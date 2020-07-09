Украина и НАТО договорились усилить военное присутствие в Черном море, - Минобороны
Министр обороны Украины Андрей Таран и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг договорились усилить военное присутствие в Черноморском регионе.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом шла речь во время их телефонного разговора.
"Стороны согласились усилить присутствие сил и средств на суше, море и в воздушном пространстве черноморского региона путем увеличения патрулирование в воздухе и присутствия кораблей военно-морских сил стран-членов Альянса. Министр обороны Украины выразил заинтересованность в налаживании совместного обмена информацией об обстановке в регионе и пригласил государства-члены НАТО присоединиться к национальным стратегическим учениям, запланированным на юге Украины осенью этого года", - говорится в сообщении.
Как отмечается, при обсуждении ситуации безопасности в акватории Черного моря собеседники согласились, что ситуация продолжает ухудшаться в связи с тем, что Россия наращивает свое военное присутствие и меняет баланс сил.
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Осталось только Украине сделать предложение США от которого те не смогут отказаться.
Ну или развивать вою оборону с ядерными ракетами средней дальности.А можно все делать одновременно.