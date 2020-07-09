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Новости Местные выборы-2020
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Корниенко о подготовке "Слуги народа" к местным выборам: Зеленский - наш духовный лидер, советуемся с ним по кандидатурам в мэры

Корниенко о подготовке

Председатель партии "Слуга народа", первый заместитель руководителя фракции партии в Верховной Раде Александр Корниенко заявил, что президент Владимир Зеленский является для своей партии "духовным лидером", особенно во время подготовки к местным выборам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"У нас сейчас есть два процесса с президентом: по местным выборам, а второе - подводим итоги работы парламента и год работы нашего монобольшинства, и проводим такие встречи с депутатами и президентом по группам", - сказал Корниенко.

На вопрос журналиста, советуются ли  партия "Слуга народа" с президентом по местным выборам, Корниенко ответил утвердительно.

"Да, советуемся, он же наш духовный и практический лидер, фактически. Нашей политической силы ... Ну, я так шучу, конечно. Но, понятно, что принципиальные решения, касающиеся выдвижений, в первую очередь мэров (так мэр - это не прямая параллель, но можно провести какую-то небольшую аналогию, что мэр, как президент города), поэтому для нас важно, поскольку мы президентская партия, чтобы президент в этом также принимал активное участие", - пояснил Корниенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Корниенко не собирается в отставку из-за слов о "рабочей бабе": Пока не все сделал в политике. ВИДЕО

Напоминаем, местные выборы в Украине должны состояться осенью этого года. Накануне в Верховную Раду внесли проект постановления о дате проведения местных выборов 25 октября 2020 года.

Автор: 

Зеленский Владимир (20525) местные выборы (2752) Слуга народа (2632) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+64
Оно и понятно...вы ему ..
-вот корабельная сосна..
А но вам..
-баба да...баба да..
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09.07.2020 20:13
+47
Корниенко о подготовке "Слуги народа" к местным выборам: Зеленский - наш духовный лидер, советуемся с ним по кандидатурам в мэры - Цензор.НЕТ 9212
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09.07.2020 20:20
+39
В корабельных соснах...он специалист...
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09.07.2020 20:15
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Страница 3 из 3
Если Духовный лидер играет на рояле не руками, то что можно ждать от его адептов?
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10.07.2020 00:00 Ответить
Корнієнко про підготовку "Слуги народу" до місцевих виборів: Зеленський - наш духовний лідер, радимося з ним щодо кандидатур у мери - Цензор.НЕТ 8487
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10.07.2020 00:03 Ответить
БАБА ДА БАБА ДА
ИА ИА
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10.07.2020 00:15 Ответить
этому алкашу--нужно меньше пить,тогда мысли будут трезвыми !!!!
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17.07.2020 07:48 Ответить
Сорян, нашвидкоруч:

Корнієнко про підготовку "Слуги народу" до місцевих виборів: Зеленський - наш духовний лідер, радимося з ним щодо кандидатур у мери - Цензор.НЕТ 3966
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10.07.2020 00:20 Ответить
Да уж, таких придурков ещё поискать надо. Им только юморески писать, а не страной править!
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10.07.2020 00:21 Ответить
аятола.уа
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10.07.2020 01:10 Ответить
духовный лидер,аятолла зерохумейни
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10.07.2020 01:20 Ответить
Назвати ЗЕ духовним лідером, це треба бути або вкрай цинічним або повним ідіотом, хоча в СН вистачає і тих і цих.
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10.07.2020 02:29 Ответить
Зеленський - наш духовний лідер

А Алахвердієва-наша корабельна сосна )))
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10.07.2020 08:02 Ответить
"Духовный лидер"..... Корниенко, ах как подлизнул, как подлизнул!!!!!
А если в опу поцелуешь Клоуна, он тебя наградит!!!

Я хренею! Был шоумен, стал Клоуном, а теперь Духовный Лидер!!!!
Нет! Клоун всегда останется Клоуном.
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10.07.2020 09:15 Ответить
похоже, им опять шото забористое подогнали
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10.07.2020 09:34 Ответить
духовный лидер убежал к мендель, а жену свою бросил
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10.07.2020 10:58 Ответить
Каков Поп, таков и приход!
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10.07.2020 11:02 Ответить
Ваш духовний лідер Кирилко "Гундяй". Де вибачення за термос???
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10.07.2020 11:13 Ответить
Вылитый Далай Лама.
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10.07.2020 16:22 Ответить
Яка ціль подібних жартів, розсмішити - так вже не смішно, давно, подратувати - куди вже більше. Ваші жарти знаємо де подивитися, зараз зарплатню отримуєте не за це. Що ви там курите???
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14.07.2020 21:23 Ответить
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