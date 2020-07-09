Минфин отчитался об использовании средств из Фонда борьбы с COVID-19: потрачены 54 из 65 млрд грн. ИНФОГРАФИКА
Минфин обнародовал инфографику об использовании средств Фонда борьбы с COVID-19 по состоянию на 7 июля 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает Цензор.НЕТ.
"Для правительства и Министерства финансов принципиальным и первоочередным является задача по предотвращению любых злоупотреблений или нецелевого использования средств Фонда, даже в рамках упрощения порядка закупок. По инициативе Минфина принято постановление Кабмина, которое раскрывает бенефициарных владельцев в закупках Фонда COVID-19. Аудит - это ключевой механизм, позволяющий избежать или выявить злоупотребления. С этой целью Госаудитслужба осуществляет непрерывный контроль за использованием средств, направляемых в рамках Фонда", - говорится в сообщении.
Согласно инфографике, 38,17 млрд грн направлено на меры предотвращения и борьбы с COVID-19, 11,48 млрд грн - в Фонд соцстрахования и ФЗДС на случай безработицы, 2,7 млрд грн - доплата к зарплатам работникам, занятым на ликвидации COVID-19, 1,66 млрд грн - на денежную помощь по уходу за детьми.
Напомним, Кабинет министров 22 апреля утвердил порядок использования средств Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19. Размер Фонда составляет 65 млрд грн, что было предусмотрено в государственном бюджете.
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Боже! Сколько же
дезебилов и идиотов в Украине
Спаси Украину от них! Добавь им немножко мозгов....
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35 лярдов на строительство дорог...
=
3 лярда на борьбу с короной.
итого из 54 лярдов целевого фонда, 35 израсходовано вообще не по назначению.
Аааааааахххахххахххааа ааа аа а... этто какойто... ?... капец?... ???
Кто тут рассказывал за "свынарчуков"? Такого масштаба распила Украина ещё не знала!!!
Що там казали - бариги, мародери? Ню, ню...
Отже з написаного зараз і раніше виходиить так: у одних коронавірус нічого такого лихого не викликає (трішки нежиті, трохи температури), в інших - доходить до пневмонії, яку лікують по звичайному протоколу. Ще в інших - атипічна пневмонія і в ЧАСТИНИ з них - "повне знищення архітектури легень". Але падлюче гіако цього не розказує. Падлюче гіако розказує лише про оту частину випадків. Якщо це для Вас не маніпуляція - то я нне бажаю більше розяснювати.
голобородько и его крадуцкие должны ответить за по закону за воровство и грабеж народа под прикрытием лжепандемии..
Мир еще только в самом начале пандемии коронавируса, - главный инфекционист США Фаучи
а 2,7 млрд на доплату врачам...
писец какой то, 40 млрд просто украли..
цікаво а куди записані 1 млрд мін культури ?))
Кстати почему за метро,тролейбус надо платить,а за проезд по дорогам фур, самосвалов, мерседесов нет, нет ну акциз с бензина понятно, но их примерно 30 миллардов , а остальные с бюджета примерно 100 это столько сколько на медицыну,так не проще сделать дороги платные как в метро, а деньги направить людям на медицину, образование, пенсии, конечно же нет, а за кокой счет бандиты во власти на откатах будут харчеваться?, так еще другой плюс для бандюков, учитывая, что бюджет дефицитный на народ навесят кредиты под 18%, которые нам в жизнь не отдать, какая уж тут медицина, быть бы живым.
Такое правление власти бандюков называется доведение населения до нищеты, лишения его прав и свобод с целью дальнейшего уничтожения, одним словом геноцид.
что это за "попередженння ковид" ? а?
врачам подачки, а барыгам - премии на 38 млрд..
Полицейские должкы быть защишены,потому что они должны работать! Охранять вас от грбителей ,воров и пр.! А также, наблюдать за соблюдением карантинных правил... Вы смеётесь,а родственникам умерших не смешно и врачам,которые из-за вас "смешливых"инфицируются не смешно. И людям,которые в "группах риска "не смешно.
Министерство культуры выделит 25 млн грн на помощь в реализации кинопроекта режиссера Олега Сенцова, который он представил на конкурсе в 2012 году, еще до своего заточения в России. Как написал на своей странице в Facebook глава Минкульта Александр Ткаченко, сценарий фильма носит название "Носорог".(криминальная драма)
Как отмечал в ноябре Сенцов, он будет снимать по одному кинофильму в год.
а отвечать будет Президент когда те убегут из Страны-а они убегут-это к бабке не ходи..
причём деньги-это не их деньги,это деньги налогоплательщиков-Народа Украины..
из чего возникает вполне резонный вопрос-когда вы все нажрётесь гады