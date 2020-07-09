Производства из Управления по делам Майдана я не могу истребовать, они не в моей компетенции, - Бабиков
В ГБР есть 2 заместителя руководителя - Бабиков и Соколов. Все дела Майдана находятся в ведении Соколова, и Бабиков не имеет к ним доступа.
Об этом первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков заявил в интервью Цензор.НЕТ.
"Первый заместитель продолжает курировать те вопросы, которые были в его компетенции и раньше. То есть - Главное следственное управление. А заместитель Соколов Александр Владимирович является руководителем органа досудебного расследования – Управления по делам Майдана, которое мне не подчиняется", - рассказал он.
По словам Бабикова, он не может истребовать дела из Управления по делам Майдана.
"Это не в моей компетенции. Я для них не являюсь руководителем органа досудебного расследования, у них есть свой руководитель", - утверждает первый замглавы ГБР.
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"И если иногда какой-то единичный документ ко мне и попадает, он сразу возвращается, я никогда его не расписываю", - добавил Бабиков.
Полный текст интервью с Александром Бабиковым читайте здесь.
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И дела ты варишь просто от фонаря, один штурм музея чего стоял)