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Верховный Суд отклонил иск Загребельской к Зеленскому о признании неправомерным указа о ее увольнении с должности госуполномоченной АМКУ

Верховный Суд отклонил иск Загребельской к Зеленскому о признании неправомерным указа о ее увольнении с должности госуполномоченной АМКУ

Верховный суд отклонил иск экс-госуполномоченной АМКУ Агии Загребельской к Президенту Владимиру Зеленскому, в котором она требовала признать указ Зеленского о своем увольнении противоправным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Загребельская сообщила на странице в сети Facebook.

Экс-госуполномоченная АМКУ заявила, что это плохо, но вполне ожидаемо.

"Потому что судебная система в целом и Верховный суд в частности, традиционно обслуживают интересы президента и его офиса, какими бы незаконными и антиконституционными они ни были", - говорится в сообщении.

По словам Загребельской, это означает, что Верховный суд наделяет Зеленского абсолютной властью, в том числе без представлений или предложений от председателя АМКУ или премьер-министра, увольнять государственных уполномоченных.

"Но есть в этом и хорошее. Среди пятерки судей нашелся один человек, который не только проголосовал против такого решения, но и выразил особое мнение. Один из пяти честных, принципиальных и непродажных носителей мантии - довольно неплохой для Украины "Януковича - Зеленского" результат. К сожалению, пока не знаю фамилию этого героя или героини, но как только узнаю, обязательно вам сообщу", - добавила экс-госуполномоченная АМКУ.

Загребельская заявила, что готовится с адвокатами обжаловать это решение в апелляционном порядке.

Напомним, 5 июля 2019 года президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Загребельской с должности госуполномоченной АМКУ. Загребельская заявила, что оснований для увольнения нет, и пообещала оспорить его в суде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": И.о. АМКУ Пищанская – человек Зеленского, но это не приговор, - Загребельская

Автор: 

Верховный Суд (1099) Зеленский Владимир (20525) увольнение (2681) Антимонопольный комитет (483) Загребельская Агия (102)


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Топ комментарии
+4
Пані Загребельська, порядних людей, наш самий гуманий суд в світі, на посади,без попереднього благодійного внеску, не повертає, успіху вам...
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09.07.2020 16:01
+3
Верховный Суд отклонил иск Загребельской к Зеленскому о признании неправомерным указа о ее увольнении с должности госуполномоченной АМКУ - Цензор.НЕТ 204
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09.07.2020 16:06
+2
Верховный Суд отклонил иск Загребельской к Зеленскому о признании неправомерным указа о ее увольнении с должности госуполномоченной АМКУ - Цензор.НЕТ 1644

2019-2020 -всего один год и так отожрать *бальник !!!

Верховный Суд отклонил иск Загребельской к Зеленскому о признании неправомерным указа о ее увольнении с должности госуполномоченной АМКУ - Цензор.НЕТ 6028
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09.07.2020 16:03
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Правила форума Совет форумчан
Пані Загребельська, порядних людей, наш самий гуманий суд в світі, на посади,без попереднього благодійного внеску, не повертає, успіху вам...
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09.07.2020 16:01 Ответить
ну значит так--4 ублюдков в мантиях и сосущих членистую клавишу чмо РАССТРЕЛЯТЬ
А 5 СУДЬЮ поставить председателем ВСУ... и так надо всегда и со всеми и сразу закончится чего изволит барин....
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09.07.2020 16:12 Ответить
Верховный Суд отклонил иск Загребельской к Зеленскому о признании неправомерным указа о ее увольнении с должности госуполномоченной АМКУ - Цензор.НЕТ 1644

2019-2020 -всего один год и так отожрать *бальник !!!

