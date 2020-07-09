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Рада обнародовала текст проекта постановления о проведении местных выборов 25 октября. ДОКУМЕНТ

Рада обнародовала текст проекта постановления о проведении местных выборов 25 октября. ДОКУМЕНТ

На сайте Верховной Рады обнародован текст проекта постановления №3809 о дате проведения местных выборов.

Об информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Проект зарегистрировали в среду, 8 июля, но сначала текст отсутствовал.

Проектом постановления предлагается назначить на воскресенье 25 октября 2020 года очередные выборы депутатов областных, Киевского городского, районных в городах советов и Киевского городского головы.

В постановлении отмечается, что "выборы депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, города Севастополя, в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областях не назначаются и не проводятся".

Кроме того, "в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов Донецкой и Луганской областей, выборы депутатов Донецкой и Луганской областных советов не назначаются и не проводятся". 

В то же время в постановлении указано, что выборы на оккупированных территориях могут быть назначены отдельным законом в условиях прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии РФ против Украины.

Рада обнародовала текст проекта постановления о проведении местных выборов 25 октября 01
Рада обнародовала текст проекта постановления о проведении местных выборов 25 октября 02
Рада обнародовала текст проекта постановления о проведении местных выборов 25 октября 03

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Автор: 

ВР (29264) местные выборы (2752)


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Топ комментарии
+4
Була. Проголосувала Закон про визнання мордора окупантами. Закон про мову. Закон про рух України в ЄС та НАТО.
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09.07.2020 16:19
+2
ого, знову будемо собі гетьманів вибирати....тільки вже місцевих.....а потім знову будемо плюватись.....ну, як завжди.....
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09.07.2020 16:09
+1
а раніше була?
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09.07.2020 16:10
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Правила форума Совет форумчан
а раніше була?
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09.07.2020 16:10 Ответить
Була. Проголосувала Закон про визнання мордора окупантами. Закон про мову. Закон про рух України в ЄС та НАТО.
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09.07.2020 16:19 Ответить
як на мене, то не має різниці чи молоді, чи старі купляються.....воно якщо куплене, то куплене, без принципів, моралі....та й олігархи що з одного, що з другого табору - однаково лише про свою кишеню дбають.....
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09.07.2020 16:35 Ответить
ой пане Марку, простим людям не краще від того, який пан олігарх буде обдирати його до останньої нитки, чи то проросійський, чи то проукраїнський...ой не краще.....
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09.07.2020 18:48 Ответить
ого, знову будемо собі гетьманів вибирати....тільки вже місцевих.....а потім знову будемо плюватись.....ну, як завжди.....
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09.07.2020 16:09 Ответить
Символічна дата. Когось караул вижене бо втомиться від їх збіговиськ.
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09.07.2020 16:27 Ответить
Пойду на выборы чтобы больные на голову не прорвались.
https://medium.com/@vizua_21912/%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-************ В пропрезидентской партии "Слуга народа" есть сумасшедшие и психически больные люди. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью https://www.bbc.com/ukrainian/features-49694823 ВВС .
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09.07.2020 16:35 Ответить
Единственный плюс, даже не ожидал - на ордло и на крысме не будет никаких выборов
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09.07.2020 16:45 Ответить
 
 