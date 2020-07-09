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Военные в Луцке перед визитом Зеленского вычерпывали воду из луж. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Военнослужащим 204-й Севастопольской бригады тактической авиации перед визитом президента Владимира Зеленского приказали вычерпывать воду из луж, образовавшихся на неремонтированной дороге.

Фото и видео осушения луж журналистам предоставили сами военнослужащие, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал".

Как сообщает источник, приказ командование части отдало под видом ремонта дорог, который до этого не проводился примерно в течение 20 лет.

Сначала военные осушили ямы, после чего их залили смолой и засыпали гравием. Такой "ремонт" проводили на выезде с летного поля на КПП.

Военные в Луцке перед визитом Зеленского вычерпывали воду из луж 01
Военные в Луцке перед визитом Зеленского вычерпывали воду из луж 02
Военные в Луцке перед визитом Зеленского вычерпывали воду из луж 03

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Ситуацию прокомментировали в Воздушном командовании "Запад" Воздушных сил ВС Украины.

"Руководство части договорилось с дорожниками, чтобы они на безвозмездной основе засыпали выбоины в части демонтированным асфальтом. Чтобы не трамбовать его в воде, военные осушали ямы подручными средствами. Все", - сказано в сообщении, размещенном на странице командования в Фейсбуке.

"Уборку территории и латание выбоин в воинских частях таким образом проводят регулярно, и "зрады" нет. А исполнителями этих работ является непосредственно военнослужащие, так как фирмы (на условиях аутсорсинга) для уборки территории, к сожалению, не предусмотрено", - добавили в командовании.

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Военные в Луцке перед визитом Зеленского вычерпывали воду из луж 04Военные в Луцке перед визитом Зеленского вычерпывали воду из луж 05

Автор: 

армия (8497) дороги (2512) Зеленский Владимир (20525) ВСУ (6634)


