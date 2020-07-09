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Новости Санкции против России
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Порошенко призвал Евросоюз ввести санкции против РФ за дезинформацию, направленную на подрыв безопасности в Европе

Порошенко призвал Евросоюз ввести санкции против РФ за дезинформацию, направленную на подрыв безопасности в Европе

Пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко отмечает, что в своих гибридных кампаниях Россия активно использует и манипулирует демократическими ценностями и институтами, такими как свобода слова и СМИ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом Порошенко заявил во время форума Европейской народной партии по вопросам противодействия дезинформации и пропаганде.

Во время выступления пятый президент ознакомил европейских коллег с опытом противодействия украинских властей российской гибридной агрессии, дезинформации и пропаганде в 2014-2019 годах. Порошенко отметил, что Украина всегда была и остается полигоном России для испытания различных форм гибридной войны, в том числе информационных, которые имеют целью подрыв общественного доверия к власти, к политическим кругам и государственным институтам.

Лидер "Европейской Солидарности" подчеркнул, что в своих гибридных кампаниях Россия активно использует и манипулирует демократическими ценностями и институтами, такими как свобода слова и СМИ. Следовательно, по словам пятого Президента, важным элементом борьбы с деструктивным влиянием дезинформации должны стать активизация международного сотрудничества для противодействия гибридным угрозам, обмена лучшими практиками борьбы с дезинформацией, усиления разъяснительной работы среди граждан о гибридных угрозах и методах противодействия им.

Лидер "Европейской Солидарности" призвал Европейский Союз рассмотреть возможность введения санкций против России за дезинформационную кампанию, направленную на подрыв безопасности и стабильности на европейском континенте.

По просьбе участников форума Порошенко сообщил о состоянии верховенства права и правосудия в Украине и опасности инструментализации системы судопроизводства в политических целях.

Также читайте: Квасьневский и Кокс о решении суда по делу Порошенко: "Утешительная запятая, но все еще не точка"

Автор: 

ЕНП (175) Порошенко Петр (19608) россия (95725) санкции (11326) Евросоюз (17168)


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Топ комментарии
+31
То что он не президент как-то мешает отстаивать интересы Украины?
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09.07.2020 18:01
+24
Порошенко закликав Євросоюз запровадити санкції проти РФ за дезінформацію, спрямовану на підрив безпеки в Європі - Цензор.НЕТ 7057
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09.07.2020 18:42
+23
ПаРашкинский агент Казбек огорчен...


Порошенко призвал Евросоюз ввести санкции против РФ за дезинформацию, направленную на подрыв безопасности в Европе - Цензор.НЕТ 3319
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09.07.2020 17:54
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Страница 2 из 2
Тобто я стосовно тебе не помилився🐸
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09.07.2020 18:46 Ответить
В каком?)))))
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09.07.2020 19:10 Ответить
Що це сьогодні у зеботів напад хворобливої рефлексії?
https://censor.net/ua/user/461694
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09.07.2020 18:31 Ответить
Прежде чем к чему-то "призывать" Европу, надо было украинские СМИ хутиновскому куму не отдавать. Лицемер.
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09.07.2020 18:15 Ответить
А расиськие под ******
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09.07.2020 18:31 Ответить
Раніше європейська народна партія була з Юлею, а тепер з Порошенком. Чому?
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09.07.2020 18:17 Ответить
Порошенко закликав Євросоюз запровадити санкції проти РФ за дезінформацію, спрямовану на підрив безпеки в Європі - Цензор.НЕТ 8875
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09.07.2020 18:23 Ответить
горит у зебилов ведь их буочку не кто не слушает а он самый великий самый смогучий
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09.07.2020 18:19 Ответить
Респект Пороху!
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09.07.2020 18:23 Ответить
Солидарен. жму руку. большое спасибо.
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09.07.2020 19:01 Ответить
Ппц, фєня! У онучіна
"Госюдарьство" окремо, "фігурант" окремо, "начальнікі" окремо, "мьі" окремо. Дак хто це "мьі", козліна?
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09.07.2020 18:23 Ответить
Добре))) онуча це портянка по вашому.
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09.07.2020 19:00 Ответить
Во время выступления пятый президент ознакомил европейских коллег с опытом противодействия украинских властей российской гибридной агрессии, дезинформации и пропаганде в 2014-2019 годах. Источник: https://censor.net/n3207213

