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Новости Убийство Шеремета
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Рассмотрение апелляции фигуранта "дела Шеремета" Антоненко отложили на 13 июля, пропал том уголовного дела

Рассмотрение апелляции фигуранта

Киевский апелляционный суд отложил на 13 июля рассмотрение апелляционной жалобы защиты Андрея Антоненко на избрании ему меры пресечения.

Соответствующее решение принято в четверг, 9 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Коллегия судей постановила: объявить перерыв до 13 июля 10:30", - заявил судья.

Такое решение в суде приняли в связи с необходимостью направить запрос в Печерский районный суд о наличии или отсутствии одного из томов уголовного дела.

Ранее Киевский апелляционный суд отложил на 9 июля рассмотрение апелляционной жалобы в связи с необходимостью изучения адвокатами Антоненко ходатайство обвинения.

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Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

Также читайте: Ни президент, ни министр не вмешиваются в расследование убийства Шеремета, - Аваков

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

2 июля стало известно, что дело Шеремета готово для передачи в суд. "Начало рассмотрения этого резонансного дела теперь зависит исключительно от того, когда адвокаты

Автор: 

суд (25113) юстиция (758) Антоненко Андрей (260)


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Топ комментарии
+26
C@ки. Просто нету слов, одни маты и междометия. Доиграется Вовик с огнем, отольются еще ему .....
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09.07.2020 19:29
+13
Пффф, крембль взяв почитати, через кілька днів віддадуть.
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09.07.2020 19:32
+13
Это уже не "дело Шеремета", а дело Авакова. Сочинения о том, как волонтёры (и не только волонтёры), хотели "дестабилизировать ситуацию в обществе", убив не особо известного в Украине журналиста. "Убили" для того чтобы что? Что такое после убийства должно было произойти?
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09.07.2020 19:35
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C@ки. Просто нету слов, одни маты и междометия. Доиграется Вовик с огнем, отольются еще ему .....
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09.07.2020 19:29 Ответить
Вовик - обыкновенная напалечная кукла, говорящая ртом то, что ему скажут.

Ну согласись, глупо же предъявлять претензии к Хрюше и Степаше за то, что они признали Крым российским.
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09.07.2020 19:42 Ответить
Но сначала бить будут куклу.

Рассмотрение апелляции фигуранта "дела Шеремета" Антоненко отложили на 13 июля, пропал том уголовного дела - Цензор.НЕТ 8304
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09.07.2020 19:51 Ответить
Рассмотрение апелляции фигуранта "дела Шеремета" Антоненко отложили на 13 июля, пропал том уголовного дела - Цензор.НЕТ 6709
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09.07.2020 20:01 Ответить
Шоу должно продолжаться.
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09.07.2020 19:29 Ответить
Скурили что ли....
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09.07.2020 19:30 Ответить
Где эти зебилы могли посеять том уголовки?
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09.07.2020 19:30 Ответить
судья вовк был голоден и сожрал один том
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09.07.2020 19:31 Ответить
Рассмотрение апелляции фигуранта "дела Шеремета" Антоненко отложили на 13 июля, пропал том уголовного дела - Цензор.НЕТ 6521
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09.07.2020 19:46 Ответить
Шо, уже есть "тройка"?! Видать не зря сетовала генпрокурорша о несовершенствовании УПК.
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09.07.2020 20:15 Ответить
Это гниды, посадившие Антоненко, Кузьменко и Дударь без всяких оснований.
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09.07.2020 20:27 Ответить
В Библии сказано, что каждому воздастся за дела свои, может со временем так и будет с гнидами.
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09.07.2020 21:21 Ответить
Чому ніхто не несе кримінальної відповідальності за те що пропав цей том?
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09.07.2020 19:32 Ответить
так він саме для того і зник, шоб ніхто не поніс відповідальності за наявні в ньому фальсифікації
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09.07.2020 19:44 Ответить
Та нічого особливого.Просто пробито чергове дно.
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09.07.2020 19:32 Ответить
Пффф, крембль взяв почитати, через кілька днів віддадуть.
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09.07.2020 19:32 Ответить
Скоро обнаружится, что и дела никакого не было.
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09.07.2020 19:34 Ответить
Ну всралить ну есть же туалетная бумага зачем же целым томом?
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09.07.2020 19:34 Ответить
Спробували перефарбувати білі нитки, якими було зшито справу, але вони розлізлися і том з'їли миші, які хазяйнували до того в держ.резерві!

