почему вообще граница с агрессором и оккупантом до сих пор не закрыта полностью для ВСЕХ (в том числе на оккупированные и аннексированные территории)!?
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09.07.2020 19:00 Ответить
ОАСК - помийня неуків і дебілів, зібрали отрєбьє, якому місце на смітнику. Виключно розігнати нахєр!
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09.07.2020 19:26 Ответить
 
 