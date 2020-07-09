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Новости Убийство Шеремета
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В ходе судебного заседания в деле фигуранта "дела Шеремета" Антоненко потерялось подозрение, - юрист Маслов

9 июня при рассмотрении апелляции адвоката Кругового на определение от 25.05.2020 (судья Писанец) о продлении заключения Андрея Антоненко (Riffmaster) возникла пикантная ситуация - выяснилось, что в деле отсутствует подозрение самому Андрею Антоненко.

Об этом в блоге на Цензор.НЕТ написал юрист Леонид Маслов. 

Он отметил: "В Киевский апелляционный суд дело поступило из Печерского районного суда в двух томах - 229 и 132 листа, в которых нет приложений к ходатайству прокурора, в частности, нового подозрения от 21.05.2020. Тома имеют нумерацию "1 из 2" и "2 из 2" и заканчиваются постановлением следственного судьи, однако суммарное количество листов меньше, чем якобы было в приложениях к ходатайству прокурора. Прокурор заявил, что возникла техническая ошибка при подаче и подозрение исчезло.

Однако апелляционный суд, понимая, что без него придется немедленно отпустить Антоненко, решил убедиться, или прокурор ошибся (он сам сказал в заседании, что не приобщил подозрение) и не подал 287 листов приложений, или может судья Писанец потерял их, а если так - то до или после принятия своего решения.

Последнего, к сожалению мы теперь не узнаем, если документы волшебным образом найдутся - изготовить их сложно (но интересно какие будут номера томов - "том № полтора", "1а", "1б").

Также смотрите: Юрист Маслов заявил о распространении дезинформации по делу Шеремета: "В последнее время уровень лжи зашкаливает". ВИДЕО

Согласно п. 10 раздела 7 Инструкции по делопроизводству в местных и апелляционных судах Украины судебные дела с большим количеством документов формируются в отдельные тома с количеством листов не более 250. Итак, если по делу исчезло 287 листов в суде, то это как минимум 2 тома.

Напомним, что в соответствии с ч.2 ст. 422 УПК апелляционная жалоба на постановление следственного судьи рассматривается не позднее чем через три дня после ее поступления в суд апелляционной инстанции. Апелляционная жалоба поступила 02.06.2020, но дело до сих пор, уже на 38-й день, не рассмотрено, поскольку Печерский суд не присылал материалы производства до 22.06.2020.

Судья Писанец по неизвестным причинам во время заседания отказал стороне защиты в ознакомлении с имеющимися у него приложениями к ходатайству прокурора и поэтому мы не можем утверждать, что именно произошло.

Судья Писанец на этапе уже после исследования доказательств взял у прокурора постановление, которое тот забыл включить и незаметно подбросил ее в дело. Оно было найдено нами на стр.7 том 2 в апелляции. Он также скопировал "свое" решение почти дословно из предыдущих, (С.Вовка от 14.12.2019 и по своему от 05.02.2020) перепечатывая CopyPaste невероятные пассажи, от которых содрогнется любой мало-мальски знающий юрист:

В соответствии с п. 3 ст. 5 Европейской конвенции о защите прав и основных свобод человека, каждое арестованное или задержанное лицо имеет право на судебное разбирательство дела, судебное разбирательство в течение разумного срока или освобождение от судебного разбирательства.

Учитывая практику Европейского суда по правам человека, свидетельствует о том, что суд своим решением должен обеспечить не только права подозреваемого, но и высокие стандарты охраны общегражданских прав и интересов, требует от суда большей строгости в оценке нарушений ценностей общества, в совокупности свидетельствует , что применение менее сурового пресечения, чем содержание под стражей, не может обеспечить надлежащую процессуальную поведение указанного лица

Рассмотрение дела по пересмотру постановления Печерского суда, с учетом мнения Печерского суда состоится в понедельник 13 июля в 10:00 30 минут.

Видео пикантного момента.

