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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Выборы в ОРДЛО будут внеочередными и пройдут по специальному закону, срок зависит от решения вопросов безопасности, - Резников

Выборы в ОРДЛО будут внеочередными и пройдут по специальному закону, срок зависит от решения вопросов безопасности, - Резников

Местные выборы во временно оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) будут внеочередными и будут проводиться по специальному закону. Срок их проведения зависит не от назначения Верховной Радой очередных местных выборов, а от решения вопросов безопасности, вывода войск, возвращения Украине контроля над границей.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины – первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если внимательно прочесть текст Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, то там сказано, что в качестве политического урегулирования пройдут выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, и они будут регулироваться отдельным принятым законом. Идет привязка закона о выборах к закону об особенностях местного самоуправления (в ОРДЛО. - Ред.). Если мы вернемся к закону, который еще иногда называют законом об "особом статусе", принятому прошлой каденцией Верховной Рады и продленному до 31 декабря нынешним созывом, то в нем, в том числе, есть ссылка на необходимость принятия закона об особенностях выборов там (в ОРДЛО. - Ред.)", - пояснил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Резников: Минские соглашения не отражают реалий, Западу стоит поддержать их пересмотр

Резников указал, что, естественно, Верховная Рада сегодня должна говорить только о местных выборах на подконтрольной территории Украины, а выборы в Крыму и на оккупированном Донбассе после их деоккупации будут проходить по отдельному закону, поэтому это абсолютно несвязанные вещи.

"В случае проведения очередных выборов на избирательную кампанию отводится 90 дней. А на внеочередных выборах, а именно о них будет идти речь, поскольку очередные местные выборы были в 2015 году, но они не состоялись на территории ОРДЛО, кампания длится 60 дней. То есть когда будет принят Верховной Радой закон о внеочередных выборах в ОРДЛО, это будет специальный закон", - отметил он.

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Резников подчеркнул, что украинская власть хотела бы, чтобы местные выборы в конце октября прошли по всей территории страны, но это произойдет только после того, как будут решены вопросы безопасности, о которых идет речь в Минских соглашениях.

"В данном случае это: вывод иностранных войск, разоружение, демобилизация всех незаконных воинских и не воинских вооруженных формирований, установление контроля со стороны правительства Украины над украинско-российской границей, возможность проведения мониторинговой миссии со стороны БДИПЧ ОБСЕ, соблюдение Копенгагенского стандарта проведения выборов и законов Украины", - напомнил он.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 9 июля комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства рекомендовал парламенту принять постановление №3809 "О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 г)".

Согласно тексту постановления, выборы в оккупированном Крыму и ОРДЛО назначаться и проводиться не будут, и станут возможными только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины, восстановления полного контроля Украины над государственной границей страны, разоружения всех незаконных вооруженных формирований и наемников, восстановления конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях Украины.

В связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных громад сел, поселков и городов Донецкой и Луганской областей, выборы депутатов Донецкой и Луганской областных советов также не назначаются и не проводятся.

Автор: 

местные выборы (2752) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+25
1 фото очередь на референдум 2014 год
Выборы в ОРДЛО будут внеочередными и пройдут по специальному закону, срок зависит от решения вопросов безопасности, - Резников - Цензор.НЕТ 6229 Выборы в ОРДЛО будут внеочередными и пройдут по специальному закону, срок зависит от решения вопросов безопасности, - Резников - Цензор.НЕТ 7220 2 фото очередь на КПВВ Станица Луганская 2019 год
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09.07.2020 19:05
+14
Выборы в ОРДЛО будут внеочередными и пройдут по специальному закону, срок зависит от решения вопросов безопасности, - Резников - Цензор.НЕТ 6204
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09.07.2020 19:12
+13
какие выборы, голобородьки? повезло пукину с предателем Украины голобородько..
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09.07.2020 19:03
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И по какому закону?
Акак же специальный закон для Киева, Одессы, Харькова... и т.д.?
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09.07.2020 19:01 Ответить
это с какой стати,кацапырло?и ваще не твое это дело-выборы...ты свои уже обнулил.
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09.07.2020 19:10 Ответить
та то он иронизирует,
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09.07.2020 19:24 Ответить
не, нехай смокчуть
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09.07.2020 19:02 Ответить
Они собираются оживить Моторолу ?

Чудо!
Чудо!😂
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09.07.2020 19:02 Ответить
какие выборы, голобородьки? повезло пукину с предателем Украины голобородько..
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09.07.2020 19:03 Ответить
не думаю,что ему сильно повезло...эти рукожопы все равно все запорят.
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09.07.2020 19:11 Ответить
Голобородько - это всего лишь инструмент для избрания Мертвечука.
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09.07.2020 19:25 Ответить
зачем нам труп ?
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09.07.2020 19:58 Ответить
не нам, а им.

