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Новости Агрессия России против Украины Обмен пленными
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Из-за проблем со здоровьем пленного Матюшенко украинская сторона в ТКГ запросила его срочный обмен, - Казанский

Из-за проблем со здоровьем пленного Матюшенко украинская сторона в ТКГ запросила его срочный обмен, - Казанский

На переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу украинская сторона запросила срочный обмен пленного Валерия Матюшенко, имеющего серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил участник переговоров ТКГ блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"В гуманитарной подгруппе в этот раз также говорили об украинском пленном Валерии Матюшенко, который сидит в плену у боевиков "ДНР" на 32-ой зоне. У него возникли серьезные проблемы со здоровьем - сильные боли и быстрая потеря веса. Это могут быть либо симптомы онкологии, либо иные последствия издевательств, которым человек подвергался в плену. 

Украинская сторона просит обменять Матюшенко в экстренном порядке, так как человек серьезно болен, и важно успеть его спасти", - написал Казанский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Террористы в ТКГ требуют убрать из закона об особом статусе Донбасса упоминание о реинтеграции 1,5 млн переселенцев, называя его "несущественным", - Казанский

Журналист отметил, что информацию о Матюшенко донесли до ОБСЕ и "той стороны". "Сейчас добиваемся проведения обследования. Пока вразумительной реакции и четкого ответа со стороны боевиков нет", - добавил он.

Из-за проблем со здоровьем пленного Матюшенко украинская сторона в ТКГ запросила его срочный обмен, - Казанский 01

Автор: 

Донбасс (26956) Казанский Денис (311) пленные (2143) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+4
На розвідника "днр", якого нещодавно арештували.
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09.07.2020 20:56
+2
На Сивохо, Ермака или Портнова нужно менять.
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09.07.2020 21:07
+1
Запросили обмен после того как просто так депортировали группу росийских диверсантов? А на кого теперь обменивать будете?
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09.07.2020 20:52
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Запросили обмен после того как просто так депортировали группу росийских диверсантов? А на кого теперь обменивать будете?
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09.07.2020 20:52 Ответить
На розвідника "днр", якого нещодавно арештували.
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09.07.2020 20:56 Ответить
Так нужно еще 99 поймать вражеских разведчиков. ЗЕ меняет 100 врагов на одного нашего
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09.07.2020 21:06 Ответить
Обміняють на якусь важливу персону. А хто він такий цей Матюшенко? Військовий чи таксист?
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09.07.2020 20:53 Ответить
«Схватила мужа за руки, а он мне протягивает «Джека» - шоколадные конфеты, которые мы с большим трудом и в очень небольшом количестве могли ему передавать. У меня был день рождения, и Валера решил вот так поздравить. Я забрала конфету, а потом еще корила себя, что ему там нечего есть, а я, получается, отобрала». Татьяна Матюшенко с надеждой ждала обмена в декабре 2019-го - но чем он становился ближе, тем большее говорило ей о том, что мужа, измученного пытками, не отдадут.
https://www.radiosvoboda.org/a/30494562.html
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09.07.2020 21:00 Ответить
По словам Татьяны Матюшенко, супруги жителя Кальмиусского (Комсомольска) Валерия Матюшенко, в СБУ на днях ей сказали, что сторона «ДНР» не подтверждает ее мужа на обмен. Но в канун обмена в декабре 2019-го Валерия снимал один из российских телеканалов; Татьяна лично была на «судах» супруга в Донецке; о том, что он действительно в 32-й колонии в Макеевке сейчас говорят экс-узники; а у жены есть на руках документы и от СБУ, и от вооруженного формирования «МГБ», где подтверждается - мужа держат боевики.
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09.07.2020 21:01 Ответить
«Валера пропал 15 июля 2017 года. Как потом выяснилось, ему надели мешок на голову прямо на площади возле нашего дома в Комсомольске. Все случилось в обед. Я знала, что он бы не ушел никуда без предупреждения, поэтому уже вечером забила тревогу. Обратилась в полицию, в СБУ, написала заявление в «МГБ». Не сразу, но в Донецке, в итоге, официально подтвердили, что он у них. До 32-й колонии, куда муж попал уже после «приговора», его удерживали на ул. Светлого Пути, 3 - на территории бывшего завода «Изоляция». В этом месте из людей выбивают все живое - над ними издеваются и жестоко пытают.
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09.07.2020 21:03 Ответить
Более того - иногда издеваются не только надзиратели, но и сами осужденные. Так, ребра моему мужу ломал освобожденный несколько месяцев назад Евгений Бражников. Его задержали в 2016 году, обвинив в «госизмене». Но, на самом деле, Бражников всегда был пророссийским - арест произошел, потому что боевики разных группировок что-то там не поделили между собой.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-sbuzvilnenyi-tortury/30468686.html
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09.07.2020 21:04 Ответить
У остальных здоровье только укрепляется?
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09.07.2020 21:02 Ответить
На Сивохо, Ермака или Портнова нужно менять.
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09.07.2020 21:07 Ответить
На зєлю дебільну всіх патриотів з ордла поміняти!
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09.07.2020 21:18 Ответить
Ніфіга він нікому не потрібний.
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09.07.2020 22:30 Ответить
Виглядає, цивільний, який там жив.
Кальміуське під орками ?
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09.07.2020 21:15 Ответить
https://pershyj.com/p-volinskogo-kiborga-ne-pustili-za-zustrich-z-zelenskim-44286?utm_source=novapress&utm_medium=facebook Волинського «кіборга» не пустили на зустріч із Зеленським

Через проблеми зі здоров'ям полоненого Матюшенка українська сторона в ТКГ зробила запит на його терміновий обмін, - Казанський - Цензор.НЕТ 8340
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09.07.2020 21:18 Ответить
Статистика онкологічних захворювань в Україні https://uozter.gov.ua/ua/news-1-0-223-
Україна на другому місці в Європі за темпами поширення раку.
Щорічно в Україні більше 160 тис. чоловік дізнаються, що вони онкохворі.
Щороку від раку помирають близько 90 тис. осіб, з них 35% люди працездатного віку.
Щодня в Україні захворюють раком 450 людей, з них гинуть 250.
Щогодини реєструється понад 20 нових випадків захворювання, а 10 жителів України помирають від раку.Медицина не допомогла ні американському сенатору Джону Маккейну, ні російській поп-зірці Жані Фріске, ні відомій режисерці, академіку Національної академії мистецтв України Кірі Муратовій, не допоможе й цьому нещасному полоненому, запущена онкологія не лікується взагалі. Чомусь не потрібний був терміновий обмін хлопця з Донбасу, якого третій раз полонили терористи і зараз його мучать до сильних болей і загрозі життю.
Зелена кремлівська агентура повністю розкрилась. Затримали в Києві 2 дні тому позаштатного співробітника ГРУ, причетного до збиття "Боїнга" MH17, якій може свідчити безпосередньо на верхівку РФ і поступив наказ з Кремля робити терміновий обмін, поки його не допитали слідчі Гаагського трибуналу.
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09.07.2020 21:34 Ответить
 
 