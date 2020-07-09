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Бабиков: я никогда не заключал договора с Януковичем и никогда с ним не общался. ДОКУМЕНТ

Бабиков: я никогда не заключал договора с Януковичем и никогда с ним не общался. ДОКУМЕНТ

Первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков утверждает, что не входил в основную группу адвокатов, защищавших беглого президента Виктора Януковича и привлекался только когда нужно было подать документы или принять участие "в ответвлении процесса".

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Постараюсь объяснить, в чем заключалась моя работа в адвокатском бюро. Я работал там как сотрудник по трудовому договору. Соответственно, никогда не заключал договора с этим клиентом (Виктором Януковичем. - Ред.) и никогда с ним не общался", - сказал Бабиков.

По его словам, в адвокатском объединении была группа из 5-6 защитников, занимавшихся делами Януковича, в которую сам Бабиков не входил.

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"У меня были, в основном, другие клиенты и другие уголовные производства. Но естественно, в ряде случаев, когда адвокаты заняты в одном процессе, и необходимо подать какие-то документы или нужно принять участие в ответвлении процесса, - в таких случаях привлекаются другие адвокаты - в зависимости от загрузки. И вот об этих фактах у нас все раструбили и показали", - говорит Бабиков.

Замглавы ГБР предоставил Цензор.НЕТ документ от Генпрокуратуры, датированный 2018 годом, в котором говорится, что Янукович не привлекал его к делу.

Бабиков: я никогда не заключал договора с Януковичем и никогда с ним не общался 01

Бабиков утверждает, что не общается с бывшими коллегами по объединению "Авер Лекс".

Также на Цензор.НЕТ: Бабиков признавал, что по Семочко нет состава преступления, - руководитель следственной группы ГБР Корецкий

"Все дела, в которых фигурируют адвокаты адвокатского объединения "Авер Лекс", не проходят через мою почту. Я не провожу по ним совещания, не заслушиваю. Как только я пришел на должность первого заместителя, был проработан весь реестр дел, где я принимал участие как заявитель, свидетель, потерпевший, адвокат и защитник. И все эти дела находятся вне пределов моей компетенции", - говорит он.

Полный текст интервью с Александром Бабиковым читайте здесь.

Автор: 

адвокат (1432) Янукович Виктор (30789) ГБР (3007) Бабиков Александр (76)


