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Призываем сербские СМИ не распространять ложную информацию об участии украинцев в протестах в Белграде, - посольство

Призываем сербские СМИ не распространять ложную информацию об участии украинцев в протестах в Белграде, - посольство

Украинское посольство в Сербии опровергло информацию о причастности Украины или ее граждан к протестам в Белграде, призвав сербские СМИ не распространять неправду.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальной информации посольства.

В сообщении отмечается: "В эти дни через российские и пророссийские информационные ресурсы  в информационном пространстве  Сербии распространяется информация о предполагаемом "украинском сценарии" и причастности украинцев к событиям в Сербии.

В связи с этим посольство Украины в Сербии официально заявляет, что государство Украина никоим образом не вмешивается во внутриполитическую ситуацию в Республике Сербия.

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Посольство Украины не располагает информацией об участии граждан Украины в последних событиях в Сербии.

Посольство Украины имеет честь обратиться к СМИ в Сербии с приглашением не распространять ложную информацию об Украине и гражданах Украины относительно ситуации в Сербии".

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Автор: 

протест (5859) Сербия (392)


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Топ комментарии
+26
Серби це балканські кацапи.
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09.07.2020 20:48
+12
А чиї це роги стирчать із за кущів, та балалайка валяється поруч ??
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09.07.2020 21:28
+10
Вообще нужно закрыть сербское посольство в Украине вместе с кацапским. Это в СербииПризываем сербские СМИ не распространять ложную информацию об участии украинцев в протестах а Белграде, - посольство - Цензор.НЕТ 149
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09.07.2020 20:50
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Где Раша и ее слуги -- там обязательно куча вранья. "Братушки", твою дивизию .....
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09.07.2020 20:47 Ответить
Серби це балканські кацапи.
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09.07.2020 20:48 Ответить
Плюсую. Дуже мутний зкріпоносно-підкацапний народець.
Та й генетично теж... сумнівні з них слов'яни...
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09.07.2020 21:06 Ответить
конечно украинцы, наполовину разбавленные угро-финнами и просто уграми, которые по этой территории проходили - чистокровные славяне, а то как же
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09.07.2020 23:06 Ответить
капец хасан, ты просто больной
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09.07.2020 23:04 Ответить
Велику вітчизняну вигадав Хрущов у кінці п'ятидесятих, та затвердив Брежнев у 65му... Суворов все ж таки зробив фантастичну роботу!
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09.07.2020 20:57 Ответить
Суворов покинул СССР в 1974 году и не имел доступа к архивным документам.
При всем к нему уважении - многое он додумал.
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09.07.2020 21:16 Ответить
А хто з простих смертних мав тоді, та має зараз доступ до тих архівів? Покинув совок у 74му, але чотири роки працював у посольстві, і остаточно втік у 78му. Якщо б ви уважно читали Суворова, то помітили б що посилається він практично виключно на відкриті джерела. Здебільшого на мемуари маршалів та генералів. І зробив цілком логічну картину того що трапилося у 39-41 роках!
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09.07.2020 21:32 Ответить
Вот, вот.
Мемуары маршалов и генералов и есть полнейший бред, на основе которого никаких правильных выводов сделать невозможно.
Они всячески преувеличивают свою роль в отдельных событиях и полностью умалчивают неприятные для себя факты.
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09.07.2020 21:58 Ответить
Они всячески преувеличивают свою роль в отдельных событиях и полностью умалчивают неприятные для себя факты. То все так! Сперечатися з цим не буду.
Але з вашої відповіді зробив висновок що Суворова ви не читали!
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09.07.2020 22:01 Ответить
Читал и не в восторге.
Многие выводы противоречат историческим фактам.
И причина - отсутствие доступа к архивам и базирование на мемуарах разных жуковых, судоплатовых, серовых, многое в которых бахвальство и пьяный бред.
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09.07.2020 22:08 Ответить
Яким історичним фактам? На чому базуються ці історичні факти, на архівах? Хто мав та має доступ до тих архівів? Я не вірю совковим вчителям, яки мене найобували ще з першого класу, з 85 року. Найголовніше питання які історичні факти ви маєте на увазі?
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09.07.2020 22:14 Ответить
Та ну друже, так не цікаво, втомився чекати вже... Я спати. Якщо є бажання, надай відповіді на мої прості питання та завтра продовжимо!
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09.07.2020 22:39 Ответить
Мемуари Жукова видавались 10 разів, жоден екземпляр не повторює інший, маю перше видання 1973 року.
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09.07.2020 23:03 Ответить
Не столько мемуары, сколько официальная (признанная) информация является источником информации для Суворова. Он об этом НЕОДНОКРАТНО утверждает в своих произведениях.
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10.07.2020 07:12 Ответить
Вообще нужно закрыть сербское посольство в Украине вместе с кацапским. Это в СербииПризываем сербские СМИ не распространять ложную информацию об участии украинцев в протестах а Белграде, - посольство - Цензор.НЕТ 149
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09.07.2020 20:50 Ответить
Срби на врбу!
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09.07.2020 20:57 Ответить
Закликаємо сербські ЗМІ не поширювати неправдиву інформацію про участь українців у протестах в Белграді, - посольство - Цензор.НЕТ 6865
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09.07.2020 21:09 Ответить
речь была не о гражданах украины, а гражданах израиля вообще-то, одном этническом украинце и другом киргизе, посол немного тупой, вот статья на эту тему:
https://www.kurir.rs/vesti/politika/3494693/oni-su-sinoc-rusili-beograd-strani-placenici-lome-drzavnu-imovinu-i-prave-haos-po-prestonici-bia-ih-privela
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09.07.2020 21:06 Ответить
Мій дід (1906 г.р.) ще давно казав-«Жиди крутять миром,як циган сонцем».
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09.07.2020 21:19 Ответить
И как циган крутить солце? )) ничего не имею против украинской мудрости, просто задумался над присказкой. А вообще, ИМХО евреи сами распускают слухи о своем могущества. Один аргументик по этому поводу: вторая и третья экономики в мире - азиатские Китай и Япония.. Простите, но после этого верить в мировое господство жидов смешно.
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09.07.2020 22:26 Ответить
Скорее всего эти два еврея из Израиля - детки репатриантов, члены радикального проарабского и пророссийского коммунистического движения. Один Роман Левин родом из Украины, второй Артур Фурман родом из Киргизии. Прибыли в Белград совсем не со стороны Украины, а с юго-западной стороны (пограничный пункт Сурчин). Занимались перетаскиванием контейнеров для их поджога на дороге.
Но газета в заголовке пишет, что один из них из Украины, другой из Киргизии, притом оба с израильскими паспортами.
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10.07.2020 08:00 Ответить
Этот посол - дэрэвенский крэтэн.
Газета - обыкновенный местный бульвар, где могут написать все что угодно.
А вот кто такой этот "украинец".

