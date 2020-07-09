РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11484 посетителя онлайн
Новости Взяточники
10 029 27

Задержан гражданин, пытавшийся дать 800 тыс. долл. взятки главе Фонда госимущества, - НАБУ. ФОТО

Только что детективы НАБУ под процессуальным руководством САП задержали "на горячем" лицо, которое пыталось за 800 тыс. долл. подкупить председателя Фонд государственного имущества Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Задержан гражданин, пытавшийся дать 800 тыс. долл. взятки главе Фонда госимущества, - НАБУ 01

Взятка главе ФГИ давалась за назначение на должности руководителей двух государственных предприятий заранее определенных лиц, а также продление действия договора, заключенного между одним из этих госпредприятий и коммерческой компанией.

Сразу после предоставления первого транша в 200 тыс. долл. взяткодатель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Следственные действия продолжаются. 

Задержан гражданин, пытавшийся дать 800 тыс. долл. взятки главе Фонда госимущества, - НАБУ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Кировоградской ОГА Балонь задержан при требовании 1,8 млн взятки. ФОТО

Задержан гражданин, пытавшийся дать 800 тыс. долл. взятки главе Фонда госимущества, - НАБУ 03

В НАБУ отмечают, что это вторая попытка подкупа председателя ФГИУ, которая разоблачена НАБУ и САП. Обвинительный акт в отношении двух участников предыдущей дачи взятки уже в суде.

Задержан гражданин, пытавшийся дать 800 тыс. долл. взятки главе Фонда госимущества, - НАБУ 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело о $5 млн взятки главе ФГИ передано в ВАКС для рассмотрения по существу

Автор: 

НАБУ (4224) взятка (6168) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) ФГИУ (664)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
Ахренеть я тут на 300 грн в день живу а эти ******..............
показать весь комментарий
09.07.2020 18:38
+5
Задержан гражданин, пытавшийся дать 800 тыс. долл. взятки главе Фонда госимущества, - НАБУ. ФОТО
-------------------
Голова Фонду держмайна образився і сказав, що хабар повинен бути у кілька разів більше.
показать весь комментарий
09.07.2020 18:40
+4
Фигасе богатый Буратино
показать весь комментарий
09.07.2020 18:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ахренеть я тут на 300 грн в день живу а эти ******..............
показать весь комментарий
09.07.2020 18:38 Ответить
Фигасе богатый Буратино
показать весь комментарий
09.07.2020 18:42 Ответить
Для тебе це багато.
показать весь комментарий
09.07.2020 19:25 Ответить
Да ты Куркуль .
показать весь комментарий
09.07.2020 19:18 Ответить
ну ти же в сериале не снимался и х е м на пианино не играл
показать весь комментарий
09.07.2020 23:38 Ответить
На поруки,чи під заставу? Мабудь таки під заставу,чомусь думається. Тисяч так у 100 гривень...
показать весь комментарий
09.07.2020 18:39 Ответить
Задержан гражданин, пытавшийся дать 800 тыс. долл. взятки главе Фонда госимущества, - НАБУ. ФОТО
-------------------
Голова Фонду держмайна образився і сказав, що хабар повинен бути у кілька разів більше.
показать весь комментарий
09.07.2020 18:40 Ответить
Ви все не так зрозуміли: задержали "на горячем" лицо, которое пыталось... Жах та й годі, лице з сумкою...
показать весь комментарий
09.07.2020 22:30 Ответить
И нафига нам тот МВФ?
показать весь комментарий
09.07.2020 18:44 Ответить
800 000 $ в сумочку не влезут. Ему надо было нанимать грузчиков. Это показуха, что набу не надо закрывать.
показать весь комментарий
09.07.2020 18:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=CdZzDTWis8U
показать весь комментарий
09.07.2020 19:06 Ответить
Читай внимательно , - Взяли с 200тыс ну и не по1 дол.
показать весь комментарий
09.07.2020 19:17 Ответить
так задержали на первом "транше" в 200 тыс чтоб остальное не спалить. и кстати лям помещается в небольшой чумуданчик
показать весь комментарий
09.07.2020 19:25 Ответить
100 000 долларов по 100 долларов это ровно 10 кг....Здесь транш 200 000 это 20 кг...Какие грузчики ?
показать весь комментарий
09.07.2020 22:07 Ответить
100000 долярів купюрами по 100 важать 1 кг )))) Вам підсунули фальшиві )))) набийте морду тому , хто надрукував такі важкі ))))) А як серйозно- вага любої банкноти американської валюти незалежно від номіналу - 1 (Один ) грам !
показать весь комментарий
10.07.2020 02:05 Ответить
Перечитай тобою написанное с калькулятором.
показать весь комментарий
10.07.2020 08:38 Ответить
у вас щось не зійшлось з написаним?
показать весь комментарий
10.07.2020 10:04 Ответить
Перерахуй , якщо такий розумний, сто тисяч сотнями - це тисяча купюр )))) кожна важить один грам )))) тисяча купюр - тисяча грам ))))) один кілограм - тисяча грам ))))) веселої лічби ))))))
показать весь комментарий
10.07.2020 10:09 Ответить
Хоть бы прочитали статью прежде чем комментировать...
показать весь комментарий
10.07.2020 00:32 Ответить
А хабарник в белой маечке? Последнее отдал...
показать весь комментарий
09.07.2020 18:57 Ответить
Дайте взятку мне, бедному пенсионеру. Очень надо.
показать весь комментарий
09.07.2020 20:22 Ответить
Чи це значить що апетит ростуть? Вже і 800 тис дол мало
показать весь комментарий
10.07.2020 00:35 Ответить
Ребята, не хотите - не берите, нафига бабки палить. Не нужны, отправляйте ко мне.
показать весь комментарий
10.07.2020 01:24 Ответить
ну так а що там з ШІСТЬМА МІЛЬЙОНАМИ ДОЛАРІВ від ЗЛОчевського????
показать весь комментарий
10.07.2020 01:44 Ответить
Пока вообще ничего не понятно. А заявитель-кто? Глава ФГИ? Т.е с ним должны были договариваться предварительно,вести переговоры,со6ласовывать ка4ндидатуры..
показать весь комментарий
10.07.2020 08:43 Ответить
Судячи по розмірах хабара для одних справа безнадійна, для інших нема потреби сильно перейматись. Тисячі раз перевірено, правохоронні органи і судова система України гарантують. Більш "надійних" структур годі шукати по світу.
показать весь комментарий
10.07.2020 09:25 Ответить
 
 