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Украина и НАТО договорились усилить военное присутствие в Черном море, - Минобороны

Украина и НАТО договорились усилить военное присутствие в Черном море, - Минобороны

Министр обороны Украины Андрей Таран и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг договорились усилить военное присутствие в Черноморском регионе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом шла речь во время их телефонного разговора.

"Стороны согласились усилить присутствие сил и средств на суше, море и в воздушном пространстве черноморского региона путем увеличения патрулирование в воздухе и присутствия кораблей военно-морских сил стран-членов Альянса. Министр обороны Украины выразил заинтересованность в налаживании совместного обмена информацией об обстановке в регионе и пригласил государства-члены НАТО присоединиться к национальным стратегическим учениям, запланированным на юге Украины осенью этого года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, при обсуждении ситуации безопасности в акватории Черного моря собеседники согласились, что ситуация продолжает ухудшаться в связи с тем, что Россия наращивает свое военное присутствие и меняет баланс сил.

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Автор: 

Минобороны (9374) НАТО (10005) Таран Сергей (131) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+7
Краще ще й базу НАТО поставити б в Україні. Було б спокійніше.
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09.07.2020 17:57
+6
коцабов напрягать и таких вот "засланцев" озадачивать.
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09.07.2020 17:36
+2
наши бравые моряки смогут там поплавать под прикрытием НАТО-вцев и никто у них не отберёт кораблики
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09.07.2020 17:32
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Не понимаю смысла присутствия НАТО в Черном море . Так , коптить небо ?
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09.07.2020 17:29 Ответить
наши бравые моряки смогут там поплавать под прикрытием НАТО-вцев и никто у них не отберёт кораблики
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09.07.2020 17:32 Ответить
Краще ще й базу НАТО поставити б в Україні. Було б спокійніше.
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09.07.2020 17:57 Ответить
Украина не член НАТО, и впрягаться в конфликт, альясн может только на уровне обеспокоенности
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09.07.2020 18:03 Ответить
Кораблікі НАТО жодному місту не завадять! І побільше, побільше!!!
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09.07.2020 19:19 Ответить
Все русские непонятливые?
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09.07.2020 17:34 Ответить
коцабов напрягать и таких вот "засланцев" озадачивать.
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09.07.2020 17:36 Ответить
Тебе они много в море помогли , "засранец" ?
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09.07.2020 17:38 Ответить
Білоруси більш надійніші партнери?
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09.07.2020 17:45 Ответить
Якщо дурний, не ганьбися.
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09.07.2020 17:47 Ответить
НАТО это больше профанация и никак не проявила себя в борьбе с реальной угрозой :РФ и КНДР. В НАТО половина стран которые лояльно относятся к РФ и хотели-бы торговать с ней. Я-бы хотел чтобы США сделали несколько военных баз в Украине,в том числе и морских баз. Это будет реальной гарантией неприкосновенности Украинской территории от кацапья.
Осталось только Украине сделать предложение США от которого те не смогут отказаться.
Ну или развивать вою оборону с ядерными ракетами средней дальности.А можно все делать одновременно.
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09.07.2020 19:58 Ответить
А у нас есть ядерные ракеты?
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09.07.2020 20:02 Ответить
 
 