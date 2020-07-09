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Новости Бюджет-2020 Коронавирус и карантин
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Минфин отчитался об использовании средств из Фонда борьбы с COVID-19: потрачены 54 из 65 млрд грн. ИНФОГРАФИКА

Минфин отчитался об использовании средств из Фонда борьбы с COVID-19: потрачены 54 из 65 млрд грн. ИНФОГРАФИКА

Минфин обнародовал инфографику об использовании средств Фонда борьбы с COVID-19 по состоянию на 7 июля 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает Цензор.НЕТ.

"Для правительства и Министерства финансов принципиальным и первоочередным является задача по предотвращению любых злоупотреблений или нецелевого использования средств Фонда, даже в рамках упрощения порядка закупок. По инициативе Минфина принято постановление Кабмина, которое раскрывает бенефициарных владельцев в закупках Фонда COVID-19. Аудит - это ключевой механизм, позволяющий избежать или выявить злоупотребления. С этой целью Госаудитслужба осуществляет непрерывный контроль за использованием средств, направляемых в рамках Фонда", - говорится в сообщении.

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Согласно инфографике, 38,17 млрд грн направлено на меры предотвращения и борьбы с COVID-19, 11,48 млрд грн - в Фонд соцстрахования и ФЗДС на случай безработицы, 2,7 млрд грн - доплата к зарплатам работникам, занятым на ликвидации COVID-19, 1,66 млрд грн - на денежную помощь по уходу за детьми.

Минфин отчитался об использовании средств из Фонда борьбы с COVID-19: потрачены 54 из 65 млрд грн 01

Напомним, Кабинет министров 22 апреля утвердил порядок использования средств Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19. Размер Фонда составляет 65 млрд грн, что было предусмотрено в государственном бюджете.

Автор: 

госбюджет (1186) карантин (16729) Минфин (1556) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+17
я как то не понял какое отношение строительство дорог и возврат денег за ЗНО имеет к "предупреждению развития и борьбе с короновирусом"?
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09.07.2020 16:45
+14
Минфин отчитался об использовании средств из Фонда борьбы с COVID-19: потрачены 54 из 65 млрд грн - Цензор.НЕТ 7175
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09.07.2020 16:42
+14
Суму усі побачили? Є у когось запитання чому епідемія не стихає? Чому у державних лікарнях майже 100% показних при проведенні тестів? Чому за погодження на такий діагноз, в регіонах відкрито платять налом?
Що там казали - бариги, мародери? Ню, ню...
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09.07.2020 16:48
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Минфин отчитался об использовании средств из Фонда борьбы с COVID-19: потрачены 54 из 65 млрд грн - Цензор.НЕТ 7175
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09.07.2020 16:42 Ответить
- Это грабеж! - завизжал Паниковский. Кто такой Козлевич, чтобы с ним делиться! Я не знаю никакого Козлевича!(с)
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09.07.2020 16:56 Ответить
вкрали зелені потвори
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09.07.2020 16:45 Ответить
В основном Аваков. Минздрав там вообще не при делах.
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09.07.2020 17:24 Ответить
А при чём Аваков? Чё вы мелочитесь?? Это всё "барыга,мародёр Порошенко"!!!
Боже! Сколько же дезебилов и идиотов в Украине
Спаси Украину от них! Добавь им немножко мозгов....
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09.07.2020 20:27 Ответить
я как то не понял какое отношение строительство дорог и возврат денег за ЗНО имеет к "предупреждению развития и борьбе с короновирусом"?
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09.07.2020 16:45 Ответить
З8 лярдов на "борбу с короной"!!!!

-
35 лярдов на строительство дорог...
=
3 лярда на борьбу с короной.
итого из 54 лярдов целевого фонда, 35 израсходовано вообще не по назначению.
Аааааааахххахххахххааа ааа аа а... Мінфін відзвітував про використання коштів із Фонду боротьби з COVID-19: витрачені 54 з 65 млрд грн - Цензор.НЕТ 8923 этто какойто... ?... капец?... ???

