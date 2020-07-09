Корецкий пошел к журналистам, когда узнал, что его уволят, - Бабиков
Следователю ГБР Олегу Корецкому, который закрыл дело по "Кузне на Рыбальском" и пожаловался на давление со стороны руководства ГБР, в прошлом месяце предупредили об увольнении. После этого он сделал свои громкие заявления.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал первый замдиректора ГБР Александр Бабиков.
"Он попал под реорганизацию и после 20 июля подлежит увольнению из органов ГБР. В прошлом месяце его предупредили о предстоящем увольнении", - пояснил Бабиков.
"Именно Олег Корецкий инициировал в 2019 году вопрос о наложении ареста на имущественный комплекс "Кузня на Рыбальском" и убеждал суд в необходимости такого ареста и его законности. И суд это ходатайство удовлетворил", - добавил Бабиков.
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Сейчас Корецкому ограничили доступ к реестрам и материалам уголовных производств, управление внутреннего контроля проводит служебное расследование.
"Будут выясняться вопросы: почему он, не будучи старшим группы следователей и втайне от следователей, которые фактически расследовали дело, принял такое решение, почему в материалах дела постановление о прекращении отсутствовало, на каких основаниях копия постановления им была передана лицам, не являющимся участниками уголовного процесса, а также почему копия постановления не была отправлена процессуальному руководителю. После получения ответов на вопросы и завершения расследования будет принято решение", - подытожил Бабиков.
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Полный текст интервью с Александром Бабиковым читайте здесь.
Напомним, руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий 8 июля заявил, что на него оказывалось давление с целью возбуждения уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко, а также о закрытии дела о "Ленкузне".
В ГБР назвали действия и заявления Корецкого "спекуляциями".
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https://censor.net/user/310038
От яж и говорю "Де?" взялось бабло на постройку этих "заводов и пароходов" в 15году,когда овощь оставил казну практически с нулем и в стране небыло за шо подымать зарплаты и пенсии?
А тут оба,еще и года не прошло,как хряк дорвался до корыта и тут на тебе-заводы начали расти.Чьи они,эти заводы
Ща зелёные гонококи будут ******* все что хочешь, только бы поверили ...
Очень трогательно будет.
Так вот где собака порылась!
нужно. Если "ЕС" придет к власти то Корецкому светит отличная должность.
Хіба що - "через АТО". І те - десь юристом в міськ- чи в райвиконкомі.