Корниенко о подготовке "Слуги народа" к местным выборам: Зеленский - наш духовный лидер, советуемся с ним по кандидатурам в мэры
Председатель партии "Слуга народа", первый заместитель руководителя фракции партии в Верховной Раде Александр Корниенко заявил, что президент Владимир Зеленский является для своей партии "духовным лидером", особенно во время подготовки к местным выборам.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"У нас сейчас есть два процесса с президентом: по местным выборам, а второе - подводим итоги работы парламента и год работы нашего монобольшинства, и проводим такие встречи с депутатами и президентом по группам", - сказал Корниенко.
На вопрос журналиста, советуются ли партия "Слуга народа" с президентом по местным выборам, Корниенко ответил утвердительно.
"Да, советуемся, он же наш духовный и практический лидер, фактически. Нашей политической силы ... Ну, я так шучу, конечно. Но, понятно, что принципиальные решения, касающиеся выдвижений, в первую очередь мэров (так мэр - это не прямая параллель, но можно провести какую-то небольшую аналогию, что мэр, как президент города), поэтому для нас важно, поскольку мы президентская партия, чтобы президент в этом также принимал активное участие", - пояснил Корниенко.
Напоминаем, местные выборы в Украине должны состояться осенью этого года. Накануне в Верховную Раду внесли проект постановления о дате проведения местных выборов 25 октября 2020 года.
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А Алахвердієва-наша корабельна сосна )))
А если в опу поцелуешь Клоуна, он тебя наградит!!!
Я хренею! Был шоумен, стал Клоуном, а теперь Духовный Лидер!!!!
Нет! Клоун всегда останется Клоуном.