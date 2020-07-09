Из-за проблем со здоровьем пленного Матюшенко украинская сторона в ТКГ запросила его срочный обмен, - Казанский
На переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу украинская сторона запросила срочный обмен пленного Валерия Матюшенко, имеющего серьезные проблемы со здоровьем.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил участник переговоров ТКГ блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
"В гуманитарной подгруппе в этот раз также говорили об украинском пленном Валерии Матюшенко, который сидит в плену у боевиков "ДНР" на 32-ой зоне. У него возникли серьезные проблемы со здоровьем - сильные боли и быстрая потеря веса. Это могут быть либо симптомы онкологии, либо иные последствия издевательств, которым человек подвергался в плену.
Украинская сторона просит обменять Матюшенко в экстренном порядке, так как человек серьезно болен, и важно успеть его спасти", - написал Казанский.
Журналист отметил, что информацию о Матюшенко донесли до ОБСЕ и "той стороны". "Сейчас добиваемся проведения обследования. Пока вразумительной реакции и четкого ответа со стороны боевиков нет", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.radiosvoboda.org/a/30494562.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news-sbuzvilnenyi-tortury/30468686.html
Кальміуське під орками ?
Україна на другому місці в Європі за темпами поширення раку.
Щорічно в Україні більше 160 тис. чоловік дізнаються, що вони онкохворі.
Щороку від раку помирають близько 90 тис. осіб, з них 35% люди працездатного віку.
Щодня в Україні захворюють раком 450 людей, з них гинуть 250.
Щогодини реєструється понад 20 нових випадків захворювання, а 10 жителів України помирають від раку.Медицина не допомогла ні американському сенатору Джону Маккейну, ні російській поп-зірці Жані Фріске, ні відомій режисерці, академіку Національної академії мистецтв України Кірі Муратовій, не допоможе й цьому нещасному полоненому, запущена онкологія не лікується взагалі. Чомусь не потрібний був терміновий обмін хлопця з Донбасу, якого третій раз полонили терористи і зараз його мучать до сильних болей і загрозі життю.
Зелена кремлівська агентура повністю розкрилась. Затримали в Києві 2 дні тому позаштатного співробітника ГРУ, причетного до збиття "Боїнга" MH17, якій може свідчити безпосередньо на верхівку РФ і поступив наказ з Кремля робити терміновий обмін, поки його не допитали слідчі Гаагського трибуналу.