Украина и НАТО договорились усилить военное присутствие в Черном море, - Минобороны

Министр обороны Украины Андрей Таран и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг договорились усилить военное присутствие в Черноморском регионе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом шла речь во время их телефонного разговора.

"Стороны согласились усилить присутствие сил и средств на суше, море и в воздушном пространстве черноморского региона путем увеличения патрулирование в воздухе и присутствия кораблей военно-морских сил стран-членов Альянса. Министр обороны Украины выразил заинтересованность в налаживании совместного обмена информацией об обстановке в регионе и пригласил государства-члены НАТО присоединиться к национальным стратегическим учениям, запланированным на юге Украины осенью этого года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, при обсуждении ситуации безопасности в акватории Черного моря собеседники согласились, что ситуация продолжает ухудшаться в связи с тем, что Россия наращивает свое военное присутствие и меняет баланс сил.

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