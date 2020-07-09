РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11652 посетителя онлайн
Новости
1 241 20

Минфин ставит задачу - до 2023 года Украина должна получить кредитный рейтинг инвестиционного класса, - Марченко

Минфин ставит задачу - до 2023 года Украина должна получить кредитный рейтинг инвестиционного класса, - Марченко

Министерство финансов старается выстроить ситуацию, при которой сможет продолжать заимствовать на рыночных условиях, снижая ставку доходности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Сегодня" заявил глава ведомства Сергей Марченко.

"Для этого важно показать, что государство является эффективным заемщиком и готово заимствовать на выгодных для себя рыночных условиях. Наша ключевая задача - создать рынок, который бы в любой период времени давал возможность брать займы", - отметил министр.

Марченко заявил, что это нормальная практика успешных стран - брать в долг, то есть вопрос не в том, чтобы закрыться в собственных доходах. Задача Украины - быть эффективным заемщиком.

"Мы ставим амбициозную задачу в нашей Стратегии до 2023 года - получить кредитный рейтинг инвестиционного класса. Инструментарий для этого - макростабильность, экономический рост, рост благосостояния граждан и платежеспособность, готовность вовремя выполнять долговые обязательства. Это очень важно. Кредиторы в первую очередь смотрят на платежную порядочность страны-должника", - объяснил глава Минфина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минфин отчитался об использовании средств из Фонда борьбы с COVID-19: потрачены 54 из 65 млрд грн. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Минфин (1556) Марченко Сергей (299)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
Минфин ставит задачу - до 2023 года Украина должна получить кредитный рейтинг инвестиционного класса, - Марченко - Цензор.НЕТ 8740
показать весь комментарий
09.07.2020 17:25
+6
клоуны разговорного жанра..
показать весь комментарий
09.07.2020 17:25
+5
Абсолютная утопия.
показать весь комментарий
09.07.2020 17:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Абсолютная утопия.
показать весь комментарий
09.07.2020 17:23 Ответить
Зеленский снова намекает, что курс гривны будет 30 за 1 доллар и это "... прописано в бюджете"

Бюджет с курсом 30.2 при номинальном 26,8 принимался для скрытия факта превышение уровня дефицита бюджета. Но ситуация изменилась.
В нынешних условиях, при падении бюджетных и валютных поступлений, при тотальном "схематозе" в налоговой и таможне, для выхода на плановые бюджетные показатели дефицита бюджета нужно установление курса 48,3 гривни за 1 доллар.

Служба материально-технического обеспечения Южного военного округа ВС РФ начала подготовительные мероприятия по прокладке временного водопровода из Тайганского в Симферопольское водохранилище.

Нами получены подтвержденные данные о полном затоплении объекта "Кливаж" состоянием на 01.03.2020 г. Суммарная концентрация радионуклидов в водоносных горизонтах прилегающей территории, при заборе на расстоянии 5 км от объекта составил 20-34*103 Бк/кг. Это означает что низкорадиоактивная вода поступает в горизонты питьевой воды.
показать весь комментарий
09.07.2020 17:24 Ответить
Ну почему ? Если продавать землю Украины , можно получить кредитный рейтинг инвестиционного класса . Интересно , бабушки в селе догадываются об угрозе ?
показать весь комментарий
09.07.2020 17:27 Ответить
тут скорее абсолютная тупица. Успешные те, кто дают взаймы, а не отрабатывают долги. Пропаганда-дурилово.
показать весь комментарий
09.07.2020 17:28 Ответить
Вы думаете в 23 вы ещё будете у власти? Молитесь хоть дожить.
показать весь комментарий
09.07.2020 17:24 Ответить
пнх
показать весь комментарий
09.07.2020 17:24 Ответить
Минфин ставит задачу - до 2023 года Украина должна получить кредитный рейтинг инвестиционного класса, - Марченко - Цензор.НЕТ 8740
показать весь комментарий
09.07.2020 17:25 Ответить
клоуны разговорного жанра..
показать весь комментарий
09.07.2020 17:25 Ответить
Бгыыыыы )). Ну-ну ))
показать весь комментарий
09.07.2020 17:26 Ответить
Для этого важно показать, что государство является эфф ективным заемщиком Для етого много ума не надо чтобы нахвататься кредитов а потом обявить себя банкротом и оказаться в драных штанах у разбитого корыта. Я даже знаю из своих знакомых нескольких таких эфэктивных заемщиков, а в результате банкротов скрывающихся от банков и коллекторов.
показать весь комментарий
09.07.2020 17:30 Ответить
Сидит такой Марченко. Жрет шаурму, и мечтает: вот хорошо то как, возьму я в долг миллиард, а 40 миллионов его отдадут. Ученик Бени, и зеленого продавца туалетной бумаги.
показать весь комментарий
09.07.2020 17:31 Ответить
..."Мы ставим амбициозную задачу... брать в долг." Есть чем гордиться.
показать весь комментарий
09.07.2020 17:31 Ответить
В ломбарде.
показать весь комментарий
09.07.2020 17:32 Ответить
"Инструментарий для этого - макростабильность, экономический рост, рост благосостояния граждан и платежеспособность, готовность вовремя выполнять долговые обязательства. Это очень важно"

Макростабильность - какая стабильность, у вас 7 пятниц на неделе
Экономический рост - в минус, экономика уже просела на несколько %
Благосостояие граждан - в минус, к тому же власть открыто заявляет что курс упадет до 30
Платежеспособность - вы уже задолжали и инвесторам и шахтерам и врачам
Готовность вовремя выполнять долговые обязательства - тупо напечатаете денег, в результате девальвация и обнищание населения.
Короче из той же серии сказок про рост экономики на 40 % и победы над коррупцией.
показать весь комментарий
09.07.2020 17:34 Ответить
Т.е. минфин ставит задачу убрать Зе как можно скорее?
показать весь комментарий
09.07.2020 17:40 Ответить
Гы.
Инвесторы рванули в Швецию в результате ее отказа от дурантина.
Нацбанк офуевает не успевая скупать доллары.
Крона выросла на 20%.
От бабла некуда деваться, не существует столько проектов, куда можно было бы его направить.
показать весь комментарий
09.07.2020 17:46 Ответить
Пи з пецц!
Эти суки думают не о том, как бюджет Украины сделать бездефицитным, а как побольше одолжить в 2023!
показать весь комментарий
09.07.2020 18:03 Ответить
мечты, мечты... Где ваша сладость? Один вже мріяв про 40% росту. І де він.
показать весь комментарий
09.07.2020 19:16 Ответить
Зелені думкою багатіють.
показать весь комментарий
09.07.2020 21:48 Ответить
 
 