затем же, зачем и голобородько
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09.07.2020 20:24 Ответить
Нібито Резніков розумна людина, але говорить про контроль України над ділянкою україно-російського кордону в ОРДЛО🙄
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09.07.2020 19:03 Ответить
Да мурло з ОРДЛО вiн,а не цiкава людина,по пицi зрозумiло...
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09.07.2020 19:16 Ответить
Те, що він працює на зебілів є поганим вибором. Але послухай його пряму мову, не має значення на яку тему. Потім зроби висновок щодо нього.
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09.07.2020 19:24 Ответить
Медведчук тоже не дурак ага. Но скотина редкая.
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09.07.2020 21:25 Ответить
ЗЕльоные, попросите Омеляна построить вам гиперлуп в Ростов.
Он умеет, а вам уже скоро понадобится 😂
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09.07.2020 19:04 Ответить
1 фото очередь на референдум 2014 год
Выборы в ОРДЛО будут внеочередными и пройдут по специальному закону, срок зависит от решения вопросов безопасности, - Резников - Цензор.НЕТ 6229 Выборы в ОРДЛО будут внеочередными и пройдут по специальному закону, срок зависит от решения вопросов безопасности, - Резников - Цензор.НЕТ 7220 2 фото очередь на КПВВ Станица Луганская 2019 год
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09.07.2020 19:05 Ответить
Досить вже жувати цю жвачку. Ніфіга там не буде.
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09.07.2020 19:06 Ответить
Остается тянуть время, московиты не уйдут, и выборов там не будет, не при этой власти.
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09.07.2020 19:09 Ответить
"вывод иностранных войск, разоружение, демобилизация всех незаконных воинских и не воинских вооруженных формирований, Источник:https://censor.net/n3207231"

Врёт, не разоружение записано, а вывод всех вооруженных формирований, а для тех, кто желает разоружиться есть программа - "Тебя ждут дома".
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09.07.2020 19:06 Ответить
Який такий закон? У них вже вибори були в 2014 році, цього їм досить. Нехай живуть допоки не будуть волати "путін вивєді!".
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09.07.2020 19:06 Ответить
А Вова Путин в курсе специального закона и каких-то выборов? Он вообще обожает всякую движуху и балабольство, что бы его просили, поздравляли с Новым годом и т.д. Вот только ни разу он своей парадигме не изменил и на уступки не шел. Чего вы решили, что будет по-другому? Вот никогда не было, и вдруг? Контроль границы, смех один....
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09.07.2020 19:07 Ответить
Выборы в ОРДЛО будут внеочередными и пройдут по специальному закону, срок зависит от решения вопросов безопасности, - Резников - Цензор.НЕТ 6204
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09.07.2020 19:12 Ответить
Бесплатный совет- в шапке издания- выделить место-ВЫБОРЫ В ОРДЛО ПРОЙДУТ ПО УКРАИНСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ-большими буквами, а фамилии ораторов и даты озвучки можно проставлять курсивом. Все же посмешнее будет!
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09.07.2020 19:13 Ответить
Не надо усложнять с фамилиями и курсивом,одним словом-*ОРДЛОМУРЛО*,либо общеизвестными из трёх...
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09.07.2020 19:28 Ответить
Местные выборы во временно оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) будут внеочередными и будут проводиться по специальному закону.

=================
Дебил зелёный! Выборы будут проходить только на ДЕОККУПИРОВАННЫХ территориях ОРДЛО и Крыма.
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09.07.2020 19:14 Ответить
Вава, ти так хочеш в ростов?Ну то поїдеш.
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09.07.2020 19:16 Ответить
Не,этому надо чуть поближе-в ФОВАН-РОГ!
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09.07.2020 19:43 Ответить
Резников вполне вменяемый персонаж среди сегодняшних айкосов - он вежливо пояснил рашистам, что выборов на оккупированной территории не будет.
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09.07.2020 19:17 Ответить
Это так, но зачем тогда было тянуть "му-му" с "консультативным советом", С Сивохиной "платформой примирения" ещё с осени 2019 года? Лицемеры, нет у вас твёрдой позиции, болтаетесь как некая субстанция в проруби.
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09.07.2020 20:30 Ответить
Затем, что завхоз президента - или работает на РФ, или идиот.
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09.07.2020 20:40 Ответить
Выборы в ОРДЛО будут внеочередными и пройдут по специальному закону, срок зависит от решения вопросов безопасности, - Резников - Цензор.НЕТ 3028
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09.07.2020 19:18 Ответить
Про тякі взагалі вибори в даунбасі лепече цей #андон очкастий?
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09.07.2020 19:22 Ответить
цей кондом явно юдей
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09.07.2020 19:31 Ответить
Та завтра давай.
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09.07.2020 19:23 Ответить
Ти мене не Втішив . І що ти тут Робиш . Рятуєш Україну. По перше звяжи 3 Слова до кучі вийми з Рота і перестань Белькотіть і проспись. Правда пьяний проспиться , а Дурак Ніколи.
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09.07.2020 20:03 Ответить
родився, ***
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09.07.2020 20:01 Ответить
На территории ОРДЛО выборов как минимум 10 лет после присоединения не должно быть.
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09.07.2020 19:33 Ответить
а вообще сепара уничтожают
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09.07.2020 19:37 Ответить
Можно и больше, там уже не поймешь граждане Украины или России и кто есть кто.
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09.07.2020 20:32 Ответить
Страшно даже представить, какой "специальный закон" о выборах в ОРДЛО примут "Слуги народа" в союзе с ОПЗЖ. Думаю, Ермак вместе с Козаком и под руководством последнего его как раз пишут.
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09.07.2020 19:48 Ответить
Ермак может только подписать накладную о поступлении в ОПУ канцпринадлежностей.
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09.07.2020 20:35 Ответить
Зе-гниды на пути легализации паРашной армии в Украине...
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09.07.2020 20:03 Ответить
Вибори в ОРДЛО будуть позачерговими і відбудуться за спеціальним законом, термін залежить від вирішення питань безпеки, - Резніков - Цензор.НЕТ 8332
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09.07.2020 20:44 Ответить
как только Украина возьмет под контроль границу с рашистом.так сразу через 15 лет можно и специальным законом провести выборы...
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09.07.2020 21:02 Ответить
этот мужик сам с собой разговаривает?
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09.07.2020 22:14 Ответить
Резников вже наговорив на гиляку.
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10.07.2020 00:29 Ответить
 
 