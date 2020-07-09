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За поджог стерни на Донетчине задержали агронома, ему грозит до 5 лет тюрьмы, - Геращенко. ВИДЕО

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил о том, что полиция задержала агронома, который поджигал стерню в Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Геращенко отметил: "Часто, лесные пожары происходят в результате бережливости, или нет, жадности владельцев сельхозпредприятий и других землепользователей.

После уборки урожая, в погоне за прибылью и чтоб сэкономить на топливе, многие аграрии предпочитают перед вспахиванием земли выжигать стерню, абсолютно не думая об ужасных последствиях к которым это может привести.

Сегодня на Донетчине в Бахмутском районе был задержан агроном Дмитрий П. 1993 года рождения, который поджог стерню в нарушении существующих правил и Законов.

Он думал, что об этом никто не узнаёт. Но, наши военные как раз в этом месте проводили облёт территории беспилотником, зафиксировали факт поджога и сообщили о нем полиции.

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Агроном был задержан, ему предъявлено подозрение по части 1 статьи 245 Криминального Кодекса, которой предусмотрено отвественность за поджог стерни.

Суд по этой статье может назначить наказание в виде штрафа от 91 800 гривен до 153 000 гривен. Или в случае если это возгорание привело к тяжким последствиям - уничтожению имущества, гибели флоры и фауны, то поджигатель может получить реальный строк лишения свободы от 2 до 5 лет.

Кстати эта статья Криминального Кодекса была ужесточена в мае 2020 года после катастрофических пожаров в Чернобыле и в Житомирской области, за что мы благодарны народным депутатам и Президенту.

Благодарю также наших военных за бдительность и неравнодушие. Без видео с беспилотника нам было бы сложно выдвигать подозрение агроному поджигателю.

Впредь предупреждаю всех, кто собирается нарушить Закон и поджигать стерню, траву и лес - за это предусмотрена серьезная уголовная ответственность! Не шутите с Законом! Не подвергайте опасности жизни и здоровья украинцев!"

На видео заснятым с военного БПЛА машина агронома поджигателя пытается скрыться с места преступления.

Автор: 