Во вторник израильская армия приговорила 19-летнего Романа Левина к 30 дням тюремного заключения за отказ продолжать службу в связи с его неприятием израильской оккупации.
Левин из города Бат-Ям, расположенного к югу от Тель-Авива, иммигрировал в Израиль с несколькими членами его семьи из Украины, когда ему было 3 года.

После 18 месяцев службы в израильской армии Роман Левин сказал своим командирам, что больше не хочет участвовать в угнетении палестинского народа. «Когда я был на Украине, я столкнулся с неуважением к евреям. Так развивалось мое сочувствие к палестинскому народу ».
https://www.972mag.com/conscientious-objector-israel-prison/
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10.07.2020 08:58 Ответить
вот этот Левин, которого задержали
Закликаємо сербські ЗМІ не поширювати неправдиву інформацію про участь українців у протестах в Белграді, - посольство - Цензор.НЕТ 3734

красножопый полудурок, который рассказывает о "гражданской войне в Украине", желает освобождения палестины и т.п. комунякский бред
https://www.972mag.com/conscientious-objector-israel-prison/
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09.07.2020 21:21 Ответить
Самое интересное, что он ЕВРЕЙ из колена Левитов (что немыслимо), живет в Израиле, и такой фигней страдает, позорит такую фамилию.
Такие как он уже весь Израиль заимели своим радикальным большевизмом, родаки наверное у него из порядочной ортодоксальной иудейской и проукраинской семьи, а отпрыст сыночек (редкий урод) им назло занимается антисемитизмом, большевизмом и москвофильством, и такое бывает.
Пипец полный, куда мир катится?
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10.07.2020 07:09 Ответить
А главное что у него лицо ну совсем щиро-украинское, ну совсем козак!
А шнобель у него какой? Истинный ариец!
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10.07.2020 08:06 Ответить
А чиї це роги стирчать із за кущів, та балалайка валяється поруч ??
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09.07.2020 21:28 Ответить
Ті, що при війську служили, нагадували:
- В шістдесят шустім ми таке саме пацили. Сербови межи очи плюйте. То нехарь. Гадаш, шо ті цулує, а він тобі ніс відгризає.

(с) Марко Черемшина "Село за війни"
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09.07.2020 21:29 Ответить
А чего можно от балканских кацапов ожидать?
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09.07.2020 21:54 Ответить
а чего от украинских?
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09.07.2020 22:57 Ответить
Кремлевский стиль не меняется уже много лет: обвинять противников в том что они делают сами. Это в методичке прописано и они как бараны все эти чекисты и диверсанты проводят операции по одним лекалам. И конечно они этим палятся, кацпский стиль его уже за версту чуть, для тех кто в теме.
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09.07.2020 22:43 Ответить
Задержали 2х израильтян. Один из Украины. И пошла чесать пропаганда!
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10.07.2020 09:39 Ответить
 
 