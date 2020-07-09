В Черновцах сотрудник военкомата попался на взятке 2,7 тыс. долл. за помощь в уклонении от призыва, - Нацполиция. ФОТО
В Черновцах правоохранители задокументировали коррупционную деятельность 44-летнего сотрудника отделения комплектования одного из военных комиссариатов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
За денежное вознаграждение правонарушитель обещал решить вопрос о непрохождения срочной военной службы призывниками и уже получил 1000 долларов взятки.
Сегодня, 9 июля, утром во время получения очередной части взятки в размере 1700 долларов чиновника задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Сейчас полицейские проводят неотложные следственные действия. Правоохранители осуществляют обыски по месту работы и жительства задержанного. Решается вопрос сообщении злоумышленнику о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.
По данному факту следователи Нацполиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 3 статьи 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
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