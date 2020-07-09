Ставка по ипотеке во всех банках должна быть не выше 10%, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что коммерческие и государственные банки в Украине должны давать ипотечные кредиты максимум под 10% годовых.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава государства заявил на встрече с представителями бизнеса Волынской области.
"Я уверен в том, что нельзя 25% тратить на ипотеку. Любая молодая семья решит, что, слушай, я здесь не могу купить, я тогда поеду в Польшу, какая разница, где снимать (жилье. - Ред.), но там я получу нормальную зарплату. Пока мы не конкурируем со всеми ведущими европейскими странами, например, Германией, той же Польшей, куда едет в основном наша молодеж, то мы должны предоставить хотя бы условия. Если у нас будет зарплата даже на 200 евро меньше, чем в Польше, но у нас будут условия, когда человек сможет взять себе квартиру без проблем под максимум 10%. Такую ставили задачу", - отметил Зеленский.
Президент отметил, что уже некоторые коммерческие банки в Киеве начали выдавать ипотеку в соответствии с достигнутыми договоренностями под 8,8-9%.
"Это не массово, это проблема, что пока еще не массово. Я уверен, что до конца года, в том или ином объеме это будет. Несмотря на кризис, о котором все говорят, несмотря на COVID, все это появится", - подчеркнул он.
По словам главы государства, сложнее в этом вопросе с государственными банками, которые давали раньше ипотечные кредиты под 25% годовых.
"Сейчас они дают под 14%. Но это очень много. Мы с ним спорим, все нормально, мы их дожмем, 10% будет, я в этом уверен. Немного нужно подождать", - подытожил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
придурэкономическому гению, что тогда инфляция должна быть не больше 5%, а они станок включать собрались. Зеленский, "ты или крестик сними, или трусы одень".
Теперь у них есть новая мечта.
Про 4 штуки баксов уже помечтали.
Про конец эпохи бедности помечтали.
Про конец войны по собственному хотению помечтали
Про рост ВВП на 40% помечтали.
Про МВФ идет в жопу помечтали.
Про посадить Пороха помечтали.
Теперь вот включится станок, станет много денег и ипотека сразу же станет под 10% и не более. Это же так просто...
Что бы побежденные не смогли стать сильными!
Банк взял депозит под 18%, и отдал эти деньги под 10 ?
От чому я замість проробленої ним за рік кропіткої праці по зміцненню обороноздатності, або досягнень у сфері міжнародних відносин, маю слухати цей маразм? Зеля, ти клоун, а не банкір. Банківська система, це не Квартал 95, а наша країна, це не гребаний серіал!!!
1. 9-00 - завтрак
2. 9-30 - 9-45 - доллар по 30 грн.
3. 9-45-10-00 - отремантировать все местные дороги за счёт бюджета
4. 10-00-13-00 - просмотр чата дальнобойщиков.
5. 13-00 - 14-00 - обед.
6. 14-00 -15-00 - просмотр глаз Путина
7. 15-00 -16-00 - строительство ста детских садиков
8. 16-00 - 20-00 - просмотр спектакля театра Венедиктовой "17 мгновенных арестов Порошенко"
9. 21-00 - отбой.
Ставка низкая при малых рисках и низкой инфляции.
Инфляцию нам не обещают, просто не понимают чего сдерживать.
Риски в нашей стране минимальны. Швейцария курит нервно в сторонке.(только для бабушки)))
Лохторат который считает что может быть ипотека под 10%, не в состоянии купить жилье ни в Украине не в Польше, т.к. работает максимум мойщиком машин или продавцом в Сильпо.
Вот информация на конец мая 2020:
Bank Ochrony Środowiska - 3,95% годовых
Alior - 5,16% годовых
Credit Agricole - 4,36% годовых
ING - 4,32% годовых
Pekao - 5,13% годовых
PKO Bank Polski - 4,20% годовых
PKO Bank Hipoteczny - 4,18% годовых
Citi Handlowy - 3,67% годовых
Santander - 4,28% годовых
BNP Paribas - 3,37% годовых