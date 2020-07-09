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Новости Борьба с коронавирусом
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Из реанимации в итальянском Бергамо, сильно пострадавшем от коронавируса, выписали последнего пациента с COVID-19

Из реанимации в итальянском Бергамо, сильно пострадавшем от коронавируса, выписали последнего пациента с COVID-19

8 июля из отделения реанимации больницы имени Папы Иоанна XXIII в итальянском Бергамо выписали последнего пациента с коронавирусной инфекцией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Corriere della Sera.

Тест мужчины на коронавирус оказался отрицательным, он переведен в обычную палату.

На торжественном собрании персонала клиники прозвучало объявление, что врачам и сестрам отделения интенсивной терапии больше не нужно носить защитные костюмы, весь персонал долго аплодировал.

Первый больной с COVID-19 поступил в реанимацию крупнейшей городской клиники 23 февраля, 137 дней назад. В самые тяжелые дни эпидемии до 100 человек были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Сейчас в больнице остается около 30 пациентов с положительным тестом на коронавирус, заболевание у них протекает в нетяжелой форме.

Среди крупных городов Италии Бергамо пострадал от эпидемии сильнее всего. В провинции Ломбардия за время пандемии были инфицированы почти 95 тыс. человек, более 16,7 тыс. скончались.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество умерших от COVID-19 в Италии превысило 31 тысячу человек

Автор: 

Италия (1645) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+3
Навіщо? Чим менше люди знають, тим більше бояться, бояться значить з ними можна робити, що хочеш.
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09.07.2020 22:38
+2
Чому не пишуть, скільки йому років ?
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09.07.2020 22:27
+1
Пациент с короновирусом, как написано в заголовке - здоровый человек?
Вас теперь двое, вы и редактор этого сайта.
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09.07.2020 22:33
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Я дико извиняюсь.
Шо, так больного и выписали?
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09.07.2020 22:23 Ответить
Пациент - человек получающий медицинскую помощь
Больной - человек имеющий проблемы со здоровьем, пораженный каким либо заболеванием
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09.07.2020 22:27 Ответить
Пациент с короновирусом, как написано в заголовке - здоровый человек?
Вас теперь двое, вы и редактор этого сайта.
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09.07.2020 22:33 Ответить
Почитай в любом другом месте и увидишь, что это обычная формулировка.
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09.07.2020 22:36 Ответить
Вы таджик?
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09.07.2020 22:44 Ответить
Выписали из реанимации, а не из больницы.
"Тест чоловіка на коронавірус виявився негативним, його переведено у звичайну палату."Джерело:https://censor.net/ua/n3207267
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10.07.2020 00:54 Ответить
мммм, респект
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09.07.2020 22:23 Ответить
16,7 тыс скончались только в Ломбардии...
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09.07.2020 22:25 Ответить
у моего товарища в Никарагуа в один день умерли отец и мать от ковид, ужасно.
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09.07.2020 22:49 Ответить
Чому не пишуть, скільки йому років ?
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09.07.2020 22:27 Ответить
Навіщо? Чим менше люди знають, тим більше бояться, бояться значить з ними можна робити, що хочеш.
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09.07.2020 22:38 Ответить
І звідки вони знають, шо він останній? Чи то - останній за якийсь період?
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10.07.2020 06:14 Ответить
в італійському Бергамо виписали останнього пацієнта з коронавірусною інфекцією Джерело: https://censor.net/ua/n3207267

Зараз у лікарні залишається близько 30 пацієнтів із позитивним тестом на коронавірус, захворювання у них протікає в легкій формі. Джерело: https://censor.net/ua/n3207267

Чи я розучився розуміти написане, чи хтось пише шо попало...
У провінції Ломбардія за час пандемії було інфіковано майже 95 тис. осіб, понад 16,7 тис. померли. Джерело: https://censor.net/ua/n3207267

якась занадто висока летальність. або це - число всіх померлих з будь-яких причин у провінції Ломбардія.
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09.07.2020 23:58 Ответить
И фсе....Деньги освоены - нефиг болеть...А у нас как то вяло,вяло товарищи журналюги.....
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10.07.2020 08:10 Ответить
 
 