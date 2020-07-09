Минфин отчитался об использовании средств из Фонда борьбы с COVID-19: потрачены 54 из 65 млрд грн. ИНФОГРАФИКА

Минфин обнародовал инфографику об использовании средств Фонда борьбы с COVID-19 по состоянию на 7 июля 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает Цензор.НЕТ.

"Для правительства и Министерства финансов принципиальным и первоочередным является задача по предотвращению любых злоупотреблений или нецелевого использования средств Фонда, даже в рамках упрощения порядка закупок. По инициативе Минфина принято постановление Кабмина, которое раскрывает бенефициарных владельцев в закупках Фонда COVID-19. Аудит - это ключевой механизм, позволяющий избежать или выявить злоупотребления. С этой целью Госаудитслужба осуществляет непрерывный контроль за использованием средств, направляемых в рамках Фонда", - говорится в сообщении.

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Согласно инфографике, 38,17 млрд грн направлено на меры предотвращения и борьбы с COVID-19, 11,48 млрд грн - в Фонд соцстрахования и ФЗДС на случай безработицы, 2,7 млрд грн - доплата к зарплатам работникам, занятым на ликвидации COVID-19, 1,66 млрд грн - на денежную помощь по уходу за детьми.

Напомним, Кабинет министров 22 апреля утвердил порядок использования средств Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19. Размер Фонда составляет 65 млрд грн, что было предусмотрено в государственном бюджете.