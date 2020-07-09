Военные в Луцке перед визитом Зеленского вычерпывали воду из луж. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Военнослужащим 204-й Севастопольской бригады тактической авиации перед визитом президента Владимира Зеленского приказали вычерпывать воду из луж, образовавшихся на неремонтированной дороге.

Фото и видео осушения луж журналистам предоставили сами военнослужащие, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал".

Как сообщает источник, приказ командование части отдало под видом ремонта дорог, который до этого не проводился примерно в течение 20 лет.

Сначала военные осушили ямы, после чего их залили смолой и засыпали гравием. Такой "ремонт" проводили на выезде с летного поля на КПП.







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Ситуацию прокомментировали в Воздушном командовании "Запад" Воздушных сил ВС Украины.

"Руководство части договорилось с дорожниками, чтобы они на безвозмездной основе засыпали выбоины в части демонтированным асфальтом. Чтобы не трамбовать его в воде, военные осушали ямы подручными средствами. Все", - сказано в сообщении, размещенном на странице командования в Фейсбуке.

"Уборку территории и латание выбоин в воинских частях таким образом проводят регулярно, и "зрады" нет. А исполнителями этих работ является непосредственно военнослужащие, так как фирмы (на условиях аутсорсинга) для уборки территории, к сожалению, не предусмотрено", - добавили в командовании.

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