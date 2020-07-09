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Новости
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Главный фактор негативного влияния на инвестклимат – слабая судебная система, - опрос Европейской бизнес ассоциации

Главный фактор негативного влияния на инвестклимат – слабая судебная система, - опрос Европейской бизнес ассоциации

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕВА) опросила 105 руководителей компаний, чтобы выяснить индекс инвестиционной привлекательности Украины.

Как пишут Факты, об этом говорится в исследовании ЕВА.

Так, согласно результатам опроса, 62% считают текущий инвестклимат неблагоприятным. Что же касается негативных факторов влияния на инвестиционный климат, то 87% называют таким фактором слабую судебную систему.

Слабость судебной системы характеризует и одно из самых длительных судебных дел — за право на торговую марку "Корвалол" между правообладателем на эту ТМ компанией "Фармак" и фармкомпанией "Дарница", которая выпускает "Корвалол-Дарница".

Напомним, более 15 лет "Фармак" пытается защитить уникальность торговой марки "Корвалол Corvalolum".

Это название компания зарегистрировала в Украине еще в 1993 году. Препарат был признан хорошо известным, однако конкурент на рынке — фармацевтическая компания "Дарница" начала выпускать лекарственное средство под названием "Корвалол-Дарница".

Еще в апреле 2017 года "Фармак" обратился в Апелляционную палату Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) с заявлением о признании хорошо известным знаком "Корвалол Corvalolum" в Украине на имя ОАО "Фармак" по состоянию на 1 декабря 2002 года, о чем был издан приказ МЭРТ № 1037 от 19 июля 2017 года.

Фармацевтическая фирма "Дарница" обратилась в Хозяйственный суд Киева с требованием признать данное решение МЭРТ недействительным, в том числе, мотивировав исковые требования тем, что популярность знака не подтверждается фактическими данными и доказательствами, содержащиеся в материалах дела апелляционной палаты МЭРТ.

В 2019 году компания "Фармак" выиграла первые две инстанции — Хозяйственный и Апелляционный суд, а Верховный Суд Украины направил дело на новое рассмотрение по формальному признаку.

Ранее "ФАКТЫ" рассказали, как в середине прошлого столетия Киевским химико-фармацевтическим заводом им. М. В. Ломоносова, правопреемником которого является АО "Фармак", было принято решение разработать технологии и создать сердечно-сосудистый препарат, аналогичный препарата "Валокордин", который производился в Германии. Разработчик препарата — старший химик В. Я. Яковлева. Первая партия лекарственного средства "Корвалол" была выпущена в 1959 году. С тех пор завод им. М. В. Ломоносова был единственным производителем препарата "Корвалол" на территории бывшего СССР. С 1991 года ОАО "Фармак" — единственный производитель этого лекарственного средства на постсоветском пространстве. При этом ТМ "Корвалол" защищена в 15 странах Европы и Средней Азии: Германия, Польша, Литва, Латвия, Беларусь, Молдова, Румыния, Болгария, Туркменистан, Армения, Грузия, Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан. Использование знака "Корвалол Corvalolum" в целом подтверждается упаковками за период с 1991-го по 2001 год включительно.

Автор: 

Европейская бизнес ассоциация (61) Фармак (21) Дарница (36)


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Топ комментарии
+6
Слабка судова система керується владою. Тому без зміни влади не буде зміни судової системи.
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09.07.2020 21:02
+4
Ибрагим ты что мелешь ? Не твой ли чоколадный бай её состряпал ?
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09.07.2020 21:30
+3
Система - це щось упорядковане, а це суцільна ганьба.
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09.07.2020 21:02
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Система - це щось упорядковане, а це суцільна ганьба.
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09.07.2020 21:02 Ответить
Слабка судова система керується владою. Тому без зміни влади не буде зміни судової системи.
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09.07.2020 21:02 Ответить
Ибрагим ты что мелешь ? Не твой ли чоколадный бай её состряпал ?
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09.07.2020 21:30 Ответить
Так он хочет еще пришествия барыги, а вдруг исправился. Главное звездонуть, а потом подумать, кто проводил судебную реформу. И не оскорбляй , таких, как он, жена Порошенка назвала ПОРОХОБРАТ.
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09.07.2020 22:00 Ответить
Зе-Бубочька вже https://www.google.com/search?q=%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%B2 давно "перестряпав" суди в Україні
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10.07.2020 08:46 Ответить
не говори чушь , попередники в стране это традиция виноватости
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10.07.2020 11:59 Ответить
Йой! Встидно стало?
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09.07.2020 21:10 Ответить
И шо, даже инвестиционная госпожа няня не помогает?
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09.07.2020 21:21 Ответить
Зкурвлена правоохоронна система
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09.07.2020 21:23 Ответить
Слабая.??? Вона тупокрімінальна , тобто ніяка
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09.07.2020 21:24 Ответить
Думаю, что всё это фуфло, эта "Европейская Бизнес Ассоциация" ***** ссытся, вот и вся непривлекательность
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09.07.2020 21:25 Ответить
Власть в Украине над законом. За неё боролись не для того, чтобы жить по законам как все остальные людишки.
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09.07.2020 21:27 Ответить
Судебная система у нас крепкая , круговая порука сук в мантиях .....
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09.07.2020 21:29 Ответить
пока су дебная власть Украины не будет очищена от продажных судей, ничего в стране не изменится. Только тотальное очищение от продажных тварей в мантиях. Другого выхода нет.
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09.07.2020 21:46 Ответить
Говорила же месяца три тому назад посол Германии что ли, мол наводите порядок с судами...
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09.07.2020 22:02 Ответить
А как она может быть сильной??? Тогда сядет Порошенко, а за ним и Зеленский... А за компанию еще сотни и тысячи чиновников и придворных "бизнесменов".... Кому же такое надо?
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09.07.2020 22:38 Ответить
Инвестиций нет нк изза судебной системы. Нафиг честным людям судиться. Просто бизнкс у нас можно делать только ворам и нечестным наруку подонкам. Все остальные прозябают. Такой бизнес нахрен никому не нужен.
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09.07.2020 22:43 Ответить
 
 