Що там прокурворша казала про затягування розгляду справ адвокатами Пороха? Де її заяви тепер? Чи тут все кошерно?
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09.07.2020 19:34 Ответить
Это уже не "дело Шеремета", а дело Авакова. Сочинения о том, как волонтёры (и не только волонтёры), хотели "дестабилизировать ситуацию в обществе", убив не особо известного в Украине журналиста. "Убили" для того чтобы что? Что такое после убийства должно было произойти?
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09.07.2020 19:35 Ответить
это уже не только дело авакова но и зе шмаркли и всей этой шоблы
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09.07.2020 19:45 Ответить
Пропал Том , - Мыши сьели что ли.Значит натомили такую белиберду . Все сшито Черными нитками по белому полотну . Скоро выпустят , а кто Ответит. Победителей не судят , а победивших???.
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09.07.2020 19:36 Ответить
Рассмотрение апелляции фигуранта "дела Шеремета" Антоненко отложили на 13 июля, пропал том уголовного дела - Цензор.НЕТ 5609
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09.07.2020 19:48 Ответить
Тактика «зашквари кожного дня» продовжується. Мета-коли «зашкварів» багато на них звертають менше уваги. Хто пам'ятає про Оман? А рекордна сума кешака куди подівалась?
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09.07.2020 19:36 Ответить
Почему-то вспомнил. У меня был когда-то солдат. Пропал часа на 4-5. Пришел. Ты где, спрашиваю, был?! Отвечает: ...Я какал...
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09.07.2020 19:37 Ответить
Ничего удивительного. Не только в ОПе - в судах и прокуратурах тоже клептоманы работают. Дело своровать, или заяву - раз плюнуть. Не говоря уже, что вещественными доказательствами на рынках торгуют.
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09.07.2020 19:38 Ответить
Та всё просто - мыши съели. Тысячи тонн зерна в Госрезерве доели и перешли в суды тома уголовных дел жрать. Питаться же чем-то надо... Того бы мудака в судейской мантии посадить бы на недельку в СИЗО при +40 на улице... А в соседнюю камеру - Авакова с Антошкой. Для ознакомления.
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09.07.2020 19:42 Ответить
Зрозуміло, що том справи зник не просто так. Справу Шеремета їм без доказів не варто передавати в суд, тому сховали один то, щоб знайти привід затягнути розгляд.
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09.07.2020 19:42 Ответить
Б*я ну как так , пропал том
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09.07.2020 19:53 Ответить
Лёгко, недавно больше миллиона гривен у полиции пропало, которые числились вещдоком, а тут какая-то книжка...
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09.07.2020 20:08 Ответить
Кстати почему ГПУ не возбудилось куда пропал том? Может его Бубочка на айкоксы поменял?!
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09.07.2020 19:57 Ответить
Так в ГПУ его и скурили!))
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09.07.2020 22:48 Ответить
И как любо дорого посмотреть все ЗЕбобики с ватниками просто вымерли!Нет что-бы обвинить Пороха в пропаже!
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09.07.2020 19:58 Ответить
не вимерли. Деяку їх брехню я спесом заспамлю.
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09.07.2020 20:11 Ответить
Порох спиз...в!
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09.07.2020 19:59 Ответить
Знущаються падлюки над людьми
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09.07.2020 20:02 Ответить
А чегото "париться". В том томе такая же фигня, как и в остальных. Фигней больше, фигней меньше сути не меняет.
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09.07.2020 20:19 Ответить
А Антоненко что, дожен сидеть и дальше в СИЗО и ждать когда эти долбоебы найдут том дела, ну прямо совок.....поищите либо у Портнова ( он изучает его , чтобы дать указания зелиным судьям и прокурорам) или у Авакова (доделывает работку за следователя) или у Зели ....один умнее другого по фальсификации уголовных дел....
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09.07.2020 21:53 Ответить
Этот том "сгорел от стыда" ...😆
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09.07.2020 22:51 Ответить
 
 