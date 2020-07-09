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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Производства из Управления по делам Майдана я не могу истребовать, они не в моей компетенции, - Бабиков

Производства из Управления по делам Майдана я не могу истребовать, они не в моей компетенции, - Бабиков

В ГБР есть 2 заместителя руководителя - Бабиков и Соколов. Все дела Майдана находятся в ведении Соколова, и Бабиков не имеет к ним доступа.

Об этом первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Первый заместитель продолжает курировать те вопросы, которые были в его компетенции и раньше. То есть - Главное следственное управление. А заместитель Соколов Александр Владимирович является руководителем органа досудебного расследования – Управления по делам Майдана, которое мне не подчиняется", - рассказал он.

По словам Бабикова, он не может истребовать дела из Управления по делам Майдана.

"Это не в моей компетенции. Я для них не являюсь руководителем органа досудебного расследования, у них есть свой руководитель", - утверждает первый замглавы ГБР.

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"И если иногда какой-то единичный документ ко мне и попадает, он сразу возвращается, я никогда его не расписываю", - добавил Бабиков.

Полный текст интервью с Александром Бабиковым читайте здесь.

Автор: 

ГБР (3007) Бабиков Александр (76)


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Та ты прям няшка законослухняна.
И дела ты варишь просто от фонаря, один штурм музея чего стоял)
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09.07.2020 17:51 Ответить
Производства из Управления по делам Майдана я не могу истребовать, они не в моей компетенции, - Бабиков - Цензор.НЕТ 8035Производства из Управления по делам Майдана я не могу истребовать, они не в моей компетенции, - Бабиков - Цензор.НЕТ 4278
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09.07.2020 22:30 Ответить
зашевелились. значит следователь не брешет.
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09.07.2020 17:51 Ответить
Невже в цілій країні не знайшлося ні одного фахового, молодого та нормального слідчого,якщо на таку посаду призначили цього чмошника?
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09.07.2020 18:36 Ответить
А в банях они в разных парятся ?
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09.07.2020 19:05 Ответить
Идите оба на *****,разом со своей зеленой плеснявой.
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09.07.2020 19:15 Ответить
Производства из Управления по делам Майдана я не могу истребовать, они не в моей компетенции, - Бабиков - Цензор.НЕТ 9246
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09.07.2020 22:28 Ответить
 
 