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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский в Луцке пообещал ветеранам АТО/ООС расширение медпомощи и запрет развлекательных мероприятий в День памяти защитников Украины

Зеленский в Луцке пообещал ветеранам АТО/ООС расширение медпомощи и запрет развлекательных мероприятий в День памяти защитников Украины

В Луцке Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с ветеранами Волынской области, которые защищали территориальную целостность и независимость Украины в Донбассе, в зоне проведения АТО/ООС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Ветераны подняли ряд актуальных для них вопросов, прежде всего о доступе к медицинской помощи и улучшении социального обеспечения. Кроме трех действующих программ лечения, обсудили возможности для создания новой программы, которая покрывала бы дорогую медицинскую помощь для ветеранов с инвалидностью.

"Для государства это незначительная сумма по сравнению с тем, что вы отдали и отдаете Украине. Поэтому я здесь с вами согласен полностью ", - сказал Президент.

Также к Зеленскому обратилась мать одного из погибших воинов с просьбой об отмене развлекательных мероприятий и работы развлекательных заведений в День памяти защитников Украины 29 августа. Президент сообщил, что этот вопрос уже проработан, и День памяти защитников будет настоящим днем ​​почитания и скорби по тем, кто отдал за Украину самое ценное - свою жизнь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил разработать "глобальный план" по решению проблем ветеранов и семей погибших военных. ФОТО

Глава государства подчеркнул, что недавно в Офисе Президента была создан Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших, который занимается помощью защитникам Украины. Зеленский ожидает, что Совет возьмет на себя основные вопросы коммуникации и будет помогать с решением актуальных проблем.

Автор: 

ветераны (1111) Зеленский Владимир (20525) Волынская область (997)


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Топ комментарии
+22
Зеленский в Луцке пообещал ветеранами АТО/ООС расширение медпомощи и запрет развлекательных мероприятий в День памяти защитников Украины - Цензор.НЕТ 6802
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09.07.2020 16:49
+17
Зеленский в Луцке пообещал ветеранами АТО/ООС расширение медпомощи и запрет развлекательных мероприятий в День памяти защитников Украины - Цензор.НЕТ 7995
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09.07.2020 16:43
+14
Зеленский в Луцке пообещал ветеранами АТО/ООС расширение медпомощи и запрет развлекательных мероприятий в День памяти защитников Украины - Цензор.НЕТ 6857
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09.07.2020 16:43
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Зеленский в Луцке пообещал ветеранами АТО/ООС расширение медпомощи и запрет развлекательных мероприятий в День памяти защитников Украины - Цензор.НЕТ 7995
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09.07.2020 16:43 Ответить
як це "запрет"?? що, квартала та сватів - не буде в цей день, та день пам'яті жертв голодомору?
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09.07.2020 16:53 Ответить
Будуть, але на расії, де всі друзі нелоха, заслужені-перезаслужені артисти, знімають штани перед окупантом.
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09.07.2020 18:15 Ответить
Зеленский

обещал....
обещал....
обещал....
обещал....
обещал....
обещал....
и это только за сегодня

Але, Вова, ты уже больше года как не выборах, а на посту

что ты сделал.... ?
что ты сделал.... ?
что ты сделал.... ?