Кто тут рассказывал за "свынарчуков"? Такого масштаба распила Украина ещё не знала!!!
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09.07.2020 19:15 Ответить
Ну когда тебя повезут на кладбище, везти тебя будут по отремонтированной дороге, чтобы ты не создавал пробок. Ну по документам ее точно отремонтируют.
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09.07.2020 20:48 Ответить
как-то несолидно. всего лишь 54 из 65 млрд грн. Не..., ну несерьезно
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09.07.2020 16:47 Ответить
Украли всегото 35 лярдов из 54... Мелочи жизни
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09.07.2020 19:16 Ответить
Суму усі побачили? Є у когось запитання чому епідемія не стихає? Чому у державних лікарнях майже 100% показних при проведенні тестів? Чому за погодження на такий діагноз, в регіонах відкрито платять налом?
Що там казали - бариги, мародери? Ню, ню...
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09.07.2020 16:48 Ответить
Ага. А неграм у НюЙорку платить Сорос по 10 тисяч баксiв, шоб вони погодилися здохнути (а родичi сказали шо вiд корони) а вiн би потiм звинуватив Трампа
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09.07.2020 18:25 Ответить
Стеб, или бред?
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09.07.2020 20:08 Ответить
Потому, что из 54 израсходованных лярдов собственно на борьбу с короной пошло 3 лярда. Остальное проели на зарплаты и выплаты и раздерибанили по нецелевому назначению.
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09.07.2020 19:18 Ответить
ну це ясно, що взяли на дороги, а на ковід скільки витратили?
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09.07.2020 16:52 Ответить
1,5%.
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09.07.2020 16:55 Ответить
Фонд борьбы с короной в основном пошел на дороги. На ковид пошло то, что осталось после того, как зе!ля стырил 35 лярда ну и крохи бросили медикам, военнослужащим и ещё комуто по мелочи, ну чтоб и нариду чтото обломилось... чуть-чуть. Да, гдето получается... около 1,6% от израсходованной суммы. 1,6 процента...
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09.07.2020 19:23 Ответить
Минфин отчитался об использовании средств из Фонда борьбы с COVID-19: потрачены 54 из 65 млрд грн - Цензор.НЕТ 3669
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09.07.2020 16:53 Ответить
Почти всё сп#здили пора и честь знать, у&буйте гниды.
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09.07.2020 16:54 Ответить
Пора что-что знать??? Нет, спасибо, мы пойдем зайдем ещё в пенсионный фонд, фгв... нбу... какие тут фонды еще остались...
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09.07.2020 19:26 Ответить
ещё пшеница в резерве есть... снаряды какието... туда тоже зайдем. Пока.
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09.07.2020 19:27 Ответить
плять, ну не всі ж тут Зе!олені, щоб посилання на англомовний ресурс не осилити... Чи основне "The Guardian" влупити та питань не має?
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09.07.2020 19:14 Ответить
К чему тут ваш проффессор? Мы на средства для ковида ямочный ремонт делаем...
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09.07.2020 19:29 Ответить
Він кругом свою гіаку суне. Лякає "повним знищенням архітектури легень". І навіть не додумується сам себе чи того гіаку спитати: а як же більшість виздоровівших живуть без легень? І смертність менше відсотка?
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09.07.2020 23:16 Ответить
может то речь идет о тех случаях когда дело доходит до пневмонии...
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10.07.2020 08:24 Ответить
дехто переніс вже давно пнвмонію кілька разів. І до сих пір живий. Якщо вже згадуєте про пневмонію, то пишіть саме про атипічну пневмонію, яка на іншу не схожа. Я б, коли був науковцем-медиком, дав би їй зовсім іншу назву. Аби не путати людей.
Отже з написаного зараз і раніше виходиить так: у одних коронавірус нічого такого лихого не викликає (трішки нежиті, трохи температури), в інших - доходить до пневмонії, яку лікують по звичайному протоколу. Ще в інших - атипічна пневмонія і в ЧАСТИНИ з них - "повне знищення архітектури легень". Але падлюче гіако цього не розказує. Падлюче гіако розказує лише про оту частину випадків. Якщо це для Вас не маніпуляція - то я нне бажаю більше розяснювати.
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10.07.2020 17:21 Ответить
Ну яж не врач, компетентно говорить об этом не готов)) Но оно всё вокруг этого ковида такое... кгм... Да, брехни много.
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12.07.2020 13:11 Ответить
на украинской правде есть статья про деньги из этого фонда. короче, мусора, ДУСя и прочие непричастные к короновирусу получили миллиарды, а медики-инфекционисты до сих пор стирают перчатки, так как новых не выдают в достаточном колличестве.
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09.07.2020 17:01 Ответить
стираются даже одноразовые защитные костюмы... часто используются не медицинские, а малярные
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09.07.2020 17:36 Ответить
доведено коментаторами цензора: малярні чи інші бавовняні кращі за одноразові. Бо їх можна у шкафові просушить при температурі більше сотні за цельсієм. І вірусам - гамплик. А целофанове хай би собі наділо гебреюсус. одне - шоб бачили здалеку, а друге - шоб більше подібні виродки на світ не появлялися.
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09.07.2020 23:20 Ответить
вообще-то, использование многоразовых в разы повышает риск заразиться на всех этапах его повторной эксплуатации
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09.07.2020 23:24 Ответить
на премии себе потратили.. кто то еще этим ворам верит? может маски людям бесплатно раздавали или дез средства??
голобородько и его крадуцкие должны ответить за по закону за воровство и грабеж народа под прикрытием лжепандемии..
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09.07.2020 17:08 Ответить
54 млрд за несколько недель... голобородько - ты переплюнул всех предыдущих воров на должности презика..
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09.07.2020 17:09 Ответить
как же это гармонирует с соседней новостью!

