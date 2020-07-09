Из-за проблем со здоровьем пленного Матюшенко украинская сторона в ТКГ запросила его срочный обмен, - Казанский

На переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу украинская сторона запросила срочный обмен пленного Валерия Матюшенко, имеющего серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил участник переговоров ТКГ блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"В гуманитарной подгруппе в этот раз также говорили об украинском пленном Валерии Матюшенко, который сидит в плену у боевиков "ДНР" на 32-ой зоне. У него возникли серьезные проблемы со здоровьем - сильные боли и быстрая потеря веса. Это могут быть либо симптомы онкологии, либо иные последствия издевательств, которым человек подвергался в плену.

Украинская сторона просит обменять Матюшенко в экстренном порядке, так как человек серьезно болен, и важно успеть его спасти", - написал Казанский.

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Журналист отметил, что информацию о Матюшенко донесли до ОБСЕ и "той стороны". "Сейчас добиваемся проведения обследования. Пока вразумительной реакции и четкого ответа со стороны боевиков нет", - добавил он.