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Топ комментарии
+75
Военные в Луцке перед визитом Зеленского вычерпывали воду из луж - Цензор.НЕТ 6366
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09.07.2020 22:06
+49
Военные в Луцке перед визитом Зеленского вычерпывали воду из луж - Цензор.НЕТ 4446
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09.07.2020 22:11
+42
Військові в Луцьку перед візитом Зеленського вичерпували воду з калюж - Цензор.НЕТ 893
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09.07.2020 22:34
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Страница 3 из 3
вова плавать не умеет.
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10.07.2020 06:57 Ответить
А навіщо йому, воно не тоне
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10.07.2020 07:36 Ответить
Мда... Ну і позорище... Правильно, черпайте, а то ще Головнокомандувач Галактики впаде і втоне
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10.07.2020 07:44 Ответить
Приходилось мыть асфальт с мылом, при визите Брежнева Все течет, но ничего не меняется!
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10.07.2020 07:54 Ответить
Кто в армии служил тот в цирке и в 95-м квартале не смеется.
Траву не красили, но перед штабом срывали цветки одуванчиков.
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10.07.2020 08:00 Ответить
"голобородько" перед тем как переехать на "дачу" в кончу которую обещал детям, решил заехать в воинскую часть!!!!
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10.07.2020 08:13 Ответить
Почитал каменты .... петина ботоферма уже тут в полном составе ! Работают не поладярук и ног ))))))), банят неугодных, лепят видимость непогрешимости Петра (Парадного) Первого ))))
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10.07.2020 08:19 Ответить
Петя шо был генсеком совка?
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10.07.2020 18:50 Ответить
Идиоты!!!! А что в не выполнять идиотские приказы кишка тонка? Интересно где бы был офицер НАТО после такого?
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10.07.2020 08:19 Ответить
пусть президент откроет казино в офисе
есть 10 объектов для посещения
запустит рулетку куда выпало туда и поехал
и увидит реальную картину
а не потемкинскую деревню
а если кто предупредит -- увольнять
без пенсии и права работать в гос органах
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10.07.2020 08:20 Ответить
Асфальт как после боя!
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10.07.2020 08:30 Ответить
Вода вичерпується, а совок не вичерпується
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10.07.2020 09:30 Ответить
Ну, как траву красили краской - врать не буду, сам не видел. Но как её стригли портновскими ножницами и колёса у П-12нп гуталином ********** - видел!
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10.07.2020 09:38 Ответить
Наш Наполеон криворожский стремительно догоняет Пуйла Владимировича! Ким Чен Зе?
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10.07.2020 09:48 Ответить
Вояка подумал - платят неплохо за нихеранеделание. Так ша потерплю, вычерпаю воду пока этот Осел проедет. А там опять каждый своими делами.
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10.07.2020 10:12 Ответить
Дороги в Украине со времён совка-аллес капут.Чтобы сохранялись дороги ,нужно делать уклоны и водоотведение.Приёмку делать после ливня или с пожарками.Вода -главный враг дороги..Лужа - через год колдобина.Дедушка мороз рвёт всё.
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10.07.2020 10:27 Ответить
Пилять, должна же быть на аэродроме подметально-продувочная техника для уборки ВПП. Почему её не использовать?
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10.07.2020 10:43 Ответить
Позор командирам, ганьба генералам!!!
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10.07.2020 11:11 Ответить
В Расеи срочники ломиками черпают воду с ям, а у нас ветками, во общем полезные навики приобретают, в бою пригодится однозначно, главное отточить до совершенства.
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10.07.2020 11:20 Ответить
Наследие совка!
У нас, когда я служил, было покруче - зимой строевой плац сушили ПАЯЛЬНЫМИ лампами!!!
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10.07.2020 12:00 Ответить
Нічого дивного. Стандарти НАТО - перед приїздом дрібного начальства воду з калюж черпають солдати, перед приїздом великого начальства воду з калюж черпають і солдати і офіцери. То ще не засняли як білять бордюри і "косять" газони лопатою.
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10.07.2020 12:18 Ответить
таких терпил, как эти солдаты уже можно заставить отсасывать воду.....
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10.07.2020 12:25 Ответить
Стыдно!!! Как в совке!!
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10.07.2020 12:56 Ответить
а ты чего-то другого ожидал?... наивные чукотские подростки...
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10.07.2020 17:37 Ответить
Армия та же самая "совковая" (ПАНСКО-ХОЛОПСКАЯ), по сути и структуре ничего не изменилось, пока государство ОЛИГАРХАТ, не будет ни РЕСПУБЛИКИ, ни ГРАЖДАНСКОЙ АРМИИ!
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10.07.2020 17:16 Ответить
все проще: армия это деньги...современная армия это о-о-очень большие деньги...
денег у нас нет, а значит приходится довольствоваться тем что и видим...
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10.07.2020 17:39 Ответить
умирают не за деньги, а за свободу и собственность (мотивация куда важнее денег)! У РАБОВ нет ни СВОБОДЫ, ни собственности (смена хозяев их не пугает, даже вселяет надежду, а вдруг новый барин будет "добрее" прежнего пана), поэтому умирать им не за что!
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10.07.2020 17:47 Ответить
оставь ты эти пафосные бредни для дурачков...самоуважение кчеловеку внутри госструктур(как и современная демократия вообще) не может строиться в бедности - это невозможно в принципе...
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10.07.2020 17:54 Ответить
это не пафос, а исторический опыт армий граждан Рима и Александра (граждан греческих полисов)!
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10.07.2020 17:57 Ответить
зря...под водой выбоины не так заметны...
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10.07.2020 17:35 Ответить
Правильно.Хороший царь не должен видеть,что свита спистила все деньги.
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10.07.2020 18:54 Ответить
Чернь за власний кошт латає діри зроблені крадіями при владі, щоб крадіям не муляли власні злочини.
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10.07.2020 18:59 Ответить
А тре інакше, поглибше дірки зробити, щоб влада була ближчою до проблем народу.
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10.07.2020 19:03 Ответить
Советские паркетные генералы как сидели на должностях в ВСУ так и сидят под покровительством попэрэдныка, а теперь зё. Давайте, порохоботы расскажите как пеця поднял армию из небытия и реформировал ея.
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10.07.2020 19:50 Ответить
Вениками из листьев осушать лужи - по умению деморализовать военных некоторые народы
впереди планеты всей. Начальник, который отдал приказ на эти работы - не украинец 100%,
но вполне устраивает Зеленского. Можно представить такое армии Израиля ? Что бы сделали с тем, кто приказал израильским военным выметать мусор из колдобин перед приездом начальства ?
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10.07.2020 20:51 Ответить
всё правильно делали, а то Валодьки при виде воды может пойти в разнос
Військові в Луцьку перед візитом Зеленського вичерпували воду з калюж - Цензор.НЕТ 7727
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10.07.2020 21:37 Ответить
ладно ермачок, как агент путлера под кличкой "козырь" и другие холуи из ОП клоуна не заставили солдатиков эту всю воду из луж выпить....
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10.07.2020 22:16 Ответить
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