Красаучег, йа атвичаю!Лерку, значит, пристроил в ЛондОне, теперь ищещь тёплое местечку Стецю. Вот только те дураки будут, кто возьмёт к себе столь ценный "кадр".
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09.07.2020 18:40 Ответить
Порошенко закликав Євросоюз запровадити санкції проти РФ за дезінформацію, спрямовану на підрив безпеки в Європі - Цензор.НЕТ 8935
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09.07.2020 18:41 Ответить
Порошенко закликав Євросоюз запровадити санкції проти РФ за дезінформацію, спрямовану на підрив безпеки в Європі - Цензор.НЕТ 7057
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09.07.2020 18:42 Ответить
А от шмаркля чомусь нікого не призвав...
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09.07.2020 18:43 Ответить
Потому, что он на этих фейках и пришел к власти и сам их распространял...
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09.07.2020 18:46 Ответить
Соєвая агонія в апогєє.. А кажуть соя не горить.. Он як палає аж душа співа
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09.07.2020 18:58 Ответить
Тут согласен - соевый клован агонирует...
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09.07.2020 19:37 Ответить
)))
Этот предатель может только марынку к чему нибудь призвать, если потянет, конечн))))
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09.07.2020 19:07 Ответить
Решею впердолений, а тобі ситуація коли не потягнеш, бачу, знайома.
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09.07.2020 19:14 Ответить
Ого як у сєпарів та зеботів пердаки палахнули!
Так їх, Петро Олексійович!
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09.07.2020 19:13 Ответить
То он як ти в Донецьк через КПП пенсію провозиш.
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09.07.2020 20:31 Ответить
А ЗЕля в это время поехал в Луцк сравнить замок, изображенный на 200 грн купюре с натурой...
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09.07.2020 19:15 Ответить
ну тоже важное государственное дело)
провести экспертизу аутентичности изображения на билете нац банка номиналом 200 грн с оригиналом))) важнейшее дело)
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10.07.2020 15:24 Ответить
Пєтя,ти підзаї..ав,однак, своїми закликами "від імені України"..!!!!

Україна тобі ще не забула нікченого кума Стеця,котрого ти поставив на "інформаційний фронт"..
як не забуто,що ти нікуа не зробив проти інформаційних смітників рашки -113,ньюзван і ЗІк..
Подєльнік Медведчук завадив ?
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09.07.2020 19:23 Ответить
Санкцыi да пуцiнскай Расеi - гэта вельмi добра. Але чаму Пеця у суд не звяртаецца на "фейкi" яго размоу з Пуцiным цi Байденам?
Вось напрыклад малодшаму Свiнарчуку суд вярнуу "добрае iмя".
Здаецца мне Пеця навогул неупэуненна сябе адчувае - не жадае даць рух гэтай справе. Таму, што мусiць гэта зусiм не фейк. I яшчэ зусiм невядома што яшчэ адкрыецца i чым гэта зкончыцца.
Вось i застаецца сатрасаць паветра демагогiяй i хлусiць патрыатычнымi лозунгамi.
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09.07.2020 19:29 Ответить
Віктар, у тєбя русскіє хозяєва па Минску танкамі паради праводят і баб твоіх трахают, а ти всьо на украінскіх сайтах с Порошенком борєшься.
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09.07.2020 19:34 Ответить
Мне здаецца у Крыму аж два парада прайшло.
"Тваiх баб" яны напэуна не "трахаюць" - у цябе iх нiма. Такому алешу нават за грошы бабы не даюць. I таму (у выснове адсутнасцi у цябе розуму) нават не пытаю - чаму Пеця у суд не падае.
Ты, кацахол, смешны i прымiтыуны - форумная соевая мурзiлка.
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09.07.2020 19:42 Ответить
Віктар, оті паради російських окупантів у Криму, котрим ти так радієш- до них і ти відношення маєш, як найближчий союзник Кремля. Так що ішов би ти з українського форуму.
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09.07.2020 21:14 Ответить
Андрей Портнов: агент «Казбек»

http://argumentua.com/stati/politika/skandaly СКАНДАЛЫ | ЧТ, 2020-07-09 08:35

http://argumentua.com/print/stati/andrei-portnov-agent-kazbek Порошенко закликав Євросоюз запровадити санкції проти РФ за дезінформацію, спрямовану на підрив безпеки в Європі - Цензор.НЕТ 7146Версия для печати

