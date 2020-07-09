Послы Латвии, Польши, Эстонии и Словакии посетили прифронтовые города Донбасса. ФОТОрепортаж
В течение нескольких дней, послы четырех стран: Юрис Пойканс (Латвия), Бартош Цихоцкий (Польша), Kaймo Кууск (Эстония) и Марек Шафин (Словакия) посетили ряд прифронтовых городов Донбасса. Кроме встречи с представителями местной власти, послы провели ряд встреч и с военными, медиками и населением Донецкой и Луганской областей.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Визит гостей совпал с празднованием 6-й годовщины освобождения городов Восточной Украины от российской оккупации. В Славянске совместно с премьер-министром Украины, послы возложили цветы к мемориальному комплексу на горе Карачун и приняли участие в арт-акции ко Дню освобождения города - разрисовали цветами расстрелянную врагом надпись "Славянск".
В Попасной участники встречи открыли мемориальные доски, посвященные бойцам батальона "Донбасс" и героям, которые погибли во время боевых действий в Попаснянском районе. Почтили погибших и на площади Героев, где послы возложили цветы к памятному знаку воинам АТО/ООС. Гости ознакомились с образцами украинской военной формы, шевронами, памятными вещами погибших бойцов и обломками вооружения, которые воины передали с передовой на тематическую выставочную экспозицию.
Общая иностранная делегация в рамках визита также поздравила военнослужащих 26-й артиллерийской бригады имени генерала-хорунжего Романа Дашкевича по случаю 16-й годовщины со дня создания.
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Кстати - обожаю имена и фамилии литовцев и других там. Вместе против красножопых! Путин - *****!
В первые века христианской эры в богословии утвердилось мнение, что под видом апокалиптического зверя в Библии изображён https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82 антихрист . Поскольку в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Откровении Святого Иоанна сказано: «Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое», потому в имени или облике всякого лица, в котором видели антихриста, старались отыскать число 666.