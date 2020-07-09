Мир еще только в самом начале пандемии коронавируса, - главный инфекционист США Фаучи

Мир все еще находится на начальном этапе пандемии коронавируса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в интервью итальянской газете "Коррьере делла сера" заявил американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом доктор Энтони Фаучи.

"Мы видим крупные вспышки в Бразилии, ЮАР и сейчас в Азии, поэтому мы пока в начале глобальной пандемии, которая, очень вероятно, усилится, прежде чем ослабеет", - сказал Фаучи.

Он отметил, что, если страны мира не будут вместе принимать скоординированные меры для сдерживания пандемии, вирус будет распространяться активно еще несколько месяцев.

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Кроме того, Фаучи указал, что вспышку коронавируса в США по-прежнему не удалось взять под контроль.

"Плохо то, что некоторые штаты в попытке возобновить деятельность начали действовать слишком быстро в том, что касается ослабления ограничений. Многие люди, в особенности молодежь, нарушали рекомендации. В результате мы видим рост числа инфицированных в таких штатах, как Калифорния, Аризона, Флорида и Техас", - сказал он.

США занимают первое место по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов среди всех стран мира. Согласно данным статистического сайта Worldometer, в США с начала вспышки вируса диагностировано более 3,1 млн случаев заражения, свыше 134 тыс. заболевших скончались.