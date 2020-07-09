За поджог стерни на Донетчине задержали агронома, ему грозит до 5 лет тюрьмы, - Геращенко. ВИДЕО
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил о том, что полиция задержала агронома, который поджигал стерню в Донецкой области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Геращенко отметил: "Часто, лесные пожары происходят в результате бережливости, или нет, жадности владельцев сельхозпредприятий и других землепользователей.
После уборки урожая, в погоне за прибылью и чтоб сэкономить на топливе, многие аграрии предпочитают перед вспахиванием земли выжигать стерню, абсолютно не думая об ужасных последствиях к которым это может привести.
Сегодня на Донетчине в Бахмутском районе был задержан агроном Дмитрий П. 1993 года рождения, который поджог стерню в нарушении существующих правил и Законов.
Он думал, что об этом никто не узнаёт. Но, наши военные как раз в этом месте проводили облёт территории беспилотником, зафиксировали факт поджога и сообщили о нем полиции.
Агроном был задержан, ему предъявлено подозрение по части 1 статьи 245 Криминального Кодекса, которой предусмотрено отвественность за поджог стерни.
Суд по этой статье может назначить наказание в виде штрафа от 91 800 гривен до 153 000 гривен. Или в случае если это возгорание привело к тяжким последствиям - уничтожению имущества, гибели флоры и фауны, то поджигатель может получить реальный строк лишения свободы от 2 до 5 лет.
Кстати эта статья Криминального Кодекса была ужесточена в мае 2020 года после катастрофических пожаров в Чернобыле и в Житомирской области, за что мы благодарны народным депутатам и Президенту.
Благодарю также наших военных за бдительность и неравнодушие. Без видео с беспилотника нам было бы сложно выдвигать подозрение агроному поджигателю.
Впредь предупреждаю всех, кто собирается нарушить Закон и поджигать стерню, траву и лес - за это предусмотрена серьезная уголовная ответственность! Не шутите с Законом! Не подвергайте опасности жизни и здоровья украинцев!"
На видео заснятым с военного БПЛА машина агронома поджигателя пытается скрыться с места преступления.
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- Наши схемы там же где и все мы, вот где наши схемы..
А ничего, что за рулем зажигалкой как-то прикуривают сигарету и высшим пилотажем не считают?
И земля при этом НЕ очищается от сорняков - многие степные сорняки напротив - после пала лучше растут, тк их семена защищены от огня.
Так, у мене дача є і я особисто наблюдав за тим, що рослинні рештки аж ніяк не заважають рости новому врожаю - бо це природньо. Більш того - потроху перегниваючи - вони роблять грунт більш пухким та родючим.
Те що у Вас на дачі жменька рослинок у компості перегниває - трішки інше аніж у полі валки , або залишки кукурудзяних стебел (((( плюс зволоженість грунту - на дачі Ви десь полили , десь дерева притінили і т. д. , а у полі , особливо у степовій зоні вологи у грунті хронічно недостає тому іноді виходить так що приорані залишки через рік а то і два виорюються як сьогоднішні )))) - ось такий процес швидкого перегнивання )))) - ця відповідь не для того щоб Вас образити - просто так , для розширення кругозору , щоб зрозуміли що теорія і практика розходятьсь дуже часто і дуже далеко )))))
ща есть бактерии,внес=сожрали и пережевали всю стерню.но они денежку стоят.легче сжечь(вместе с ближлежащими селами)
про жучки-павучки: сгорають як корисні, так і шкідники. Всі трупики пташенят-зайченят будуть зїдені всякими шуліками, воронами і лисицями.
Коли ще не було землеробства - степи теж горіли. Чи то від блискавки, чи пастухи підпалювали. Бо висока суха трава заважає рости молодій. І в тих степах, як ми знаємо тепер, зьявився "кращий в світі" (за запевнянням Ющенка) чорнозем.
Ні, не пастухи. Їхні вівці та корови. А до пастухів трохи інші віці та корови. Пердштейн?
А пастухи нашого степу (тягнеться від ******** Черкащини аж до забайкальських степів) існують в степу тисячі років. Тож вони - активні учасники творення чорнозему. Перш, ніж написати комент, я згадую прочитані книги чи підручники. Один із них "Грунтознавство" (почвовєдєніє шоб тобі понятно було).
Для того щоб рослинні залишки стали чимось корисним без спалювання - той самий азот треба внести додатково зовні - тоді мікроорганізми перероблять , до цього моменту та сама стерня азот із грунту тільки забирає (((
в принципе не только с ними!! Земельные держиморды, они временщики, им не нужно выращивать своего агронома, воспользовались услугами со стороны и всё, а со временем наступает коллапс в среде специалистов СХ
Агрономом он становится после получения диплома в 22-23 года.