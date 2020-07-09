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Новости Агрессия России против Украины
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Послы Латвии, Польши, Эстонии и Словакии посетили прифронтовые города Донбасса. ФОТОрепортаж

В течение нескольких дней, послы четырех стран: Юрис Пойканс (Латвия), Бартош Цихоцкий (Польша), Kaймo Кууск (Эстония) и Марек Шафин (Словакия) посетили ряд прифронтовых городов Донбасса. Кроме встречи с представителями местной власти, послы провели ряд встреч и с военными, медиками и населением Донецкой и Луганской областей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Послы Латвии, Польши, Эстонии и Словакии посетили прифронтовые города Донбасса 01

Визит гостей совпал с празднованием 6-й годовщины освобождения городов Восточной Украины от российской оккупации. В Славянске совместно с премьер-министром Украины, послы возложили цветы к мемориальному комплексу на горе Карачун и приняли участие в арт-акции ко Дню освобождения города - разрисовали цветами расстрелянную врагом надпись "Славянск".

Послы Латвии, Польши, Эстонии и Словакии посетили прифронтовые города Донбасса 02Послы Латвии, Польши, Эстонии и Словакии посетили прифронтовые города Донбасса 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Франции в Украине о возможном размещении миротворцев ООН на Донбассе: "Мы весьма скептически настроены"

Послы Латвии, Польши, Эстонии и Словакии посетили прифронтовые города Донбасса 04
Послы Латвии, Польши, Эстонии и Словакии посетили прифронтовые города Донбасса 05

В Попасной участники встречи открыли мемориальные доски, посвященные бойцам батальона "Донбасс" и героям, которые погибли во время боевых действий в Попаснянском районе. Почтили погибших и на площади Героев, где послы возложили цветы к памятному знаку воинам АТО/ООС. Гости ознакомились с образцами украинской военной формы, шевронами, памятными вещами погибших бойцов и обломками вооружения, которые воины передали с передовой на тематическую выставочную экспозицию.

Послы Латвии, Польши, Эстонии и Словакии посетили прифронтовые города Донбасса 06
Послы Латвии, Польши, Эстонии и Словакии посетили прифронтовые города Донбасса 07

Также смотрите: Бутусов о ситуации в зоне ООС: Безостановочно идут боевые действия малой интенсивности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Послы Латвии, Польши, Эстонии и Словакии посетили прифронтовые города Донбасса 08

Общая иностранная делегация в рамках визита также поздравила военнослужащих 26-й артиллерийской бригады имени генерала-хорунжего Романа Дашкевича по случаю 16-й годовщины со дня создания.

Автор: 

посол (1805) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+8
Послы Латвии, Польши, Эстонии и Словакии посетили прифронтовые города Донбасса - Цензор.НЕТ 3224
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09.07.2020 20:24
+4
Послы Латвии, Польши, Эстонии и Словакии посетили прифронтовые города Донбасса - Цензор.НЕТ 3877
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09.07.2020 20:39
+2
Спасибо братьям.
Кстати - обожаю имена и фамилии литовцев и других там. Вместе против красножопых! Путин - *****!
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09.07.2020 20:25
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Послы Латвии, Польши, Эстонии и Словакии посетили прифронтовые города Донбасса - Цензор.НЕТ 3224
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09.07.2020 20:24 Ответить
Иди ти на
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09.07.2020 20:27 Ответить
Послы Латвии, Польши, Эстонии и Словакии посетили прифронтовые города Донбасса - Цензор.НЕТ 3877
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09.07.2020 20:39 Ответить
Не успеет,только в Таганрог, он же рулит бл...,Кривой-РОГ!
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09.07.2020 20:34 Ответить
Спасибо братьям.
Кстати - обожаю имена и фамилии литовцев и других там. Вместе против красножопых! Путин - *****!
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09.07.2020 20:25 Ответить
Хотят увидеть, что их ожидает, если вдруг Рашка проглотит Украину .
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09.07.2020 20:27 Ответить
https://uprom.info/news/vpk/pershi-foto-********-polskogo-protytankovogo-raketnogo-kompleksu-pirat/ Перші фото україно-польського протитанкового ракетного комплексу "Пірат"

Послы Латвии, Польши, Эстонии и Словакии посетили прифронтовые города Донбасса - Цензор.НЕТ 8327
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09.07.2020 20:42 Ответить
Число́ зве́ря - особое число, упоминаемое в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F Библии , под которым скрыто https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F имя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%B0 зверя Апокалипсиса - персонажа последней книги Нового Завета (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Откровение Иоанна Богослова , или Апокалипсис), значение имени ставленника https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Сатаны . Число зверя равно https://ru.wikipedia.org/wiki/666_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE) 666 . Число 666 - очень часто используемый элемент https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC сатанинской атрибутики, наряду с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82 перевёрнутым крестом и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0#%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0 перевёрнутой пентаграммой .
В первые века христианской эры в богословии утвердилось мнение, что под видом апокалиптического зверя в Библии изображён https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82 антихрист . Поскольку в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Откровении Святого Иоанна сказано: «Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое», потому в имени или облике всякого лица, в котором видели антихриста, старались отыскать число 666.
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10.07.2020 07:28 Ответить
А нефуяимуэтонадо? )
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09.07.2020 21:12 Ответить
 
 