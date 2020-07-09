Порошенко призвал Евросоюз ввести санкции против РФ за дезинформацию, направленную на подрыв безопасности в Европе
Пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко отмечает, что в своих гибридных кампаниях Россия активно использует и манипулирует демократическими ценностями и институтами, такими как свобода слова и СМИ.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом Порошенко заявил во время форума Европейской народной партии по вопросам противодействия дезинформации и пропаганде.
Во время выступления пятый президент ознакомил европейских коллег с опытом противодействия украинских властей российской гибридной агрессии, дезинформации и пропаганде в 2014-2019 годах. Порошенко отметил, что Украина всегда была и остается полигоном России для испытания различных форм гибридной войны, в том числе информационных, которые имеют целью подрыв общественного доверия к власти, к политическим кругам и государственным институтам.
Лидер "Европейской Солидарности" подчеркнул, что в своих гибридных кампаниях Россия активно использует и манипулирует демократическими ценностями и институтами, такими как свобода слова и СМИ. Следовательно, по словам пятого Президента, важным элементом борьбы с деструктивным влиянием дезинформации должны стать активизация международного сотрудничества для противодействия гибридным угрозам, обмена лучшими практиками борьбы с дезинформацией, усиления разъяснительной работы среди граждан о гибридных угрозах и методах противодействия им.
Лидер "Европейской Солидарности" призвал Европейский Союз рассмотреть возможность введения санкций против России за дезинформационную кампанию, направленную на подрыв безопасности и стабильности на европейском континенте.
По просьбе участников форума Порошенко сообщил о состоянии верховенства права и правосудия в Украине и опасности инструментализации системы судопроизводства в политических целях.
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https://censor.net/ua/user/461694
"Госюдарьство" окремо, "фігурант" окремо, "начальнікі" окремо, "мьі" окремо. Дак хто це "мьі", козліна?
Красаучег, йа атвичаю!Лерку, значит, пристроил в ЛондОне, теперь ищещь тёплое местечку Стецю. Вот только те дураки будут, кто возьмёт к себе столь ценный "кадр".
Этот предатель может только марынку к чему нибудь призвать, если потянет, конечн))))
Так їх, Петро Олексійович!
провести экспертизу аутентичности изображения на билете нац банка номиналом 200 грн с оригиналом))) важнейшее дело)
Україна тобі ще не забула нікченого кума Стеця,котрого ти поставив на "інформаційний фронт"..
як не забуто,що ти нікуа не зробив проти інформаційних смітників рашки -113,ньюзван і ЗІк..
Подєльнік Медведчук завадив ?
Вось напрыклад малодшаму Свiнарчуку суд вярнуу "добрае iмя".
Здаецца мне Пеця навогул неупэуненна сябе адчувае - не жадае даць рух гэтай справе. Таму, што мусiць гэта зусiм не фейк. I яшчэ зусiм невядома што яшчэ адкрыецца i чым гэта зкончыцца.
Вось i застаецца сатрасаць паветра демагогiяй i хлусiць патрыатычнымi лозунгамi.
"Тваiх баб" яны напэуна не "трахаюць" - у цябе iх нiма. Такому алешу нават за грошы бабы не даюць. I таму (у выснове адсутнасцi у цябе розуму) нават не пытаю - чаму Пеця у суд не падае.
Ты, кацахол, смешны i прымiтыуны - форумная соевая мурзiлка.
http://argumentua.com/stati/politika/skandaly СКАНДАЛЫ | ЧТ, 2020-07-09 08:35
http://argumentua.com/print/stati/andrei-portnov-agent-kazbek Версия для печати
Руководство МВД и ОГПУ работает на Кремль?Как был уличен российский агент "Казбек".
http://argumentua.com/stati/andrei-portnov-agent-kazbek
В 1990-1993 годы - слушатель Академии Министерства безопасности России, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82 юрист . Дипломная работа «Организация и проведение встреч с негласной агентурой»
В 2010 году Священный Синод Русской Православной Церкви ввёл Андрея Деркача в состав Межсоборного присутствия РПЦ.
Як там у вас, кажуть на могилку Мотороли ледь не щоночі хтось какає?
Там плівки змонтувати хоч приблизно не можуть.
путена сам Деркач озвучує.
Який "шатун", я вас прошу.
Армия!!!
Мова!!!
Вера!!!!
Слава Украине!!!! Пороху слава!!!
-Хорошо,Адольф Путлерович.С Праздничком.Жму руку.Спасибо большое.
-Обнимаю,Йосиф Поросенкович.Досвидания.Давайте.