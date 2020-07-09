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ЕС определил Украину одним из приоритетных партнеров Европейской водородной стратегии, - Кулеба

ЕС определил Украину одним из приоритетных партнеров Европейской водородной стратегии, - Кулеба

Украина названа приоритетным партнером Европейского союза в реализации Европейской водородной стратегии и поставке новейшего энергетического ресурса на европейский рынок благодаря своему потенциалу в производстве и транспортировке водорода.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины в четверг, со ссылкой на новую водородную стратегию ЕС.

"Вчера в Брюсселе прошло без преувеличения историческое событие: презентация Европейской водородной стратегии, которая начинает новую технологическую революцию в Европе. ЕС возлагает надежды на Украину как одного из приоритетных партнеров в поставках водорода в Европу. Мы работали именно на этот результат, ведь он соответствует потенциалу и европейским амбициям Украины ", - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В МИД отмечают, что Водородная стратегия составляет неотъемлемую часть Европейского зеленого соглашения. Эта масштабная инициатива призвана превратить Европу в первый климатически нейтральный континент до 2050 года. Для ее воплощения ЕС планирует сокращать количество углеродных выбросов на 100 млн тонн ежегодно и в конце отказаться от ископаемых источников топлива. Согласно документу, который представил 8 июля в Брюсселе Исполнительный вице-президент Европейской Комиссии Франс Тиммерманс, ЕС поддерживает амбициозные планы европейской промышленности по строительству мощностей для производства зеленого водорода.

Еврокомиссия отдельно выделяет Украину как приоритетного партнера в развитии водородной энергетики, учитывая ее природные ресурсы, взаимосвязанность инфраструктуры и технологическое развитие. Еврокомиссия также поощряет привлекать Украину, среди других стран, в Альянс чистого водорода и развивать сотрудничество с Украиной для производства возобновляемой электроэнергии и водорода.

Благодаря планам по строительству в Украине 10 ГВт электролизеров для производства зеленого водорода, наше государство может стать неотъемлемой частью реализации амбициозных целей Европейской зеленой соглашения и плана "2х40 ГВт новых мощностей по производству водорода", отмечают в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия представила две стратегии в сфере энергетики в рамках "Зеленого соглашения"

Автор: 

Евросоюз (17168) Кулеба Дмитрий (2880) водород (8) водородное топливо (2)


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Топ комментарии
+2
даешь водородопровод в европу!
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09.07.2020 19:57
+1
Водород производим , - Значит вернем все Остальное.
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09.07.2020 19:57
+1
Европа для меня, скорее - Финляндия. Знают как бить красножопую гниль.
А эти..... пусть принимают арабов и пусть захлебнутся(Путин аплодирует)
идите как вы на.... Путина.
Жабоеды нам не помогли оружием. даже и защитными средствами. совок евровский
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09.07.2020 19:57
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Ещё одно пустое достижение.
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09.07.2020 19:54 Ответить
даешь водородопровод в европу!
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09.07.2020 19:57 Ответить
Водород производим , - Значит вернем все Остальное.
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09.07.2020 19:57 Ответить
Европа для меня, скорее - Финляндия. Знают как бить красножопую гниль.
А эти..... пусть принимают арабов и пусть захлебнутся(Путин аплодирует)
идите как вы на.... Путина.
Жабоеды нам не помогли оружием. даже и защитными средствами. совок евровский
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09.07.2020 19:57 Ответить
https://censor.net/user/446474 Фінляндія зараз також те саме робить,що і інші.І ві же не в змозі повторити ті історичні подвиги.
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09.07.2020 20:20 Ответить
Ігор, ладно, давай.
будеш ше мені за історію.... ну не знаю, давай ше за реігію
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09.07.2020 20:23 Ответить
https://censor.net/user/446474 Таких як Ігор,більше на форумі немає.На жаль я не він.
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09.07.2020 20:24 Ответить
ну ок, просто базариш подібно як він.
ти єврей?
я теж ні.
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09.07.2020 20:29 Ответить
https://censor.net/user/446474 Абсолютно не подібно.
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09.07.2020 20:31 Ответить
х.з., я ж ніби вибачився за то шо подумав шо ти з таким базаром - сусід Іроря по палаті
чо ше потрібно? сказати шо Путін - поганий мужик?
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09.07.2020 21:00 Ответить
Скільки там з фонду COVID слуги не встигли злямдити...? Терміново гроши кулебі на виробництво водню!
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09.07.2020 20:01 Ответить
Украинский водород лучший в мире, тем более труба уже есть.
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09.07.2020 20:09 Ответить
''Водородні'' бомби найчистіші бомби в світі. В нас були саме такі.Але Україна їх виміняла,на туалетний папір.Такої дурості ніхто не робив і не зробить більше ніколи.
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09.07.2020 20:18 Ответить
А шо они хотят делать с водородом????
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09.07.2020 21:01 Ответить
Некуда девать электроэнергию, решили хоть так её реализовать. Только не понятно, зачем ЕС нужен водород? Для электростанций, автомобилей, отопления домов?
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09.07.2020 21:04 Ответить
как на чем, на эвро-6 ахметкиной солар энергии

если захотят на грязной атомной то какие хитрожопые эуропейцы нам попались
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10.07.2020 11:16 Ответить
 
 