пожар (5961) Донецкая область (9790) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+8
Сжигание пшеничной или ячменной стерни глупое дело с любой стороны. Стерня это ценный источник азота, за который этот фермер платит немалые деньги внося в виде мин удобрений. А тут природа тебе даром дает. Нет блин, лучше сжечь, и штраф нехилый заплатить. Для трактора такая стерня вообще не помеха.
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09.07.2020 21:45
+6
Чушь. Все успевает перегнить, если перепахать, да и в принципе - перегнивание не обязательно для того, чтобы засеивать новый урожай - все может происходить одновременно.
И земля при этом НЕ очищается от сорняков - многие степные сорняки напротив - после пала лучше растут, тк их семена защищены от огня.
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09.07.2020 21:42
+6
а тьі знаеш сколько погибает жучковпаучков-зайчиковпобегайчиков?
ща есть бактерии,внес=сожрали и пережевали всю стерню.но они денежку стоят.легче сжечь(вместе с ближлежащими селами)
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09.07.2020 21:43
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Правила форума Совет форумчан
- Аинженеры, мысли пионеры, а хде ваши схемы?
- Наши схемы там же где и все мы, вот где наши схемы..
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09.07.2020 21:26 Ответить
в цент поля гондураса!!!
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09.07.2020 21:27 Ответить
Туфта...антоша пукнул в лужу...на видео нет момента поджога...агроном скажет что увидел дым и приехал..
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09.07.2020 21:27 Ответить
В глаза долбишься? Моменты поджога справа от машины.
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09.07.2020 21:30 Ответить
А ничего, что за рулем сидят слева?
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09.07.2020 21:42 Ответить
а НИЧЕГО ЧТО В МАШИНЕ ЕСТЬ ОКНА С СЕРВОПРИВОДОМ?
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09.07.2020 21:46 Ответить
А ничего, что поджигать спичку при движении за рулем - это высший уровень пилотажа?
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09.07.2020 21:50 Ответить
а ничего, что машина не одноместная?
А ничего, что за рулем зажигалкой как-то прикуривают сигарету и высшим пилотажем не считают?
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09.07.2020 22:59 Ответить
Вы не внимательно читаете новости - задержан только один агроном Дмитрий П. 1993 года рождения...И второе, прикуривать на ходу сигарету и зажигать "коктейль молотова" - большая разница!
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10.07.2020 01:01 Ответить
Какая разница какой там уровень пилотажа... Видно поджог? Видно - факт. Всё.
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10.07.2020 07:39 Ответить
Не видно агронома! А в машине, может, находились дети, сваты, соседи, знакомые и куча других лиц!
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10.07.2020 11:37 Ответить
Кароче, попал агрОном...
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10.07.2020 11:58 Ответить
подумаєш, українські маршрутчики рулять, рахують гроші, п"ють кохве одночасно.
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10.07.2020 00:15 Ответить
а ничего что это низший уровень пилотажа, а высший - это усадить на багажник тёщу с зажигалкой?
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10.07.2020 07:45 Ответить
Чем поджигает? Вы уверены, что это не неисправная машина поджигает?)
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09.07.2020 22:42 Ответить
Из выхлопухи льётся горящий бензик, чтоли?
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10.07.2020 11:48 Ответить
есть вероятность что это зеркальная съемка
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11.07.2020 11:55 Ответить
если по пукалке настукать признаеццо шо и рейхстаг поджигал
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09.07.2020 21:39 Ответить
ахраном-хандон! Смерть таким завумникам-падложигателям!...И по всей Украине!
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09.07.2020 21:33 Ответить
Геращенко знает, что стерню сжигать - нормальная практика землеоборота? За зиму стерня не успевает перегнить, поэтому ее контролировано выжигают. Кстати при этом земля очищается от сорняков.
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09.07.2020 21:35 Ответить
Чушь. Все успевает перегнить, если перепахать, да и в принципе - перегнивание не обязательно для того, чтобы засеивать новый урожай - все может происходить одновременно.
И земля при этом НЕ очищается от сорняков - многие степные сорняки напротив - после пала лучше растут, тк их семена защищены от огня.
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09.07.2020 21:42 Ответить
Лучше растут - это когда сжигается подушка из отмерших трав. А на пахоте подушки нет. Сжигаются семена сорняков, которые высеялись с урожая этого года. Без подпала и при пахоте они закапываются в землю и потом очень хорошо проростают.
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09.07.2020 21:50 Ответить