Верховный Суд отклонил иск Загребельской к Зеленскому о признании неправомерным указа о ее увольнении с должности госуполномоченной АМКУ - Цензор.НЕТ 6028
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09.07.2020 16:03 Ответить
Он на колчаковских фронтах в оманских отелях черную и красную икру самопоЖЕРтвенно уничтожал...
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09.07.2020 16:26 Ответить
Не бережёт он себя - всё о народе думает.
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09.07.2020 22:03 Ответить
Хочет стать корабельной сосной, бабой да, бабой да? Я понимаю, шо должность прибыльная, но нужно иметь хоть каплю самоуважения и не бегать по судам, если тебя уже который раз послали
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09.07.2020 16:06 Ответить
Верховный Суд отклонил иск Загребельской к Зеленскому о признании неправомерным указа о ее увольнении с должности госуполномоченной АМКУ - Цензор.НЕТ 204
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09.07.2020 16:06 Ответить
Указ незаконний.
Просто судів в Україні немає. На усіх рівнях.
Є тільки судилища і рішалово.
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09.07.2020 16:14 Ответить
Эх, как же хочется обратно, к корыту ...
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09.07.2020 16:17 Ответить
Ну, пані Загребельна - юристка, кандидат юридичних наук, напевно з грішми. Засудить Зелю в ЄСПЛ. А зарплату та судові збори ЄСПЛ будемо віддавати ми податками
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09.07.2020 16:18 Ответить
Карьера Агии Загребельской началась еще до окончания Донецкого юридического института Луганского государственного университета внутренних дел. Будучи тогда еще на девичьей фамилии, Агия Ахундова переехала в Киев, где устроилась секретарем судебных заседаний Печерского райсуда. Благодаря налаживаемым связям, в том числе, и с руководством суда, закончить институт в 2006 году ей удалось, даже не приезжая в Донецк. Свою частную практику в 2007 году она открывала тоже в Киеве. Первые выигранные дела, по странному стечению обстоятельств, девушка без адвокатского удостоверения (его онаhttps://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://erau.unba.org.ua/profile/32559%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1562655857297000&sa=D&ust=1562655857322000&usg=AFQjCNERSY30ZTHXU0BSWh8odh7EWSBQ8w https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://erau.unba.org.ua/profile/32559%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1562655857298000&sa=D&ust=1562655857322000&usg=AFQjCNEsPsYlOPTB2QeHE0j8F5np3BLLQg получила лишь в 2009 году , когда формально прошло 5 лет стажа в юрбизнесе) выигрывала тоже в Печерском суде.
С 2008 по 2014 год она трудится в собственном ООО «Юридические традиции» вместе с братом Владимиром Ахундовым. Как https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://prioritet.org/novosti-ukrainy/item/20403-aferisty-vo-vlasti%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1562655857298000&sa=D&ust=1562655857322000&usg=AFQjCNGecsHnNzoA6GB0KXUqUPS_klirxQ пишут СМИ , на этом периоде своей карьеры она скрывала преступников, находящихся в розыске и собственноручно подделывала за них подписи на разных документах. Один из главных скандалов вокруг нее случился в 2010 году. Агия Ахундова выступала адвокатом Надира Ахундова - возможно, родственника, владельца элитного азербайджанского ресторанаhttps://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://inkyiv.net/news/reformatory-mafiozi%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1562655857299000&sa=D&ust=1562655857322000&usg=AFQjCNGMr0RHibPcq5S1IHknphT8rlSLgw https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://inkyiv.net/news/reformatory-mafiozi%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1562655857299000&sa=D&ust=1562655857322000&usg=AFQjCNGMr0RHibPcq5S1IHknphT8rlSLgw «Бакинский бульвар» в селе Подгорцы под Киевом. Его обвиняли в организации канала по поставке наркотиков из Азербайджана в Украину. Усилиями Агии суд встал на сторону владельца ресторана. Тогда Агия заслужила большой авторитет влиятельной азербайджанской диаспоры в Украине, что во многом и предопределило ее дальнейшую успешную карьеру.https://www.capital.ua/ru/publication/129759-agiya-zagrebelskaya-6-skandalnykh-faktov-ob-uvolennoy-zelenskim-upolnomochennoy-amku
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09.07.2020 16:37 Ответить
В общем личико симпатичное, а вот за личиком прячется довольно неприглядное прошлое.
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09.07.2020 16:57 Ответить
 
 