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Журналиста Бабченко внесли в РФ в список террористов и экстремистов

Журналиста Бабченко внесли в РФ в список террористов и экстремистов

Российская Федеральная служба по финансовому мониторингу включила российского журналиста Аркадия Бабченко в список террористов и экстремистов.

Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Аркадий Бабченко покинул Россию в 2017 году и начал работать на телеканале ATR в Киеве.

В 2018 году в столице предотвратили покушение на Бабченко. Правоохранители инсценировали его "убийство" - киллер якобы совершил три выстрела в спину.

Читайте также: Организатор "убийства" журналиста Бабченко вышел из колонии

Вскоре был задержан организатор покушения — им оказался гражданин Украины, владелец частной компании по производству оружия Борис Герман. По данным СБУ, его завербовали российские спецслужбы.

22 ноября Герман, которого приговорили к 4,5 годам лишения свободы, вышел из тюрьмы в связи с состоянием здоровья — он страдает от проблем с сердцем и сахарного диабета. Он заявил, что подаст иск против Украины в Европейский суд по правам человека.

В ноябре прошлого года Аркадий Бабченко выехал из Украины, объяснив свое решение сменой власти в стране.

россия (95725) экстремизм (145) Бабченко Аркадий (190)


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Топ комментарии
+9
у этих орков , все кто не лижет их плешфюреру, скоро будут считаться экстремистами ..
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09.07.2020 15:32
+8
https://tractor.d3.ru/vodochki-im-prinesite-2007364/ ...в другом фото:

Журналіста Бабченка внесли в РФ у список терористів і екстремістів - Цензор.НЕТ 4374
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09.07.2020 16:23
+4
Кацапы, я вам по секрету скажу, Бабченко убил Кенеди и покушался на Рейгана!! Точно вам говорю, инфа 147 %))
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09.07.2020 15:35
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у этих орков , все кто не лижет их плешфюреру, скоро будут считаться экстремистами ..
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09.07.2020 15:32 Ответить
у русских училок в Германии именно так - не лижешь зад за ее тупое преподавание, преподавать не буду, но деньги брать буду.
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09.07.2020 15:41 Ответить
в общем, ты теперь гордый обладатель 2-х классов образования...
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09.07.2020 16:37 Ответить
ото твои курицьі - да, диплом им впрок точно не пошел. такое бьівает, когда им такие же курицьі преподавали.
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09.07.2020 22:03 Ответить
Бацила идиотизма косит кацапов!)))
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09.07.2020 15:34 Ответить
Кацапы, я вам по секрету скажу, Бабченко убил Кенеди и покушался на Рейгана!! Точно вам говорю, инфа 147 %))
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09.07.2020 15:35 Ответить
Внимательно читал? Финансовый отдел Уйлостана подал, а не убойный!
Бабченко рубль уронил в два раза, раз его в террористы записали винторогие.
Героям слава!
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09.07.2020 16:35 Ответить
Зато Кадыров герой Рабссии.......
А кацапы уже определились на какой стороне был Бабченко на чеченской войне?
Они местами его с Кадыровым не перепутали?
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09.07.2020 15:37 Ответить
Так то ж вони удвох з Кроліком "Джихад" Сєнєю всю Чечню кошмарили!
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09.07.2020 15:57 Ответить
Я бы тоже если б мог выехал из страны в которой 73% зебилов выбрали клону, но к сожалению приходится терпеть и верить что всеже это закончится, причем раньше чем придет к концу первый срок "президенства" янелоха...
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09.07.2020 15:38 Ответить
FACEBOOK ВИДАЛИВ ДЕСЯТКИ АКАУНТІВ УКРАЇНСЬКОГО DIGITAL-АГЕНТСТВА, ЩО ПРАЦЮВАЛО НА ПОРОШЕНКА



