Минфин ставит задачу - до 2023 года Украина должна получить кредитный рейтинг инвестиционного класса, - Марченко
Министерство финансов старается выстроить ситуацию, при которой сможет продолжать заимствовать на рыночных условиях, снижая ставку доходности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Сегодня" заявил глава ведомства Сергей Марченко.
"Для этого важно показать, что государство является эффективным заемщиком и готово заимствовать на выгодных для себя рыночных условиях. Наша ключевая задача - создать рынок, который бы в любой период времени давал возможность брать займы", - отметил министр.
Марченко заявил, что это нормальная практика успешных стран - брать в долг, то есть вопрос не в том, чтобы закрыться в собственных доходах. Задача Украины - быть эффективным заемщиком.
"Мы ставим амбициозную задачу в нашей Стратегии до 2023 года - получить кредитный рейтинг инвестиционного класса. Инструментарий для этого - макростабильность, экономический рост, рост благосостояния граждан и платежеспособность, готовность вовремя выполнять долговые обязательства. Это очень важно. Кредиторы в первую очередь смотрят на платежную порядочность страны-должника", - объяснил глава Минфина.
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