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Топ комментарии
+12
Красава!!!ЗеДятлы поверили.😊😁🤣😂
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09.07.2020 17:13
+11
Вырвано кароче "из кантекста". Происки.
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09.07.2020 17:13
+11
звідки ти вилізло, лахта?
Бабиков: я никогда не заключал договора с Януковичем и никогда с ним не общался - Цензор.НЕТ 8324
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09.07.2020 17:20
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Вырвано кароче "из кантекста". Происки.
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09.07.2020 17:13 Ответить
имеете в виду CONTEXта
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09.07.2020 17:15 Ответить
Красава!!!ЗеДятлы поверили.😊😁🤣😂
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09.07.2020 17:13 Ответить
Ха Цензор освежите этому подонку Бабикову его память которая закоротилась как он тут и не раз звиздел какой Витек жертва аборта и "пострадавший"...
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09.07.2020 18:07 Ответить
ха-ха)) а незодавно він навіть не заперечував це))
Также прокурор Офиса генпрокурора Алексей Донской отметил, что в судебных заседаниях несколько раз пересекался с Бабиковым, когда тот защищал Януковича.
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09.07.2020 17:15 Ответить
12 февраля журналисты проекта "Слідство.Інфо" опубликовали видео и документы, в которых утверждается, что недавно назначенный заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков неоднократно представлял интересы беглого президента Виктора Януковича в суде.
Редакция получила материалы из судебных заседаний по делам Януковича с участием адвоката Бабикова, где последний оправдывал побег экс-президента.
Журналисты утверждают, что Бабиков представлял интересы Януковича по меньшей мере по двум делам: превышение власти во время Революции достоинства и покушение на жизнь экс-президента и его охранника в начале 2014 года. Кроме того, по словам бывшего руководителя управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка, Бабиков представлял интересы Януковича по делам о захвате государственной власти и "диктаторских законах" 16 января.
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09.07.2020 17:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wGoY_hXemtc
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09.07.2020 17:17 Ответить
Бабиков: я никогда не заключал договора с Януковичем и никогда с ним не общался - Цензор.НЕТ 7109
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09.07.2020 17:16 Ответить
Нє, в основному ви корисні ідіоти.
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09.07.2020 17:19 Ответить
звідки ти вилізло, лахта?
Бабиков: я никогда не заключал договора с Януковичем и никогда с ним не общался - Цензор.НЕТ 8324
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09.07.2020 17:20 Ответить
Бабиков: я никогда не заключал договора с Януковичем и никогда с ним не общался - Цензор.НЕТ 2368
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09.07.2020 17:20 Ответить
І ти повірив ***** на слово?
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09.07.2020 17:29 Ответить
Ну ваше стадо же поверило
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09.07.2020 18:24 Ответить
***** , оказыццо - бАльшой спец по украинской политике шобы кого-то кроме откровенных ********** его мнение интересовало и влияло на выбор !
Я не вижу никакой разницы между Пепой в 2015 (когда он подмахивал минские писюльки) и Кловуном сегодня . Обое рябое : просто один опытный и хитрый лицемер , а второй наивный и малопонимающий (в общественных делах) но искренний ... и трудно сказать , что опаснее для страны .
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09.07.2020 20:01 Ответить
Так це правда.
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09.07.2020 17:20 Ответить
таки да,кацапа...другое дело шо некоторые за деньги,но большинство по бестолковости ума
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09.07.2020 17:25 Ответить
Не допоможе.
Зміна влади відбудеться в Україні.
Наступним Президентом України буде обраний Порошенко П.О.
І буде бігати це чаморошне по судам.
О таке життя його очікує.
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09.07.2020 17:19 Ответить
Таких брехунів і циніков у владі ще не було.
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09.07.2020 17:24 Ответить
Ну на нет и суда нет.
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09.07.2020 17:25 Ответить
та оно и волонтёр в третьем поколении...если надо бенедиктова справкой с печатью подтвердит.
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09.07.2020 17:31 Ответить
быдло ватное и зеленое схавает
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09.07.2020 17:33 Ответить
Бабіков: я ніколи не укладав договору з Януковичем і ніколи з ним не спілкувався - Цензор.НЕТ 1636
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09.07.2020 17:52 Ответить
"подать какие-то документы или нужно принять участие в ответвлении процесса" - в чистом виде защита интересов яныка, что подпадает под понятие оказание юридической помощи., А то что договора с самим дважды несудимым беглым президентом нет, то это говорит лишь о хитромудрости схем этой юридической конторы. Чудак не знает куда он попал, скоро будет рассказывать. что по поручению адвокатов яныка носил и подавал не документы, а пиццу.
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09.07.2020 18:00 Ответить
А вот сейчас Януковичу обидно было.
Он Бабикову столько бабла отвалил за свою защиту в суде, а Бабиков оказывается его знать не хочет.
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09.07.2020 18:32 Ответить
Відсутні дані і не був - це дві великі різниці. Тому і формулювання таке розмите, навсяк випадок...
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09.07.2020 18:38 Ответить
Час якутки-гпу сплив після заяви "доказувати свою невинуватість", тікай бі-бі, тікай! Коробки з-під бананів для речей можна взяти на "Шайбі", до Резницької 2 кроки, не дякуй.
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09.07.2020 19:07 Ответить
Бабіков: я ніколи не укладав договору з Януковичем і ніколи з ним не спілкувався - Цензор.НЕТ 1426
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09.07.2020 19:10 Ответить
Да и не было в Украине никакого Януковича...
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09.07.2020 21:55 Ответить
 
 