что ты сделал.... ?
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09.07.2020 16:53 Ответить
Зеленский в Луцке пообещал ветеранами АТО/ООС расширение медпомощи и запрет развлекательных мероприятий в День памяти защитников Украины - Цензор.НЕТ 6857
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09.07.2020 16:43 Ответить
Зеленский в Луцке пообещал ветеранами АТО/ООС расширение медпомощи и запрет развлекательных мероприятий в День памяти защитников Украины - Цензор.НЕТ 8075
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09.07.2020 16:44 Ответить
Зеленский в Луцке пообещал ветеранам АТО/ООС расширение медпомощи и запрет развлекательных мероприятий в День памяти защитников Украины - Цензор.НЕТ 1792
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09.07.2020 17:11 Ответить
Оно снова сбежит из Киева и на марш ветеранов, и на 29 августа, и на Покрова.
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09.07.2020 16:45 Ответить
попросите его свалить в закат. он и это на автомате пообещает. обещун зеленый
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09.07.2020 16:46 Ответить
Вже ніхто тобі, Зеленський, не вірить.
Йди собі лісом, чаморошне.
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09.07.2020 16:48 Ответить
Зеленский в Луцке пообещал ветеранами АТО/ООС расширение медпомощи и запрет развлекательных мероприятий в День памяти защитников Украины - Цензор.НЕТ 6802
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09.07.2020 16:49 Ответить
С Зеленским понятно, непонятно, почему цензор про Петькиным плёнки молчит? https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/9/7258748/
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09.07.2020 16:51 Ответить
а навіщо ці фейки з кремля, та ще тупо сшиті на примитивньому рівні? ти ще почни верещати про "распятих малчикафф".. якраз 6-та річницця))
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09.07.2020 16:55 Ответить
Ну, Верещук то пригодились. 😁😁😁
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09.07.2020 16:58 Ответить
корабельные сосны не в счет...
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09.07.2020 17:02 Ответить
Бєнядіктова знайшла вже плівки розмов Порошенка зі Сталіним?
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09.07.2020 16:56 Ответить
І з Гітлером та Черчілем у Лєнінграді коли була блокада 1942 році.
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09.07.2020 17:06 Ответить
так вон для зеленоглазых в 15.47 новость )
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09.07.2020 16:57 Ответить
Зеленский в Луцке пообещал ветеранами АТО/ООС расширение медпомощи и запрет развлекательных мероприятий в День памяти защитников Украины - Цензор.НЕТ 6456
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09.07.2020 17:03 Ответить
И вы не удивитесь, если завтра узнаете, что Порошенко...... тайно посещал Бин-Ладана !! 😂
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09.07.2020 18:54 Ответить
...таємно від дружини.
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09.07.2020 21:52 Ответить
Цензор - НЕ молчит)

Российские спецслужбы продолжают использовать свои возможности в Украине для проведения информационных операций против Украинского государства.Как информирует https://censor.net/, об этом говорится в https://szru.gov.ua/news/news/zaava-sluzbi-zovnisnoi-rozvidki-ukraini1?fbclid=IwAR2H-AqGEemLMmopXzvPvDmPeE-82bYZxC8D2HpQqok6Q_keCdskdLk98N8 заявлении Службы внешней разведки Украины."Активизация многовекторной работы страны-агрессора в украинском информационном пространстве является признанием эффективности работы украинских спецслужб и попыткой использовать Украину для внешнего влияния на ход политических событий в мире", - говорится в сообщении.
Источник: https://censor.net/n3207197
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09.07.2020 17:12 Ответить
Моника Оманская ездит и всем всё обещает! Как вы думаете прокатит ещё раз? Я думаю что нет !
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09.07.2020 16:51 Ответить
А я думаю, что для идиотов с китайскими смартфонами в троллейбусе прокатит. А таких очень много, во всяком случае было год назад.
Помню молодую семью с маленьким ребенком лет 7 возле супермаркета во время выборов 2019. как их маленькое дитя со смартфоном в руках бегала и прыгала от радости и кричала : - "мама ! папа ! наш Зеленский выиграл ! Слышите ! наш Зеленский выиграл ! а молодые родители стояли и улыбались от счастья.
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09.07.2020 17:40 Ответить
так он и обещал обещать . зебилы должны быть довольны
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09.07.2020 18:24 Ответить
Как предыдущий стал, все обещает,обещает.
А народ знает,що обіцянки, то є цяцянки.
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09.07.2020 16:55 Ответить
Лайно. ЗЕленое лайно.
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09.07.2020 16:57 Ответить
Обіцяв обіцяє і буде обіцяти ..))))))))))
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09.07.2020 16:58 Ответить
"Обіцяти" і "обісцяти" -- це дуже різні речі.
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09.07.2020 21:54 Ответить
Зеленский в Луцке пообещал ветеранами АТО/ООС расширение медпомощи и запрет развлекательных мероприятий в День памяти защитников Украины - Цензор.НЕТ 8596
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09.07.2020 16:59 Ответить
в подводной лодке(при эвакуации)-совсем другие иллюминаторы
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09.07.2020 17:03 Ответить
То броньовик з кортежу.
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09.07.2020 21:55 Ответить
Зеленский в Луцке пообещал ветеранами АТО/ООС расширение медпомощи и запрет развлекательных мероприятий в День памяти защитников Украины - Цензор.НЕТ 9261
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09.07.2020 17:05 Ответить
Зеленский в Луцке пообещал ветеранами АТО/ООС расширение медпомощи и запрет развлекательных мероприятий в День памяти защитников Украины - Цензор.НЕТ 457
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09.07.2020 17:07 Ответить
Очередная реприза!
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09.07.2020 17:08 Ответить
Зеленский в Луцке пообещал ветеранам АТО/ООС расширение медпомощи и запрет развлекательных мероприятий в День памяти защитников Украины - Цензор.НЕТ 4859
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09.07.2020 17:09 Ответить
Єрмак наче мапу читає разом з чуваком обклієним сигнальними стрічками, а преЗедент схоже у смартфоні грається, йому не цікаво
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09.07.2020 18:49 Ответить
2019:
Зеленский по обещал... по обещал... по обещал... по обещал... по обещал...

