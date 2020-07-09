Призываем сербские СМИ не распространять ложную информацию об участии украинцев в протестах в Белграде, - посольство
Украинское посольство в Сербии опровергло информацию о причастности Украины или ее граждан к протестам в Белграде, призвав сербские СМИ не распространять неправду.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальной информации посольства.
В сообщении отмечается: "В эти дни через российские и пророссийские информационные ресурсы в информационном пространстве Сербии распространяется информация о предполагаемом "украинском сценарии" и причастности украинцев к событиям в Сербии.
В связи с этим посольство Украины в Сербии официально заявляет, что государство Украина никоим образом не вмешивается во внутриполитическую ситуацию в Республике Сербия.
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Посольство Украины не располагает информацией об участии граждан Украины в последних событиях в Сербии.
Посольство Украины имеет честь обратиться к СМИ в Сербии с приглашением не распространять ложную информацию об Украине и гражданах Украины относительно ситуации в Сербии".
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Та й генетично теж... сумнівні з них слов'яни...
При всем к нему уважении - многое он додумал.
Мемуары маршалов и генералов и есть полнейший бред, на основе которого никаких правильных выводов сделать невозможно.
Они всячески преувеличивают свою роль в отдельных событиях и полностью умалчивают неприятные для себя факты.
Але з вашої відповіді зробив висновок що Суворова ви не читали!
Многие выводы противоречат историческим фактам.
И причина - отсутствие доступа к архивам и базирование на мемуарах разных жуковых, судоплатовых, серовых, многое в которых бахвальство и пьяный бред.
https://www.kurir.rs/vesti/politika/3494693/oni-su-sinoc-rusili-beograd-strani-placenici-lome-drzavnu-imovinu-i-prave-haos-po-prestonici-bia-ih-privela
Но газета в заголовке пишет, что один из них из Украины, другой из Киргизии, притом оба с израильскими паспортами.
Газета - обыкновенный местный бульвар, где могут написать все что угодно.
А вот кто такой этот "украинец".
Во вторник израильская армия приговорила 19-летнего Романа Левина к 30 дням тюремного заключения за отказ продолжать службу в связи с его неприятием израильской оккупации.
Левин из города Бат-Ям, расположенного к югу от Тель-Авива, иммигрировал в Израиль с несколькими членами его семьи из Украины, когда ему было 3 года.
После 18 месяцев службы в израильской армии Роман Левин сказал своим командирам, что больше не хочет участвовать в угнетении палестинского народа. «Когда я был на Украине, я столкнулся с неуважением к евреям. Так развивалось мое сочувствие к палестинскому народу ».
https://www.972mag.com/conscientious-objector-israel-prison/
красножопый полудурок, который рассказывает о "гражданской войне в Украине", желает освобождения палестины и т.п. комунякский бред
https://www.972mag.com/conscientious-objector-israel-prison/
Такие как он уже весь Израиль заимели своим радикальным большевизмом, родаки наверное у него из порядочной ортодоксальной иудейской и проукраинской семьи, а отпрыст сыночек (редкий урод) им назло занимается антисемитизмом, большевизмом и москвофильством, и такое бывает.
Пипец полный, куда мир катится?
А шнобель у него какой? Истинный ариец!
- В шістдесят шустім ми таке саме пацили. Сербови межи очи плюйте. То нехарь. Гадаш, шо ті цулує, а він тобі ніс відгризає.
(с) Марко Черемшина "Село за війни"