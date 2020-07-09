В ходе судебного заседания в деле фигуранта "дела Шеремета" Антоненко потерялось подозрение, - юрист Маслов

9 июня при рассмотрении апелляции адвоката Кругового на определение от 25.05.2020 (судья Писанец) о продлении заключения Андрея Антоненко (Riffmaster) возникла пикантная ситуация - выяснилось, что в деле отсутствует подозрение самому Андрею Антоненко.

Об этом в блоге на Цензор.НЕТ написал юрист Леонид Маслов.

Он отметил: "В Киевский апелляционный суд дело поступило из Печерского районного суда в двух томах - 229 и 132 листа, в которых нет приложений к ходатайству прокурора, в частности, нового подозрения от 21.05.2020. Тома имеют нумерацию "1 из 2" и "2 из 2" и заканчиваются постановлением следственного судьи, однако суммарное количество листов меньше, чем якобы было в приложениях к ходатайству прокурора. Прокурор заявил, что возникла техническая ошибка при подаче и подозрение исчезло.

Однако апелляционный суд, понимая, что без него придется немедленно отпустить Антоненко, решил убедиться, или прокурор ошибся (он сам сказал в заседании, что не приобщил подозрение) и не подал 287 листов приложений, или может судья Писанец потерял их, а если так - то до или после принятия своего решения.

Последнего, к сожалению мы теперь не узнаем, если документы волшебным образом найдутся - изготовить их сложно (но интересно какие будут номера томов - "том № полтора", "1а", "1б").

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Согласно п. 10 раздела 7 Инструкции по делопроизводству в местных и апелляционных судах Украины судебные дела с большим количеством документов формируются в отдельные тома с количеством листов не более 250. Итак, если по делу исчезло 287 листов в суде, то это как минимум 2 тома.

Напомним, что в соответствии с ч.2 ст. 422 УПК апелляционная жалоба на постановление следственного судьи рассматривается не позднее чем через три дня после ее поступления в суд апелляционной инстанции. Апелляционная жалоба поступила 02.06.2020, но дело до сих пор, уже на 38-й день, не рассмотрено, поскольку Печерский суд не присылал материалы производства до 22.06.2020.

Судья Писанец по неизвестным причинам во время заседания отказал стороне защиты в ознакомлении с имеющимися у него приложениями к ходатайству прокурора и поэтому мы не можем утверждать, что именно произошло.

Судья Писанец на этапе уже после исследования доказательств взял у прокурора постановление, которое тот забыл включить и незаметно подбросил ее в дело. Оно было найдено нами на стр.7 том 2 в апелляции. Он также скопировал "свое" решение почти дословно из предыдущих, (С.Вовка от 14.12.2019 и по своему от 05.02.2020) перепечатывая CopyPaste невероятные пассажи, от которых содрогнется любой мало-мальски знающий юрист:

В соответствии с п. 3 ст. 5 Европейской конвенции о защите прав и основных свобод человека, каждое арестованное или задержанное лицо имеет право на судебное разбирательство дела, судебное разбирательство в течение разумного срока или освобождение от судебного разбирательства.

Учитывая практику Европейского суда по правам человека, свидетельствует о том, что суд своим решением должен обеспечить не только права подозреваемого, но и высокие стандарты охраны общегражданских прав и интересов, требует от суда большей строгости в оценке нарушений ценностей общества, в совокупности свидетельствует , что применение менее сурового пресечения, чем содержание под стражей, не может обеспечить надлежащую процессуальную поведение указанного лица

Рассмотрение дела по пересмотру постановления Печерского суда, с учетом мнения Печерского суда состоится в понедельник 13 июля в 10:00 30 минут.

Видео пикантного момента.