Из реанимации в итальянском Бергамо, сильно пострадавшем от коронавируса, выписали последнего пациента с COVID-19
8 июля из отделения реанимации больницы имени Папы Иоанна XXIII в итальянском Бергамо выписали последнего пациента с коронавирусной инфекцией.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Corriere della Sera.
Тест мужчины на коронавирус оказался отрицательным, он переведен в обычную палату.
На торжественном собрании персонала клиники прозвучало объявление, что врачам и сестрам отделения интенсивной терапии больше не нужно носить защитные костюмы, весь персонал долго аплодировал.
Первый больной с COVID-19 поступил в реанимацию крупнейшей городской клиники 23 февраля, 137 дней назад. В самые тяжелые дни эпидемии до 100 человек были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Сейчас в больнице остается около 30 пациентов с положительным тестом на коронавирус, заболевание у них протекает в нетяжелой форме.
Среди крупных городов Италии Бергамо пострадал от эпидемии сильнее всего. В провинции Ломбардия за время пандемии были инфицированы почти 95 тыс. человек, более 16,7 тыс. скончались.
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Шо, так больного и выписали?
Больной - человек имеющий проблемы со здоровьем, пораженный каким либо заболеванием
Вас теперь двое, вы и редактор этого сайта.
"Тест чоловіка на коронавірус виявився негативним, його переведено у звичайну палату."Джерело:https://censor.net/ua/n3207267
Зараз у лікарні залишається близько 30 пацієнтів із позитивним тестом на коронавірус, захворювання у них протікає в легкій формі. Джерело: https://censor.net/ua/n3207267
Чи я розучився розуміти написане, чи хтось пише шо попало...
У провінції Ломбардія за час пандемії було інфіковано майже 95 тис. осіб, понад 16,7 тис. померли. Джерело: https://censor.net/ua/n3207267
якась занадто висока летальність. або це - число всіх померлих з будь-яких причин у провінції Ломбардія.