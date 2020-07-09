Рада обнародовала текст проекта постановления о проведении местных выборов 25 октября. ДОКУМЕНТ

На сайте Верховной Рады обнародован текст проекта постановления №3809 о дате проведения местных выборов.

Об информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Проект зарегистрировали в среду, 8 июля, но сначала текст отсутствовал.

Проектом постановления предлагается назначить на воскресенье 25 октября 2020 года очередные выборы депутатов областных, Киевского городского, районных в городах советов и Киевского городского головы.

В постановлении отмечается, что "выборы депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, города Севастополя, в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областях не назначаются и не проводятся".

Кроме того, "в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов Донецкой и Луганской областей, выборы депутатов Донецкой и Луганской областных советов не назначаются и не проводятся".

В то же время в постановлении указано, что выборы на оккупированных территориях могут быть назначены отдельным законом в условиях прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии РФ против Украины.







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