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Новости
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Бахматюк: все 4 дела VAB банка попали к одним и тем же судьям ВАКС. Таких совпадений не бывает

Бахматюк: все 4 дела VAB банка попали к одним и тем же судьям ВАКС. Таких совпадений не бывает

Олег Бахматюк вызвал директора НАБУ Артема Сытника на публичную дискуссию о фальсификации дела VAB банка и заявил, что дела по банку, которые по представлению НАБУ подаются в апелляционную инстанцию Высшего антикоррупционного суда, попадают к одной тройке судей, что невозможно при автоматизированном распределении дел

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Українські новини.

Об этом Олег Бахматюк, бизнесмен, владелец агрохолдинга "Укрлендфарминг", заявил в своем блоге на "Украинской правде", комментируя решение Печерского районного суда, который признал открытие дела против него и бывшего заместителя главы НБУ Александра Писарука незаконным. По словам бизнесмена, все представления от НАБУ в апелляционную палату ВАКС попадают к одной и той же тройке судей, хотя в Украине действует автоматическое распределение судебных дел между судьями для обеспечения независимости и беспристрастности процессов рассмотрения дел.

"Отдельно хотел бы остановиться на том, как работает апелляционная инстанция Высшего антикоррупционного суда. Сначала, несмотря на решение первой инстанции, апелляция выносит решение о моем заочном аресте, хотя перед тем в идентичном деле в заочном аресте было отказано Клюеву и Клименко, - пишет Бахматюк. - А дальше происходят еще более интересные вещи: через электронное распределение дел именно эта тройка судей, которая вынесла против меня незаконное решение, получает такое же дело против моей сестры, потом еще одно дело против экс-руководителя VAB-банка. А теперь эти же судьи будут рассматривать апелляцию САП на дело относительно решения Печерского суда. По странному стечению обстоятельств к тройке одних и тех же судей попадут 100% дел, связанных со мной. Бывают ли такие совпадения? Вопрос риторический".

Также бизнесмен заявил, что директор НАБУ Артем Сытник избегает публичной дискуссии с ним о фактах фальсификации дел по VAB банку, акционером которого он был.

Напомним, дело против Писарука и Бахматюка, которое было повторно открыто НАБУ в нарушение норм действующего законодательства, как определил суд, касается получения рефинансирования от НБУ VAB банком. Официальные выводы экспертиз, выводы Фонда гарантирования вкладов физических лиц и заявления НБУ опровергли обвинения НАБУ. Также детективы НАБУ подозреваются ГБР во вмешательстве в составление заведомо ложного экспертного заключения по этому делу.

Автор: 

Бахматюк Олег (164) Антикоррупционный суд (1211)


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У нас ще й не таке буває...
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09.07.2020 19:19 Ответить
У наперсточников не надо пытаться дискутировать или выиграть дело, а надо сразу бить в морду!
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09.07.2020 19:20 Ответить
Точно! Так, не буває! Призначення судді Вовка на справи - тому наявне підтвердження! Стопудово!
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09.07.2020 19:23 Ответить
Що, Ситнік ще працює? А я думав уже на нарах. Він просто на лапу хоче.
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09.07.2020 19:25 Ответить
В Украине всё бывает... Всё, кроме справедливости и законности...
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09.07.2020 19:44 Ответить
бывает, вот же пример на лицо (в тексте)
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09.07.2020 19:53 Ответить
 
 