Да не звезди. Никакие сорняки при поджеге не уничтожаются. Даже клещи при надвижении огня падают на землю и спокойно переживают поверхностный пожар. А семена сорняков и даже культурных растений спокойно выдерживают кратковременную температуру до 60 градусов. Кроме того на обрабатываемых полях обычно сорняков нету. А жучки-вредители спокойно прячутся от пожара в землю.
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09.07.2020 22:00 Ответить
До 60 градусов?)) Вы хоть раз были рядом с горящей стерней?))) 60 градусов))) Вот клоун)))
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09.07.2020 22:44 Ответить
Я вибачаюся , Ви особисто контролювали процес перегнивання рослинних залишків у грунті в польових умовах ? При ******** рівнях опадів вони можуть пролежати у грунті без змін 2-3 роки ((( Легко розказувати про нові технології якщо дивитися на них по телевізору , або бути власником підприємства яке може дозволити собі купити шлейф ******** імпортної техніки (((( із того що я бачив якісно заробляють рослинні залишки після усіх культур лише плуги лемке які самі по собі коштують що мама не горюй , а до них ще такі само негорюй і трактори бажано мати ((((( нульова технологія ще дорожче обійдеться , Нам не повідомили агрономом якого підприємства є ця людина , може в його ситуації контрольований підпал був єдиною можливість якісно підготувати поле для подальшого посіву , може там із техніки все що є - якісь т-150к тридцятирічні з такими самими плугами - йому можна лише поспівчувати((
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10.07.2020 02:46 Ответить
" Ви особисто контролювали процес перегнивання рослинних залишків у грунті в польових умовах ?"
Так, у мене дача є і я особисто наблюдав за тим, що рослинні рештки аж ніяк не заважають рости новому врожаю - бо це природньо. Більш того - потроху перегниваючи - вони роблять грунт більш пухким та родючим.
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10.07.2020 06:49 Ответить
Добрий день! Я запитання задав про польові умови , а не дачні ( розумійте - тепличні , не через те що там теплиця , а через те , що на таких ділянках все не так , навіть мікроклімат ) . Так от - я цей процес маю змогу спостерігати в полі , бо є простим фермером - тим що сам і у тракторі , і за вантажника , і за сторожа , і за комбайнера , а іноді і за агронома ))))) , як тут дехто пише - від жадності ))))) щоб людей на роботу не брати )))))) а як без жартів - тому що як на всі роботи наймати , то при невеликих розмірах площ підеш без штанів ((((
Те що у Вас на дачі жменька рослинок у компості перегниває - трішки інше аніж у полі валки , або залишки кукурудзяних стебел (((( плюс зволоженість грунту - на дачі Ви десь полили , десь дерева притінили і т. д. , а у полі , особливо у степовій зоні вологи у грунті хронічно недостає тому іноді виходить так що приорані залишки через рік а то і два виорюються як сьогоднішні )))) - ось такий процес швидкого перегнивання )))) - ця відповідь не для того щоб Вас образити - просто так , для розширення кругозору , щоб зрозуміли що теорія і практика розходятьсь дуже часто і дуже далеко )))))
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10.07.2020 10:23 Ответить
підтверджую як колега. качани кукурудзи можуть і три роки лежати. У нас рештки від соняшника і кукурудзи заорюють поглибше. Бо заважає сіяти. А потім весною обовязково вносять КАС. Якщо нема грошей на КАС - вважай - у грунті азоту зовсім не буде - рештки витягнуть на себе. Вихід один: прибирати всі рештки для виготовлення біопалива (пелет) чи спалювати у спеціальних котлах подрібненими. Попіл же можна повертати у грунт як міндобриво. Але як і завжди: бідняк думкою багатіє.
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11.07.2020 13:37 Ответить
а тьі знаеш сколько погибает жучковпаучков-зайчиковпобегайчиков?
ща есть бактерии,внес=сожрали и пережевали всю стерню.но они денежку стоят.легче сжечь(вместе с ближлежащими селами)
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09.07.2020 21:43 Ответить
і свої 5 копійок. Бактерії без додаткового азоту погано працюють. а азот у нас не дешевий (он росіський контрабандний арештували).
про жучки-павучки: сгорають як корисні, так і шкідники. Всі трупики пташенят-зайченят будуть зїдені всякими шуліками, воронами і лисицями.
Коли ще не було землеробства - степи теж горіли. Чи то від блискавки, чи пастухи підпалювали. Бо висока суха трава заважає рости молодій. І в тих степах, як ми знаємо тепер, зьявився "кращий в світі" (за запевнянням Ющенка) чорнозем.
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09.07.2020 23:45 Ответить
Так пастухи не тiльки море викопали, ще й чернозем збудували?Може вони й бурштин породили?
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10.07.2020 07:55 Ответить
Хороше погоняло собі взяв
Ні, не пастухи. Їхні вівці та корови. А до пастухів трохи інші віці та корови. Пердштейн?
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10.07.2020 17:24 Ответить
Падлович, многа букв, ниасилил.
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10.07.2020 18:53 Ответить
по реакції бачу, що таки дійшло
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10.07.2020 23:28 Ответить
иди спать
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10.07.2020 23:48 Ответить
