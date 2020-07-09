Зеленский в Луцке пообещал ветеранам АТО/ООС расширение медпомощи и запрет развлекательных мероприятий в День памяти защитников Украины

В Луцке Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с ветеранами Волынской области, которые защищали территориальную целостность и независимость Украины в Донбассе, в зоне проведения АТО/ООС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Ветераны подняли ряд актуальных для них вопросов, прежде всего о доступе к медицинской помощи и улучшении социального обеспечения. Кроме трех действующих программ лечения, обсудили возможности для создания новой программы, которая покрывала бы дорогую медицинскую помощь для ветеранов с инвалидностью.

"Для государства это незначительная сумма по сравнению с тем, что вы отдали и отдаете Украине. Поэтому я здесь с вами согласен полностью ", - сказал Президент.

Также к Зеленскому обратилась мать одного из погибших воинов с просьбой об отмене развлекательных мероприятий и работы развлекательных заведений в День памяти защитников Украины 29 августа. Президент сообщил, что этот вопрос уже проработан, и День памяти защитников будет настоящим днем ​​почитания и скорби по тем, кто отдал за Украину самое ценное - свою жизнь.

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Глава государства подчеркнул, что недавно в Офисе Президента была создан Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших, который занимается помощью защитникам Украины. Зеленский ожидает, что Совет возьмет на себя основные вопросы коммуникации и будет помогать с решением актуальных проблем.