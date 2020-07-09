Порошенко призвал Евросоюз ввести санкции против РФ за дезинформацию, направленную на подрыв безопасности в Европе

Пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко отмечает, что в своих гибридных кампаниях Россия активно использует и манипулирует демократическими ценностями и институтами, такими как свобода слова и СМИ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом Порошенко заявил во время форума Европейской народной партии по вопросам противодействия дезинформации и пропаганде.

Во время выступления пятый президент ознакомил европейских коллег с опытом противодействия украинских властей российской гибридной агрессии, дезинформации и пропаганде в 2014-2019 годах. Порошенко отметил, что Украина всегда была и остается полигоном России для испытания различных форм гибридной войны, в том числе информационных, которые имеют целью подрыв общественного доверия к власти, к политическим кругам и государственным институтам.

Лидер "Европейской Солидарности" подчеркнул, что в своих гибридных кампаниях Россия активно использует и манипулирует демократическими ценностями и институтами, такими как свобода слова и СМИ. Следовательно, по словам пятого Президента, важным элементом борьбы с деструктивным влиянием дезинформации должны стать активизация международного сотрудничества для противодействия гибридным угрозам, обмена лучшими практиками борьбы с дезинформацией, усиления разъяснительной работы среди граждан о гибридных угрозах и методах противодействия им.

Лидер "Европейской Солидарности" призвал Европейский Союз рассмотреть возможность введения санкций против России за дезинформационную кампанию, направленную на подрыв безопасности и стабильности на европейском континенте.

По просьбе участников форума Порошенко сообщил о состоянии верховенства права и правосудия в Украине и опасности инструментализации системы судопроизводства в политических целях.

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