може ти й який спеціаліст у психіатрії, але в історії і природничих науках - нуль. І тобі невідома роль людського фактора у справді навіть кліматичних змінах і змінах цілих природніх ланшафтів. Як наприклад учені вважають саме роль людини у творенні пустель Каракум та Сахари. Де паслись лише верблюди, туди людина завела коней. А ті копитами вибили траву, що скріплювала піщаний грунт і прикривала землю. Скоро там стали рости лише стійкі до посухи трави, які коні не їли або їли погано. Кочівники пішли собі срати на природу десь далі, а на їх місце прийшли інші кочівники у яких були виключно верблюди. Відсутність трави призводить до перегріву поверхні, перегрів земної поверхні робить ще більш рідкісними опади (така геофізика атмосфери, нічого не вдієш). І от маємо найбільшу за поверхнею і найбільш сувору в окремих місцях за кліматом пустелю - Сахару. Але такі "інтелектуали" як ти про це навіть не чули ніколи. Правда ж?
А пастухи нашого степу (тягнеться від ******** Черкащини аж до забайкальських степів) існують в степу тисячі років. Тож вони - активні учасники творення чорнозему. Перш, ніж написати комент, я згадую прочитані книги чи підручники. Один із них "Грунтознавство" (почвовєдєніє шоб тобі понятно було).
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11.07.2020 13:28 Ответить
Бред сивой кобылы. На єту тему не существует защищённых на кафедре трудов. Потому что серьёзный учёный диссертацию по этой туфте даже смотреть не будет, дабы не позорить своё имя, а заниматься этим могут только никому не нужные "вчоные"-переворотчики типа тебя, так как им не краснеть ни за свою безвестную фамилию, ни за свои звания и регалии, которых нет и не будет
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11.07.2020 16:09 Ответить
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12.07.2020 08:52 Ответить
вот и говорю - брешешь и не краснеешь, потому как ты никто и зовут никак.Покажи защищённый на кафедре труд на эту тему.
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12.07.2020 09:43 Ответить
есть такие же болваны как ты, и не просто болваны, а с "учебниками" и "академиками", утверждающие что Русь пошла из Новгорода и оттуда позднее в Киев, когда от них требуешь защищённый труд на эту тему, они так же как ты постят тупые смайлы.
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12.07.2020 09:47 Ответить
Сжигать стерню или листья ето нормальная практика дегенератов. Уже давно доказано что перепаханная стерня дает больше пользы в микроелементах и воздухопроницаемости чем пепел. Там где сжигают растительность образовывается пустыня
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09.07.2020 21:57 Ответить
Ну, значит наши агрономы дегенераты с их самыми высокими урожаями по области.
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09.07.2020 22:14 Ответить
Да что вы ему доказываете))) У него горящая стерня дает 60 градусов))) Чувак с 9 этажа рассуждает о земле)))
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09.07.2020 22:46 Ответить
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09.07.2020 23:46 Ответить
Особенно когда ветер и +42
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09.07.2020 23:00 Ответить
Ну ты уникум. Есть криминальная статъя за поджог стерни? Есть - факт. Всё, агрОном заехал на кичу, чего тут "знает-не знает"... То другие агрОномы пусть дискутируют, а дело прокурора: посадить если нарушен закон.
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10.07.2020 07:43 Ответить
И кстати на видео видно, что справа идет полоса вспаханной земли - предохранение от неконтрольного распространения огня. Пусть Геращенко ловит тех, кто под Киевом палит. Херой!!!
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09.07.2020 21:38 Ответить
Законы Украины действую не только на тех, кто под Киевом - они действуют по всей территории Украины. Так что имей ввиду - следующим можешь быть ты.
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09.07.2020 21:43 Ответить
Почему мне быть следующим?
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09.07.2020 21:51 Ответить
Ну ты же тоже на стороне палиев. Может и сам этим занимаешься. А это - преступление.
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10.07.2020 06:51 Ответить
Преступление - это когда делом занимаются или суждения высказывают абсолютные непрофессионалы. От того у нас вся страна в заднице. Кстати, под Киевом жгут не стерню, а прошлогоднюю траву.
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10.07.2020 06:58 Ответить
Горе України у тому , що закони тут діють тільки для таких як ми ((((( і в основному у частині обов"язків (((( , а для таких як Геращенко - на їхній розсуд (((
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10.07.2020 02:52 Ответить
Сжигание пшеничной или ячменной стерни глупое дело с любой стороны. Стерня это ценный источник азота, за который этот фермер платит немалые деньги внося в виде мин удобрений. А тут природа тебе даром дает. Нет блин, лучше сжечь, и штраф нехилый заплатить. Для трактора такая стерня вообще не помеха.
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09.07.2020 21:45 Ответить