Мир еще только в самом начале пандемии коронавируса, - главный инфекционист США Фаучи
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09.07.2020 17:13 Ответить
"Ковид": пилить не перепилить или почувствуй себя заражённой биомассой... https://maidanfire.blogspot.com
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09.07.2020 17:28 Ответить
Більшисть сабаков оприходував грошей..на мусарню
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09.07.2020 17:15 Ответить
38,17 млрд на "попореждення ковид",
а 2,7 млрд на доплату врачам...
писец какой то, 40 млрд просто украли..
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09.07.2020 17:18 Ответить
там нижче написано, що 35 млрд це на будівництво доріг.
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09.07.2020 17:56 Ответить
ну проскакувала новина що МВС виділили 2.7 млрд як доплату за ковід, адже поліцаям не вистачає грошей на масочки блеать.
цікаво а куди записані 1 млрд мін культури ?))
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09.07.2020 17:59 Ответить
не 38, а 3...
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09.07.2020 19:32 Ответить
На обеспечение лабораторий и апаратов иск.дыхания потратили вместе 0,750 миллиарда, а на строительство дорог 35 миллиардов, как будто езда на Мерседесах по этм дорогам это борьба с короновирусом? Портатили 35 миллиардов.Ну если счить, что когда едут депутаты министры и президент на работу по этим дорогам и распределяют налоги от которых крохи попадают на борьбу с короновирусом, Не честнее было бы принять бюджет, что на строительство дород добавляют 35 миллрд, а с фонда короновируса списывают, так нет они здесь моруют.
Кстати почему за метро,тролейбус надо платить,а за проезд по дорогам фур, самосвалов, мерседесов нет, нет ну акциз с бензина понятно, но их примерно 30 миллардов , а остальные с бюджета примерно 100 это столько сколько на медицыну,так не проще сделать дороги платные как в метро, а деньги направить людям на медицину, образование, пенсии, конечно же нет, а за кокой счет бандиты во власти на откатах будут харчеваться?, так еще другой плюс для бандюков, учитывая, что бюджет дефицитный на народ навесят кредиты под 18%, которые нам в жизнь не отдать, какая уж тут медицина, быть бы живым.
Такое правление власти бандюков называется доведение населения до нищеты, лишения его прав и свобод с целью дальнейшего уничтожения, одним словом геноцид.
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09.07.2020 17:19 Ответить
Гоп стоп переверцот бабушка здорова.... Вто это как называется
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09.07.2020 17:21 Ответить
то есть, те кто боролись с вирусом - получили в общей сложности 2,7 млрд, а 38,17 млрд - ушли непонятно куда, то есть их разворовали..
что это за "попередженння ковид" ? а?

