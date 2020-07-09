От вызванного пандемией COVID-19 голода до конца года может умереть больше людей, чем от самого вируса, - Oxfam
Каждый день от вызванного голода из-за вызванного пандемией коронавируса экономического кризиса могут умирать по 12 тысяч человек.
К таким выводам пришло Международное объединение для борьбы с бедностью в мире (Oxfam), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
"В Oxfam предупредили, что до конца года ежедневно 12 000 человек могут умирать от голода, связанного с Коронавирусным кризисом - потенциально больше, чем от собственно болезни", - сказано в сообщении.
К голоду, считают в Oxfam, приведет целый ряд факторов - безработица, убытки, которые терпят из-за карантина производители еды, трудности с доставкой гуманитарной помощи.
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Голод, по мнению представителей Oxfam, грозит Йемену, Конго, Афганистану, Венесуэле, западной части субсахарской Африки, Южному Судану, Судану, Сирии и Гаити.
Oxfam - это международное объединение 15 организаций, работающих в более чем 90 странах по всему миру. Целью деятельности объединения является решение проблем бедности.
По данным Worldometer, в мире выявлено 12 196 922 случая заражения коронавирусом, из них 552 771 летальный, выздоровели 7 093 763 человека.
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Невже не зрозуміло ?
І зростаючу бідність.
А також - обмеження прав. І тотальний контроль.
А от обострения сердечно сосудистых, переживая за заболевших, умирающих и умирающий бизнес?
Я2 месяца пытался положить тещу (царство ей небесное), не удалось. Ответ был логичным, "Кого спасать в первую очередь, 30 летнюю или 80+ летнюю?"
Операции делаются тем, кому уже припекло! Знакомая работает в хирургии, если раньше делали 9-11 операций в сутки, сейчас 3-4.
Під час загрози пандемії- зеленські продали маски.
Під час загрози голоду- зеленські продали зерно. І страшно пишаються цими "здобутками"
дайош карманавірус !
маски !!! - наше всьо
З чого вони мають Африку і далі годувати ? Ще своїм треба дати.
Всі претензії Оксфаму - до Ґейтса і ко та вооз-ки.