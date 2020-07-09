Журналиста Бабченко внесли в РФ в список террористов и экстремистов
Российская Федеральная служба по финансовому мониторингу включила российского журналиста Аркадия Бабченко в список террористов и экстремистов.
Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.
Аркадий Бабченко покинул Россию в 2017 году и начал работать на телеканале ATR в Киеве.
В 2018 году в столице предотвратили покушение на Бабченко. Правоохранители инсценировали его "убийство" - киллер якобы совершил три выстрела в спину.
Вскоре был задержан организатор покушения — им оказался гражданин Украины, владелец частной компании по производству оружия Борис Герман. По данным СБУ, его завербовали российские спецслужбы.
22 ноября Герман, которого приговорили к 4,5 годам лишения свободы, вышел из тюрьмы в связи с состоянием здоровья — он страдает от проблем с сердцем и сахарного диабета. Он заявил, что подаст иск против Украины в Европейский суд по правам человека.
В ноябре прошлого года Аркадий Бабченко выехал из Украины, объяснив свое решение сменой власти в стране.
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Бабченко рубль уронил в два раза, раз его в террористы записали винторогие.
Героям слава!
А кацапы уже определились на какой стороне был Бабченко на чеченской войне?
Они местами его с Кадыровым не перепутали?
Адміністрація Facebook видалила 72 аккаунти та 35 сторінок, пов'язаних з українським digital-агентством Postmen. Під час президентських виборів 2019 року зі сторінок велася агітація проти кандидата у президенти Володимира Зеленського.
Про це https://about.fb.com/news/2020/07/removing-political-coordinated-inauthentic-behavior/amp/?__twitter_impression=true повідомляє Facebook. Сторінки і акаунти, пов'язані з Postmen видалили 8 липня. Мережа, що складається з 72 акаунтів, 35 сторінок та 13 акаунтів Instagram, була створена для публікацій та коментування та була особливо активною під час парламентських і президентських виборів 2019 року. Сторінки та акаунти публікували політичні меми про Крим, НАТО, вибори, підтримку та критику кандидатів у президенти Володимира Зеленського, Петра Порошенка та Юлії Тимошенко.
У Facebook розкрили діяльність мережі в результаті внутрішнього розслідування. Воно зв'язало діяльність сторінок та акаунтів з агентством Postmen.
Смени ник, п...ун твоя фамилия, а не дурда.
Що, досі не зрозуміло, як треба відповідати ублюдкам з на расєє?
Пояснюю для нашої пришибленої влади - мацкалям відповідають адекватно!
https://pechal.d3.ru/4200-2007300/?sorting=rating "Продукция не является вином"
Просто треба було тобі думати, коли за зеленого дегенерата голосував.
Тепер вам усім треба мовчати і слухати, мовчати і слухати!
А теперь вдумайтесь. Служба з фінансового моніторингу внесла російського журналіста Аркадія Бабченка в список терористів і екстремістів!
Я считаю, что это еще один шаг к распаду Уйлостана. Маразм во всей красе их государственных институтов. Верной дорогой, как говорится! Финансовый террорист. Нехай щастить!
Я там тоже есть как "каратель"..
Каратель, *****.... патсталом!
Но в Беларусь и, тем более, на рашке, лучше не показываться