За поджог стерни на Донетчине задержали агронома, ему грозит до 5 лет тюрьмы, - Геращенко. ВИДЕО

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил о том, что полиция задержала агронома, который поджигал стерню в Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Геращенко отметил: "Часто, лесные пожары происходят в результате бережливости, или нет, жадности владельцев сельхозпредприятий и других землепользователей.

После уборки урожая, в погоне за прибылью и чтоб сэкономить на топливе, многие аграрии предпочитают перед вспахиванием земли выжигать стерню, абсолютно не думая об ужасных последствиях к которым это может привести.

Сегодня на Донетчине в Бахмутском районе был задержан агроном Дмитрий П. 1993 года рождения, который поджог стерню в нарушении существующих правил и Законов.

Он думал, что об этом никто не узнаёт. Но, наши военные как раз в этом месте проводили облёт территории беспилотником, зафиксировали факт поджога и сообщили о нем полиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пожар на Луганщине локализован, угрозы распространения огня нет, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Агроном был задержан, ему предъявлено подозрение по части 1 статьи 245 Криминального Кодекса, которой предусмотрено отвественность за поджог стерни.

Суд по этой статье может назначить наказание в виде штрафа от 91 800 гривен до 153 000 гривен. Или в случае если это возгорание привело к тяжким последствиям - уничтожению имущества, гибели флоры и фауны, то поджигатель может получить реальный строк лишения свободы от 2 до 5 лет.

Кстати эта статья Криминального Кодекса была ужесточена в мае 2020 года после катастрофических пожаров в Чернобыле и в Житомирской области, за что мы благодарны народным депутатам и Президенту.

Благодарю также наших военных за бдительность и неравнодушие. Без видео с беспилотника нам было бы сложно выдвигать подозрение агроному поджигателю.

Впредь предупреждаю всех, кто собирается нарушить Закон и поджигать стерню, траву и лес - за это предусмотрена серьезная уголовная ответственность! Не шутите с Законом! Не подвергайте опасности жизни и здоровья украинцев!"

На видео заснятым с военного БПЛА машина агронома поджигателя пытается скрыться с места преступления.