Ставка по ипотеке во всех банках должна быть не выше 10%, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что коммерческие и государственные банки в Украине должны давать ипотечные кредиты максимум под 10% годовых.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава государства заявил на встрече с представителями бизнеса Волынской области.

"Я уверен в том, что нельзя 25% тратить на ипотеку. Любая молодая семья решит, что, слушай, я здесь не могу купить, я тогда поеду в Польшу, какая разница, где снимать (жилье. - Ред.), но там я получу нормальную зарплату. Пока мы не конкурируем со всеми ведущими европейскими странами, например, Германией, той же Польшей, куда едет в основном наша молодеж, то мы должны предоставить хотя бы условия. Если у нас будет зарплата даже на 200 евро меньше, чем в Польше, но у нас будут условия, когда человек сможет взять себе квартиру без проблем под максимум 10%. Такую ставили задачу", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что уже некоторые коммерческие банки в Киеве начали выдавать ипотеку в соответствии с достигнутыми договоренностями под 8,8-9%.

"Это не массово, это проблема, что пока еще не массово. Я уверен, что до конца года, в том или ином объеме это будет. Несмотря на кризис, о котором все говорят, несмотря на COVID, все это появится", - подчеркнул он.

По словам главы государства, сложнее в этом вопросе с государственными банками, которые давали раньше ипотечные кредиты под 25% годовых.

"Сейчас они дают под 14%. Но это очень много. Мы с ним спорим, все нормально, мы их дожмем, 10% будет, я в этом уверен. Немного нужно подождать", - подытожил Зеленский.

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