Из реанимации в итальянском Бергамо, сильно пострадавшем от коронавируса, выписали последнего пациента с COVID-19

8 июля из отделения реанимации больницы имени Папы Иоанна XXIII в итальянском Бергамо выписали последнего пациента с коронавирусной инфекцией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Corriere della Sera.



Тест мужчины на коронавирус оказался отрицательным, он переведен в обычную палату.



На торжественном собрании персонала клиники прозвучало объявление, что врачам и сестрам отделения интенсивной терапии больше не нужно носить защитные костюмы, весь персонал долго аплодировал.



Первый больной с COVID-19 поступил в реанимацию крупнейшей городской клиники 23 февраля, 137 дней назад. В самые тяжелые дни эпидемии до 100 человек были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.



Сейчас в больнице остается около 30 пациентов с положительным тестом на коронавирус, заболевание у них протекает в нетяжелой форме.



Среди крупных городов Италии Бергамо пострадал от эпидемии сильнее всего. В провинции Ломбардия за время пандемии были инфицированы почти 95 тыс. человек, более 16,7 тыс. скончались.

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