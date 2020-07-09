Призываем сербские СМИ не распространять ложную информацию об участии украинцев в протестах в Белграде, - посольство

Украинское посольство в Сербии опровергло информацию о причастности Украины или ее граждан к протестам в Белграде, призвав сербские СМИ не распространять неправду.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальной информации посольства.

В сообщении отмечается: "В эти дни через российские и пророссийские информационные ресурсы в информационном пространстве Сербии распространяется информация о предполагаемом "украинском сценарии" и причастности украинцев к событиям в Сербии.

В связи с этим посольство Украины в Сербии официально заявляет, что государство Украина никоим образом не вмешивается во внутриполитическую ситуацию в Республике Сербия.

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Посольство Украины не располагает информацией об участии граждан Украины в последних событиях в Сербии.

Посольство Украины имеет честь обратиться к СМИ в Сербии с приглашением не распространять ложную информацию об Украине и гражданах Украины относительно ситуации в Сербии".

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