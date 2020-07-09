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Представитель МВФ Люнгман об условиях сотрудничества после отставки Смолия: Украина должна сохранить текущую модель управления центральным банком

Представитель МВФ Люнгман об условиях сотрудничества после отставки Смолия: Украина должна сохранить текущую модель управления центральным банком

Официальный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что для выполнения условий программы Stand by и получить оставшееся финансирование Украина должна, как минимум, сохранить текущую модель управления центральным банком, а также не отходить от принципов инфляционного таргетирования и плавающего валютного курса.

Об этом Люнгман заявил в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

"Программа базируется на этих параметрах. Мы убеждены, что модель управления центробанком и система управления монетарным и финансовым секторами соответствуют экономическим интересам Украины", - сказал Люнгман.

По его словам, для того, чтобы эта модель работала центробанк должен иметь уверенность в том, что он сможет принимать "тяжелые, но необходимые решение без политически мотивированных последствий".

"Независимость центробанка – это не абстрактная концепция. Существует четкая связь между независимостью центрального банка и экономическими результатами", - отметил Люнгман.

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Автор: 

МВФ (3335) Смолий Яков (138) Люнгман Йоста (35)


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Представитель МВФ Люнгман об условиях сотрудничества после отставки Смолия: Украина должна сохранить текущую модель управления центральным банком - Цензор.НЕТ 9267
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09.07.2020 17:07 Ответить
Какая досада для зебельни. В августе Смолия приглашают на заседание директората МВФ для предварительного обсуждения возможностей кредитования Украины и др.
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09.07.2020 17:09 Ответить
Для нормальных сторонников Зе в этом нет никакой досады и/или проблемы, также, как этого для них нет в словах данного представителя МВФ. Он всё правильно сказал, и я думаю, что Зе и иже с ним не станут против этого возражать.
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09.07.2020 17:13 Ответить
На словах, звичайно, ні, а робити будуть протилежне. Такий досвідчений зебот мав би вже знати основне правило зебанди - на чорне казати біле. ''Нормаюьних' прихильників зеленського не їснує в природі
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09.07.2020 17:19 Ответить
Пока что, порохонутая, я вижу, что говорить на чёрное белое именно твой удел. Нормальных порохонутых в Природе нет, а посему их мнение о сторонниках Зе меня не волнует. Никаких фактов, как обычно, у тебя нет.
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10.07.2020 07:25 Ответить
https://twitter.com/5AllanLeVito
https://twitter.com/5AllanLeVito vAnilla Love t
https://twitter.com/5AllanLeVito @5AllanLeVito

Немного «независимости банковской системы».

Зеленский: ипотека и у коммерческих, и у государственных банков должна быть не выше 10%.
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09.07.2020 17:23 Ответить
а инфляция 11%!
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09.07.2020 18:28 Ответить
 
 