Представитель МВФ Люнгман об условиях сотрудничества после отставки Смолия: Украина должна сохранить текущую модель управления центральным банком

Официальный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что для выполнения условий программы Stand by и получить оставшееся финансирование Украина должна, как минимум, сохранить текущую модель управления центральным банком, а также не отходить от принципов инфляционного таргетирования и плавающего валютного курса.

Об этом Люнгман заявил в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

"Программа базируется на этих параметрах. Мы убеждены, что модель управления центробанком и система управления монетарным и финансовым секторами соответствуют экономическим интересам Украины", - сказал Люнгман.

По его словам, для того, чтобы эта модель работала центробанк должен иметь уверенность в том, что он сможет принимать "тяжелые, но необходимые решение без политически мотивированных последствий".

"Независимость центробанка – это не абстрактная концепция. Существует четкая связь между независимостью центрального банка и экономическими результатами", - отметил Люнгман.

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