Руководство МВД и ОГПУ работает на Кремль?Как был уличен российский агент "Казбек".
http://argumentua.com/stati/andrei-portnov-agent-kazbek
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09.07.2020 19:44 Ответить
Петру уже мало сравнения себя с Украиной . Теперь он европейский континент.Не-не - он стабильность европейской цивилизации. (Трамп сделал домик из рыжих бровей)
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09.07.2020 19:51 Ответить
Понимаешь, дело не в зебилах - Зеленский такой же как и Петя холуй олигархов и путина.Сейчас мы слушаем про обнимашки твоего шефа с ху@лом, через некоторое время будем слушать тоже самое про Зеленского.
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09.07.2020 20:18 Ответить
да, и будем диву даваться - **** ну как они решились так себя вести и телки их как их считают за нормальных. Ох -промолчу!!! Тому герою -который пети руку не пожал- красавчик
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10.07.2020 01:58 Ответить
що, ще досі зебіли не пойняли, як деркачі-єрмаки їх розводять на фейкові "плівки деркача"?
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09.07.2020 20:25 Ответить
Андре́й Леони́дович Де́ркач
В 1990-1993 годы - слушатель Академии Министерства безопасности России, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82 юрист . Дипломная работа «Организация и проведение встреч с негласной агентурой»
В 2010 году Священный Синод Русской Православной Церкви ввёл Андрея Деркача в состав Межсоборного присутствия РПЦ.
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09.07.2020 20:33 Ответить
та йому ті курси не допомогли Дергачу - як був він дебілом з народження, так дебілом по життю і залишився.
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09.07.2020 20:51 Ответить
Надовго завітав, кацапчику, чи скоро знову в деактив?
Як там у вас, кажуть на могилку Мотороли ледь не щоночі хтось какає?
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09.07.2020 21:17 Ответить
Якій "шатун"?

Там плівки змонтувати хоч приблизно не можуть.
путена сам Деркач озвучує.
Який "шатун", я вас прошу.
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09.07.2020 20:53 Ответить
То податки ворогу платить, то призиває санкції вводити. Що з ним?
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09.07.2020 21:02 Ответить
Порошенко закликав Євросоюз запровадити санкції проти РФ за дезінформацію, спрямовану на підрив безпеки в Європі - Цензор.НЕТ 5042
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09.07.2020 21:26 Ответить
Порох- наш Президент, остановивший российских орков на Донбассе!!! Не укравший ни копейки из бюджета, все пожертвовавший для армии!!!
Армия!!!
Мова!!!
Вера!!!!
Слава Украине!!!! Пороху слава!!!
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09.07.2020 21:26 Ответить
жму руку... обнимаю.
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09.07.2020 21:30 Ответить
Гнида кремлёвская латентная, когда уже сгинет, чтоб духу его тут не осталось. Гибридный подонок.
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09.07.2020 21:38 Ответить
Виявляється, зебіли налаштовують вимушених переселенців і пропонують їм подавати цивільні позови (надають навіть правово-цивільну допомогу) особисто на Пороха за те, що вони втратили "конфісковане" орками майно... Не проти *****, не на касапів (як до того це робили юльчині адепти і особисто Сенченко); а саме Порох...
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09.07.2020 22:29 Ответить
1ый- мне Крым, 2ой -мне кресло президента,3-майдан заплатит, 4го-развели как лоха. 5- народу война.
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10.07.2020 01:45 Ответить
это сделано что бы аннулировать минские договорености , Вова сдает Украину -как и Петя сдал -только чуть дороже., а Вова вообще дешевит
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10.07.2020 02:31 Ответить
Невже він оце мав на увазі?
-Хорошо,Адольф Путлерович.С Праздничком.Жму руку.Спасибо большое.
-Обнимаю,Йосиф Поросенкович.Досвидания.Давайте.
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10.07.2020 03:42 Ответить
Следственный комитет Волгограда (РФ) возбудил уголовное дело из-за геноцида жителей бывшей Сталинградской области немецкими военными во время Второй мировой войны. Как сообщается на сайте ведомства, на территории Волгограда и области имеется не менее 15 мест с захоронениями около 1800 жителей Сталинграда, убитых "с особой жестокостью". https://www.obozrevatel.com/russia/v-rossii-zaveli-ugolovnoe-delo-na-nemtsev-za-stalingrad.htm И это не шутка.
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10.07.2020 09:12 Ответить
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