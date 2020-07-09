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Новости Коронавирус и карантин
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Мир еще только в самом начале пандемии коронавируса, - главный инфекционист США Фаучи

Мир еще только в самом начале пандемии коронавируса, - главный инфекционист США Фаучи

Мир все еще находится на начальном этапе пандемии коронавируса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в интервью итальянской газете "Коррьере делла сера" заявил американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом доктор Энтони Фаучи.

"Мы видим крупные вспышки в Бразилии, ЮАР и сейчас в Азии, поэтому мы пока в начале глобальной пандемии, которая, очень вероятно, усилится, прежде чем ослабеет", - сказал Фаучи.

Он отметил, что, если страны мира не будут вместе принимать скоординированные меры для сдерживания пандемии, вирус будет распространяться активно еще несколько месяцев.

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Кроме того, Фаучи указал, что вспышку коронавируса в США по-прежнему не удалось взять под контроль.

"Плохо то, что некоторые штаты в попытке возобновить деятельность начали действовать слишком быстро в том, что касается ослабления ограничений. Многие люди, в особенности молодежь, нарушали рекомендации. В результате мы видим рост числа инфицированных в таких штатах, как Калифорния, Аризона, Флорида и Техас", - сказал он.

США занимают первое место по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов среди всех стран мира. Согласно данным статистического сайта Worldometer, в США с начала вспышки вируса диагностировано более 3,1 млн случаев заражения, свыше 134 тыс. заболевших скончались.

карантин (16729) пандемия (113) США (26889) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Это кста тот чел что когда в Америке только появились первые-единичные случаи коронавируса и совершенно не было смертей то он сказал - "Мы потеряли время и теперь будем разгребать только последствия а они будут ужасные !" Не верить ему причин увы нет..
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09.07.2020 18:10
+2
Зе! Вірус буде ще 4 роки. Хоча...
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09.07.2020 17:08
+2
слухати цього виродка - себе не поважати
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09.07.2020 17:29
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Да уж.
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09.07.2020 16:47 Ответить
Неправда, это все придумал Черчиль
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09.07.2020 16:51 Ответить
на горбу стоит верблюд вдвое изогнулся ох совсем то не верблюд-Фаучи ипанулси
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09.07.2020 16:58 Ответить
Зе! Вірус буде ще 4 роки. Хоча...
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09.07.2020 17:08 Ответить
отакої,а "короновірусний фонд" вже майже пустий на сьогодні там залишилося всього 10% коштів
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09.07.2020 17:19 Ответить
ЮВТ еще несколько лет назад предсказала: "Всё пропало!"
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09.07.2020 17:09 Ответить
закопать её вместе с Вандой
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09.07.2020 17:20 Ответить
Ванда - це ваш коханець?
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09.07.2020 18:34 Ответить
Согласно исследованию ученых из Швеции и Германии, участок ДНК, который увеличивает риск тяжелого заболевания короновирусом, был передан от неандертальцев 60 000 лет назад.«Этот эффект скрещивания, который произошел 60 000 лет назад, все еще оказывает влияние сегодня», - сказал Джошуа Эйки, генетик из Принстонского университета .
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09.07.2020 17:18 Ответить
і попробуй перевір ...
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10.07.2020 08:49 Ответить
Верно! Америкосы еще только копят в себе заразу, чтоб разнести потом в мире!
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09.07.2020 17:21 Ответить
слухати цього виродка - себе не поважати
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09.07.2020 17:29 Ответить
Это кста тот чел что когда в Америке только появились первые-единичные случаи коронавируса и совершенно не было смертей то он сказал - "Мы потеряли время и теперь будем разгребать только последствия а они будут ужасные !" Не верить ему причин увы нет..
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09.07.2020 18:10 Ответить
Это тот чел. кторый финансировал китайскую лабораторию в Ухани - ту, на которой вирус был синтезирован
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10.07.2020 01:41 Ответить
Господи, каждый раз новость!
Давно известно, что пока нет вакцины-сыворотки, эпидемия будет продолжаться, пока 70-80% населения не получат естественный иммунитет.
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09.07.2020 18:17 Ответить
"и будут глады, моры и землетрясения по местам; все же это - начало болезней"
(Матф.24:8)
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09.07.2020 19:11 Ответить
Обана какие люди. Сам Фаучи засветился один из авторов коронки 12. друг Білла Гейтса Еще будет в трибунале в ООН подсудимым за созданую им и другими из корпорации СЕРІ пандемию в мире.
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09.07.2020 19:33 Ответить
Главный инфекционист США занимался бы эпидемией в США, а не пи@%жом в СМИ. Штаты почти на первом месте по инфицированным. Заберите к себе назад, на родину, свою Супрун - она вам быстро всё реформирует. И сразу снимутся все вопросы и сомнения. Их просто некому будет задавать... совсем некому
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09.07.2020 19:52 Ответить
реформує чи ні ,але прості народні методи американцям запропонує..

Клізму і записи молитв шаманів племені чероік..
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10.07.2020 08:51 Ответить
Іди почитай, що про тебе американці пишуть ...
Питають, де ті 2,2 мільйони смертей, які ти нарахував Штатам.
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09.07.2020 21:30 Ответить
Фаучі правий.
бо статистика каже,що колективного імунітету немає...

13 млн інфікованих для цього замало..
і навіть 130(зараз неофіційно)

це має бути 60 відсотків населення Землі..
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10.07.2020 08:48 Ответить
42 лікарні у Флориді повідоміли,що їм немає куди приймати пацієнтів((

А Губернатор заборонив повідомляти статистику по важкохворим..
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10.07.2020 08:53 Ответить
 
 