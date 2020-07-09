Зеленский в Луцке пообещал ветеранам АТО/ООС расширение медпомощи и запрет развлекательных мероприятий в День памяти защитников Украины
В Луцке Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с ветеранами Волынской области, которые защищали территориальную целостность и независимость Украины в Донбассе, в зоне проведения АТО/ООС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Ветераны подняли ряд актуальных для них вопросов, прежде всего о доступе к медицинской помощи и улучшении социального обеспечения. Кроме трех действующих программ лечения, обсудили возможности для создания новой программы, которая покрывала бы дорогую медицинскую помощь для ветеранов с инвалидностью.
"Для государства это незначительная сумма по сравнению с тем, что вы отдали и отдаете Украине. Поэтому я здесь с вами согласен полностью ", - сказал Президент.
Также к Зеленскому обратилась мать одного из погибших воинов с просьбой об отмене развлекательных мероприятий и работы развлекательных заведений в День памяти защитников Украины 29 августа. Президент сообщил, что этот вопрос уже проработан, и День памяти защитников будет настоящим днем почитания и скорби по тем, кто отдал за Украину самое ценное - свою жизнь.
Глава государства подчеркнул, что недавно в Офисе Президента была создан Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших, который занимается помощью защитникам Украины. Зеленский ожидает, что Совет возьмет на себя основные вопросы коммуникации и будет помогать с решением актуальных проблем.
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обещал....
обещал....
обещал....
обещал....
обещал....
обещал....
и это только за сегодня
Але, Вова, ты уже больше года как не выборах, а на посту
что ты сделал.... ?
что ты сделал.... ?
что ты сделал.... ?
что ты сделал.... ?
Йди собі лісом, чаморошне.
Российские спецслужбы продолжают использовать свои возможности в Украине для проведения информационных операций против Украинского государства.Как информирует https://censor.net/, об этом говорится в https://szru.gov.ua/news/news/zaava-sluzbi-zovnisnoi-rozvidki-ukraini1?fbclid=IwAR2H-AqGEemLMmopXzvPvDmPeE-82bYZxC8D2HpQqok6Q_keCdskdLk98N8 заявлении Службы внешней разведки Украины."Активизация многовекторной работы страны-агрессора в украинском информационном пространстве является признанием эффективности работы украинских спецслужб и попыткой использовать Украину для внешнего влияния на ход политических событий в мире", - говорится в сообщении.
Источник: https://censor.net/n3207197
Помню молодую семью с маленьким ребенком лет 7 возле супермаркета во время выборов 2019. как их маленькое дитя со смартфоном в руках бегала и прыгала от радости и кричала : - "мама ! папа ! наш Зеленский выиграл ! Слышите ! наш Зеленский выиграл ! а молодые родители стояли и улыбались от счастья.
А народ знает,що обіцянки, то є цяцянки.
Зеленский по обещал... по обещал... по обещал... по обещал... по обещал...
2020:
Зеленский по обещал... по обещал... по обещал... по обещал... по обещал...
2021:
Зеленский по обещал... по обещал... по обещал... по обещал... по обещал...
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Про це Ваврищук повідомив у коментарі Першому.
За словами ветерана, напередодні його повідомили про включення до списків учасників зустрічі з гарантом, згодом Ваврищуку зателефонував один з посадовців, що опікується в області справами ветеранів і сказав, що його зі списків вилучили, мовляв, заперечення мають в СБУ - "не пройшов спецперевірки".Ще за годину-півтори до мене знову зателефонували. Кажуть: я до списків таки включений. А вже сьогодні, коли я намагався потрапити в замок, мені чоловік на вході каже: вас немає у списку! І не пустили" - розповів ветеран.
Він додав:
"Мені сказали: з президентом можна говорити тільки на певні теми. Я так розумію, для того, аби розіграти "виставу" доброзичливості й лояльності. Кажуть: запитувати можна про теми соціального захисту, медичного обслуговування атовців, забезпечення житлом тощо. Я відмовився, бо мав до Зеленського цілий перелік запитань зовсім іншого типу, зокрема - хто зараз "торгує на крові", чому у час військового конфлікту скорочуються Збройні Сили, чому ув'язнені воїни та волонтери, а не "сидять" Медведчук і Портнов, чому діти ветеранів повинні складати ЗНО при вступі до вишів України, а діти ймовірних "сєпарів" ні та багато іншого. Про це я й сказав під час розмови з представником ОДА. А сьогодні от дізнаюся, що я уже не в списках..."
Як стало відомо вже сьогодні, зустріч із Зеленським на знак протесту та солідарності з Вадимом Ваврищуком залишив також голова Ківерцівської Спілки учасників АТО та волонтерів, учасник боїв за Піски у складі ДУК ПС Артур Завальний (позивний "Мисливець").
Нагадаємо, під час візиту на Волині президент Зеленський https://pershyj.com/p-zelenskii-na-volini-15-hvilin-na-oglyad-dorogi-44285 оглядав ремонт дороги міжнародного значення М19, а також будівництво дитсадка у селі Крупа.