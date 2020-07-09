Верховный Суд отклонил иск Загребельской к Зеленскому о признании неправомерным указа о ее увольнении с должности госуполномоченной АМКУ

Верховный суд отклонил иск экс-госуполномоченной АМКУ Агии Загребельской к Президенту Владимиру Зеленскому, в котором она требовала признать указ Зеленского о своем увольнении противоправным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Загребельская сообщила на странице в сети Facebook.

Экс-госуполномоченная АМКУ заявила, что это плохо, но вполне ожидаемо.

"Потому что судебная система в целом и Верховный суд в частности, традиционно обслуживают интересы президента и его офиса, какими бы незаконными и антиконституционными они ни были", - говорится в сообщении.

По словам Загребельской, это означает, что Верховный суд наделяет Зеленского абсолютной властью, в том числе без представлений или предложений от председателя АМКУ или премьер-министра, увольнять государственных уполномоченных.

"Но есть в этом и хорошее. Среди пятерки судей нашелся один человек, который не только проголосовал против такого решения, но и выразил особое мнение. Один из пяти честных, принципиальных и непродажных носителей мантии - довольно неплохой для Украины "Януковича - Зеленского" результат. К сожалению, пока не знаю фамилию этого героя или героини, но как только узнаю, обязательно вам сообщу", - добавила экс-госуполномоченная АМКУ.

Загребельская заявила, что готовится с адвокатами обжаловать это решение в апелляционном порядке.

Напомним, 5 июля 2019 года президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Загребельской с должности госуполномоченной АМКУ. Загребельская заявила, что оснований для увольнения нет, и пообещала оспорить его в суде.

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