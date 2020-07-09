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Новости Вступительная кампания
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В ВНО по истории приняло участие 178 тысяч абитуриентов, не допустили к тестированию 75 человек, - Минобразования

В ВНО по истории приняло участие 178 тысяч абитуриентов, не допустили к тестированию 75 человек, - Минобразования

Во внешнем независимом оценивании по истории Украины, которое состоялось 9 июня приняли участие 178 714 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МОН.

"Во внешнем независимом тестировании по истории Украины приняли участие 178 714 человек – это 67,7% от общего количества зарегистрированных. Тестирование состоялось сегодня, 9 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к тестированию не допустили 75 участников, из них 17 – выявлены признаки острых респираторных заболеваний. Работу 120 участников было прекращено досрочно из-за нарушения процедуры тестирования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 264 тысяч абитуриентов сегодня сдают ВНО по истории Украины

Порог "сдал/не сдал" и результаты ВНО по истории Украины будет определен до 24 июля. Результаты появятся на страницах участников до 25 июля.

Те, кто не смогли принять участие в основной сессии тестирования по истории Украины из-за причин, которые не зависели от них, могут зарегистрироваться на дополнительную сессию. Инструкцию, как это сделать, размещена по ссылке на сайте УЦОКО.

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Автор: 

вступительная кампания (288) история (2017) ВНО (417)


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А сепарнє складати ЗНО задля вступу до українських ВУЗів не треба! Зелена освіта рулить!
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09.07.2020 20:14 Ответить
на ЗНО 2020 вони ще реєструвались і перший тест здавали. а чи доздають ЗНО після об"яви його небов"язковості для них, не відомо.
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10.07.2020 00:25 Ответить
 
 