врачам подачки, а барыгам - премии на 38 млрд..
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09.07.2020 17:22 Ответить
врачам не 2,7 млрд, а 170 млн. остальное-мусорам)
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09.07.2020 18:42 Ответить
Всё пошло на полицию. Хорошо Аваков устроился.
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09.07.2020 17:23 Ответить
Не всё. 38 лярдов зе!ля слямзил
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09.07.2020 19:37 Ответить
чи могло б таке статися, якби корона була дійсно неймовірно смертоносною?
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09.07.2020 17:28 Ответить
38 лярдов это чтобы скорые быстро доезжали до смертельно больных...
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09.07.2020 19:38 Ответить
Ви покажіть ті дороги за 35 млрд що побудували за 2 місяці?)
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09.07.2020 17:49 Ответить
Они по всей Украине - так и не показать сразу... Там латка, там латка и деньги все уже закончились.
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09.07.2020 19:40 Ответить
це 35 млрд тут і плюс 70 млрд дорожного фонду. А дороги де?
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09.07.2020 17:50 Ответить
Да не делайте мне нервы... Ну сколько, по вашему, можно построить дорог на жалкие 38 лярдов? Да вот - нате, заберите!!! Подавитесь вы вашей мелочью...
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09.07.2020 19:42 Ответить
Зебіли, ото в вас і миші... 😂
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09.07.2020 18:06 Ответить
отдать мусарам! ані самийє бєднийє!
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09.07.2020 18:16 Ответить
мусорятам 2,5 МИЛЛИАРДА грн, а врачам что спасают людей - 170 МИЛЛИОНОВ-в 10 раз меньше. Это все что надо знать о распиле бабок ослом и аваковым
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09.07.2020 18:40 Ответить
А у вас личная неприязнь к полиции? Похоже на то!!
Полицейские должкы быть защишены,потому что они должны работать! Охранять вас от грбителей ,воров и пр.! А также, наблюдать за соблюдением карантинных правил... Вы смеётесь,а родственникам умерших не смешно и врачам,которые из-за вас "смешливых"инфицируются не смешно. И людям,которые в "группах риска "не смешно.
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09.07.2020 21:04 Ответить
Гы.. А я-то гадаю что такое "меры предотвращения и борьбы с COVID-19"... Оказывается это на 99% ремонт дорог Уже выделили бы в отдельный пункт...
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09.07.2020 19:07 Ответить
Коса уже устала косить.
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09.07.2020 19:17 Ответить
я знаю на что потратили ...

Мінфін відзвітував про використання коштів із Фонду боротьби з COVID-19: витрачені 54 з 65 млрд грн - Цензор.НЕТ 8271
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09.07.2020 19:31 Ответить
Это еще не все...
Министерство культуры выделит 25 млн грн на помощь в реализации кинопроекта режиссера Олега Сенцова, который он представил на конкурсе в 2012 году, еще до своего заточения в России. Как написал на своей странице в Facebook глава Минкульта Александр Ткаченко, сценарий фильма носит название "Носорог".(криминальная драма)

Как отмечал в ноябре Сенцов, он будет снимать по одному кинофильму в год.
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09.07.2020 21:12 Ответить
Каким боком дороги к короне? Ясное дело 40 процентов отката на строительстве а так возврат в бюджет...
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09.07.2020 22:12 Ответить
а что тут непонятного?,фонд разворовали окружение Зеленского..
а отвечать будет Президент когда те убегут из Страны-а они убегут-это к бабке не ходи..
причём деньги-это не их деньги,это деньги налогоплательщиков-Народа Украины..
из чего возникает вполне резонный вопрос-когда вы все нажрётесь гады
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26.07.2020 16:00 Ответить
 
 