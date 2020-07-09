Бабиков: я никогда не заключал договора с Януковичем и никогда с ним не общался. ДОКУМЕНТ

Первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков утверждает, что не входил в основную группу адвокатов, защищавших беглого президента Виктора Януковича и привлекался только когда нужно было подать документы или принять участие "в ответвлении процесса".

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Постараюсь объяснить, в чем заключалась моя работа в адвокатском бюро. Я работал там как сотрудник по трудовому договору. Соответственно, никогда не заключал договора с этим клиентом (Виктором Януковичем. - Ред.) и никогда с ним не общался", - сказал Бабиков.

По его словам, в адвокатском объединении была группа из 5-6 защитников, занимавшихся делами Януковича, в которую сам Бабиков не входил.

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"У меня были, в основном, другие клиенты и другие уголовные производства. Но естественно, в ряде случаев, когда адвокаты заняты в одном процессе, и необходимо подать какие-то документы или нужно принять участие в ответвлении процесса, - в таких случаях привлекаются другие адвокаты - в зависимости от загрузки. И вот об этих фактах у нас все раструбили и показали", - говорит Бабиков.

Замглавы ГБР предоставил Цензор.НЕТ документ от Генпрокуратуры, датированный 2018 годом, в котором говорится, что Янукович не привлекал его к делу.

Бабиков утверждает, что не общается с бывшими коллегами по объединению "Авер Лекс".

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"Все дела, в которых фигурируют адвокаты адвокатского объединения "Авер Лекс", не проходят через мою почту. Я не провожу по ним совещания, не заслушиваю. Как только я пришел на должность первого заместителя, был проработан весь реестр дел, где я принимал участие как заявитель, свидетель, потерпевший, адвокат и защитник. И все эти дела находятся вне пределов моей компетенции", - говорит он.

Полный текст интервью с Александром Бабиковым читайте здесь.