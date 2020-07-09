От вызванного пандемией COVID-19 голода до конца года может умереть больше людей, чем от самого вируса, - Oxfam

Каждый день от вызванного голода из-за вызванного пандемией коронавируса экономического кризиса могут умирать по 12 тысяч человек.

К таким выводам пришло Международное объединение для борьбы с бедностью в мире (Oxfam), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

"В Oxfam предупредили, что до конца года ежедневно 12 000 человек могут умирать от голода, связанного с Коронавирусным кризисом - потенциально больше, чем от собственно болезни", - сказано в сообщении.

К голоду, считают в Oxfam, приведет целый ряд факторов - безработица, убытки, которые терпят из-за карантина производители еды, трудности с доставкой гуманитарной помощи.

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Голод, по мнению представителей Oxfam, грозит Йемену, Конго, Афганистану, Венесуэле, западной части субсахарской Африки, Южному Судану, Судану, Сирии и Гаити.

Oxfam - это международное объединение 15 организаций, работающих в более чем 90 странах по всему миру. Целью деятельности объединения является решение проблем бедности.

По данным Worldometer, в мире выявлено 12 196 922 случая заражения коронавирусом, из них 552 771 летальный, выздоровели 7 093 763 человека.

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