WIM-технологии, толлинг и реформа автотранспорта: советник Криклия рассказала, над какими инновациями на дорогах работает Мининфраструктуры

В Украине начали устанавливаться первые современные комплексы автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion ("Взвешивание в движении") для защиты дорог от разрушения. К концу года, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, их должно быть более 50. Благодаря им взвешивать грузовики можно будет в разы проще - без необходимости останавливать автомобиль и с автоматической отправкой штрафа, если есть нарушение.

Об этих и других инновациях на дорогах, которые ожидают украинцев в ближайшее время, рассказала в фейсбуке общественный деятель и советник министра Яника Мерило.

"WIM или "Weigh in motion" - это возможность взвесить транспортное средство, когда оно на обычной скорости проезжает через установленный на дороге габаритно-весовой комплекс. А после - при превышении разрешенного веса в автоматическом режиме направляется штраф. Также в ближайшее время можно будет отследить статистику о перегрузках и штрафах через единый центр обработки данных, и с первых 6-ти WIMов - через открытый databoard. Проще говоря, если машина превышает наполовину разрешенный вес, то дорога уничтожается в 10 раз быстрее. То есть, кроме "Большого строительства" нужно и важно сохранять дороги, чем сейчас активно занимается министр Владислав Криклий", - отметила Мерило.

По ее словам, Министерство также изучает зарубежный опыт и рассматривает возможность внедрения на некоторых украинских автодорогах толлинга, когда фура платит за каждый километр, который она проезжает по дорогам. "Дискуссия только начинается. Но внедрение любой концепции требует серьезного инновационного решения, чтобы не создавать дополнительные неработающие системы или нагрузки. Изучаем опыт, в том числе, Венгрии и Австрии", - написала советник министра.

Вместе с тем, при поддержке Всемирного банка компанией А+S сейчас создается транспортная модель Украины, благодаря которой будет возможно получать реальную картину передвижения транспорта. Это позволит оптимизировать транспортные пути.

Также в стадии разработки находится система контроля за дорогами. Над ней работает "Укравтодор". Благодаря этому будет возможно отслеживать в реальном времени ситуацию на дорогах для более эффективной реакции на чрезвычайные ситуации и для планирования и приоритизации ремонтов.

"Работаем в Мининфра и с депутатским корпусом, и с местными властями, чтобы провести реформу автотранспорта, в результате которой города смогут закупать пассажирские перевозки через ProZorro по принципу открытых закупок километров и маршрута. Это позволит, с одной стороны, повысить качество и завершить дискриминацию по перевозке льготных категорий пассажиров. А с другой стороны - требовать, чтобы маршрутки принимали электронную оплату за проезд и устанавливали валидаторы", - добавила Мерило.