Та стерня, что на этом поле, как для трактора проблема... Вернее для агронома... Там где лежат валки, ничем не обработаешь(солома не даст ничего загнать в землю), покуда не измельчишь и не распилишь солому)
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09.07.2020 22:53 Ответить
А вот с этого момента поподробнее о ценном источнике азота из стерни )))))))
Для того щоб рослинні залишки стали чимось корисним без спалювання - той самий азот треба внести додатково зовні - тоді мікроорганізми перероблять , до цього моменту та сама стерня азот із грунту тільки забирає (((
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10.07.2020 02:57 Ответить
Це зашквар...вигорає все...а якщо вітер подує,ховайся хто може...я знаю...скільки лісу згоріло..Скільки тварин загинуло...хати згорали
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09.07.2020 21:47 Ответить
При чем здесь лес? Вы в Донецком области были? Там степь, в лучшем случае лесостепь.
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09.07.2020 21:52 Ответить
Карту купи, лапоть. лес вокруг Славянска.
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10.07.2020 07:58 Ответить
Поле обдисковано, причем с запасом... Да и на видео хорошо видно, что сжигал правильно, с использование встречного огня))) Ничего лишнего там не сгорит)
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09.07.2020 22:20 Ответить
теперь правильно заплатит 90 тыс грывень
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10.07.2020 07:59 Ответить
агроном 27 лет от роду.это шо за нах.?
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09.07.2020 21:54 Ответить
Может, студент на практике?
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09.07.2020 21:58 Ответить
возможно.но я уверен шо чей то ставленник купили ему диплом и вперед.
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10.07.2020 06:21 Ответить
ваще, с агрономами на самом деле в стране полный аттассссс
в принципе не только с ними!! Земельные держиморды, они временщики, им не нужно выращивать своего агронома, воспользовались услугами со стороны и всё, а со временем наступает коллапс в среде специалистов СХ
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09.07.2020 22:02 Ответить
Это где так?) Кто в вашем понимании держиморды,что не держат агрономов? Те у кого до 100 га?)
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09.07.2020 22:09 Ответить
мои знакомые при 1000 га, агронома имеют по вызову и так много лет, хотя конченое АПК района, любого, просто обязано направлять людей на учёбу на эту специальность, но некому ничего не нужно все временщики от чиновника до барыги фермера!!
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09.07.2020 22:17 Ответить
То вы наверное не совсем осведомлены и ваш "барыга" фермер сам по образованию агроном... Всех фермеров заставляли учится на агрономов) Да только иметь диплом и БЫТЬ агрономом, это не совсем одно и тоже))) Вот по этому в сложных ситуациях и зовут того, кто может решить проблему))) Так всегда было) Даже при колхозах, с их кучей агрономов) А спецов можно было на пальцах посчитать)))
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09.07.2020 22:31 Ответить
речь идет не об обучении фермеров, а о том, что район если он специализируется на С/Х, то АПК района должна думать о спецах для своего района, отправлять на учёбу молодёжь, что бы обеспечить ими фермеров, барыг итд, спецом за один день не становятся, так в любой профессии
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09.07.2020 22:38 Ответить
А сколько агроному должно быть?))) Ничего, что и в 19-ть( техникум) и в 23-и(институт) получают диплом?)))
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09.07.2020 22:04 Ответить
от 45 лет.этот пшеницу от ячменя вряд ли отличит.
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10.07.2020 06:24 Ответить
А почему именно в 45? Не в 35 и не в 65?
Агрономом он становится после получения диплома в 22-23 года.
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10.07.2020 06:54 Ответить
5 років стажу після інституту )))) мало нах ? )))) Як у 18 на передову - так без проблем ))))
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10.07.2020 03:00 Ответить
А в чем проблема быть агрономом в 27 лет? В 22 закончил ВУЗ по данной специальности и стал агрономом.
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10.07.2020 06:53 Ответить
Поджигает на ходу, прям с машины? И ничего не тянет за собой?) Хм, знаю много разных способов, но такой вижу впервые)))
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09.07.2020 22:15 Ответить
пакет с паклей, пропитанной керосином и запал из свернутой селитрованной газеты, большие дела.
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09.07.2020 23:03 Ответить
Вы видели количество точек возгорания? Скорость машины?) Видели чтобы что то из машины выбрасывали?) С вашим методом быстрей машину спалишь)))
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09.07.2020 23:30 Ответить
Антоніна у нас спец від електрики до абортів, а по факту- чмо та актор розмовного жанру.
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10.07.2020 02:42 Ответить
Геращенко лизнул клоуну и слугам
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10.07.2020 09:36 Ответить
 
 