Автор: 

Маслов Леонид (60) Антоненко Андрей (260)


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Топ комментарии
+21
это не суд, это балаган...
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09.07.2020 22:15
+16
воно нє патєрялось воно відпало
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09.07.2020 22:05
+15
"Печерский Вечерний Квартал" в действии - выпускники юморидического факультета Криворожского финуниверситета похоже рулят....
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09.07.2020 22:24
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как лихо закручен сюжет....
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09.07.2020 22:03 Ответить
Прям блокбастер какой-то
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09.07.2020 22:10 Ответить
Сюжет намотаний на орган, яким Зєлєнскій імітував гру на роялі.
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09.07.2020 23:27 Ответить
воно нє патєрялось воно відпало
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09.07.2020 22:05 Ответить
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09.07.2020 22:07 Ответить
печально и грустно.. мне самому как адвокату пришлось разбираться с пикантным моментом как мог Верховный Суд вынести какое то решение на Приговор суда 1 и Ухвалу 2 инстанции если в деле отсутствовал сам ПРИГОВОР а человек чалился уже на зоне.... вы думаете Небеса содрогнулись.. да ничего подобного.. на Зону отправили какой то 111000 ксерокопия типа резолютивной части Приговора типа а сам Приговор как то так до роны и не доехал... потом дело и вовсе странным образом пропало из архива суда... и всех канцелярий нет потом ночью человека просто выбросили с тюрьмы и сказали по хорошему забыть что он ошибочно незаконно провел в местах не столь отдаленных почти 3 года.... хорошо что кто то ночью на авто остановился подобрал его даром дал мобильник и он позвонил своим родным те ночью наняли автомобиль взяли одежу и гроши и рванули за ним за 470 верст...
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09.07.2020 22:51 Ответить
Прокурорским не хватает денег на айкосы.
Они скурили два тома бумаги.
А может быть, в прокуратуру не завезли туалетную бумагу.
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09.07.2020 22:13 Ответить
это не суд, это балаган...
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09.07.2020 22:15 Ответить
"Печерский Вечерний Квартал" в действии - выпускники юморидического факультета Криворожского финуниверситета похоже рулят....
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09.07.2020 22:24 Ответить
От же ж мрази, ...лять !!!
Это просто п...ц какой-то.
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09.07.2020 22:24 Ответить
Если нет подозрения, то на каком законном основании держат невиновного в сизо?
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09.07.2020 22:25 Ответить
А у нас в стране вообще что-то делается на законных основаниях?
Достаточно сказать, что основной закон (Конституцию) нарушают все, кому не лень, буквально на каждом углу, начиная с обоссанных парковщиков и кончая верховной зРадой с её "законотворчеством".
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10.07.2020 00:57 Ответить
Держись брат, зелень пожухнет и опадет.

https://www.youtube.com/watch?v=FSV_ewubNak
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09.07.2020 22:28 Ответить
В ходе судебного заседания в деле фигуранта "дела Шеремета" Антоненко потерялось подозрение, - юрист Маслов - Цензор.НЕТ 191
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09.07.2020 22:30 Ответить
Комедія переходить в трагедію.
Вже більше півроку люди за гратами.
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09.07.2020 22:50 Ответить
а чем Антоненко так напугал айкосного осла ?
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10.07.2020 00:38 Ответить
Пока что это драма. Финал трагедии наступит в стиле а-ля Чаушеску.
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10.07.2020 00:58 Ответить
Остается единственно правильное решение, авакорюкзак больше полгода держал невинных людей и должен за это ответить, сейчас на законных основаниях засадить на тот же срок, т.е. 1,5 года.
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09.07.2020 23:28 Ответить
он это по приказу Членограя делал, однако
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10.07.2020 00:36 Ответить
По-перше, прокурори якісь школярі-двійочники, по-друге, видно, що суддя ставиться упереджено до адвокатів і поблажливо до тих двох дурнів-прокурорів.
Цей треш має бути закінченим. Невинні мають бути звільненими. Винні у фабрикуванні справи і причетні до цього мають бути покарані. Так і буде.
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10.07.2020 03:33 Ответить
Это цветочки. Ягодки будут, когда дело начнут рассматривать в суде по сути, не такое "полезет".
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10.07.2020 07:03 Ответить
 
 