2020:
Зеленский по обещал... по обещал... по обещал... по обещал... по обещал...
2021:
Зеленский по обещал... по обещал... по обещал... по обещал... по обещал...
...
...
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09.07.2020 17:09 Ответить
Хтось ще вірить в ці бескінечні передвиборні обіцянки зебанди?
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09.07.2020 17:21 Ответить
Петя тоже обещал - даже медали раздал. правда на коробочки денег зажал, а в полиэтиленовых пакетиках роздал, да и то так на чернила ведь потратился ,грамоты подписывая.....
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09.07.2020 17:56 Ответить
ух ты, ашь пиджак завернулся. оно меня разочаровало.
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09.07.2020 18:23 Ответить
Учасника оборони ДАП, голову Волинської спілки ветеранів АТО Вадима Ваврищука не впустили на зустріч з президентом Зеленським у Луцькому замку.
Про це Ваврищук повідомив у коментарі Першому.
За словами ветерана, напередодні його повідомили про включення до списків учасників зустрічі з гарантом, згодом Ваврищуку зателефонував один з посадовців, що опікується в області справами ветеранів і сказав, що його зі списків вилучили, мовляв, заперечення мають в СБУ - "не пройшов спецперевірки".Ще за годину-півтори до мене знову зателефонували. Кажуть: я до списків таки включений. А вже сьогодні, коли я намагався потрапити в замок, мені чоловік на вході каже: вас немає у списку! І не пустили" - розповів ветеран.
Він додав:
"Мені сказали: з президентом можна говорити тільки на певні теми. Я так розумію, для того, аби розіграти "виставу" доброзичливості й лояльності. Кажуть: запитувати можна про теми соціального захисту, медичного обслуговування атовців, забезпечення житлом тощо. Я відмовився, бо мав до Зеленського цілий перелік запитань зовсім іншого типу, зокрема - хто зараз "торгує на крові", чому у час військового конфлікту скорочуються Збройні Сили, чому ув'язнені воїни та волонтери, а не "сидять" Медведчук і Портнов, чому діти ветеранів повинні складати ЗНО при вступі до вишів України, а діти ймовірних "сєпарів" ні та багато іншого. Про це я й сказав під час розмови з представником ОДА. А сьогодні от дізнаюся, що я уже не в списках..."
Як стало відомо вже сьогодні, зустріч із Зеленським на знак протесту та солідарності з Вадимом Ваврищуком залишив також голова Ківерцівської Спілки учасників АТО та волонтерів, учасник боїв за Піски у складі ДУК ПС Артур Завальний (позивний "Мисливець").
Нагадаємо, під час візиту на Волині президент Зеленський https://pershyj.com/p-zelenskii-na-volini-15-hvilin-na-oglyad-dorogi-44285 оглядав ремонт дороги міжнародного значення М19, а також будівництво дитсадка у селі Крупа.
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09.07.2020 18:31 Ответить
А що ,не міг хитріше бути сказав би про пільги ,а при зустрічі про реальне ,що болить.Попер танком ,а тре було , як снайпер.
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09.07.2020 19:03 Ответить
https://youtu.be/kgOSrw9Q8rc https://youtu.be/Gbv5ZQ_eUbQ
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09.07.2020 18:40 Ответить
і ви ще досі розмірковуєте що цей ******** якось змінить своє ставлення до справжніх українців?
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09.07.2020 18:49 Ответить
Ключевое слово - "пообещал".
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10.07.2020 01:21 Ответить
 
 