Минфин ставит задачу - до 2023 года Украина должна получить кредитный рейтинг инвестиционного класса, - Марченко

Министерство финансов старается выстроить ситуацию, при которой сможет продолжать заимствовать на рыночных условиях, снижая ставку доходности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Сегодня" заявил глава ведомства Сергей Марченко.

"Для этого важно показать, что государство является эффективным заемщиком и готово заимствовать на выгодных для себя рыночных условиях. Наша ключевая задача - создать рынок, который бы в любой период времени давал возможность брать займы", - отметил министр.

Марченко заявил, что это нормальная практика успешных стран - брать в долг, то есть вопрос не в том, чтобы закрыться в собственных доходах. Задача Украины - быть эффективным заемщиком.

"Мы ставим амбициозную задачу в нашей Стратегии до 2023 года - получить кредитный рейтинг инвестиционного класса. Инструментарий для этого - макростабильность, экономический рост, рост благосостояния граждан и платежеспособность, готовность вовремя выполнять долговые обязательства. Это очень важно. Кредиторы в первую очередь смотрят на платежную порядочность страны-должника", - объяснил глава Минфина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минфин отчитался об использовании средств из Фонда борьбы с COVID-19: потрачены 54 из 65 млрд грн. ИНФОГРАФИКА