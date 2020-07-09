Журналиста Бабченко внесли в РФ в список террористов и экстремистов

Российская Федеральная служба по финансовому мониторингу включила российского журналиста Аркадия Бабченко в список террористов и экстремистов.

Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Аркадий Бабченко покинул Россию в 2017 году и начал работать на телеканале ATR в Киеве.

В 2018 году в столице предотвратили покушение на Бабченко. Правоохранители инсценировали его "убийство" - киллер якобы совершил три выстрела в спину.

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Вскоре был задержан организатор покушения — им оказался гражданин Украины, владелец частной компании по производству оружия Борис Герман. По данным СБУ, его завербовали российские спецслужбы.

22 ноября Герман, которого приговорили к 4,5 годам лишения свободы, вышел из тюрьмы в связи с состоянием здоровья — он страдает от проблем с сердцем и сахарного диабета. Он заявил, что подаст иск против Украины в Европейский суд по правам человека.

В ноябре прошлого года Аркадий Бабченко выехал из Украины, объяснив свое решение сменой власти в стране.