Адміністрація Facebook видалила 72 аккаунти та 35 сторінок, пов'язаних з українським digital-агентством Postmen. Під час президентських виборів 2019 року зі сторінок велася агітація проти кандидата у президенти Володимира Зеленського.
Про це https://about.fb.com/news/2020/07/removing-political-coordinated-inauthentic-behavior/amp/?__twitter_impression=true повідомляє Facebook. Сторінки і акаунти, пов'язані з Postmen видалили 8 липня. Мережа, що складається з 72 акаунтів, 35 сторінок та 13 акаунтів Instagram, була створена для публікацій та коментування та була особливо активною під час парламентських і президентських виборів 2019 року. Сторінки та акаунти публікували політичні меми про Крим, НАТО, вибори, підтримку та критику кандидатів у президенти Володимира Зеленського, Петра Порошенка та Юлії Тимошенко.
У Facebook розкрили діяльність мережі в результаті внутрішнього розслідування. Воно зв'язало діяльність сторінок та акаунтів з агентством Postmen.
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09.07.2020 15:53 Ответить
які тільки перли не народжуються у середовищі партійної "тусовки" СН )))
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09.07.2020 16:15 Ответить
Что, правда работали на Порошенко? Ух ты, а это откуда?
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09.07.2020 16:19 Ответить
Они справку показали. С печатью "Рошен"
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09.07.2020 16:22 Ответить
Етот біґус протух. Несітє слєдующево.
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09.07.2020 16:26 Ответить
Слышь ты, дурда, ну и где там сказано "ЩО ПРАЦЮВАЛО НА ПОРОШЕНКА"???
Смени ник, п...ун твоя фамилия, а не дурда.
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09.07.2020 16:49 Ответить
єто вьісшая награда!
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09.07.2020 15:42 Ответить
Так внесіть в список терористів Скабєєву та її чоловіка і іншу расєйську блювоту.
Що, досі не зрозуміло, як треба відповідати ублюдкам з на расєє?
Пояснюю для нашої пришибленої влади - мацкалям відповідають адекватно!
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09.07.2020 16:21 Ответить
Вся рассея в одном фото:
https://pechal.d3.ru/4200-2007300/?sorting=rating "Продукция не является вином"
Журналіста Бабченка внесли в РФ у список терористів і екстремістів - Цензор.НЕТ 3566
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09.07.2020 16:22 Ответить
https://tractor.d3.ru/vodochki-im-prinesite-2007364/ ...в другом фото:

Журналіста Бабченка внесли в РФ у список терористів і екстремістів - Цензор.НЕТ 4374
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09.07.2020 16:23 Ответить
Доречі, зелені, коли кордони з фашистською росією будуть закриті?
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09.07.2020 16:23 Ответить
Ты уже себя отделил от Украины, Петр Петрович? Не надо делить на зеленых, надо выходить всем, кто за Украину и требовать визового режима. Это, как мне кажется, будет единственно конструктивным путем, который принесет результат.
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09.07.2020 16:32 Ответить
Не треба так нервувати.

Просто треба було тобі думати, коли за зеленого дегенерата голосував.
Тепер вам усім треба мовчати і слухати, мовчати і слухати!
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09.07.2020 16:53 Ответить
Любая страна, просто так, может внести в списки террористов любого, по своему желанию, без веских аргументов?
А теперь вдумайтесь. Служба з фінансового моніторингу внесла російського журналіста Аркадія Бабченка в список терористів і екстремістів!
Я считаю, что это еще один шаг к распаду Уйлостана. Маразм во всей красе их государственных институтов. Верной дорогой, как говорится! Финансовый террорист. Нехай щастить!
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09.07.2020 16:30 Ответить
Да уже пол Украины на их сайте "трибунал". Все АТОшники, все, кто поддерживал Майдан.
Я там тоже есть как "каратель"..
Каратель, *****.... патсталом!
Но в Беларусь и, тем более, на рашке, лучше не показываться
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09.07.2020 16:48 Ответить
Судя по всему, инсценировку покушения на Бабченко, которую организовало СБУ, кацапы считают террористическим актом...
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09.07.2020 21:50 Ответить
 
 