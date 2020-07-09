Задержан гражданин, пытавшийся дать 800 тыс. долл. взятки главе Фонда госимущества, - НАБУ. ФОТО

Только что детективы НАБУ под процессуальным руководством САП задержали "на горячем" лицо, которое пыталось за 800 тыс. долл. подкупить председателя Фонд государственного имущества Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Взятка главе ФГИ давалась за назначение на должности руководителей двух государственных предприятий заранее определенных лиц, а также продление действия договора, заключенного между одним из этих госпредприятий и коммерческой компанией.

Сразу после предоставления первого транша в 200 тыс. долл. взяткодатель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Следственные действия продолжаются.

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В НАБУ отмечают, что это вторая попытка подкупа председателя ФГИУ, которая разоблачена НАБУ и САП. Обвинительный акт в отношении двух участников предыдущей дачи взятки уже в суде.

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