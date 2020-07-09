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Новости Коронавирус и карантин
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От вызванного пандемией COVID-19 голода до конца года может умереть больше людей, чем от самого вируса, - Oxfam

От вызванного пандемией COVID-19 голода до конца года может умереть больше людей, чем от самого вируса, - Oxfam

Каждый день от вызванного голода из-за вызванного пандемией коронавируса экономического кризиса могут умирать по 12 тысяч человек.

К таким выводам пришло Международное объединение для борьбы с бедностью в мире (Oxfam), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

"В Oxfam предупредили, что до конца года ежедневно 12 000 человек могут умирать от голода, связанного с Коронавирусным кризисом - потенциально больше, чем от собственно болезни", - сказано в сообщении.

К голоду, считают в Oxfam, приведет целый ряд факторов - безработица, убытки, которые терпят из-за карантина производители еды, трудности с доставкой гуманитарной помощи.

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Голод, по мнению представителей Oxfam, грозит Йемену, Конго, Афганистану, Венесуэле, западной части субсахарской Африки, Южному Судану, Судану, Сирии и Гаити.

Oxfam - это международное объединение 15 организаций, работающих в более чем 90 странах по всему миру. Целью деятельности объединения является решение проблем бедности.

По данным Worldometer, в мире выявлено 12 196 922 случая заражения коронавирусом, из них 552 771 летальный, выздоровели 7 093 763 человека.

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Автор: 

голод (147) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
от лжепандемии больше вреда, чем от самого вируса..
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09.07.2020 15:37
+5
А сколько умирает от не сделанной вовремя операции?
А от обострения сердечно сосудистых, переживая за заболевших, умирающих и умирающий бизнес?
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09.07.2020 15:49
+4
08.07.20 https://biz.censor.net/news/3206754/eksport_zernovyh_za_god_sostavil_rekordnye_57_millionov_tonn

Під час загрози пандемії- зеленські продали маски.
Під час загрози голоду- зеленські продали зерно. І страшно пишаються цими "здобутками"
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09.07.2020 16:06
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От вызванного чего?
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09.07.2020 15:33 Ответить
Заголовок прочитать не дано?
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09.07.2020 15:34 Ответить
Заголовок и текст как-то по... интересному написан: "От вызванного (чего) пандемией COVID-19 до конца года может умереть больше людей, чем от самого вируса" и "Каждый день от вызванного голода из-за вызванного пандемией коронавируса экономического кризиса..."
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09.07.2020 15:35 Ответить
Исправляются на лету)=
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09.07.2020 15:36 Ответить
шо шо??
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09.07.2020 15:36 Ответить
От вызванного пандемией COVID-19 голода до конца года может умереть больше людей, чем от самого вируса, - Oxfam - Цензор.НЕТ 3924
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09.07.2020 15:37 Ответить
Смех сквозь слезы.
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09.07.2020 15:45 Ответить
от лжепандемии больше вреда, чем от самого вируса..
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09.07.2020 15:37 Ответить
Правильно, хай бы лучше от вируса сдохли. Ох уж эти фонды международные.
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09.07.2020 15:39 Ответить
Оману не грозит и это хорошо,ведь в случае повторного рабочего визита кое-кого,голодная смерть кое-кому не грозит...
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09.07.2020 15:40 Ответить
Хто ще сумнівається, що карантин -погано прихований геноцид народу. І це декому дуже вигідно.
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09.07.2020 15:41 Ответить
Любая болезнь это геноцид народа.
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10.07.2020 06:14 Ответить
не зря зеленые все зерно из госрезерва толкнули
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09.07.2020 15:41 Ответить
ПАНДЕМИЯ ➖ ГОЛОДОМОР
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09.07.2020 15:43 Ответить
Як довго ще ми будемо мовчати? Вже багато людей залишились без роботи.
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09.07.2020 15:43 Ответить
Що вони готують нам на осінь?
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09.07.2020 15:44 Ответить
Голод.
Невже не зрозуміло ?
І зростаючу бідність.
А також - обмеження прав. І тотальний контроль.
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09.07.2020 21:36 Ответить
А сколько умирает от не сделанной вовремя операции?
А от обострения сердечно сосудистых, переживая за заболевших, умирающих и умирающий бизнес?
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09.07.2020 15:49 Ответить
Если больницы были бы переполнены ковидниками, то эти операции все равно не были бы сделаны. А так делаются, но параллельно делается анализ на ковид.
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10.07.2020 06:17 Ответить
Больницы переполнены больными с пневмонией с декабря 2019г.
Я2 месяца пытался положить тещу (царство ей небесное), не удалось. Ответ был логичным, "Кого спасать в первую очередь, 30 летнюю или 80+ летнюю?"
Операции делаются тем, кому уже припекло! Знакомая работает в хирургии, если раньше делали 9-11 операций в сутки, сейчас 3-4.
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10.07.2020 08:52 Ответить
Тоесть как только в нормальных странах народ разошёлся на карантин, так в обизяностанах тутже образовался голод... ну чудненько. Давайте всех выгоним на работу, чтоб негры судана продолжали маяться дурью и не сдохли с голода
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09.07.2020 15:50 Ответить
08.07.20 https://biz.censor.net/news/3206754/eksport_zernovyh_za_god_sostavil_rekordnye_57_millionov_tonn

Під час загрози пандемії- зеленські продали маски.
Під час загрози голоду- зеленські продали зерно. І страшно пишаються цими "здобутками"
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09.07.2020 16:06 Ответить
Да, у нас тут один сначала лещей ел, потом зябликов, а потом уже и на крыс перешел. А теперь его и вовсе не видно.
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09.07.2020 16:09 Ответить
Цензор стомився? Щось з заголовками біда.може все таки українську версію лишити. А не ізвращатся в рюзькой логікє ? А то «визван через визван.»
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09.07.2020 16:14 Ответить
Oxfam - это те ребята которые пару лет на зад на Гаити на вилле арендованной за счет пожертвований бордель и порностудию открыли? С насильным привлечением местного населения? Ну таки пожертвований будет меньше, а вот как они число погибших от виряка посчитали - большой вопрос, медиумы однако...
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09.07.2020 16:47 Ответить
вивсьоврьоті !
дайош карманавірус !
маски !!! - наше всьо
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09.07.2020 17:23 Ответить
В половине перечисленных стран можно собирать 2 урожая в год, а Венесуэлла еще и на нефти сидит. Работать не пробовали?
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09.07.2020 19:48 Ответить
Правильно. А хто ті всі названі країни утримує ? От. А там, "дякуючи" =пандемії= безробіття скочило (десь читала до 20% - у Штатах ?), купа банкрутств, збитків і загроблені цілі сектори.
З чого вони мають Африку і далі годувати ? Ще своїм треба дати.

Всі претензії Оксфаму - до Ґейтса і ко та вооз-ки.
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09.07.2020 21:34 Ответить
 
 