Главный фактор негативного влияния на инвестклимат – слабая судебная система, - опрос Европейской бизнес ассоциации

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕВА) опросила 105 руководителей компаний, чтобы выяснить индекс инвестиционной привлекательности Украины.

Как пишут Факты, об этом говорится в исследовании ЕВА.

Так, согласно результатам опроса, 62% считают текущий инвестклимат неблагоприятным. Что же касается негативных факторов влияния на инвестиционный климат, то 87% называют таким фактором слабую судебную систему.

Слабость судебной системы характеризует и одно из самых длительных судебных дел — за право на торговую марку "Корвалол" между правообладателем на эту ТМ компанией "Фармак" и фармкомпанией "Дарница", которая выпускает "Корвалол-Дарница".

Напомним, более 15 лет "Фармак" пытается защитить уникальность торговой марки "Корвалол Corvalolum".

Это название компания зарегистрировала в Украине еще в 1993 году. Препарат был признан хорошо известным, однако конкурент на рынке — фармацевтическая компания "Дарница" начала выпускать лекарственное средство под названием "Корвалол-Дарница".

Еще в апреле 2017 года "Фармак" обратился в Апелляционную палату Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) с заявлением о признании хорошо известным знаком "Корвалол Corvalolum" в Украине на имя ОАО "Фармак" по состоянию на 1 декабря 2002 года, о чем был издан приказ МЭРТ № 1037 от 19 июля 2017 года.

Фармацевтическая фирма "Дарница" обратилась в Хозяйственный суд Киева с требованием признать данное решение МЭРТ недействительным, в том числе, мотивировав исковые требования тем, что популярность знака не подтверждается фактическими данными и доказательствами, содержащиеся в материалах дела апелляционной палаты МЭРТ.

В 2019 году компания "Фармак" выиграла первые две инстанции — Хозяйственный и Апелляционный суд, а Верховный Суд Украины направил дело на новое рассмотрение по формальному признаку.

Ранее "ФАКТЫ" рассказали, как в середине прошлого столетия Киевским химико-фармацевтическим заводом им. М. В. Ломоносова, правопреемником которого является АО "Фармак", было принято решение разработать технологии и создать сердечно-сосудистый препарат, аналогичный препарата "Валокордин", который производился в Германии. Разработчик препарата — старший химик В. Я. Яковлева. Первая партия лекарственного средства "Корвалол" была выпущена в 1959 году. С тех пор завод им. М. В. Ломоносова был единственным производителем препарата "Корвалол" на территории бывшего СССР. С 1991 года ОАО "Фармак" — единственный производитель этого лекарственного средства на постсоветском пространстве. При этом ТМ "Корвалол" защищена в 15 странах Европы и Средней Азии: Германия, Польша, Литва, Латвия, Беларусь, Молдова, Румыния, Болгария, Туркменистан, Армения, Грузия, Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан. Использование знака "Корвалол Corvalolum" в целом подтверждается упаковками за период с 1991-го по 2001 год включительно.